[Индекс номера 180 (09.11.2017)]



Чем занята власть

Время не ждёт

В Центральном районе Норильска под Новый год откроется сразу два ледовых городка. Об этом рассказали на общегородской планерке под председательством главы Норильска Рината Ахметчина, посвященной итогам октября.

Новогодние сюрпризы Как сообщила Наталья Юдина, и. о. начальника управления капитальных ремонтов и строительства, в этом году на обустройство всех ледовых городков планируется потратить 19,1 миллиона рублей: в Центральном районе — 12,9 миллиона рублей; в Оганере — 0,6 миллиона; в Талнахе — 2,8 миллиона; в Кайеркане — 2,7 миллиона. Подрядчики уже определены, они готовы завершить работы к 15 декабря, на следующий день намечено торжественное открытие городков. С 7 по 9 декабря в город должны прибыть представители красноярского подрядчика «Термолик», которые займутся созданием ледяных фигур. Основным центром притяжения новогодних праздников станет набережная озера Долгое. Там будет установлена 20–метровая елка, появятся снежные горки, а также поздравительная надпись, постамент и восемь ледяных фигур. Будет задействована почти вся свободная площадь вплоть до насыпи, на которой планируется обустроить самую большую горку. — Этот вопрос пока решается, потому что в прошлые годы было много жалоб от родителей на то, что большие скаты небезопасны. Но маленькие горки появятся обязательно, — сказала Наталья Юдина. На Театральной площади 8 декабря установят 12–метровую елку, еще пару декоративных белых елей поставят на ступеньках драмтеатра. Также на площади можно будет увидеть карету, запряженную оленями, — декоративный элемент, впервые использованный в качестве украшения в прошлом году, а также две горки. Малый городок получит и праздничную иллюминацию. По словам Михаила Голуба, и. о. заместителя главы Норильска по социальной политике, в предпраздничные дни в культурно–досуговых учреждениях пройдут новогодние представления и сказки. Ледовое шоу по традиции состоится на арене Дворца спорта «Арктика»: даты и время будут сообщены позже.

Татьяна Зачупейко Фото Владимира Макушкина www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Как сообщила, в этом году на обустройство всех ледовых городков планируется потратить 19,1 миллиона рублей: в Центральном районе — 12,9 миллиона рублей; в Оганере — 0,6 миллиона; в Талнахе — 2,8 миллиона; в Кайеркане — 2,7 миллиона. Подрядчики уже определены, они готовы завершить работы к 15 декабря, на следующий день намечено торжественное открытие городков. С 7 по 9 декабря в город должны прибыть представители красноярского подрядчика «Термолик», которые займутся созданием ледяных фигур.Основным центром притяжения новогодних праздников станет набережная озера Долгое. Там будет установлена 20–метровая елка, появятся снежные горки, а также поздравительная надпись, постамент и восемь ледяных фигур. Будет задействована почти вся свободная площадь вплоть до насыпи, на которой планируется обустроить самую большую горку.— Этот вопрос пока решается, потому что в прошлые годы было много жалоб от родителей на то, что большие скаты небезопасны. Но маленькие горки появятся обязательно, — сказала Наталья Юдина.На Театральной площади 8 декабря установят12–метровую елку, еще пару декоративных белых елей поставят на ступеньках драмтеатра. Также на площади можно будет увидеть карету, запряженную оленями, — декоративный элемент, впервые использованный в качестве украшения в прошлом году, а также две горки. Малый городок получит и праздничную иллюминацию.По словам, в предпраздничные дни в культурно–досуговых учреждениях пройдут новогодние представления и сказки. Ледовое шоу по традиции состоится на арене Дворца спорта «Арктика»: даты и время будут сообщены позже.

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