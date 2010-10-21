[Индекс номера 19 (09.02.2017)]



СУД ДА ДЕЛО

Не с тем связались

«Заполярка» в рубрике «Суд да дело» продолжает рассказывать реальные истории из судебной практики Норильска. Об одном из преступлений, когда в роли потерпевшего оказывается не конкретный человек, а целое предприятие, поведал начальник следственного отделения отдела полиции № 3 ОМВД РФ по городу Норильску Александр Павлов

Александр Павлов Илья Резин, Олег Савраскин и Юрий Долгушин — парни работящие, рукастые. Не раз они сообща монтировали новое оборудование на норильских предприятиях. Как–то раз, получив новое задание, заметили в комнате прораба четыре деревянных ящика. Дождались момента, когда остались одни, заглянули в тару — а там медные шины. Посчитали — всего 75 штук. И предложил Долгушин взять несколько шин и сдать их в металлоприемку, а вырученные деньги разделить поровну. Савраскин и Резин согласились. Подумали, что пропажу пяти штук никто и не заметит, — а что, лежат они себе и вроде как никому не нужны.











Из материалов дела: «Резин, Савраскин и Долгушин, находясь на рабочем месте, в помещении мастерской участка, расположенного в промышленной зоне Норильска, имея умысел на тайное хищение чужого имущества, вступили между собой в преступный сговор. Реализуя свои преступные намерения, действуя совместно и согласованно, по предварительному сговору, из корыстных побуждений, они, воспользовавшись тем, что за их действиями никто не наблюдает, путем свободного доступа тайно похитили медные шины, принадлежащие одному из предприятий, которые являются комплектующими подстанции комплектной трансформаторной. С места совершения преступления Резин, Савраскин и Долгушин скрылись, распорядившись похищенным имуществом по своему усмотрению и причинив предприятию ущерб на общую сумму 170 525,25 рубля». Кстати, кража имущества, принадлежащего предприятиям, в Норильске не редкость. Так, полицейские расследовали хищения: • 51 метра кабеля; • камеры наружного видеонаблюдения с фасада административного здания; • металлических труб магистрального газопровода, выведенного из эксплуатации; • 50 бывших в употреблении железнодорожных шпал; кражу горючего. Горе–работнички сложили шины в сумку и потопали на автобусную остановку. Поклажа оказалась тяжелой — около 25 килограммов — и тащили мужики ее по очереди. К счастью, автобус нужного маршрута подошел сразу же и довез воришек до СТО, где также находился пункт приема металла. Руководитель фирмы по приему цветного металла Григорий Есин встретил предприимчивых электромонтеров с распростертыми объятиями. Но потребовал паспорт, объяснив, что таковы правила. Предъявить документ согласился Резин. Он же оставил номер своего мобильного. На вопрос Григория, не ворованные ли эти шины, мужчины в один голос заявили: «Нет» и заверили приемщика, что нашли их возле одного из частных гаражей в снегу. Оценив шины как лом, директор заплатил воришкам 3750 рублей. Довольные, те ушли. А Есин сразу же позвонил в службу безопасности предприятия, откуда, как он предположил, могли быть украдены эти комплектующие, и сообщил, кто конкретно, когда и в каком количестве сдал их в пункт приема. Из протокола допроса представителя службы безопасности предприятия: «В мои должностные обязанности входит: выявление, предупреждение, пресечение преступлений, обеспечение безопасности материальных и нематериальных активов предприятия и контроль за пунктами приема цветного металла, расположенными в НПР, при отправке лома на материк. В рамках данной деятельности я провожу служебные расследования. От руководителя фирмы, которая осуществляет скупку цветных металлов на территории района, мне стало известно, что Резин, Савраскин и Долгушин сдали медные шины. Проверив эти фамилии по базе данных лиц, работающих на предприятии, я установил, где конкретно эти люди трудятся и какие работы выполняют». Ну а дальше — дело техники. Представитель службы безопасности позвонил производителю работ участка, где в тот момент числился Резин, и попросил пересчитать, все ли шины от подстанции на месте. Проверив ящики, мужчина подтвердил, что пяти штук не хватает. Тут же о происшествии должностные лица сообщили по телефону оперативному дежурному отдела полиции. Ну, а полицейские сразу же установили местонахождение подозреваемых в краже и доставили их в отдел для разбирательства. Отпираться воришки не стали и решили, что самое лучшее в данной ситуации — признаться в совершенном хищении и написать явку с повинной. Сказано — сделано. Похищенные шины были изъяты у руководителя фирмы по приему цветных металлов и возвращены предприятию. Долгушину, Савраскину и Резину была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении и предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст.158 УК РФ — кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору (наказание до пяти лет лишения свободы). Гражданский иск по уголовному делу не заявлен. Обстоятельствами, смягчающими наказание обвиняемых Долгушина, Савраскина и Резина, признана явка с повинной. У последнего — еще и наличие малолетнего ребенка. Обстоятельств, отягчающих наказание обвиняемых Долгушина и Савраскина, не выявлено. Обстоятельством, отягчающим наказание обвиняемому Резину, признан рецидив преступления. Ранее Резин был осужден по ст. 228 УК РФ — незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений. Резин, Долгушин и Савраскин получили по два года лишения свободы условно с испытательным сроком два года. По этическим соображениям все имена и фамилии изменены.

Надежда САВЕЛЬЕВА Илья Резин, Олег Савраскин и Юрий Долгушин — парни работящие, рукастые. Не раз они сообща монтировали новое оборудование на норильских предприятиях. Как–то раз, получив новое задание, заметили в комнате прораба четыре деревянных ящика. Дождались момента, когда остались одни, заглянули в тару — а там медные шины. Посчитали — всего 75 штук. И предложил Долгушин взять несколько шин и сдать их в металлоприемку, а вырученные деньги разделить поровну. Савраскин и Резин согласились. Подумали, что пропажу пяти штук никто и не заметит, — а что, лежат они себе и вроде как никому не нужны.Горе–работнички сложили шины в сумку и потопали на автобусную остановку. Поклажа оказалась тяжелой — около 25 килограммов — и тащили мужики ее по очереди. К счастью, автобус нужного маршрута подошел сразу же и довез воришек до СТО, где также находился пункт приема металла.Руководитель фирмы по приему цветного металла Григорий Есин встретил предприимчивых электромонтеров с распростертыми объятиями. Но потребовал паспорт, объяснив, что таковы правила. Предъявить документ согласился Резин. Он же оставил номер своего мобильного. На вопрос Григория, не ворованные ли эти шины, мужчины в один голос заявили: «Нет» и заверили приемщика, что нашли их возле одного из частных гаражей в снегу.Оценив шины как лом, директор заплатил воришкам 3750 рублей. Довольные, те ушли. А Есин сразу же позвонил в службу безопасности предприятия, откуда, как он предположил, могли быть украдены эти комплектующие, и сообщил, кто конкретно, когда и в каком количестве сдал их в пункт приема.Ну а дальше — дело техники. Представитель службы безопасности позвонил производителю работ участка, где в тот момент числился Резин, и попросил пересчитать, все ли шины от подстанции на месте. Проверив ящики, мужчина подтвердил, что пяти штук не хватает. Тут же о происшествии должностные лица сообщили по телефону оперативному дежурному отдела полиции. Ну, а полицейские сразу же установили местонахождение подозреваемых в краже и доставили их в отдел для разбирательства. Отпираться воришки не стали и решили, что самое лучшее в данной ситуации — признаться в совершенном хищении и написать явку с повинной. Сказано — сделано. Похищенные шины были изъяты у руководителя фирмы по приему цветных металлов и возвращены предприятию.Долгушину, Савраскину и Резину была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении и предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «а»ч. 2 ст.158 УК РФ — кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору (наказание до пяти лет лишения свободы). Гражданский иск по уголовному делу не заявлен.Обстоятельствами, смягчающими наказание обвиняемых Долгушина, Савраскина и Резина, признана явка с повинной. У последнего — еще и наличие малолетнего ребенка.Обстоятельств, отягчающих наказание обвиняемых Долгушина и Савраскина, не выявлено.Обстоятельством, отягчающим наказание обвиняемому Резину, признан рецидив преступления. Ранее Резин был осужден по ст. 228 УК РФ — незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений.

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