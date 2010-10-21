[Индекс номера 180 (09.11.2017)]



Культпоход

Рожденные революцией

Норильск присоединился к Всероссийской акции «Ночь искусств». Впервые она была проведена в 2013 году и являлась только московским мероприятием. В этом году акция охватила все без исключения субъекты Российской Федерации. В нашем городе она прошла под девизом «Вся власть искусству!» и была посвящена 100–летию Октябрьской революции.

На стыке эпох Что рисовали художники, когда в России бушевала революция? Находил ли отражение слом общественного строя на изобразительных полотнах? Такой взгляд на историю, воплощенную в красках или в бронзе, был представлен в рамках «Ночи искусств» в художественной галерее. На выставке «В авангарде новой жизни» норильчанам представили 61 работу 25 авторов, чьи имена говорят сами за себя: Константин Коровин, Валентин Серов, Любовь Попова и другие. Живопись, графика и скульптура объединены общим временным отрезком: за десять лет до революции и пять лет после нее — с 1907 по 1922 год. Наталья Федянина, директор МВК «Музей Норильска»: – Год назад, когда подготовка к этой выставке только началась, у нас возникла идея показать не столько саму революцию, сколь ее период — время переворота, тревоги, с одной стороны, но и авторской свободы — с другой. Шел слом общественного слоя, а художники рисовали, продолжая классические традиции. Ведь как выяснилось, в те годы саму революцию художники не писали. В последующие десятилетия — да, ее писали очень много. В начале века революция была скорее в самой живописи, в художественных приемах. Хотя большую часть выставки занимают агитационные плакаты, тем не менее общее ощущение от нее сложное и многогранное. Главный герой произведений — не революция, а человек, который живет во время страшных, удивительных событий, а его жизнь по–прежнему идет по привычным рельсам. «Это более камерный подход к теме, интимный взгляд на революцию», — отмечали кураторы выставки. Собиралась экспозиция непросто, состав ее менялся, потому что транспортировка подлинников начала XX века в Заполярье — непростая задача. В Норильск были доставлены шесть полотен из коллекции Красноярского художественного музея имени В. И. Сурикова, а также предметы искусства из частных коллекций Агафоновой, Литвиновых и галереи «Ковчег». Так «В авангарде новой жизни» стал крупнейшим норильским проектом по масштабу имен. На монтаж и приемку картин приехали кураторы выставки — московский искусствовед Дмитрий Буткевич и главный хранитель коллекции Красноярского художественного музея имени В. И. Сурикова Полина Андреева. По словам гостей, для них организация выставки в Норильске тоже стала уникальным опытом. Дмитрий Буткевич: – Отправка картин, входящих в музейный фонд России, несопровождаемым грузом — даже рассказать не могу, как это сложно: страхование, транспортировка, климат–контроль, охрана. Логистика оказалась самым тяжелым пунктом в организации выставки. Норильск действительно уникален, он диктует нам свои условия — и климатом, и отсутствием железной дороги. Даже в Анадырь, хоть и сложно, но можно попасть по Колымскому тракту, а к вам — только самолетом. Вот, например, музыканты везут свои инструменты только в салоне, а наши картины приходится отдавать в багаж. Им нужна специальная упаковка — климатические ящики. По правилам картины надо перевозить в сопровождении вооруженной охраны, что исключено в самолете. Я очень рад, что, несмотря на сложнейшую подготовительную работу, у нас все получилось. Полина Андреева: – С Норильском нас связывают давние дружеские отношения, более того, Норильская художественная галерея в первые годы своего существования была филиалом Красноярской галереи. И мы рады, что смогли поучаствовать в этом проекте, добавить в эту выставку известные имена, и в итоге получилась широкая палитра, подборка разных течений. А организаторы, несмотря на все сложности, обеспечили все необходимые условия для хранения и экспонирования предметов искусства. Ленин живее всех живых Эстафету «Ночи искусств» у галереи принял городской музей: около тысячи человек провели там ночь с 3 на 4 ноября «под присмотром» десятков образов вождя революции В. И. Ленина. Стоит отметить, что с поставленной задачей провести «Ночь искусств» руководитель музея Наталья Федянина справилась блестяще. Ради одного вечера удалось объединить большое количество творческих людей. В буквальном смысле «зажигали» профессиональные артисты норильского театра и артисты–любители из общества НОТА. Нашествие Лениных — так можно коротко передать атмосферу, царившую в ту ночь в музее. Ленин был повсюду: на картинах, в скульптурах, на сцене, среди многочисленных гостей, которые попытались примерить на себя образ вождя революции при помощи аквагримеров. К кульминации «Ночи» Лениными были практически все. Такое перевоплощение по замыслу директора музея должно было передать суть того времени, когда жили революцией, идеями Ленина. Времени, когда Ленин был везде и во всем. Его именем называли города, улицы, колхозы, школы. Его образы были повсюду в нашей жизни. Это наша история, такая, какая она была. Мы много говорим о том, что молодежь не знает и не интересуется прошлым страны. На этой площадке организаторам удалось вовлечь в интерактив много молодых людей, а значит, они как минимум поинтересуются, кто такой Ленин и что это за революция, о которой так много говорят. Такая форма диалога с молодым поколением, массовым зрителем, порой далеким от истории, выбрана очень удачно. Зрителю было предложено поучаствовать лично в импровизации взятия Зимнего дворца, поработать на субботнике вместе с Ильичом, построить спортивные гимнастические пирамиды. И зрители активно в этом участвовали. Основных залов было три: кроме интерактивного, организаторы предусмотрели еще белый и красный. В белом разместилась мультимедийная арт–выставка из Москвы, красный зал стал своеобразной ленинской комнатой. Ленин доминировал во многих жанрах живописи: графика, скульптура, чеканка и т. д. Здесь можно увидеть богатейшие архивы картин знаменитого художника–графика Николая Жукова, который написал более 2,5 тысячи портретов Ленина. Автор октябрятской звездочки, почти всех иллюстраций детских книг о Ленине. После смерти Сталина Жуков, единственный из художников, был допущен к гробу, чтобы сделать зарисовки. Рисунки Жукова, за исключением одного, попали в частные коллекции. Все это было представлено на «Ночи искусств». Ну а те, кто там не был, успеют посмотреть уникальные выставки, которые будут работать в музее до конца января.

Светлана Гунина, Наталья Глебова Фото Владимира Макушкина, Юлии Римской и Элины Радченко www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Что рисовали художники, когда в России бушевала революция? Находил ли отражение слом общественного строя на изобразительных полотнах? Такой взгляд на историю, воплощенную в красках или в бронзе, был представлен в рамках «Ночи искусств» в художественной галерее. На выставке «В авангарде новой жизни» норильчанам представили 61 работу 25 авторов, чьи имена говорят сами за себя: Константин Коровин, Валентин Серов, Любовь Попова и другие. Живопись, графика и скульптура объединены общим временным отрезком: за десять лет до революции и пять лет после нее — с 1907 по 1922 год.Хотя большую часть выставки занимают агитационные плакаты, тем не менее общее ощущение от нее сложное и многогранное. Главный герой произведений — не революция, а человек, который живет во время страшных, удивительных событий, а его жизнь по–прежнему идет по привычным рельсам. «Это более камерный подход к теме, интимный взгляд на революцию», — отмечали кураторы выставки.Собиралась экспозиция непросто, состав ее менялся, потому что транспортировка подлинников начала XX века в Заполярье — непростая задача. В Норильск были доставлены шесть полотен из коллекции Красноярского художественного музея имени В. И. Сурикова, а также предметы искусства из частных коллекций Агафоновой, Литвиновых и галереи «Ковчег». Так «В авангарде новой жизни» стал крупнейшим норильским проектом по масштабу имен.На монтаж и приемку картин приехали кураторы выставки —По словам гостей, для них организация выставки в Норильске тоже стала уникальным опытом.Эстафету «Ночи искусств» у галереи принял городской музей: около тысячи человек провели там ночь с 3 на 4 ноября «под присмотром» десятков образов вождя революции В. И. Ленина.Стоит отметить, что с поставленной задачей провести «Ночь искусств» руководитель музея Наталья Федянина справилась блестяще. Ради одного вечера удалось объединить большое количество творческих людей. В буквальном смысле «зажигали» профессиональные артисты норильского театра и артисты–любители из общества НОТА.Нашествие Лениных — так можно коротко передать атмосферу, царившую в ту ночь в музее. Ленин был повсюду: на картинах, в скульптурах, на сцене, среди многочисленных гостей, которые попытались примерить на себя образ вождя революции при помощи аквагримеров. К кульминации «Ночи» Лениными были практически все. Такое перевоплощение по замыслу директора музея должно было передать суть того времени, когда жили революцией, идеями Ленина. Времени, когда Ленин был везде и во всем. Его именем называли города, улицы, колхозы, школы. Его образы были повсюду в нашей жизни. Это наша история, такая, какая она была.Мы много говорим о том, что молодежь не знает и не интересуется прошлым страны. На этой площадке организаторам удалось вовлечь в интерактив много молодых людей, а значит, они как минимум поинтересуются, кто такой Ленин и что это за революция, о которой так много говорят. Такая форма диалога с молодым поколением, массовым зрителем, порой далеким от истории, выбрана очень удачно. Зрителю было предложено поучаствовать лично в импровизации взятия Зимнего дворца, поработать на субботнике вместе с Ильичом, построить спортивные гимнастические пирамиды. И зрители активно в этом участвовали.Основных залов было три: кроме интерактивного, организаторы предусмотрели еще белый и красный. В белом разместилась мультимедийная арт–выставка из Москвы, красный зал стал своеобразной ленинской комнатой. Ленин доминировал во многих жанрах живописи: графика, скульптура, чеканка и т. д. Здесь можно увидеть богатейшие архивы картин знаменитого художника–графика Николая Жукова, который написал более 2,5 тысячи портретов Ленина. Автор октябрятской звездочки, почти всех иллюстраций детских книг о Ленине. После смерти Сталина Жуков, единственный из художников, был допущен к гробу, чтобы сделать зарисовки. Рисунки Жукова, за исключением одного, попали в частные коллекции. Все это было представлено на «Ночи искусств». Ну а те, кто там не был, успеют посмотреть уникальные выставки, которые будут работать в музее до конца января.

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