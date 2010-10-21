[Индекс номера 178 (03.11.2017)]



Мысли вслух

Пробуждение

На Таймыре поступь Великой русской революции поначалу никто не услышал. Люди ничего не знали о революционных событиях. Если вы помните кинофильм «Начальник Чукотки», то можете представить атмосферу, царившую на полуострове. В 1917 году деловой промысловый люд уехал на разведку в Енисейск, а власть в селе представлял один урядник. Тогда все дудинские дети учились в Енисейске, приезжая к родным летом, как рассказывала мне внучка Никифора Бегичева. Населению информацию о происходящем никто доводить не собирался. Согласно метрическим книгам Дудинской Свято–Введенской церкви, до революции 1917 года приход составлял 1178 человек, включая 596 человек инородцев, то есть представителей народов Севера, проживавших на огромной территории по Енисею, Пясине и в Затундре.

Недовольство на территории, конечно, было. Процесс имущественной дифференциации у северных народов шел путем присвоения родоплеменной верхушкой оленей как основного средства производства. Из 210 хозяйств Туруханского края часть была безоленными, и всего семь хозяйств имели от 200 до 1000 оленей. Однако северные окраины были фактически оторваны от центра, и силы, занятые борьбой за власть в стране, не имели возможности заняться вопросами партийного строительства на Крайнем Севере. В крупных городах схема захвата власти была одинаковой: хорошо организованные группы большевиков занимали ключевые объекты инфраструктуры и объявляли о новом порядке. Так в Красноярске 29 ноября и была установлена советская власть. Растерянные городские сообщества какое–то время соображали, что к чему, однако довольно быстро либо организовывались сами, либо призывали силы сопротивления. Начиналась гражданская война. Об адмирале Колчаке в Сибири тогда еще ничего не было известно — он появился позже, заняв пост военного министра, и лишь потом правительство Вологодского облекло его верховной властью. Поэтому на Таймыре все шло своим чередом. Продолжалось строительство Усть–Енисейского порта, где стояли казармы, эстакада для перевалки грузов, амбары и пристань. Связь между Дудинкой, Диксоном и стройкой осуществлялась по радио. На полуострове не работала ни одна школа, но первые сведения о будущем Норильске уже были опубликованы в «Рудном вестнике», издававшемся в Москве под редакцией В. А. Обручева. Однако зимой 1918 года купцы, которые уже почувствовали неразбериху и перебои с поставками, не отправили из Дудинки обычный аргиш с товарами для хлебозапасных магазинов полуострова. В это время на красноярском севере 17 скупщиков–торговцев держали в своих руках всю торговлю с коренным населением. Возникла серьезная проблема, жителям Затундры грозил голод. Вот в таком виде дошли в тундру вести о свержении царя. В самой Дудинке на власть никто пока не претендовал. В Туруханске уже был создан Совет, раздавший голодающим 15 тысяч пудов хлеба из закромов хлебозапасных магазинов на условиях долгосрочной ссуды. Жителям Хатангского района о новых веяниях в феврале объявил Никифор Бегичев. Небольшой запас зерна в хатангском магазине имелся, но люди боялись его брать. Бегичев был решителен. Сорвав сургучные печати с дверей склада, он раздал часть зерна народу, сказав, что советская власть дает хлеб в долг. Летом 1918 года пружина разжалась. Случился контр-революционный мятеж в Енисейске. В Красноярске советская власть пала вследствие восстания белочехов и военных действий армии Колчака. Геологический комитет ВСНХ РСФСР направил из Петрограда в Томск специальные партии для изучения недр Сибири, но в связи с изменением политической ситуации приступить к работе они не смогли. А вот колчаковский комитет Севморпути уже налаживал мореплавание из Европы в Сибирь. В то же время белогвардейское правительство приняло постановление об отмене Сибирской хлебной экспедиции в устья Оби и Енисея. Для установления связи с контрреволюционной Сибирью ледокольные пароходы «Таймыр» и «Вайгач» под командованием капитана Б. А. Вилькицкого были отправлены архангельскими белогвардейцами в устья сибирских рек. Вилькицкий оставил в Дудинке, куда доходила линия Сибирской телеграфной сети, своего бывшего комиссара Шунько, рьяно взявшегося за дело. С помощью станции, на которой использовалось оборудование, снятое с гидрографического судна «Вайгач», через сеть станций Карского моря край к зиме был связан телеграфным сообщением с Архангельском. В Сибири власть полностью перешла к адмиралу Колчаку, объявленному в Омске верховным правителем России. Тем временем в Красноярском управлении земледелия и государственных имуществ А. А. Сотникову, продолжателю дудинской купеческой династии, наконец–то выдали свидетельство на разведку полезных ископаемых в Норильском районе, после чего он получил, как сказали бы сейчас, эксклюзивное право разведки в течение пяти лет. А в патриархальной Дудинке было все так же тихо. В окрестностях работал московский ботаник Б. С. Семенов. Как свидетельствует ученый, жители не плавали по реке дальше, чем на 30 верст. По итогам экспедиции 1915 года Сотников доложил дирекции Северного морского пути и сибирскому правительству о возможности добычи угля в Норильске. Актуальность этих сведений определялась желанием Временного правительства создать возле устья Енисея надежную угольную базу в ожидании помощи войск и флота Антанты. Случись это, и расчлененная Россия перестала бы существовать в нынешних границах. В итоге в низовья Енисея отправили экспедицию горного инженера Н. Н. Урванцева и хорунжего Сотникова. Надо сказать, что при Колчаке были организованы и другие экспедиции: гидрографическая Д. Ф. Котельникова и ботаническая В. В. Сапожникова. В районе Дудинки работал отряд изыскательской партии Комсеверпути, проводивший поиски трассы узкой колеи по линии Усть–Порт — Норильск. По свидетельству ботаника Семенова, рядом работал и орнитолог А. Я. Тугаринов. А что же Дудинка? В воспоминаниях участников геологической экспедиции читаем: «В Дудинке остановились в доме К. В. Пуссе, видимо, самого богатого из жителей села. Пятистенный дом, амбары, навес, баня были обнесены сплошным забором. Дудинка выглядела нежилой, тоскливой и скучной. Ни коров, ни домашней птицы. Несколько почерневших от времени домов да такого же вида постаревшая церковь, вот и все село». В конце года из освобожденного Архангельска сюда прибывает группа большевиков, создавших революционный комитет. Однако бросаться в бой активисты не торопились, решив сперва осмотреться. Удивительное дело, но они ничуть не мешали сторонникам Колчака! Старое уживалось с непонятным новым. Но 7 января 1920 года при непосредственном участии сибирских партизан Красноярск был освобожден Красной армией от войск Колчака, и развитие событий ускорилось. Непосредственное руководство борьбой за установление советской власти в регионе осуществляла Туруханская коммунистическая организация. Она и подтолкнула к действию дудинских большевиков. 12 января Временный комитет общественной безопасности, провозгласивший себя органом советской власти в Дудинке и разоруживший колчаковскую милицию, обратился к населению с воззванием, в котором говорилось: «Граждане! Село Дудинка находится в тяжелых условиях из–за отдаленности от центра и малонаселенности. Шайка попавших в Дудинку белогвардейцев может принести жителям большие неприятности. Поэтому призываем вас слиться с нами в работе по самообороне Дудинки до установления нормального положения в Сибири!». Село Дудинка . 1920-е годы В мае было национализировано имущество туруханского Троицкого монастыря. Юридически закрытие монастырей новой властью не допускалось, однако на практике такое осуществлялось повсеместно. Летом, после того как партизаны туруханского отряда очистили территорию Таймыра от сторонников Колчака, часть которых растворилась в родовых хозяйствах, здесь окончательно установилась советская власть. История сохранила фамилии активистов: долганы H. Ямкин, Т. Статейкин, М. Аксенов, ненцы И. Надэр, П. Болин, H. Силкин. Родовая знать и часть промысловиков, стремясь удержать в тундре старый порядок управления, оказывали упорное сопротивление. Советская власть на Севере рождалась в острой классовой борьбе... С 1917 годом связано еще одно событие, в чем–то символическое, но о котором мало кто знает и помнит. У Лидии Платоновны Перепрыгиной, в доме которой столовался Сталин, будучи в туруханской ссылке, родился внебрачный сын будущего вождя Александр. В двадцатые годы Лидия Платоновна вышла замуж за Якова Давыдова, усыновившего мальчика. Позднее Сталин якобы дважды просил отдать ему сына, но мать на это не пошла. Сам Александр Яковлевич окончил в Дудинке школу, работал в райкоме комсомола, окончил техникум связи в Красноярске, участвовал в Великой Отечественной войне. В звании майора был уволен в запас, после чего работал прорабом на одном из объектов в Красноярске, где и умер в 1967 году. А его сын Юрий Давыдов, то есть внук Сталина, живет в Новосибирске. В 1956 году Хрущев и его коллеги по Президиуму ЦК КПСС не предали компромат огласке, документы были засекречены и еще 16 лет были недоступны для историков и журналистов. Завершая картину событий 1917–1919 годов на Таймыре, замечу, что север края, где едва ли не каждое село имело более чем столетнюю историю царской ссылки, никогда не отличался лояльностью к властям. Но и смуты никто не хотел, людская память хранила события восстания анархистов 1908 года и их авантюрный рейд по полу-острову, который не принес ничего, кроме прибытия карательного отряда жандармов. Наступали трудные времена. Снабжение, производство товаров и ведение промыслов были нарушены, потребовались годы для налаживания новых схем. В селах опять начали появляться ссыльные. До 1935 года Норильск развивался ни шатко ни валко, а затем по Енисею поплыли баржи с заключенными... Так что реальные социальные достижения советской власти, как мне представляется, жители полуострова смогли оценить только в шестидесятых.

Вадим Денисов www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда Недовольство на территории, конечно, было. Процесс имущественной дифференциации у северных народов шел путем присвоения родоплеменной верхушкой оленей как основного средства производства. Из 210 хозяйств Туруханского края часть была безоленными, и всего семь хозяйств имели от 200 до 1000 оленей. Однако северные окраины были фактически оторваны от центра, и силы, занятые борьбой за власть в стране, не имели возможности заняться вопросами партийного строительства на Крайнем Севере. В крупных городах схема захвата власти была одинаковой: хорошо организованные группы большевиков занимали ключевые объекты инфраструктуры и объявляли о новом порядке. Так в Красноярске 29 ноября и была установлена советская власть. Растерянные городские сообщества какое–то время соображали, что к чему, однако довольно быстро либо организовывались сами, либо призывали силы сопротивления. Начиналась гражданская война. Об адмирале Колчаке в Сибири тогда еще ничего не было известно — он появился позже, заняв пост военного министра, и лишь потом правительство Вологодского облекло его верховной властью.Поэтому на Таймыре все шло своим чередом. Продолжалось строительство Усть–Енисейского порта, где стояли казармы, эстакада для перевалки грузов, амбары и пристань. Связь между Дудинкой, Диксоном и стройкой осуществлялась по радио. На полуострове не работала ни одна школа, но первые сведения о будущем Норильске уже были опубликованы в «Рудном вестнике», издававшемся в Москве под редакцией В. А. Обручева. Однако зимой 1918 года купцы, которые уже почувствовали неразбериху и перебои с поставками, не отправили из Дудинки обычный аргиш с товарами для хлебозапасных магазинов полуострова. В это время на красноярском севере 17 скупщиков–торговцев держали в своих руках всю торговлю с коренным населением. Возникла серьезная проблема, жителям Затундры грозил голод. Вот в таком виде дошли в тундру вести о свержении царя.В самой Дудинке на власть никто пока не претендовал. В Туруханске уже был создан Совет, раздавший голодающим 15 тысяч пудов хлеба из закромов хлебозапасных магазинов на условиях долгосрочной ссуды. Жителям Хатангского района о новых веяниях в феврале объявил Никифор Бегичев. Небольшой запас зерна в хатангском магазине имелся, но люди боялись его брать. Бегичев был решителен. Сорвав сургучные печати с дверей склада, он раздал часть зерна народу, сказав, что советская власть дает хлеб в долг.Летом 1918 года пружина разжалась. Случился контр-революционный мятеж в Енисейске. В Красноярске советская власть пала вследствие восстания белочехов и военных действий армии Колчака. Геологический комитет ВСНХ РСФСР направил из Петрограда в Томск специальные партии для изучения недр Сибири, но в связи с изменением политической ситуации приступить к работе они не смогли. А вот колчаковский комитет Севморпути уже налаживал мореплавание из Европы в Сибирь. В то же время белогвардейское правительство приняло постановление об отмене Сибирской хлебной экспедиции в устья Оби и Енисея.Для установления связи с контрреволюционной Сибирью ледокольные пароходы «Таймыр» и «Вайгач» под командованием капитана Б. А. Вилькицкого были отправлены архангельскими белогвардейцами в устья сибирских рек. Вилькицкий оставил в Дудинке, куда доходила линия Сибирской телеграфной сети, своего бывшего комиссара Шунько, рьяно взявшегося за дело. С помощью станции, на которой использовалось оборудование, снятое с гидрографического судна «Вайгач», через сеть станций Карского моря край к зиме был связан телеграфным сообщением с Архангельском. В Сибири власть полностью перешла к адмиралу Колчаку, объявленному в Омске верховным правителем России. Тем временем в Красноярском управлении земледелия и государственных имуществ А. А. Сотникову, продолжателю дудинской купеческой династии, наконец–то выдали свидетельство на разведку полезных ископаемых в Норильском районе, после чего он получил, как сказали бы сейчас, эксклюзивное право разведки в течение пяти лет.А в патриархальной Дудинке было все так же тихо. В окрестностях работал московский ботаник Б. С. Семенов. Как свидетельствует ученый, жители не плавали по реке дальше, чем на 30 верст. По итогам экспедиции 1915 года Сотников доложил дирекции Северного морского пути и сибирскому правительству о возможности добычи угля в Норильске. Актуальность этих сведений определялась желанием Временного правительства создать возле устья Енисея надежную угольную базу в ожидании помощи войск и флота Антанты. Случись это, и расчлененная Россия перестала бы существовать в нынешних границах.В итоге в низовья Енисея отправили экспедицию горного инженера Н. Н. Урванцева и хорунжего Сотникова. Надо сказать, что при Колчаке были организованы и другие экспедиции: гидрографическая Д. Ф. Котельникова и ботаническая В. В. Сапожникова. В районе Дудинки работал отряд изыскательской партии Комсеверпути, проводивший поиски трассы узкой колеи по линии Усть–Порт — Норильск. По свидетельству ботаника Семенова, рядом работал и орнитолог А. Я. Тугаринов.А что же Дудинка? В воспоминаниях участников геологической экспедиции читаем: «В Дудинке остановились в доме К. В. Пуссе, видимо, самого богатого из жителей села. Пятистенный дом, амбары, навес, баня были обнесены сплошным забором. Дудинка выглядела нежилой, тоскливой и скучной. Ни коров, ни домашней птицы. Несколько почерневших от времени домов да такого же вида постаревшая церковь, вот и все село».В конце года из освобожденного Архангельска сюда прибывает группа большевиков, создавших революционный комитет. Однако бросаться в бой активисты не торопились, решив сперва осмотреться. Удивительное дело, но они ничуть не мешали сторонникам Колчака! Старое уживалось с непонятным новым. Но 7 января 1920 года при непосредственном участии сибирских партизан Красноярск был освобожден Красной армией от войск Колчака, и развитие событий ускорилось.Непосредственное руководство борьбой за установление советской власти в регионе осуществляла Туруханская коммунистическая организация. Она и подтолкнула к действию дудинских большевиков. 12 января Временный комитет общественной безопасности, провозгласивший себя органом советской власти в Дудинке и разоруживший колчаковскую милицию, обратился к населению с воззванием, в котором говорилось: «Граждане! Село Дудинка находится в тяжелых условиях из–за отдаленности от центра и малонаселенности. Шайка попавших в Дудинку белогвардейцев может принести жителям большие неприятности. Поэтому призываем вас слиться с нами в работе по самообороне Дудинки до установления нормального положения в Сибири!».В мае было национализировано имущество туруханского Троицкого монастыря. Юридически закрытие монастырей новой властью не допускалось, однако на практике такое осуществлялось повсеместно. Летом, после того как партизаны туруханского отряда очистили территорию Таймыра от сторонников Колчака, часть которых растворилась в родовых хозяйствах, здесь окончательно установилась советская власть. История сохранила фамилии активистов: долганы H. Ямкин, Т. Статейкин, М. Аксенов, ненцы И. Надэр, П. Болин, H. Силкин. Родовая знать и часть промысловиков, стремясь удержать в тундре старый порядок управления, оказывали упорное сопротивление. Советская власть на Севере рождалась в острой классовой борьбе...С 1917 годом связано еще одно событие, в чем–то символическое, но о котором мало кто знает и помнит. У Лидии Платоновны Перепрыгиной, в доме которой столовался Сталин, будучи в туруханской ссылке, родился внебрачный сын будущего вождя Александр. В двадцатые годы Лидия Платоновна вышла замуж за Якова Давыдова, усыновившего мальчика. Позднее Сталин якобы дважды просил отдать ему сына, но мать на это не пошла. Сам Александр Яковлевич окончил в Дудинке школу, работал в райкоме комсомола, окончил техникум связи в Красноярске, участвовал в Великой Отечественной войне. В звании майора был уволен в запас, после чего работал прорабом на одном из объектов в Красноярске, где и умер в 1967 году. А его сын Юрий Давыдов, то есть внук Сталина, живет в Новосибирске. В 1956 году Хрущев и его коллеги по Президиуму ЦК КПСС не предали компромат огласке, документы были засекречены и еще 16 лет были недоступны для историков и журналистов.Завершая картину событий 1917–1919 годов на Таймыре, замечу, что север края, где едва ли не каждое село имело более чем столетнюю историю царской ссылки, никогда не отличался лояльностью к властям. Но и смуты никто не хотел, людская память хранила события восстания анархистов 1908 года и их авантюрный рейд по полу-острову, который не принес ничего, кроме прибытия карательного отряда жандармов. Наступали трудные времена. Снабжение, производство товаров и ведение промыслов были нарушены, потребовались годы для налаживания новых схем. В селах опять начали появляться ссыльные. До 1935 года Норильск развивался ни шатко ни валко, а затем по Енисею поплыли баржи с заключенными...Так что реальные социальные достижения советской власти, как мне представляется, жители полуострова смогли оценить только в шестидесятых.

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