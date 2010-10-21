[Индекс номера 19 (09.02.2017)]



Итоги

Особые акценты

На встрече с журналистами начальник норильского ОМВД Геннадий МАСЛОВ рассказал об итогах работы отдела в 2016 году.

Геннадий Маслов – Новый руководитель Главного управления МВД России по Красноярскому краю Александр Речицкий, недавно назначенный на эту должность, положительно оценил оперативно–служебную деятельность всего отдела МВД по городу Норильску и отметил эффективную работу службы по связям со СМИ, которая может служить примером для других ОВД края. Также он обозначил приоритеты нашей совместной работы. Особый акцент сделал на выявлении преступлений экономической направленности, а также связанных с незаконным оборотом наркотиков; на соблюдении дисциплины и законности, — сообщил начальник норильской полиции. Геннадий Маслов подчеркнул, что уровень преступности на территории снизился: в прошлом году было совершено на 113 преступлений меньше, чем в 2015–м. Более чем на 26% уменьшилось количество тяжких и особо тяжких преступлений. Также стало меньше общественно опасных преступлений. Так, в минувшем году было зарегистрировано 67 грабежей, что на 4,3% меньше, чем в 2015-м; семь разбойных нападений — на 36,4% меньше, чем за аналогичный период предыдущего года; сократилось на 20% количество квартирных краж, на 18% — хищений автотранспорта. Также уменьшилось количество разбойных нападений. Раскрытию этих преступлений немало поспособствовало наличие камер видеонаблюдения на норильских улицах и дорогах. Только за 2016 год было установлено 286 камер. Самыми тяжелыми и резонансными преступлениями прошлого года Геннадий Маслов назвал зверское убийство семьи из трех человек, совершенное в начале апреля, и ребенка, чье тело было обнаружено в мусорном баке в одном из дворов. Расследование этих преступлений стояло на контроле не только в Главном управлении МВД России по Красноярскому краю, но и в Москве. Круглосуточная работа сотрудников норильского отдела принесла свои результаты, и эти преступления были раскрыты, а убийцы изолированы от общества. Активная работа ведется по выявлению случаев скрытой пропаганды терроризма и экстремизма. С целью предотвращения преступлений в этой сфере проводится мониторинг различных интернет–ресурсов, в том числе соцсетей, через которые происходит распространение информации экстремистской направленности. В 2016 году произошли изменения в структуре норильского отдела МВД. Указом президента РФ подразделения Федеральной миграционной службы и Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков были переведены в структуру МВД России. Почти 80 процентов сотрудников наркоконтроля приняли решение об увольнении из органов в связи с выслугой лет, остальные перешли в отдел и в настоящее время проходят обучение и стажировку и в ближайшее время продолжат свою работу в сфере противодействия незаконному обороту наркотиков. Несмотря на реформы в структуре МВД, эффективность по раскрытию преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, стала выше. Кроме того, в 1,5 раза сократилось количество граждан, попадающих в лечебные учреждения с признаками отравления психоактивными веществами. – Для Норильска переход сотрудников ФМС и ФСКН из федеральных структур в структуру МВД прошел безболезненно, — резюмировал Геннадий Маслов. Существенную помощь полиции в работе с населением оказывает общественный совет при отделе МВД. С этого года его председателем является Дмитрий Дубров, который сменил на этом посту Юрия Кононченко. По словам Дмитрия Дуброва, такое сотрудничество приносит ощутимую пользу: повышаются эффективность отработки обращений граждан и уровень юридической грамотности среди горожан. Именно по инициативе общественного совета в свое время на базе школы № 14 был создан правовой класс, который позволяет уже со школьной скамьи готовить будущих сотрудников правоохранительных органов.

Наталья ЧЕРКАШИНА Фото Владимира МАКУШКИНА , недавно назначенный на эту должность, положительно оценил оперативно–служебную деятельность всего отдела МВД по городу Норильску и отметил эффективную работу службы по связям со СМИ, которая может служить примером для других ОВД края. Также он обозначил приоритеты нашей совместной работы. Особый акцент сделал на выявлении преступлений экономической направленности, а также связанных с незаконным оборотом наркотиков; на соблюдении дисциплины и законности, — сообщил начальник норильской полиции.Геннадий Маслов подчеркнул, что уровень преступности на территории снизился: в прошлом году было совершено на 113 преступлений меньше, чем в 2015–м. Более чем на 26% уменьшилось количество тяжких и особо тяжких преступлений. Также стало меньше общественно опасных преступлений. Так, в минувшем году было зарегистрировано 67 грабежей, что на 4,3% меньше, чем в 2015-м; семь разбойных нападений — на 36,4% меньше, чем за аналогичный период предыдущего года; сократилось на 20% количество квартирных краж, на 18% — хищений автотранспорта. Также уменьшилось количество разбойных нападений. Раскрытию этих преступлений немало поспособствовало наличие камер видеонаблюдения на норильских улицах и дорогах. Только за 2016 год было установлено 286 камер.Самыми тяжелыми и резонансными преступлениями прошлого года Геннадий Маслов назвал зверское убийство семьи из трех человек, совершенное в начале апреля, и ребенка, чье тело было обнаружено в мусорном баке в одном из дворов. Расследование этих преступлений стояло на контроле не только в Главном управлении МВД России по Красноярскому краю, но и в Москве. Круглосуточная работа сотрудников норильского отдела принесла свои результаты, и эти преступления были раскрыты, а убийцы изолированы от общества.Активная работа ведется по выявлению случаев скрытой пропаганды терроризма и экстремизма. С целью предотвращения преступлений в этой сфере проводится мониторинг различных интернет–ресурсов, в том числе соцсетей, через которые происходит распространение информации экстремистской направленности.В 2016 году произошли изменения в структуре норильского отдела МВД. Указом президента РФ подразделения Федеральной миграционной службы и Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков были переведены в структуру МВД России. Почти 80 процентов сотрудников наркоконтроля приняли решение об увольнении из органов в связи с выслугой лет, остальные перешли в отдел и в настоящее время проходят обучение и стажировку и в ближайшее время продолжат свою работу в сфере противодействия незаконному обороту наркотиков. Несмотря на реформы в структуре МВД, эффективность по раскрытию преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, стала выше. Кроме того, в 1,5 раза сократилось количество граждан, попадающих в лечебные учреждения с признаками отравления психоактивными веществами.– Для Норильска переход сотрудников ФМС и ФСКН из федеральных структур в структуру МВД прошел безболезненно, — резюмировал Геннадий Маслов.Существенную помощь полиции в работе с населением оказывает общественный совет при отделе МВД. С этого года его председателем является Дмитрий Дубров, который сменил на этом посту Юрия Кононченко.По словам, такое сотрудничество приносит ощутимую пользу: повышаются эффективность отработки обращений граждан и уровень юридической грамотности среди горожан. Именно по инициативе общественного совета в свое время на базе школы № 14 был создан правовой класс, который позволяет уже со школьной скамьи готовить будущих сотрудников правоохранительных органов.

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