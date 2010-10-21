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[Индекс номера 180 (09.11.2017)]

Цена вопроса

Глава Норильска Ринат Ахметчин оценил ход работ на фасадах зданий муниципальной собственности и жилых домов Центрального района. На некоторых объектах по ряду причин ремонты продолжат в следующем году.
Градоначальнику доложили, что полностью закончены работы на ул. Б. Хмельницкого, 11, и в спальном корпусе школы–интерната № 2. На Ломоносова, 3, и Советской, 4, в первом корпусе гимназии № 5 и городском Центре культуры ремонты продолжаются — там подрядчики обещали справиться с задачей до конца ноября. На Ломоносова, 5, и Б. Хмельницкого, 10, работы решено завершить в следующем году, до празднования юбилея города. Как пояснил Андрей Малков, заместитель главы Норильска по городскому хозяйству, перенос сроков сдачи этих объектов связан с погодными условиями.
— В этом году восстановление фасадов идет тяжело. Это связано со многими факторами: поздно заключили контракты, подрядчики переоценили свои силы, помешали погодные условия. Поэтому управляющие компании приняли решение приостановить часть работ. Контракты будут расторгнуты, деньги перераспределены, а на недоделанные объемы будут объявлены новые торги. В следующем году к работам приступим как можно раньше, для чего сразу же после новогодних каникул будет объявлен тендер. Мы обязательно проведем детальный анализ ситуации и учтем все недостатки и упущения, — прокомментировал ситуацию Андрей Малков. Он также отметил, что сложности связаны и с 44–м Федеральным законом, по которому основным критерием при проведении торгов является цена ремонтов.
— Именно поэтому нередко попадаются подрядчики, выполняющие свою работу недостаточно профессионально — на тройку. И зачастую они просто не готовы к особенностям Норильска. С такими подрядчиками мы, естественно, расторгаем контракт и применяем к ним штрафные санкции. Но лишить их возможности участвовать в новых торгах мы не имеем права, поскольку это нарушение антимонопольного законодательства. Впрочем, пока что мы еще не сталкивались с подрядчиками, которые бы столь злостно нарушали условия контракта и непрофессионально выполняли свои обязанности, что нам пришлось бы внести их в черный список и отправить жалобу в антимонопольный комитет, — добавил Андрей Малков.

Михаил Туаев
Фото Елены Худановой
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Глава Норильска Ринат Ахметчин оценил ход работ на фасадах зданий муниципальной собственности и жилых домов Центрального района. На некоторых объектах по ряду причин ремонты продолжат в следующем году.

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