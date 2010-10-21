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[Индекс номера 180 (09.11.2017)]

 От сердца к сердцу 
Первые шаги

Лечение и регулярные реабилитационные курсы позволят маленькой Наде Марковой встать на ноги.
Наденьке всего полтора года, и за этот небольшой период своей жизни она перенесла уже пять операций. Девочка родилась с открытой спинномозговой грыжей, из–за чего возникли задержка моторного развития и нарушение функций тазовых органов. В 2016 году родители обратились в благотворительный фонд «Территория добра» с просьбой оказать материальную помощь для проведения операции по удалению грыжи. Сначала родители хотели, чтобы дочку прооперировали в израильской клинике, но счет на десятки миллионов рублей, даже с учетом благотворительной помощи, оказался неподъемным для семьи. К счастью, у нас в стране нашлись специалисты в этой области — Надю прооперировали в Москве. Операция прошло успешно, но последствия грыжи продолжают сказываться на здоровье девочки — время от времени возникают проблемы с почками и отказывают ножки.
Для дальнейшего восстановления здоровья Наде, кроме лечения, требуются регулярные курсы реабилитации. Первый такой курс она прошла в столичном медицинском центре «Галилео» через некоторое время после операции. В этом центре с 1990–х годов успешно занимаются реабилитацией тяжелых неврологических больных, в результате которой у пациентов увеличиваются сила и работоспособность мышц, улучшаются баланс и координация, увеличивается скорость ходьбы, укрепляются кости.
Уже после первых занятий у Нади появились результаты: она стала переворачиваться со спины на животик, подтягиваться на ручках, а в дальнейшем — и пытаться ползать. Затем начала кушать самостоятельно и стоять на ножках.
На достигнутом семья Марковых не собирается останавливаться и по рекомендации врачей продолжает заниматься дома. Надо отметить, что тренировки у Нади почти как у профессионального спортсмена — трижды в день по 45 минут.
– Она очень устает. Но у нее есть неплохие достижения, да и возможность ходить стоит этих усилий. Тем более и лечащий врач сказал, что Надю можно до трех лет поставить на ноги, — рассказывает мама Алена. — У меня такое ощущение, что дочка понимает все это и почти не капризничает, когда делает зарядку. Наоборот, она стала больше улыбаться, постоянно что–то лопочет, как будто подбадривает. Она вообще веселый и светлый человечек. Маленькое солнышко.
Девочку всячески поддерживают папа и старшие брат с сестрой. Папа для Нади — главный пример. Малышка пытается ему подражать и с большой радостью общается с ним. А еще она обожает, когда ей читают книжки, предпочтение отдает сказкам и рассказам о животных. При этом сама старается что–то объяснить, причем очень эмоционально.
В марте следующего года Надя с мамой поедет уже на третий курс реабилитации в тот же центр «Галилео». Эта поездка состоится благодаря средствам горожан, зарегистрировавшимся на благотворительный забег «Беги со мной, Норильск!».

Наталья Черкашина
Фото из архива семьи Марковых
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