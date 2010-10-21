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[Индекс номера 178 (03.11.2017)]

 газета для детей, а также их родителей 
Забавная полянка

Добрый день, мои дорогие читатели!Сегодня мы подводим итоги творческого конкурса «Дары осени», который проходил на сайте нашей газеты. Вы все — большие фантазеры и талантливые умельцы. Ваши поделки очень достойные — милые, изящные, сложные, яркие... Большое спасибо всем родителям, воспитателям, учителям за помощь и поддержку участников! Ваша Заполярочка
Нина Тарасенко
Поздравляем победителей!
Завтра в публичной библиотеке пройдет праздник для участников творческого онлайн–конкурса «Дары осени».
В гости к ребятишкам придет известная «мультяшка» с веселой шоу–программой, а победителям на сцене вручат дипломы и подарки от спонсоров. Малышей, правильно ответивших на вопросы викторины по теме «Осень», ждут сладкие сюрпризы. В следующем выпуске вы узнаете о том, как прошел наш праздник.
Коллективное творчество д/с №3
Творческий конкурс, стартовавший в начале октября на сайте «Заполярки» и объединивший более трехсот дошколят и учеников начальных классов, собрал более тридцати тысяч лайков. Победителей в номинации «Интернет–звезда» выбрали интернет–пользователи, а лидеров в номинациях «Декоративно–прикладное искусство», «Аппликация», «Объемная композиция» — члены жюри. «Дары осени», седьмой по счету конкурс, организованный «Заполярной правдой», стал самым масштабным по сравнению с предыдущими, побив все рекорды по количеству лайков и участников.
Ника Скакишева

Номинация «Коллективное творчество»
Возраст 3-6 летВозраст 7-10 лет
1. д/с № 3, группа «Знайки» 1. СШ № 3, 3 «Б»
2. д/с № 3, группа «Аистята»2. Норильская школа-интернат, 3«Б»
3. д/с № 62, группа «Аистята»3. Кружок «Клубок», район Кайеркан
Номинация «ДПИ»
Возраст 3-6 летВозраст 7-10 лет
1. Женя Разаренов1. Ксения Карпова, гимназия № 4
2. Джанин Байназарова, д/с № 322. Полина Павличева, СШ № 28
3. Арсен Кочетов, д/с № 863. Светлана Четвирикова, гимназия № 7
Номинация «Аппликация»
Возраст 3-6 летВозраст 7-10 лет
1. Георгий Андрюшкин, д/с № 921. Нина Тарасенко
2. Саша Пастухова, д/с № 592. Даниил Корчмин, СШ № 16
3. Ника Скакишева, д/с № 923. Полина Максимихина
Номинация «Объемная композиция»
Возраст 3-6 летВозраст 7-10 лет
1. Есения Левицкая, д/с № 461. Ярослав Чернышенко, СШ № 28
2. Иван Левченко, д/с № 452. Роман Манюк, д/с № 5
3. Миша Кускашеев, д/с № 843. Денис Табунов
Номинация «Интернет-звезда»
1. Полина Кожевникова, д/с № 24
2. Михаил Грицишин, д/с № 92
3. Фатима Джумагельдиева, д/с № 45
Есения Левицкая
Лидер виртуального голосования
Благодарим наших спонсоров:
• Студия сладких подарков, 8–923–204–40–90
• Товары для творчества «Чиполлино», Павлова, 10, 22–55–22
• Торговая сеть магазинов «Солнечный» и «Океан»
• «Магия рукоделия», ТЦ «Таймыр», павильон 48
• Шоу–театр праздника «Именинка», 8–923–205–32–08
• Магазин канцтоваров «Радуга», 22–02–35
• ТД «Екатерина», канцтовары, 46–60–78
• «ТРИО» — кухни на заказ, 36–46–70, 33–44–33
• Канцтовары «Карандаш», 36–13–36 (ТД «Горняк», пав. 14)
• Мастерская креативных подарков Provence, 8–913–167–34–11.

Короткой строкой
***
Воспитанники групп «Фантазеры» и «Теремок» талнахского детского сада № 93 «Капитошка» узнали, где растут самые северные помидоры и огурцы, посетив теплицу. Вернулись вдохновленные, наперебой рассказывая родителям о том, какие вкусные и полезные свежие овощи им довелось попробовать прямо «с куста».
***
В детском саду № 71 «Антошка» прошёл литературный вечер «Осенних красок листопад». К этому дню дети, родители подбирали наряды, украшали зал, разучивали стихи, танцы, песни, готовили игры. А на фруктово–овощной выставке, организованной в саду, красуются золотистые деревья, ежики и прочие обитатели осеннего леса.
***
Золотая Осень пришла в гости в детский сад № 46 «Надежда». В младшую группу «Гномики» прискакал зайчик, он вместе с ребятами пел и танцевал, а потом, собрав огромный букет из листьев, попрощался и убежал в лес. В группе «Ладушки» яркая красавица Осень играла с детьми в «музыкальный зонтик». А у ребят младшей группы «Светлячок» побывала рыжая лисичка, познакомила их с грибами и ягодами. Старшие группы «Жарки» и «Пчелки» спасли Осень от проказницы Бабы–яги. Подготовительная группа «Звездочки» побывала на Осенней дискотеке, а ребятня из групп «Радуга» и «Умка» веселились с Машей и Медведем.
***
В детском саду № 97 «Светлица» вновь заработала «Горница» — комната, оформленная в стиле русской деревенской избы. Ее хозяйка знакомит посетителей со старинным убранством и предметами быта. Малыши любят импровизировать — накрывать уютный стол с самоваром, готовить игрушечные пироги в русской печи, качать люльку А девочкам очень нравится наряжаться в расшитые русские сарафаны, воображая себя красными девицами.

На «Забавной полянке» вместе с девочкой Заполярочкой побывала Татьяна Черкащенко
Ребята! Присылайте свои письма, рассказы, рисунки на электронный адрес:
tasyabest@ya.ru или на адрес редакции: 663300, г. Норильск, а/я 1299.
www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда

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газета для детей, а также их родителей 
Добрый день, мои дорогие читатели!Сегодня мы подводим итоги творческого конкурса «Дары осени», который проходил на сайте нашей газеты. Вы все — большие фантазеры и талантливые умельцы. Ваши поделки очень достойные — милые, изящные, сложные, яркие... Большое спасибо всем родителям, воспитателям, учителям за помощь и поддержку участников! Ваша Заполярочка

Новости:
 3 ноября 2017 
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