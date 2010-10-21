[Индекс номера 178 (03.11.2017)]



Общество

Шаг за шагом

Реабилитационный центр «Виктория» для детей и подростков с ограниченными возможностями ищет новых партнеров для реализации своих проектов и замыслов.

«Виктория» работает в Норильске уже 15 лет. Главная задача сотрудников центра — это оказание психолого–педагогической, социальной, медико–социальной, юридической помощи детям и подросткам в возрасте до 18 лет, имеющим отклонения в физическом или умственном развитии. По данным ООН, в мире насчитывается примерно 450 миллионов людей с нарушениями психического и физического развития. Это составляет 1/10 часть жителей нашей планеты. По сведениям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число таких жителей в мире достигает 13%. В центре проводится диагностика уровня развития и навыков ребенка. Ведется разработка реабилитационных программ с учетом индивидуальных особенностей ребенка и их применения в повседневной жизни, также разрабатываются и апробируются новые методики восстановительного лечения. Проводится психолого–педагогическая коррекция с использованием коммуникативно–двигательных тренингов, методик песочной, креативной, Монтессори–терапии, метода «ТРИЗ» и так далее. На отделении дневного пребывания занимаются девять групп, в которых детям прививают различные бытовые навыки и умения. В этих группах проводится и педагогическая коррекция с использованием методик драматизации, арт–терапии, теневого театра, сказкотерапии, игротерапии, изодеятельности, аппликации, а также бисероплетения, хозяйственно–бытового труда, начальной трудовой подготовки, допрофессионального ориентирования и так далее. Кроме того, дети занимаются адаптивной физкультурой. А родителям дают знания об основах социальной реабилитации. В центре «Виктория» проводится и медицинская реабилитация, которая включает: медикаментозное лечение по назначению врача, физиопроцедуры, водолечение, массаж, процедуры ЛФК. Медицинские кабинеты оснащены всем необходимым реабилитационным оборудованием, также здесь есть лечебные костюмы «Адели» и тренажер «Гросса». В тех случаях, когда ребенок по каким–то причинам не может посещать центр, его переводят на домашнее репетирование. То есть дефектологи, логопеды и прочие специалисты приходят на дом и занимаются с ребенком так же, как и в центре. Заведующая отделением психолого–педагогической помощи центра и куратор грантовых проектов Юлия Васильева отмечает, что немалую роль в работе центра играет грантовая деятельность, например, его участие в благотворительной программе «Норникеля» «Мир новых возможностей», благодаря которой «Виктория» реализует большинство своих проектов. Один из видов реабилитации – занятие на специальных тренажерах В этом направлении она также сотрудничает с благотворительными фондами. Так, например, в 2012 году на средства, выделенные Фондом Михаила Прохорова, был запущен проект «Профессиональная мобильность», который позволяет педагогам, специалистам и воспитателям центра совершенствовать свои профессиональные навыки. Проект «Родные истоки», реализуемый с помощью Фонда «Социальное партнерство», дал возможность особенным ребятишкам обучаться народным ремеслам, росписи по дереву, лепке, флористике. Кстати, эти занятия способствуют развитию внимания, мелкой моторики рук, крупных мышц тела. Кроме того, в рамках этого проекта были организованы встречи детей с ветеранами Великой Отечественной войны. Творчество – как способ развития мелкой моторики рук Еще один проект — «Право «любит» активных» — очень важный для семей, воспитывающих ребятишек с ограниченными возможностями, стартовал в 2013 году благодаря Фонду «Социальное партнерство во имя развития». Он позволил родителям узнать больше о своих правах, льготах, а также упростить взаимодействие родителей с учреждениями, работающими с особенными людьми. Сейчас в рамках проекта «Первые шаги», реализуемого на средства гранта благотворительной программы «Мир новых возможностей», в реабилитационном центре открылась группа ранней помощи «Лекотека». Юлия Васильева говорит, что чем раньше начинается процесс реабилитации и социализации особенных детей, тем больше шансов, что он будет успешным. Сейчас в этой группе занимаются четыре семьи. Занятия ведут педагог–психолог и дефектолог по алгоритму «ребенок–родитель–педагог». Основное направление работы группы — развитие эмоциональной и сенсорной сфер ребенка. – Важно научить родителей взаимодействовать со своими детьми. Не у всех это сразу получается. Многие мамы и папы ребятишек с инвалидностью испытывают перед своими детьми сильное чувство вины, которое мешает ребенку в развитии и социализации и отравляет жизнь самим родителям, — поясняет Юлия Васильева. В ближайшее время в рамках благотворительной программы «Мир новых возможностей» центр «Виктория» запускает новый проект «Мы вместе», который предполагает создание службы социального взаимодействия волонтеров и людей, нуждающихся в помощи. Подготовка к самостоятельной жизни – Мы будем обучать волонтеров, чтобы они понимали всю специфику волонтерской деятельности вообще и работы с особенными детьми в частности. К сожалению, сейчас этого понимания у добровольцев нет. Каждый помогает по мере своего разумения, — рассказывает Юлия Васильева. — Мы хотим стать неким связующим звеном между теми, кому нужна помощь, и теми, кто готов ее оказывать. Наши специалисты обладают всеми необходимыми навыками работы с волонтерами, в том числе и по их подготовке. К тому же у нас есть надежные и давние партнеры в лице Благотворительного фонда «Территория добра», волонтеры которого имеют достаточный опыт добровольческой работы. Еще в такой деятельности нужно учитывать тот факт, что родители особенных детей не всегда готовы говорить о своих трудностях открыто, им гораздо проще обратиться к определенному специалисту центра, которого они хорошо знают и которому доверяют. Стоит добавить, что реабилитационный центр предлагает услуги не только для детей с отставанием или нарушением в развитии, но и для ребятишек с опережающим развитием, для тех, кого называют вундеркиндами. Именно поэтому в планах у центра — приобрести дополнительное оборудование, с помощью которого можно будет расширить диапазон занятий и сделать их максимально эффективными и интересными. Например, аппараты глубокого погружения «Томатис». Метод «Томатис», при которых они используются, помогает развить умение слушать других, окружающий мир и себя. Такая терапия назначается детям с задержкой речи, аллалиями, аутизмом, заиканием и другими речевыми проблемами. А также гиперактивным детям, детям с синдромом Дауна, ДЦП, при различных эмоциональных расстройствах, в том числе если имеются проблемы со сном. Кстати, недавно у реабилитационного центра появился новый сайт:

Наталья Черкашина Фото Владимира Макушкина www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда «Виктория» работает в Норильске уже 15 лет. Главная задача сотрудников центра — это оказание психолого–педагогической, социальной, медико–социальной, юридической помощи детям и подросткам в возрасте до 18 лет, имеющим отклонения в физическом или умственном развитии.В центре проводится диагностика уровня развития и навыков ребенка. Ведется разработка реабилитационных программ с учетом индивидуальных особенностей ребенка и их применения в повседневной жизни, также разрабатываются и апробируются новые методики восстановительного лечения. Проводится психолого–педагогическая коррекция с использованием коммуникативно–двигательных тренингов, методик песочной, креативной, Монтессори–терапии, метода «ТРИЗ» и так далее.На отделении дневного пребывания занимаются девять групп, в которых детям прививают различные бытовые навыки и умения. В этих группах проводится и педагогическая коррекция с использованием методик драматизации, арт–терапии, теневого театра, сказкотерапии, игротерапии, изодеятельности, аппликации, а также бисероплетения, хозяйственно–бытового труда, начальной трудовой подготовки, допрофессионального ориентирования и так далее. Кроме того, дети занимаются адаптивной физкультурой. А родителям дают знания об основах социальной реабилитации.В центре «Виктория» проводится и медицинская реабилитация, которая включает: медикаментозное лечение по назначению врача, физиопроцедуры, водолечение, массаж, процедуры ЛФК. Медицинские кабинеты оснащены всем необходимым реабилитационным оборудованием, также здесь есть лечебные костюмы «Адели» и тренажер «Гросса».В тех случаях, когда ребенок по каким–то причинам не может посещать центр, его переводят на домашнее репетирование. То есть дефектологи, логопеды и прочие специалисты приходят на дом и занимаются с ребенком так же, как и в центре.отмечает, что немалую роль в работе центра играет грантовая деятельность, например, его участие в благотворительной программе «Норникеля» «Мир новых возможностей», благодаря которой «Виктория» реализует большинство своих проектов.В этом направлении она также сотрудничает с благотворительными фондами. Так, например, в 2012 году на средства, выделенные Фондом Михаила Прохорова, был запущен проект «Профессиональная мобильность», который позволяет педагогам, специалистам и воспитателям центра совершенствовать свои профессиональные навыки. Проект «Родные истоки», реализуемый с помощью Фонда «Социальное партнерство», дал возможность особенным ребятишкам обучаться народным ремеслам, росписи по дереву, лепке, флористике. Кстати, эти занятия способствуют развитию внимания, мелкой моторики рук, крупных мышц тела. Кроме того, в рамках этого проекта были организованы встречи детей с ветеранами Великой Отечественной войны.Еще один проект — «Право «любит» активных» — очень важный для семей, воспитывающих ребятишек с ограниченными возможностями, стартовал в 2013 году благодаря Фонду «Социальное партнерство во имя развития». Он позволил родителям узнать больше о своих правах, льготах, а также упростить взаимодействие родителей с учреждениями, работающими с особенными людьми.Сейчас в рамках проекта «Первые шаги», реализуемого на средства гранта благотворительной программы «Мир новых возможностей», в реабилитационном центре открылась группа ранней помощи «Лекотека». Юлия Васильева говорит, что чем раньше начинается процесс реабилитации и социализации особенных детей, тем больше шансов, что он будет успешным. Сейчас в этой группе занимаются четыре семьи. Занятия ведут педагог–психолог и дефектолог по алгоритму «ребенок–родитель–педагог». Основное направление работы группы — развитие эмоциональной и сенсорной сфер ребенка.– Важно научить родителей взаимодействовать со своими детьми. Не у всех это сразу получается. Многие мамы и папы ребятишек с инвалидностью испытывают перед своими детьми сильное чувство вины, которое мешает ребенку в развитии и социализации и отравляет жизнь самим родителям, — поясняет Юлия Васильева.В ближайшее время в рамках благотворительной программы «Мир новых возможностей» центр «Виктория» запускает новый проект «Мы вместе», который предполагает создание службы социального взаимодействия волонтеров и людей, нуждающихся в помощи.– Мы будем обучать волонтеров, чтобы они понимали всю специфику волонтерской деятельности вообще и работы с особенными детьми в частности. К сожалению, сейчас этого понимания у добровольцев нет. Каждый помогает по мере своего разумения, — рассказывает Юлия Васильева. — Мы хотим стать неким связующим звеном между теми, кому нужна помощь, и теми, кто готов ее оказывать. Наши специалисты обладают всеми необходимыми навыками работы с волонтерами, в том числе и по их подготовке. К тому же у нас есть надежные и давние партнеры в лице Благотворительного фонда «Территория добра», волонтеры которого имеют достаточный опыт добровольческой работы. Еще в такой деятельности нужно учитывать тот факт, что родители особенных детей не всегда готовы говорить о своих трудностях открыто, им гораздо проще обратиться к определенному специалисту центра, которого они хорошо знают и которому доверяют.Стоит добавить, что реабилитационный центр предлагает услуги не только для детей с отставанием или нарушением в развитии, но и для ребятишек с опережающим развитием, для тех, кого называют вундеркиндами. Именно поэтому в планах у центра — приобрести дополнительное оборудование, с помощью которого можно будет расширить диапазон занятий и сделать их максимально эффективными и интересными. Например, аппараты глубокого погружения «Томатис». Метод «Томатис», при которых они используются, помогает развить умение слушать других, окружающий мир и себя. Такая терапия назначается детям с задержкой речи, аллалиями, аутизмом, заиканием и другими речевыми проблемами. А также гиперактивным детям, детям с синдромом Дауна, ДЦП, при различных эмоциональных расстройствах, в том числе если имеются проблемы со сном.Кстати, недавно у реабилитационного центра появился новый сайт: http://new.victorya–center.ru/ На нем легко ориентироваться и там можно найти всю необходимую информацию.

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