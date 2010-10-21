[Индекс номера 19 (09.02.2017)]



Вопрос недели

Как купить билеты?

Итак, теоретический этап планирования отпуска — для кого–то плавно, а для кого–то резко — перетек в практический. Мы попросили норильчан, которые преодолели оба отрезка, поделиться с читателями «Заполярки» опытом и рассказать:

Станислав Стрючков, председатель «Клуба исследователей Таймыра»: — Тут главное — четко представлять, куда и как вы поедете. Я, например, составил план уже в ноябре. Как только у меня появилось понимание, я обратился к интернету, чтобы выстроить маршрут. Кстати, при этом я сделал одно не совсем приятное открытие: в большинство регионов страны можно попасть только через Москву. Например, из Петербурга в Барнаул или в Иркутск — все полеты через столицу. Поэтому я обратился к сайтам авиакомпаний, тщательно изучил расписание, соотнес со своими нуждами и оформил билеты. И теперь я полностью уверен, что смогу возвратиться в Норильск в назначенный день.

Олег Марчук, начальник административно–хозяйственного отдела аэропорта «Норильск»: – Я и мои близкие летом на материк не летим, перенесли отпуск на весну и зиму. У тех, кто заранее позаботился о приобретении билетов, особых проблем, думаю, быть не должно. На предприятиях составлены списки отпускников, по которым выделялись квоты на авиабилеты, доступна покупка через интернет, открыта свободная продажа в кассах. Понятно, что выстраиваются очереди, но билеты, говорят знакомые, все равно можно купить. Конечно, если не опомниться в последний момент перед отлетом самолета... Могут быть и особые, экстренные случаи, но и это предусмотрено — людям помогут уехать.

Ульяна Леер, госслужащая: — Я по достоинству оценила все преимущества приобретения билетов по интернету и дальше намерена пользоваться только этим способом! Раньше мне как–то вообще не приходилось заниматься этим вопросом: сначала я была безработной, находилась на иждивении мужа. Он работал в Заполярном филиале, и мне оплачивали проезд вместе с ним — он брал справки у себя на работе, покупал билеты по льготному корпоративному тарифу всем нам. Теперь, когда я уже «самостоятельная дееспособная единица», о многом нужно думать самой. Так что сайтам авиакомпаний — да, стоянию в очередях — нет!

Ольга Пашабекова, заведующая отделом народного творчества КДЦ им. В. Высоцкого: — Летом мы в КДЦ будем трудиться — радовать талнахцев, и сыновья мои — подростки — к бабушке не полетят, решили, что им и дома будет интересно. Так что я взяла часть отпуска в феврале, а догуляю в сентябре. Но мое окружение вопрос с билетами волнует, хотя никакой паники не наблюдается. Вот, знакомая, которая работает на шахте «Скалистая», успешно купила в кассе три билета на нужное время и по приемлемой цене. Друзья ей сказали, что в интернете можно было и подешевле билетики найти, но ведь на предприятии ей затраты на дорогу все равно компенсируют. Кстати, она совсем не жалеет, что потратила время на добывание билетов, и говорит, что кассиры работали очень слаженно и внимательно.

Ольга Невяровская, директор агентства недвижимости: – У меня билеты куплены только на весну, в одну сторону. Я предприниматель, поэтому в сроках отдыха не ограничена. Надеюсь купить билеты во вторую волну. Хотелось бы полететь через Красноярск. Речным транспортом ехать опасаюсь, да и долго это. Буду стоять в очереди и одновременно попытаюсь пробиться в интернет. Надеюсь, все получится.

Инна Чернова, работник управления безопасности объектов ЗФ: – Этим летом я в отпуск не еду, разбила отпуск на весну и зиму. Но знаю, как с проблемами летней отпускной кампании разобрались мои коллеги. Многие приобрели билеты по интернету, обойдясь без лишних хлопот. Некоторые почти целый день стояли в очереди в кассу и тоже смогли купить билеты на нужные им даты. Кроме того, центр по работе с персоналом Заполярного филиала подготовил списки на бронирование авиабилетов. В нашем управлении этот список корректировался три раза, по мере исключения из него тех, кто уже добился цели. Так что, думаю, что все желающие и улетят, и вернутся в срок.

Марина, педагог: – Я морально готовилась к ажиотажу в авиакассах, переживала, удастся ли хоть что–то купить. Отпуск у меня как у педагога только летний, плюс дочка ходит в школу, потому вернуться домой надо к сентябрю. Я на всякий случай прикидывала, чем мы в случае чего будем развлекаться в городе летом, но все же надеялась на благополучный исход всей этой билетной эпопеи. Накануне покупки мне подсказали, что лучше дежурить на сайте, чем ночевать рядом с авиакассой. Я так и сделала. Итог — спокойно приобретенные билеты, без нервотрепки и многочасового ожидания.

Михаил Шустерман, преподаватель теории решения изобретательских задач (ТРИЗ): – Кто пораньше встал, тот вопрос с билетами решил. У меня, например, они в кармане. Товарищ мой поднялся утром 1 февраля и занял очередь: я был третьим, он четвертым. Кстати, по маршруту Норильск — Москва на конец мая я взял билет еще месяц назад — учителя подсказали: мол, открылась продажа, беги. А сейчас взял обратный билет, на 24 августа, Москва — Сургут — Норильск. По цене вышло 19 тысяч с копейками — считаю, что мне повезло. Вообще, с билетами на материк до середины июля проблем вроде бы нет — знакомые москвичи–туристы хотели на Ламу попасть, взяли в Москве билеты до Норильска на конец июня совершенно свободно. А вот с обратным направлением — да, тут есть нюансы. Но ажиотажа нет точно — это скорее надуманная проблема.

Надежда Михайловна и Василий Степанович Иваницкие: – У нас эта тема давно на семейном совете поднята была. Дергаться в последний момент не хотелось, и остаться в Норильске летом мы тоже не можем: надо на материке с загранпаспортом и пенсионными делами вопросы решать, а мы в таком возрасте, что друг без друга уже не можем, надо поддерживать свою половинку каждый день, если не каждый час... Так что еще в начале зимы мы подсобрали деньжат и купили два билета в одну сторону – до Москвы. Удовольствие не из дешевых — 20 тысяч рублей за каждый, но зато их беспрепятственно можно сдать, в случае если в продажу поступят билеты по «президентской» программе. Вообще, мои знакомые в большинстве не паникуют и «караул» не кричат. Все в основном так рассуждают: есть проблема с перелетами — значит, надо потерпеть. Все спокойно остаются на лето в городе либо, если их торопят срочные житейские дела, покупают билеты до Красноярска или Сургута. — Тут главное — четко представлять, куда и как вы поедете. Я, например, составил план уже в ноябре. Как только у меня появилось понимание, я обратился к интернету, чтобы выстроить маршрут. Кстати, при этом я сделал одно не совсем приятное открытие: в большинство регионов страны можно попасть только через Москву. Например, из Петербурга в Барнаул или в Иркутск — все полеты через столицу. Поэтому я обратился к сайтам авиакомпаний, тщательно изучил расписание, соотнес со своими нуждами и оформил билеты. И теперь я полностью уверен, что смогу возвратиться в Норильск в назначенный день.– Я и мои близкие летом на материк не летим, перенесли отпуск на весну и зиму. У тех, кто заранее позаботился о приобретении билетов, особых проблем, думаю, быть не должно. На предприятиях составлены списки отпускников, по которым выделялись квоты на авиабилеты, доступна покупка через интернет, открыта свободная продажа в кассах. Понятно, что выстраиваются очереди, но билеты, говорят знакомые, все равно можно купить. Конечно, если не опомниться в последний момент перед отлетом самолета... Могут быть и особые, экстренные случаи, но и это предусмотрено — людям помогут уехать.— Я по достоинству оценила все преимущества приобретения билетов по интернету и дальше намерена пользоваться только этим способом! Раньше мне как–то вообще не приходилось заниматься этим вопросом: сначала я была безработной, находилась на иждивении мужа. Он работал в Заполярном филиале, и мне оплачивали проезд вместе с ним — он брал справки у себя на работе, покупал билеты по льготному корпоративному тарифу всем нам. Теперь, когда я уже «самостоятельная дееспособная единица», о многом нужно думать самой. Так что сайтам авиакомпаний — да, стоянию в очередях — нет!— Летом мы в КДЦ будем трудиться — радовать талнахцев, и сыновья мои — подростки — к бабушке не полетят, решили, что им и дома будет интересно. Так что я взяла часть отпуска в феврале, а догуляю в сентябре. Но мое окружение вопрос с билетами волнует, хотя никакой паники не наблюдается. Вот, знакомая, которая работает на шахте «Скалистая», успешно купила в кассе три билета на нужное время и по приемлемой цене. Друзья ей сказали, что в интернете можно было и подешевле билетики найти, но ведь на предприятии ей затраты на дорогу все равно компенсируют. Кстати, она совсем не жалеет, что потратила время на добывание билетов, и говорит, что кассиры работали очень слаженно и внимательно.– У меня билеты куплены только на весну, в одну сторону. Я предприниматель, поэтому в сроках отдыха не ограничена. Надеюсь купить билеты во вторую волну. Хотелось бы полететь через Красноярск. Речным транспортом ехать опасаюсь, да и долго это. Буду стоять в очереди и одновременно попытаюсь пробиться в интернет. Надеюсь, все получится.– Этим летом я в отпуск не еду, разбила отпуск на весну и зиму. Но знаю, как с проблемами летней отпускной кампании разобрались мои коллеги. Многие приобрели билеты по интернету, обойдясь без лишних хлопот. Некоторые почти целый день стояли в очереди в кассу и тоже смогли купить билеты на нужные им даты. Кроме того, центр по работе с персоналом Заполярного филиала подготовил списки на бронирование авиабилетов. В нашем управлении этот список корректировался три раза, по мере исключения из него тех, кто уже добился цели. Так что, думаю, что все желающие и улетят, и вернутся в срок.– Я морально готовилась к ажиотажу в авиакассах, переживала, удастся ли хоть что–то купить. Отпуск у меня как у педагога только летний, плюс дочка ходит в школу, потому вернуться домой надо к сентябрю. Я на всякий случай прикидывала, чем мы в случае чего будем развлекаться в городе летом, но все же надеялась на благополучный исход всей этой билетной эпопеи. Накануне покупки мне подсказали, что лучше дежурить на сайте, чем ночевать рядом с авиакассой. Я так и сделала. Итог — спокойно приобретенные билеты, без нервотрепки и многочасового ожидания.– Кто пораньше встал, тот вопрос с билетами решил. У меня, например, они в кармане. Товарищ мой поднялся утром 1 февраля и занял очередь: я был третьим, он четвертым. Кстати, по маршруту Норильск — Москва на конец мая я взял билет еще месяц назад — учителя подсказали: мол, открылась продажа, беги. А сейчас взял обратный билет, на 24 августа, Москва — Сургут — Норильск. По цене вышло 19 тысяч с копейками — считаю, что мне повезло. Вообще, с билетами на материк до середины июля проблем вроде бы нет — знакомые москвичи–туристы хотели на Ламу попасть, взяли в Москве билеты до Норильска на конец июня совершенно свободно. А вот с обратным направлением — да, тут есть нюансы. Но ажиотажа нет точно — это скорее надуманная проблема.– У нас эта тема давно на семейном совете поднята была. Дергаться в последний момент не хотелось, и остаться в Норильске летом мы тоже не можем: надо на материке с загранпаспортом и пенсионными делами вопросы решать, а мы в таком возрасте, что друг без друга уже не можем, надо поддерживать свою половинку каждый день, если не каждый час... Так что еще в начале зимы мы подсобрали деньжат и купили два билета в одну сторону – до Москвы. Удовольствие не из дешевых — 20 тысяч рублей за каждый, но зато их беспрепятственно можно сдать, в случае если в продажу поступят билеты по «президентской» программе.Вообще, мои знакомые в большинстве не паникуют и «караул» не кричат. Все в основном так рассуждают: есть проблема с перелетами — значит, надо потерпеть. Все спокойно остаются на лето в городе либо, если их торопят срочные житейские дела, покупают билеты до Красноярска или Сургута.

Комментарии



Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим логином.















