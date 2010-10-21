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[Индекс номера 178 (03.11.2017)]

 ВЫСТАВКИ 
Парад пород

Кошки против собак - в Норильске прошли сразу две выставки домашних любимцев. Маленькие и большие, пушистые и гладкошерстные, лающие и мяукающие питомцы норильчан демонстрировали судьям и гостям свое воспитание, стать и бесконечное обаяние.
Эксперт оценивает экстерьер животных: «Ну, кто не хочет прикоснуться к этим щечкам?! Пухлые щечки и улыбка британца, даже когда он не в настроении, делают его обаятельным.
Выставка кошек состоялась в «Синема-АРТ-холле». А на собак можно было посмотреть в спортивном клубе «Олимп». Это помещение на окраине города организаторы выбрали неспроста, учитывая беспокойный нрав друзей человека. У горожан было достаточно времени, чтобы полюбоваться самыми разными, в том числе довольно редкими представителями кошачье-собачьего племени, – выставки работали с 10 до 19 часов.
Хозяйка, держи меня крепче: вдруг украдут твоего бенгала!
В «Синема-АРТ-холле» на суд жюри было выставлено более 50 кошек 15 пород, которые продемонстрировали свою красоту, грацию и особый нрав. Корниш–рексы, манчкины, бенгалы, курильские бобтейлы, мейн-куны, экзоты – всех и не перечесть. Как и положено царственным особам, они важно возлежали на подушках в своих клетках и, кто с любопытством, а кто с некоторым высокомерием, поглядывали на шумную публику.
Заслуженные награды от экспертов
На выставке собак было представлено 143 питомца 50 пород: сенбернары, немецкий и бордосский доги, шпицы, пудели, йорки, чихуахуа и прочая разномастная братия. Одни норовили сунуть нос туда, куда не следует. Другие нарезали круги вокруг хозяев. А некоторые сразу обозначали свою территорию и грозно рычали на тех, кто на нее вторгался. И если кошки неодобрительно относились к попыткам их погладить, то большинство собак были настроены весьма дружелюбно и с удовольствием знакомились с окружающими.
Оценивали лающую и мяукающую гвардию опытные эксперты: собак – Сергей Горбачевский из Сергиева Посада, кошек – Алла Гудкова из Москвы и Ольга Груздь из Новосибирска. К слову сказать, они поставили нашим домашним питомцам твердые пятерки и признались, что, во-первых, не ожидали увидеть столько пород, а во-вторых, такой подготовки животных к выставке.
Не бойся, хозяин! Я с тобой!
Стоит отметить, что подготовка к выставке и участие в ней – это сложная и кропотливая работа, которая требует полной выкладки не только от животного, но и от его хозяев. Так, например, у собак обращают внимание в том числе на стойку, зубы, движения, реакцию на команды. Влияет на оценку домашних любимцев и характер. Если животное ведет себя агрессивно – снижают баллы. На вопрос, какой все же должна быть идеальная кошка или собака, эксперты дружно ответили, что для своего хозяина его питомец – самый лучший.
На подиуме – собаки

Лучшими среди кошек стали:
1-е место – курильский бобтейл,
2-е – корниш- рекс,
3-е – мейн-кун.
У собак в тройку лидеров вышли:
1-е место - миниатюрный пудель,
2-е – кроличья жесткошерстная такса,
3-е – белый цвергшнауцер.

Наталья Черкашина
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