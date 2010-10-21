Итак, теоретический этап планирования отпуска — для кого–то плавно, а для кого–то резко — перетек в практический. Мы попросили норильчан, которые преодолели оба отрезка, поделиться с читателями «Заполярки» опытом и рассказать:
Станислав Стрючков, председатель «Клуба исследователей Таймыра»:
— Тут главное — четко представлять, куда и как вы поедете. Я, например, составил план уже в ноябре. Как только у меня появилось понимание, я обратился к интернету, чтобы выстроить маршрут. Кстати, при этом я сделал одно не совсем приятное открытие: в большинство регионов страны можно попасть только через Москву. Например, из Петербурга в Барнаул или в Иркутск — все полеты через столицу. Поэтому я обратился к сайтам авиакомпаний, тщательно изучил расписание, соотнес со своими нуждами и оформил билеты. И теперь я полностью уверен, что смогу возвратиться в Норильск в назначенный день.Олег Марчук, начальник административно–хозяйственного отдела аэропорта «Норильск»:
– Я и мои близкие летом на материк не летим, перенесли отпуск на весну и зиму. У тех, кто заранее позаботился о приобретении билетов, особых проблем, думаю, быть не должно. На предприятиях составлены списки отпускников, по которым выделялись квоты на авиабилеты, доступна покупка через интернет, открыта свободная продажа в кассах. Понятно, что выстраиваются очереди, но билеты, говорят знакомые, все равно можно купить. Конечно, если не опомниться в последний момент перед отлетом самолета... Могут быть и особые, экстренные случаи, но и это предусмотрено — людям помогут уехать. Ульяна Леер, госслужащая:
— Я по достоинству оценила все преимущества приобретения билетов по интернету и дальше намерена пользоваться только этим способом! Раньше мне как–то вообще не приходилось заниматься этим вопросом: сначала я была безработной, находилась на иждивении мужа. Он работал в Заполярном филиале, и мне оплачивали проезд вместе с ним — он брал справки у себя на работе, покупал билеты по льготному корпоративному тарифу всем нам. Теперь, когда я уже «самостоятельная дееспособная единица», о многом нужно думать самой. Так что сайтам авиакомпаний — да, стоянию в очередях — нет!Ольга Пашабекова, заведующая отделом народного творчества КДЦ им. В. Высоцкого:
— Летом мы в КДЦ будем трудиться — радовать талнахцев, и сыновья мои — подростки — к бабушке не полетят, решили, что им и дома будет интересно. Так что я взяла часть отпуска в феврале, а догуляю в сентябре. Но мое окружение вопрос с билетами волнует, хотя никакой паники не наблюдается. Вот, знакомая, которая работает на шахте «Скалистая», успешно купила в кассе три билета на нужное время и по приемлемой цене. Друзья ей сказали, что в интернете можно было и подешевле билетики найти, но ведь на предприятии ей затраты на дорогу все равно компенсируют. Кстати, она совсем не жалеет, что потратила время на добывание билетов, и говорит, что кассиры работали очень слаженно и внимательно.Ольга Невяровская, директор агентства недвижимости:
– У меня билеты куплены только на весну, в одну сторону. Я предприниматель, поэтому в сроках отдыха не ограничена. Надеюсь купить билеты во вторую волну. Хотелось бы полететь через Красноярск. Речным транспортом ехать опасаюсь, да и долго это. Буду стоять в очереди и одновременно попытаюсь пробиться в интернет. Надеюсь, все получится.Инна Чернова, работник управления безопасности объектов ЗФ:
– Этим летом я в отпуск не еду, разбила отпуск на весну и зиму. Но знаю, как с проблемами летней отпускной кампании разобрались мои коллеги. Многие приобрели билеты по интернету, обойдясь без лишних хлопот. Некоторые почти целый день стояли в очереди в кассу и тоже смогли купить билеты на нужные им даты. Кроме того, центр по работе с персоналом Заполярного филиала подготовил списки на бронирование авиабилетов. В нашем управлении этот список корректировался три раза, по мере исключения из него тех, кто уже добился цели. Так что, думаю, что все желающие и улетят, и вернутся в срок.Марина, педагог:
– Я морально готовилась к ажиотажу в авиакассах, переживала, удастся ли хоть что–то купить. Отпуск у меня как у педагога только летний, плюс дочка ходит в школу, потому вернуться домой надо к сентябрю. Я на всякий случай прикидывала, чем мы в случае чего будем развлекаться в городе летом, но все же надеялась на благополучный исход всей этой билетной эпопеи. Накануне покупки мне подсказали, что лучше дежурить на сайте, чем ночевать рядом с авиакассой. Я так и сделала. Итог — спокойно приобретенные билеты, без нервотрепки и многочасового ожидания.Михаил Шустерман, преподаватель теории решения изобретательских задач (ТРИЗ):
– Кто пораньше встал, тот вопрос с билетами решил. У меня, например, они в кармане. Товарищ мой поднялся утром 1 февраля и занял очередь: я был третьим, он четвертым. Кстати, по маршруту Норильск — Москва на конец мая я взял билет еще месяц назад — учителя подсказали: мол, открылась продажа, беги. А сейчас взял обратный билет, на 24 августа, Москва — Сургут — Норильск. По цене вышло 19 тысяч с копейками — считаю, что мне повезло. Вообще, с билетами на материк до середины июля проблем вроде бы нет — знакомые москвичи–туристы хотели на Ламу попасть, взяли в Москве билеты до Норильска на конец июня совершенно свободно. А вот с обратным направлением — да, тут есть нюансы. Но ажиотажа нет точно — это скорее надуманная проблема.Надежда Михайловна и Василий Степанович Иваницкие:
– У нас эта тема давно на семейном совете поднята была. Дергаться в последний момент не хотелось, и остаться в Норильске летом мы тоже не можем: надо на материке с загранпаспортом и пенсионными делами вопросы решать, а мы в таком возрасте, что друг без друга уже не можем, надо поддерживать свою половинку каждый день, если не каждый час... Так что еще в начале зимы мы подсобрали деньжат и купили два билета в одну сторону – до Москвы. Удовольствие не из дешевых — 20 тысяч рублей за каждый, но зато их беспрепятственно можно сдать, в случае если в продажу поступят билеты по «президентской» программе.
Вообще, мои знакомые в большинстве не паникуют и «караул» не кричат. Все в основном так рассуждают: есть проблема с перелетами — значит, надо потерпеть. Все спокойно остаются на лето в городе либо, если их торопят срочные житейские дела, покупают билеты до Красноярска или Сургута.