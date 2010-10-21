[Индекс номера 19 (09.02.2017)]



А дома хорошо!

Дом на улице Кирова, 1, готов принять первых жильцов после капитального ремонта.

Олег Курилов Глава города Олег Курилов вместе с представителями управлений городской администрации и подрядчиками осмотрел получившее новую жизнь здание. Градоначальник дал высокую оценку работе, которая велась в течение трех лет, с 2014 года. Сначала строители восстановили фундамент, в 2015 году приступили к ремонту фасада и кровли и, наконец, провели внутренние работы. — Вижу, что ремонт здесь сделан очень хороший, как для себя. Я рад, что саму улицу Кирова мы постепенно приводим в достойный вид: все старые дома в исторической части отреставрированы, дальше мы будем действовать в этом же направлении, — отметил Олег Курилов. По словам Татьяны Шульгиной, начальника УЖКХ, средства, выделенные на комплексный капитальный ремонт — 350 миллионов рублей, — были освоены в полном объеме, при этом стоимость проекта, несмотря на условия экономического кризиса, не возросла ни на копейку. Напомним, дом построенный еще в 1952 году, уже давно требовал к себе серьезного внимания. После утверждения долгосрочной целевой программы развития объектов социальной, инженерной структуры и жилищного фонда на 2011–2020 годы в рамках четырехсторонних соглашений началась работа над обследованием конструкций здания и его фундамента, проектно–сметной документацией и непосредственно реконструкцией дома. Проектом было предусмотрено восстановление всех основных конструктивных элементов: чердачных и межэтажных перекрытий, внутренних стен и перегородок, инженерных систем, ТВС и электроснабжения, выполнение внутренней отделки помещений. Сюда же были включены усиление конструкций нулевого цикла здания, а также ремонт кровли и фасада. Готовые квартиры планируется предоставлять жильцам аварийных домов, тем, кто стоит в очереди на жилье по социальному найму, и приглашенным в город специалистам — в качестве служебных. Татьяна Каманина пока живет на Богдана Хмельницкого, 21. Ее квартира признана подлежащей капитальному ремонту на основании заключения межведомственной комиссии — чердачное перекрытие находится в аварийном состоянии. Сейчас, после долгого выбора, Татьяна определилась с квартирой, в которую переедет. — Мы очень довольны новым домом. У меня самой двухкомнатная сталинка, и мне дали аналогичную. Отдельное спасибо работникам жилфонда: они предлагали много вариантов, но по различным причинам я отказывалась — то район не устраивал, то этаж. А тут мне все нравится. Я уже начала собирать документы и, как только все будет готово, сразу отмечу новоселье, — делится Татьяна. Олег Курилов, комментируя переселение жильцов аварийных домов в только что отремонтированные квартиры, подчеркнул степень ответственности собственников за занимаемые помещения: — Хочу напомнить, что все риски, связанные с эксплуатацией жилья, несет владелец. Вспомните, в каком плачевном состоянии оказался дом на Комсомольской, 20, из–за гаражей, встроенных в цокольный этаж. Если человек живет в многоквартирном доме, он отвечает за все здание в целом. Да, сейчас у нас есть возможность переселить людей, тем более что речь идет об их безопасности. Мы предоставляем им квартиры в домах, которые реконструируем по мере сил. И все–таки горожане должны сами думать о своей собственности. Когда хозяева самовольно сносят несущие стены, как, например, произошло на Ленинском проспекте, 11, — это вопиющая халатность. Хорошо, что к решению проблемы немедленно подключился муниципалитет, мы привлекли все контролирующие органы, призванные отслеживать развитие ситуации. Но мы не можем из–за чужого разгильдяйства терять целые дома, чтобы потом за счет бюджета строить новые и предоставлять тем же самым нерадивым жильцам. Осмотр теплоцентра Также градоначальник отметил, что власти города предлагают внести в Жилищный кодекс изменения — с тем, чтобы собственники жилья могли выбирать муниципалитет в качестве посредника в вопросе управления домами. В таком случае муниципальная власть будет контролировать организации, предоставляющие жилищные и коммунальные услуги. — Это будет очень актуально для Севера, при таких условиях мы сможем требовать дополнительные средства на ремонт жилья на различных уровнях, а за домом будет установлено гарантированное наблюдение специализированных организаций: мерзлотного, строительного надзора, — пояснил Олег Курилов.

Марина АНДРИЮК Фото Владимира МАКУШКИНА Смотреть фотоальбом вместе с представителями управлений городской администрации и подрядчиками осмотрел получившее новую жизнь здание. Градоначальник дал высокую оценку работе, которая велась в течение трех лет, с 2014 года. Сначала строители восстановили фундамент, в 2015 году приступили к ремонту фасада и кровли и, наконец, провели внутренние работы.— Вижу, что ремонт здесь сделан очень хороший, как для себя. Я рад, что саму улицу Кирова мы постепенно приводим в достойный вид: все старые дома в исторической части отреставрированы, дальше мы будем действовать в этом же направлении, — отметил Олег Курилов.По словам, средства, выделенные на комплексный капитальный ремонт — 350 миллионов рублей, — были освоены в полном объеме, при этом стоимость проекта, несмотря на условия экономического кризиса, не возросла ни на копейку.Напомним, дом построенный еще в 1952 году, уже давно требовал к себе серьезного внимания. После утверждения долгосрочной целевой программы развития объектов социальной, инженерной структуры и жилищного фонда на 2011–2020 годы в рамках четырехсторонних соглашений началась работа над обследованием конструкций здания и его фундамента, проектно–сметной документацией и непосредственно реконструкцией дома.Проектом было предусмотрено восстановление всех основных конструктивных элементов: чердачных и межэтажных перекрытий, внутренних стен и перегородок, инженерных систем, ТВС и электроснабжения, выполнение внутренней отделки помещений. Сюда же были включены усиление конструкций нулевого цикла здания, а также ремонт кровли и фасада.Готовые квартиры планируется предоставлять жильцам аварийных домов, тем, кто стоит в очереди на жилье по социальному найму, и приглашенным в город специалистам — в качестве служебных.Татьяна Каманина пока живет на Богдана Хмельницкого, 21. Ее квартира признана подлежащей капитальному ремонту на основании заключения межведомственной комиссии — чердачное перекрытие находится в аварийном состоянии. Сейчас, после долгого выбора, Татьяна определилась с квартирой, в которую переедет.— Мы очень довольны новым домом. У меня самой двухкомнатная сталинка, и мне дали аналогичную. Отдельное спасибо работникам жилфонда: они предлагали много вариантов, но по различным причинам я отказывалась — то район не устраивал, то этаж. А тут мне все нравится. Я уже начала собирать документы и, как только все будет готово, сразу отмечу новоселье, — делится Татьяна.Олег Курилов, комментируя переселение жильцов аварийных домов в только что отремонтированные квартиры, подчеркнул степень ответственности собственников за занимаемые помещения:— Хочу напомнить, что все риски, связанные с эксплуатацией жилья, несет владелец. Вспомните, в каком плачевном состоянии оказался дом на Комсомольской, 20, из–за гаражей, встроенных в цокольный этаж. Если человек живет в многоквартирном доме, он отвечает за все здание в целом. Да, сейчас у нас есть возможность переселить людей, тем более что речь идет об их безопасности. Мы предоставляем им квартиры в домах, которые реконструируем по мере сил. И все–таки горожане должны сами думать о своей собственности. Когда хозяева самовольно сносят несущие стены, как, например, произошло на Ленинском проспекте, 11, — это вопиющая халатность. Хорошо, что к решению проблемы немедленно подключился муниципалитет, мы привлекли все контролирующие органы, призванные отслеживать развитие ситуации. Но мы не можем из–за чужого разгильдяйства терять целые дома, чтобы потом за счет бюджета строить новые и предоставлять тем же самым нерадивым жильцам.Также градоначальник отметил, что власти города предлагают внести в Жилищный кодекс изменения — с тем, чтобы собственники жилья могли выбирать муниципалитет в качестве посредника в вопросе управления домами. В таком случае муниципальная власть будет контролировать организации, предоставляющие жилищные и коммунальные услуги.— Это будет очень актуально для Севера, при таких условиях мы сможем требовать дополнительные средства на ремонт жилья на различных уровнях, а за домом будет установлено гарантированное наблюдение специализированных организаций: мерзлотного, строительного надзора, — пояснил Олег Курилов.

Комментарии



Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим логином.















