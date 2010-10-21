[Индекс номера 180 (09.11.2017)]



Акция

Будем знакомы

Норильск присоединился к Всероссийской акции «Большой этнографический диктант», которая одновременно прошла по всей территории России.

В Норильске это мероприятие проводили на трех площадках: в Норильском колледже искусств, в публичной библиотеке и в библиотеке семейного чтения № 3 на Котульского, 15. В публичной библиотеке желающих проверить свое знание истории, обычаев, традиций и культуры народов России собрались порядка 70 человек. Тестовые задания здесь читал Егор Тулновский, журналист, член Русского географического общества, в библиотеке семейного чтения — Владимир Фролочкин, депутат Норильского городского Совета. Участникам диктанта предстояло за 45 минут ответить на тридцать вопросов, двадцать из которых были одинаковыми для всей России, а десять составлены с учетом региональной специфики. По завершении тестирования участники — а это были люди от 16 лет (старшеклассники) до пенсионного возраста — сошлись во мнении, что вопросы были достаточно сложными и на многие пришлось отвечать наугад. Подсчет баллов показал, что 17–18 правильных ответов — весьма неплохой результат. В числе вопросов были, например, такие: «В музыкальной культуре Республики Хакасия хайджи — это человек, который: а) владеет искусством горлового пения; б) является знатоком сказаний; в) исполняет популярные песни; г) аккомпанирует себе на волынке или трещотке». Или: «Алтайские народные сказители, кайчы, сопровождают свое повествование аккомпанементом музыкального инструмента, напоминающего домру, — топшура. Этот инструмент изготавливается из цельного куска священного для алтайцев дерева — кедра. Из чего делают струны для этого инструмента? а) из жил и кишок животных; б) из крапивы; в) из кожи; г) из конского волоса». – На этом диктанте я почерпнул много нового, хотя считал себя довольно эрудированным человеком в данной области. Очевидно, чтобы ответить на все 30 вопросов, нужно быть профессором этнографии и преподавать этот предмет в университете, — говорит Егор Тулновский. Своими впечатлениями поделилась и участница диктанта — Алиса Горчакова, ученица юридического класса школы № 14: – Тест для нас оказался неожиданным. Нас предупредили, что в нем будут вопросы о народах Севера. Мы готовились как могли, но темы в диктанте касались самых разных национальностей и народов России и для нас оказались довольно сложными. Мы узнали много интересного и не пожалели о том, что потратили день каникул на это мероприятие. Норильск в этноакции принял участие впервые, поддержит ли он ее в следующем году — вопрос пока открытый. Организаторами Большого этнографического диктанта выступают Федеральное агентство по делам национальностей и Министерство национальной политики Удмуртской Республики при поддержке Россотрудничества.

Марина Андриюк Фото Владимира Макушкина www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда В Норильске это мероприятие проводили на трех площадках: в Норильском колледже искусств, в публичной библиотеке и в библиотеке семейного чтения № 3 на Котульского, 15.В публичной библиотеке желающих проверить свое знание истории, обычаев, традиций и культуры народов России собрались порядка 70 человек. Тестовые задания здесь читал Егор Тулновский, журналист, член Русского географического общества, в библиотеке семейного чтения — Владимир Фролочкин, депутат Норильского городского Совета. Участникам диктанта предстояло за 45 минут ответить на тридцать вопросов, двадцать из которых были одинаковыми для всей России, а десять составлены с учетом региональной специфики.По завершении тестирования участники — а это были люди от 16 лет (старшеклассники) до пенсионного возраста — сошлись во мнении, что вопросы были достаточно сложными и на многие пришлось отвечать наугад. Подсчет баллов показал, что 17–18 правильных ответов — весьма неплохой результат.В числе вопросов были, например, такие:«В музыкальной культуре Республики Хакасия хайджи — это человек, который:а) владеет искусством горлового пения;б) является знатоком сказаний;в) исполняет популярные песни;г) аккомпанирует себе на волынке или трещотке».Или:«Алтайские народные сказители, кайчы, сопровождают свое повествование аккомпанементом музыкального инструмента, напоминающего домру, — топшура. Этот инструмент изготавливается из цельного куска священного для алтайцев дерева — кедра. Из чего делают струны для этого инструмента?а) из жил и кишок животных;б) из крапивы;в) из кожи;г) из конского волоса».– На этом диктанте я почерпнул много нового, хотя считал себя довольно эрудированным человеком в данной области. Очевидно, чтобы ответить на все 30 вопросов, нужно быть профессором этнографии и преподавать этот предмет в университете, — говорит Егор Тулновский.Своими впечатлениями поделилась и участница диктанта — Алиса Горчакова, ученица юридического класса школы № 14:– Тест для нас оказался неожиданным. Нас предупредили, что в нем будут вопросы о народах Севера. Мы готовились как могли, но темы в диктанте касались самых разных национальностей и народов России и для нас оказались довольно сложными. Мы узнали много интересного и не пожалели о том, что потратили день каникул на это мероприятие.Норильск в этноакции принял участие впервые, поддержит ли он ее в следующем году — вопрос пока открытый.Организаторами Большого этнографического диктанта выступают Федеральное агентство по делам национальностей и Министерство национальной политики Удмуртской Республики при поддержке Россотрудничества.

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