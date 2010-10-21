[Индекс номера 19 (09.02.2017)]



Человек родился

Кирилл Винниченко

За прошедшую неделю в Большом Норильске на свет появились 50 малышей: 24 девочки и 26 мальчиков. В их числе — Кирилл Винниченко.

Родился 1 февраля в 09.15 - Рост 53 см - Вес 3 670 г «Родился — первого! Выписывали — первым! Значит, по жизни будет впереди других», — пока мы в фойе родильного дома обсуждали это с отцом малыша, Александром Винниченко, его 25–летняя жена Маша готовилась к выписке и переодевалась для «выхода в свет». Несколько волнительных минут — и вот Мария с маленьким Кириллом появляются на ступеньках зала. Медсестра передает сверточек счастливому отцу. Александр безмерно рад появлению наследника и продолжателя рода. Сам он родился в Черниговской области, с детства мечтал о небе, окончил летный колледж в Кременчуге по специальности «пилот вертолета». В совершенстве освоил Ми–8 и остался преподавать в своей альма–матер. Однажды в интернете парень познакомился с девушкой Машей из Краснодара, у которой папа был военным, сама же девушка училась на факультете журналистики в Кубанском госуниверситете. Саша почувствовал в ней родную душу, ребята много переписывались, общались через скайп, а потом он приехал к ней в Краснодар. Встреча получилась замечательной, несмотря на то, что Маша ждала Сашу в одном терминале вокзала, а он приехал в другой и уже, было, подумал, что его не ждали... Через пару лет ребята решили пожениться, к этому времени Александр переехал в Норильск. Перевестись из Украины было непросто, в этом ему помогло получение гражданства Российской Федерации через программу переселения соотечественников, которая активно работала в 2011 году. Машенька, как жена декабриста, поехала на Север за мужем. Здесь она трудится в редакции газеты «Заполярный вестник». Этого талантливого, приветливого и душевного человечка полюбили и по достоинству оценили не только вестниковцы, но и другие коллеги по перу. Сегодня Александр — уже командир Ми–8 норильского авиаотряда и несет большую ответственность за пассажиров, экипаж, за грузы и оборудование. В семье за «безопасность полета» отвечают всегда оба. Желаем им любви, взаимопонимания и счастливой жизни без аварий. И еще — дочку.

Марина КАЛИНИНА Фото Олега ВАСИЛЬЕВА Если вы ждете ребенка и хотите стать героями нашей рубрики, звоните по телефону 34-27-47. «Родился — первого! Выписывали — первым! Значит, по жизни будет впереди других», — пока мы в фойе родильного дома обсуждали это с отцом малыша, Александром Винниченко, его 25–летняя жена Маша готовилась к выписке и переодевалась для «выхода в свет». Несколько волнительных минут — и вот Мария с маленьким Кириллом появляются на ступеньках зала. Медсестра передает сверточек счастливому отцу.Александр безмерно рад появлению наследника и продолжателя рода. Сам он родился в Черниговской области, с детства мечтал о небе, окончил летный колледж в Кременчуге по специальности «пилот вертолета». В совершенстве освоил Ми–8 и остался преподавать в своей альма–матер.Однажды в интернете парень познакомился с девушкой Машей из Краснодара, у которой папа был военным, сама же девушка училась на факультете журналистики в Кубанском госуниверситете. Саша почувствовал в ней родную душу, ребята много переписывались, общались через скайп, а потом он приехал к ней в Краснодар. Встреча получилась замечательной, несмотря на то, что Маша ждала Сашу в одном терминале вокзала, а он приехал в другой и уже, было, подумал, что его не ждали...Через пару лет ребята решили пожениться, к этому времени Александр переехал в Норильск. Перевестись из Украины было непросто, в этом ему помогло получение гражданства Российской Федерации через программу переселения соотечественников, которая активно работала в 2011 году.Машенька, как жена декабриста, поехала на Север за мужем. Здесь она трудится в редакции газеты «Заполярный вестник». Этого талантливого, приветливого и душевного человечка полюбили и по достоинству оценили не только вестниковцы, но и другие коллеги по перу.Сегодня Александр — уже командир Ми–8 норильского авиаотряда и несет большую ответственность за пассажиров, экипаж, за грузы и оборудование. В семье за «безопасность полета» отвечают всегда оба. Желаем им любви, взаимопонимания и счастливой жизни без аварий. И еще — дочку.

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