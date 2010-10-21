В Совете Федерации предложили ввести паспорт для граждан России, проживающих в районах Крайнего Севера. С такой инициативой выступили члены Комитета палаты по конституционному законодательству и государственному строительству.
По словам авторов инициативы, это может быть отдельный документ или вкладыш в российский паспорт, который определяет принадлежность к одной из проживающих на Крайнем Севере народностей.
Данный документ, считают сенаторы, необходим для того, чтобы северяне имели возможность получать все установленные на федеральном и региональном уровнях льготы.
«Мы в свое время убрали графу «национальность», но права граждан указывать национальность, если они того желают, никто не лишал», — отметила в свою очередь заместитель председателя Комитета Елена Мизулина.
Рекомендации профильного Комитета о необходимости законодательного регулирования прав коренных малочисленных народов Крайнего Севера были отражены в решении, принятом по итогам расширенного заседания в рамках дней Ямало–Ненецкого автономного округа в палате регионов.
Ранее с подобной инициативой в Совете Федерации выступал депутат Таймырской Думы Сергей Сизоненко. Он предлагал рассмотреть возможность принятия документа, подтверждающего национальную принадлежность коренного населения. По его словам, аборигены не могут идентифицировать свою национальность. Они просят о специальной графе в паспорте, чтобы защититься от ассимиляции и чтобы свободно пользоваться своими правами. Для коренных малых народностей Севера указание национальности имеет, в том числе, практическое значение, так они могут подтвердить свои права на полагающиеся КМНС льготы. Сейчас для получения законных льгот на рыбалку или охоту эвенам, эвенкам, ненцам, долганам и т. д. приходится обращаться в суд для подтверждения принадлежности к КМНС, а потом уже в профильное ведомство.
Аналогичная проблема существует во всех северных территориях, кроме Якутии. Там есть специальный вкладыш в паспорт со сведениями о национальной принадлежности. И вот теперь эта инициатива обсуждается на уровне законодательного органа власти.Татьяна ГлебоваФото Владимира МАКУШКИНАwww.facebook.com/Газета-Заполярная-правдаvk.com/Газета-Заполярная-правда