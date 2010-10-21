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Кирова 1

[Индекс номера 19 (09.02.2017)]

 Невредно знать 
Путь в Европу

Норильчане могут оформить визы в страны Шенгенского соглашения, не выезжая из города.
Полтора года назад были введены правила, согласно которым все желающие получить шенгенскую визу должны предоставить свои биометрические данные. И сделать это, кроме как в визовом центре или консульстве, было невозможно. Это сильно ограничило выбор стран посещения, особенно для норильских туристов: далеко не всем удобно ради оформления визы отрывать несколько недель от честно заработанного отпуска, но еще накладнее лететь ради этого на материк специально.
В связи этим в туротделе ООО «Норильск–ТАВС» ввели новую услугу — мобильную биометрию. О том, что это такое, «Заполярке» рассказала руководитель отдела Ольга Сивкова:
— Мы приглашаем в Норильск сотрудника визового центра с мобильным сканером для проведения дактилоскопии. Он же проверяет подаваемые туристами документы, и уже на следующий день пакеты распределяются по консульствам. После их обработки бумаги возвращаются в Норильск, либо же заявитель самостоятельно получает их в Москве. Сохраненные в базе визовой информационной системы данные могут использоваться вновь в течение пяти лет, личное участие заявителя при этом не требуется.
Предлагаемая услуга — платная, цена зависит от курса евро (185 евро плюс 3000 рублей — агентский сбор ТАВС), а также от количества желающих ее получить. Несколько раз в год набирается группа до десяти человек включительно, тогда услуга обходится им примерно в 15 тысяч рублей. В конечном итоге это намного дешевле, чем тратить деньги на перелет и длительное проживание в другом городе. Учтите, что время ожидания визы зависит от требований страны, куда вы планируете выехать: от двух недель (столько проверяет документы консульство Чехии) до трех–четырех недель (консульство Австрии).
Семьям, путешествующим с детьми, следует знать, что подросткам начиная с 12 лет также потребуется пройти биометрию. Документы на получение визы подаются за 90 дней до начала поездки.
Ольга СИВКОВА:
— Хочу отметить: мобильная биометрия подходит не для всех стран Шенгенского соглашения. На данный момент она действительна для Чехии, Финляндии, Австрии, Литвы, Дании, Словении и Исландии. Подача документов, а также прохождение биометрии для посещения других европейских стран возможны только при личном посещении консульства.
Отметим, что ежегодно сотрудник визового центра приезжает в Норильск в среднем три раза. Столько же визитов запланировано и на этот год.

Татьяна СЕРГЕЕВА. Фото Олега ВАСИЛЬЕВА

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