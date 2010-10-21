[Индекс номера 180 (09.11.2017)]



Эхо праздника

Веселится и ликует весь народ

День народного единства норильчане отметили не только праздничными концертами, но и акциями, конкурсами, выставками, а также многими другими мероприятиями.

Поздравляя норильчан с праздником, Виктор Цюпко, и. о. председателя норильского горсовета, отметил: — Праздник этот для нашей страны относительно молодой — мы отмечаем 4 ноября в 13–й раз, но в современной России этот праздник является особенным и очень значимым, учитывая то, что наше государство — многонациональное и многоконфессиональное. В этом плане Норильск мало чем отличается от всей страны, в нашем городе живут более ста национальностей, но сама природа, Север заставляют нас быть сплоченнее и дружнее. В городском Центре культуры 4 ноября прошел концерт «Время единства», приуроченный к 405–летию подвига Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского. Помимо рассказа о деяниях русских освободителей, живших в Смутное время, режиссеры вплели в канву повествования события Отечественной войны 1812 года, Февральской и Октябрьской революций 1917–го, Великой Отечественной войны — ключевые моменты, которые испокон веков объединяли россиян перед лицом опасности. Интересные вокальные и танцевальные композиции на заданные темы представили ансамбли Voices, «Оганер», «Фристайл», хореографическое отделение НКИ, Норильская хоровая капелла.Поздравляя норильчан с праздником,, отметил:— Праздник этот для нашей страны относительно молодой — мы отмечаем 4 ноября в 13–й раз, но в современной России этот праздник является особенным и очень значимым, учитывая то, что наше государство — многонациональное и многоконфессиональное. В этом плане Норильск мало чем отличается от всей страны, в нашем городе живут более ста национальностей, но сама природа, Север заставляют нас быть сплоченнее и дружнее. В публичной библиотеке прошла патриотическая акция «Мы вместе». Сотрудники библиотеки проводят ее уже второй год подряд. Она позволяет в игровой форме рассказать гостям о традициях советской эпохи и праздниках, связанных с историческими вехами в жизни страны. Теме патриотического воспитания, любви к России и малой родине были посвящены конкурсы, игры и интерактивные площадки. Вместе с папами, мамами и друзьями ребятня, разбившись на команды «Красавиц» и «Богатырей», состязалась в умении ловко и быстро строить крепости; преодолевать кочки да ямки налегке и с грузом; седлать резвого скакуна и за считанные секунды добираться из пункта «А» в пункт «Б». Но большие и маленькие норильчане смогли показать не только свою ловкость, но и меткость, например, играя в дартс. Кстати, дартс, несмотря на иностранное происхождение, был одной из любимых дворовых игр советской детворы. Правда, в наших дворах вместо дротиков мальчишки, а нередко и девчонки использовали перочинные ножички, которыми в школе затачивали карандаши. Не обошлось и без географических упражнений. Гостям предлагалось раскрасить карту России, нарисовать на ней детали, характеризующие ту или иную территорию нашей страны. Кто–то решил проверить знание истории страны, поучаствовав в викторине. И даже нанесение аквагрима было выдержано в патриотических тонах, и каждому желающему на лице рисовали российский триколор. Запечатлеть этот знаменательный момент можно было в фотозоне, войдя в образ Минина или Пожарского, ну или просто примерить бороду, подержать факел и исполнить соло на балалайке. Невозможно было пройти мимо самой гостеприимной и самой вкусной площадки — «Дастархан». Здесь посетителей библиотеки ждало бесплатное угощение сладостями, популярными в советские времена: козинаки, халва, рогалики, бублики, «Дюшес», «Барбариски», «Клубника со сливками»... И все это — с ароматным горячим чаем. В КДЦ им. В. Высоцкого 4 ноября прошло праздничное мероприятие «Вместе — целая страна». В фойе второго этажа зрителям были представлены выставки: «Великие люди великой страны» — портреты великих полководцев, которые внесли значительный вклад в военные победы России; «Вспоминая Великий Октябрь» — инсталляция эксклюзивных документов, исторических фотоматериалов и книг, посвященная 100–летию Великой Октябрьской революции. У «Дерева дружбы» на бумажных разноцветных ладошках–листьях можно было написать пожелания друзьям. В концертной программе приняли участие национально–культурные общественные организации: песни и танцы разных народов тепло были встречены зрителями. КДЦ «Юбилейный» отмечал День народного единства в течение двух дней — 4 и 5 ноября. В первый день в фойе второго этажа «Юбилейного» прошел III традиционный конкурс кулинарного мастерства «Кухня народов мира». От ароматов свежих блюд кружилась голова, а глаза разбегались от обилия блинов и пирогов, курников и шанег, лепешек и самсы, плова и щербета... Чего здесь только не было! В нынешнем году участниками конкурса стали не только кайерканские команды, среди которых были коллективы школы № 45 и 8–го филиала публичной библиотеки: праздничные столы накрыли представители местной общественной организации национально–культурной автономии кыргызов «Эне–Сай», общественной организации башкир и автономной некоммерческой организации «Солнце». Призерами конкурса стали мастера–кулинары: Эльвира Ахмедова с дружной командой башкир Норильска, а также ребята из гимназии № 11 под руководством Людмилы Гановской. Первое место разделили команда детского сада № 95 «Снежинка», представившая украинскую кухню, и большая команда Кыргызстана во главе с Буймарой Мурзаевой. Победителем зрительского голосования стала команда детского сада № 36 «Полянка», которая ярко и незабываемо обыграла традиции русской кухни, презентовав в сопровождении песен и танцев вкуснейшие блюда у сказочной печки. По окончании конкурса в киноконцертном зале при полном аншлаге состоялась праздничная программа «Возьмемся за руки, друзья!», которая объединила творческие коллективы многочисленных норильских диаспор: азербайджанской, греческой, татарской, казахской, кыргызской и башкирской. Среди участников концерта — хореографический ансамбль «Надежда», казачий ансамбль «Терек», театральная студия «Сцена и Я» и творческое объединение «Свои» КДЦ «Юбилейный». Режиссер и ведущая концерта Татьяна Карамышенко озвучила главную мысль мероприятия: «В разности культур и человеческом единстве величие нашей страны!». Одним из ярких эпизодов концерта стало акапельное исполнение песни «Ой, то не вечер» Натальи Чернявской, которой подпевал весь зал. А 5 ноября в «Юбилейном» с успехом прошла выставка–ярмарка декоративно–прикладного творчества. Вниманию гостей были предложены куклы и мягкие игрушки, этническая одежда и украшения из лент, живописные полотна, вышитые картины, вязаные изделия и многое другое.

Марина Андриюк, Наталья Черкашина, Наталья Чернявская Фото Натальи Черкашиной, Дмитрия Бакланова, Елены Худановой и из архива КДЦ им. Высоцкого www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда В публичной библиотеке прошла патриотическая акция «Мы вместе». Сотрудники библиотеки проводят ее уже второй год подряд. Она позволяет в игровой форме рассказать гостям о традициях советской эпохи и праздниках, связанных с историческими вехами в жизни страны. Теме патриотического воспитания, любви к России и малой родине были посвящены конкурсы, игры и интерактивные площадки.Вместе с папами, мамами и друзьями ребятня, разбившись на команды «Красавиц» и «Богатырей», состязалась в умении ловко и быстро строить крепости; преодолевать кочки да ямки налегке и с грузом; седлать резвого скакуна и за считанные секунды добираться из пункта «А» в пункт «Б». Но большие и маленькие норильчане смогли показать не только свою ловкость, но и меткость, например, играя в дартс. Кстати, дартс, несмотря на иностранное происхождение, был одной из любимых дворовых игр советской детворы. Правда, в наших дворах вместо дротиков мальчишки, а нередко и девчонки использовали перочинные ножички, которыми в школе затачивали карандаши.Не обошлось и без географических упражнений. Гостям предлагалось раскрасить карту России, нарисовать на ней детали, характеризующие ту или иную территорию нашей страны. Кто–то решил проверить знание истории страны, поучаствовав в викторине. И даже нанесение аквагрима было выдержано в патриотических тонах, и каждому желающему на лице рисовали российский триколор. Запечатлеть этот знаменательный момент можно было в фотозоне, войдя в образ Минина или Пожарского, ну или просто примерить бороду, подержать факел и исполнить соло на балалайке.Невозможно было пройти мимо самой гостеприимной и самой вкусной площадки — «Дастархан». Здесь посетителей библиотеки ждало бесплатное угощение сладостями, популярными в советские времена: козинаки, халва, рогалики, бублики, «Дюшес», «Барбариски», «Клубника со сливками»... И все это — с ароматным горячим чаем.КДЦ «Юбилейный» отмечал День народного единства в течение двух дней — 4 и 5 ноября. В первый день в фойе второго этажа «Юбилейного» прошел III традиционный конкурс кулинарного мастерства «Кухня народов мира». От ароматов свежих блюд кружилась голова, а глаза разбегались от обилия блинов и пирогов, курников и шанег, лепешек и самсы, плова и щербета... Чего здесь только не было! В нынешнем году участниками конкурса стали не только кайерканские команды, среди которых были коллективы школы № 45 и 8–го филиала публичной библиотеки: праздничные столы накрыли представители местной общественной организации национально–культурной автономии кыргызов «Эне–Сай», общественной организации башкир и автономной некоммерческой организации «Солнце».Призерами конкурса стали мастера–кулинары: Эльвира Ахмедова с дружной командой башкир Норильска, а также ребята из гимназии № 11 под руководством Людмилы Гановской. Первое место разделили команда детского сада № 95 «Снежинка», представившая украинскую кухню, и большая команда Кыргызстана во главе с Буймарой Мурзаевой. Победителем зрительского голосования стала команда детского сада № 36 «Полянка», которая ярко и незабываемо обыграла традиции русской кухни, презентовав в сопровождении песен и танцев вкуснейшие блюда у сказочной печки.По окончании конкурса в киноконцертном зале при полном аншлаге состоялась праздничная программа «Возьмемся за руки, друзья!», которая объединила творческие коллективы многочисленных норильских диаспор: азербайджанской, греческой, татарской, казахской, кыргызской и башкирской. Среди участников концерта — хореографический ансамбль «Надежда», казачий ансамбль «Терек», театральная студия «Сцена и Я» и творческое объединение «Свои» КДЦ «Юбилейный».Режиссер и ведущая концерта Татьяна Карамышенко озвучила главную мысль мероприятия: «В разности культур и человеческом единстве величие нашей страны!». Одним из ярких эпизодов концерта стало акапельное исполнение песни «Ой, то не вечер» Натальи Чернявской, которой подпевал весь зал.А 5 ноября в «Юбилейном» с успехом прошла выставка–ярмарка декоративно–прикладного творчества. Вниманию гостей были предложены куклы и мягкие игрушки, этническая одежда и украшения из лент, живописные полотна, вышитые картины, вязаные изделия и многое другое.

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