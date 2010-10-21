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Добрый день, мои дорогие читатели!Сегодня мы подводим итоги творческого конкурса «Дары осени», который проходил на сайте нашей газеты. Вы все — большие фантазеры и талантливые умельцы. Ваши поделки очень достойные — милые, изящные, сложные, яркие... Большое спасибо всем родителям, воспитателям, учителям за помощь и поддержку участников! Ваша Заполярочка
Поздравляем победителей!Завтра в публичной библиотеке пройдет праздник для участников творческого онлайн–конкурса «Дары осени».
|Нина Тарасенко
В гости к ребятишкам придет известная «мультяшка» с веселой шоу–программой, а победителям на сцене вручат дипломы и подарки от спонсоров. Малышей, правильно ответивших на вопросы викторины по теме «Осень», ждут сладкие сюрпризы. В следующем выпуске вы узнаете о том, как прошел наш праздник.
|Коллективное творчество д/с №3
Творческий конкурс, стартовавший в начале октября на сайте «Заполярки» и объединивший более трехсот дошколят и учеников начальных классов, собрал более тридцати тысяч лайков. Победителей в номинации «Интернет–звезда» выбрали интернет–пользователи, а лидеров в номинациях «Декоративно–прикладное искусство», «Аппликация», «Объемная композиция» — члены жюри. «Дары осени», седьмой по счету конкурс, организованный «Заполярной правдой», стал самым масштабным по сравнению с предыдущими, побив все рекорды по количеству лайков и участников.
Номинация «Коллективное творчество»
|Ника Скакишева
Номинация «ДПИ»
|Возраст 3-6 лет
|Возраст 7-10 лет
|1. д/с № 3, группа «Знайки»
|1. СШ № 3, 3 «Б»
|2. д/с № 3, группа «Аистята»
|2. Норильская школа-интернат, 3«Б»
|3. д/с № 62, группа «Аистята»
|3. Кружок «Клубок», район Кайеркан
Номинация «Аппликация»
|Возраст 3-6 лет
|Возраст 7-10 лет
|1. Женя Разаренов
|1. Ксения Карпова, гимназия № 4
|2. Джанин Байназарова, д/с № 32
|2. Полина Павличева, СШ № 28
|3. Арсен Кочетов, д/с № 86
|3. Светлана Четвирикова, гимназия № 7
|Возраст 3-6 лет
|Возраст 7-10 лет
|1. Георгий Андрюшкин, д/с № 92
|1. Нина Тарасенко
|2. Саша Пастухова, д/с № 59
|2. Даниил Корчмин, СШ № 16
|3. Ника Скакишева, д/с № 92
|3. Полина Максимихина
Номинация «Объемная композиция»
Номинация «Интернет-звезда»
|Возраст 3-6 лет
|Возраст 7-10 лет
|1. Есения Левицкая, д/с № 46
|1. Ярослав Чернышенко, СШ № 28
|2. Иван Левченко, д/с № 45
|2. Роман Манюк, д/с № 5
|3. Миша Кускашеев, д/с № 84
|3. Денис Табунов
|1. Полина Кожевникова, д/с № 24
|2. Михаил Грицишин, д/с № 92
|3. Фатима Джумагельдиева, д/с № 45
|Есения Левицкая
Благодарим наших спонсоров:
|Лидер виртуального голосования
• Студия сладких подарков, 8–923–204–40–90
• Товары для творчества «Чиполлино», Павлова, 10, 22–55–22
• Торговая сеть магазинов «Солнечный» и «Океан»
• «Магия рукоделия», ТЦ «Таймыр», павильон 48
• Шоу–театр праздника «Именинка», 8–923–205–32–08
• Магазин канцтоваров «Радуга», 22–02–35
• ТД «Екатерина», канцтовары, 46–60–78
• «ТРИО» — кухни на заказ, 36–46–70
, 33–44–33
• Канцтовары «Карандаш», 36–13–36
(ТД «Горняк», пав. 14)
• Мастерская креативных подарков Provence, 8–913–167–34–11
.Короткой строкой
***Воспитанники групп «Фантазеры» и «Теремок» талнахского детского сада № 93 «Капитошка» узнали, где растут самые северные помидоры и огурцы, посетив теплицу. Вернулись вдохновленные, наперебой рассказывая родителям о том, какие вкусные и полезные свежие овощи им довелось попробовать прямо «с куста».
***В детском саду № 71 «Антошка» прошёл литературный вечер «Осенних красок листопад». К этому дню дети, родители подбирали наряды, украшали зал, разучивали стихи, танцы, песни, готовили игры. А на фруктово–овощной выставке, организованной в саду, красуются золотистые деревья, ежики и прочие обитатели осеннего леса.
***Золотая Осень пришла в гости в детский сад № 46 «Надежда». В младшую группу «Гномики» прискакал зайчик, он вместе с ребятами пел и танцевал, а потом, собрав огромный букет из листьев, попрощался и убежал в лес. В группе «Ладушки» яркая красавица Осень играла с детьми в «музыкальный зонтик». А у ребят младшей группы «Светлячок» побывала рыжая лисичка, познакомила их с грибами и ягодами. Старшие группы «Жарки» и «Пчелки» спасли Осень от проказницы Бабы–яги. Подготовительная группа «Звездочки» побывала на Осенней дискотеке, а ребятня из групп «Радуга» и «Умка» веселились с Машей и Медведем.
***В детском саду № 97 «Светлица» вновь заработала «Горница» — комната, оформленная в стиле русской деревенской избы. Ее хозяйка знакомит посетителей со старинным убранством и предметами быта. Малыши любят импровизировать — накрывать уютный стол с самоваром, готовить игрушечные пироги в русской печи, качать люльку А девочкам очень нравится наряжаться в расшитые русские сарафаны, воображая себя красными девицами.
На «Забавной полянке» вместе с девочкой Заполярочкой побывала Татьяна Черкащенко
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