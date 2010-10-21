[Индекс номера 19 (09.02.2017)]



Возвращаясь к напечатанному

Верность профессии

С момента трагедии в кожно–венерологическом отделении Норильской городской больницы № 2, когда пациентом была застрелена врач–дерматовенеролог Ольга Автаева, прошло почти пять месяцев. Мы выяснили, как работает это медицинское учреждение сегодня.

Как и было обещано, на входе в поликлинику КВД теперь — пост охраны. На стене за спиной охранника — портрет погибшей, на тумбе под ним всегда стоят цветы. В планах руководства больницы — открыть мемориальную доску. Нам удалось переговорить с одной из пациенток, которая ожидала приема. Она отказалась фотографироваться и называть свою фамилию, но рассказала, что обращается в КВД на протяжении многих лет из–за проблем с кожей. Еще она отметила, что к ней здесь все и всегда относились очень внимательно. Запись на прием — В этой поликлинике, как правило, нет столпотворения и очередей, — поделилась женщина, — на прием попасть несложно, доктора, понимая тревогу и волнение больных, тактичны, вежливы, стараются все объяснить доступным языком. Процедурный кабинет и лаборатория приема анализов работают по удобному графику, даже очень занятой человек всегда может найти время, чтобы сделать все, что необходимо. Сейчас мой лечащий врач — молодой специалист Юлия Химинец. Несмотря на то что работает она недавно, доктор она грамотный. Юлия Химинец согласилась поговорить с нами. Юлия Химинец В Норильске она с апреля 2016 года. Приехала сюда вместе с супругом по приглашению городской администрации. Врачебному делу она обучалась в Харьковском национальном медицинском университете. В Курском государственном медицинском университете подтвердила диплом и специализацию для работы в России. Хотела трудиться именно в Норильске, чтобы быть поближе к родителям, которые живут в селе Караул. Мама Юлии работает в аппарате сельского совета депутатов. Папа — ветеринар. Стать медиком Юля мечтала с детства. — Детям в селе заниматься особо нечем, поэтому я все свои силы и время посвящала учебе. Особенно я преуспела в химии и биологии. А в медуниверситете мне лучше всего давался такой сложный предмет, как дерматовенерология. Поэтому для углубленного изучения и будущей работы я выбрала именно эту специализацию, — объясняет Юлия Химинец. Юлия рассказала, что в Норильске ее встретили тепло. Выделили служебное жилье, дали подъемные. Доброжелательно к молодому специалисту отнеслись и коллеги. За помощью и советом Юлия Химинец часто обращалась и к Ольге Автаевой. — Ольга Владимировна была неравнодушным и безотказным человеком, — вспоминает Юлия. — Несмотря на занятость, она всегда находила время что–то объяснить, чему–то научить. То, как она общалась с пациентами и коллегами — спокойно, сдержанно, заинтересованно, — служило для меня примером. Ее поддержка и опыт, которым она делилась со мной, бесценны. ...11 октября, услышав выстрелы, Юлия, как и другие сотрудники отделения, выскочила в коридор. Увиденное повергло ее в шок. Состояние ужаса и безысходности не отпускало еще очень долго. — Мы несколько дней не знали, что делать, как прийти в себя, как работать дальше, — признается Юля. — При этом уже на следующий день после трагедии мы возобновили прием и работали с пациентами, скрывая от них слезы и дрожь в руках. Очень помогла в этой ситуации заведующая отделением Инна Петрова. Потеряв одного из самых любимых и уважаемых врачей, Инна Викторовна все же старалась не терять самообладания. Она вселяла спокойствие и уверенность в остальных, хотя горе переполняло ее. Да и сейчас ничто не ушло в прошлое. Пост охраны Несмотря ни на что, мысль оставить свою работу никого из медперсонала кожно–венерологического отделения ни разу не посетила. Тогда как близкие, опасаясь за жизнь и здоровье дорогих им людей, предлагали некоторым из них перейти на более спокойное место. Медики и пациенты стали чувствовать себя более защищенными, когда в поликлинике появилась охрана. Уже одно присутствие человека в форме дисциплинирует посетителей и помогает избежать конфликтных ситуаций. Информация же о судьбе убийцы будет доступна общественности только после того, как решение по этому делу вынесет суд. Сейчас виновный находится под следствием. Юлия Химинец планирует жить в Норильске долгие годы и старается лечить больных так, как наставляла ее Ольга Автаева. В память о ней. Уважаемые пациенты! В случае возникновения кризисных ситуаций получить психологическую помощь можно: 1. КГБУЗ «Норильская городская больница № 2», диспансерное отделение ВИЧ/СПИДа, Талнахская, 32, медицинский психолог Хусайнова Лилия Минисламовна, 38-96-33; 2. КГБУЗ «Норильская городская больница № 2», противотуберкулезное отделение, Лауреатов, 70, медицинский психолог Чистякова Наталья Геннадьевна, 38-96-77; З. КГБУЗ «Норильский межрайонный родильный дом», Московская, 7, психолог Герасютина Елена Ревовна, 42-25-96; 4. КГБУЗ «Краевой психоневрологический диспансер № 5», Орджоникидзе, 9, регистратура психиатрии, 22-56-37, психологи, 48-50-91; 5. Благотворительный фонд «Кризисный центр социально­психологической помощи «69 параллель», Завенягина, 13, 6-й подъезд, 6 этаж, 46-52-22; 6. Администрация города Норильска, телефон экстренной психологической помощи по проблемам наркомании и ВИЧ/СПИДа 43-70-77, круглосуточно. Надежда СИДОР Фото Владимира МАКУШКИНА и Олега ВАСИЛЬЕВА Как и было обещано, на входе в поликлинику КВД теперь — пост охраны. На стене за спиной охранника — портрет погибшей, на тумбе под ним всегда стоят цветы. В планах руководства больницы — открыть мемориальную доску.Нам удалось переговорить с одной из пациенток, которая ожидала приема. Она отказалась фотографироваться и называть свою фамилию, но рассказала, что обращается в КВД на протяжении многих лет из–за проблем с кожей. Еще она отметила, что к ней здесь все и всегда относились очень внимательно.— В этой поликлинике, как правило, нет столпотворения и очередей, — поделилась женщина, — на прием попасть несложно, доктора, понимая тревогу и волнение больных, тактичны, вежливы, стараются все объяснить доступным языком. Процедурный кабинет и лаборатория приема анализов работают по удобному графику, даже очень занятой человек всегда может найти время, чтобы сделать все, что необходимо. Сейчас мой лечащий врач — молодой специалист Юлия Химинец. Несмотря на то что работает она недавно, доктор она грамотный.согласилась поговорить с нами.В Норильске она с апреля 2016 года. Приехала сюда вместе с супругом по приглашению городской администрации. Врачебному делу она обучалась в Харьковском национальном медицинском университете. В Курском государственном медицинском университете подтвердила диплом и специализацию для работы в России. Хотела трудиться именно в Норильске, чтобы быть поближе к родителям, которые живут в селе Караул. Мама Юлии работает в аппарате сельского совета депутатов. Папа — ветеринар. Стать медиком Юля мечтала с детства.— Детям в селе заниматься особо нечем, поэтому я все свои силы и время посвящала учебе. Особенно я преуспела в химии и биологии. А в медуниверситете мне лучше всего давался такой сложный предмет, как дерматовенерология. Поэтому для углубленного изучения и будущей работы я выбрала именно эту специализацию, — объясняет Юлия Химинец.Юлия рассказала, что в Норильске ее встретили тепло. Выделили служебное жилье, дали подъемные. Доброжелательно к молодому специалисту отнеслись и коллеги. За помощью и советом Юлия Химинец часто обращалась и к Ольге Автаевой.— Ольга Владимировна была неравнодушным и безотказным человеком, — вспоминает Юлия. — Несмотря на занятость, она всегда находила время что–то объяснить, чему–то научить. То, как она общалась с пациентами и коллегами — спокойно, сдержанно, заинтересованно, — служило для меня примером. Ее поддержка и опыт, которым она делилась со мной, бесценны....11 октября, услышав выстрелы, Юлия, как и другие сотрудники отделения, выскочила в коридор. Увиденное повергло ее в шок. Состояние ужаса и безысходности не отпускало еще очень долго.— Мы несколько дней не знали, что делать, как прийти в себя, как работать дальше, — признается Юля. — При этом уже на следующий день после трагедии мы возобновили прием и работали с пациентами, скрывая от них слезы и дрожь в руках. Очень помогла в этой ситуации заведующая отделением Инна Петрова. Потеряв одного из самых любимых и уважаемых врачей, Инна Викторовна все же старалась не терять самообладания. Она вселяла спокойствие и уверенность в остальных, хотя горе переполняло ее. Да и сейчас ничто не ушло в прошлое.Несмотря ни на что, мысль оставить свою работу никого из медперсонала кожно–венерологического отделения ни разу не посетила. Тогда как близкие, опасаясь за жизнь и здоровье дорогих им людей, предлагали некоторым из них перейти на более спокойное место.Медики и пациенты стали чувствовать себя более защищенными, когда в поликлинике появилась охрана. Уже одно присутствие человека в форме дисциплинирует посетителей и помогает избежать конфликтных ситуаций.Информация же о судьбе убийцы будет доступна общественности только после того, как решение по этому делу вынесет суд. Сейчас виновный находится под следствием.

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