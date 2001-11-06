[Индекс номера 190 (24.11.2017)]



Персона

Б. Г. Воспоминания и откровения

Борис Гаврилович Ревазов — личность, несомненно, легендарная для Норильска. Свой недавний профессиональный праздник он отметил в Норильске. Это был первый визит после долгого отсутствия. Выходец из Северной Осетии, он начинал службу с должности милиционера, затем поступил в Саратовскую школу милиции, по окончании которой был назначен оперуполномоченным уголовного розыска Архангельской области. Потом была Киевская высшая школа милиции, оттуда Ревазова направили на службу в УВД г. Норильска, где прошел все ступени оперативной службы от оперуполномоченного уголовного розыска до начальника криминальной милиции УВД города. В декабре 1995 года был назначен начальником УВД г. Норильска

В декабре 1995 года был назначен начальником УВД г. Норильска. Вышел в отставку в октябре 2005 года. Борис Гаврилович награждён многими правительственными и ведомственными медалями, именным оружием. Приказом от 6.11.2001 №806 ему было присвоено звание «Почётный работник УВД Красноярского края». Недавно норильская полиция отметила 75-ю годовщину со дня своего образования. Для участия в торжественном событии прилетел и бывший начальник УВД Норильска Борис Гаврилович Ревазов. — Борис Гаврилович, вы были одним из самых заметных людей эпохи, в городе о вас не забыли, и читателям будет интересно узнать, чем сейчас живёте, где работаете после того, как двенадцать лет назад покинули Норильск?

— Да, двенадцать лет. Уехал 1 октября 2005 года — Помните точную дату?

— Этот знаковый авиабилет я сохранил на память. Теперь живу и работаю в Москве, числясь советником по линии безопасности сразу в трех предприятиях. Начинал почти с нуля. Раньше только слышал, а потом и убедился лично: на материке всё начинается заново, другие расстояния, люди, стили общения. На адаптацию потратил целых пять лет. Работал в Сочи, занимаясь санаториями администрации «Русь» и «Зеленая Роща». Долгое время работал с Бударгиным, который общается с очень многими норильчанами, в том числе и с начальниками норильской милиции: Соложенкиным, Жердаковым, Колмаковым… Начиная с 2009 года, рядом с Олегом Михайловичем я начал строить объекты Олимпиады. Норильчане вообще поддерживают друг друга, помнят. И у каждого из них: у Хлопонина, Новака, Бударгина, Дельника, Шанаева, Котюкова остаётся особенно трепетное отношение к Норильску. — А самые свежие планы? — Хотим совместно с иностранцами построить в Подмосковье современный онкоцентр. Главный инвестор сорок лет назад уехал из страны, став крупным бизнесменом. На беду, его сестра болеет онкологией, и он решил построить центр в России. Занимаемся выделением земли. Если не получится там — построим в другом месте. Построить и отдать. Создан благотворительный фонд, в планах которого есть создание под эгидой Леонова Бориса Ивановича, Президента Академии медико-технических наук РФ, медицинского центра для ветеранов. Есть намерение взять для восстановления в аренду пионерские лагеря Подмосковья, потому что большая их часть запущена, не работает. Для этого встречались с Владимиром Ивановичем Долгих, получив от него поддержку. — Многовекторная деятельность. Но ведь вы и в Норильске работали не только в милиции? — Тринадцать лет отданы норильскому уголовному розыску. Начиная с 1988 года, мне приходилось частенько исполнять обязанности начальника УВД. Затем два года отслужил в налоговой полиции, однако 23 декабря 1995 года вернулся в милицию, став начальником УВД. Отвёл себе срок, решив, что как только исполнится пятьдесят пять, уйду на пенсию, дав дорогу молодым, и даже заранее написал рапорт об увольнении. Два месяца меня увольняли, не отпускали. Хотя знаете… Я бы и сейчас, когда мне уже 68 лет, готов при необходимости заступить на должность. Полгода потребуется, чтобы всё выстроить. — Помните, как приехали в Норильск?

— У меня жена родом отсюда, вот почему я сюда приехал. На электричке, вышел на Октябрьской площади. В Москве было лето, на мне лёгкая безрукавка, а на улице снег с дождем. Ничего не знал. Надо было как-то добраться на Нансена 58, подошёл к водителю на «жигулях» и доехал за червонец, только потому узнав, что такая поездка стоила тогда один рубль. Мы тогда были не избалованны транспортом, опера ходили пешком, знали все проходные дворы. — Что для вас, как офицера, значат слова честь, какую смысловую нагрузку они несут?— Общепринятые канонические понятия, однако для милиционера они должны стать смыслом жизни. Они обязательны к исполнению, человек должен понять это сразу. Я очень внимательно относился к подбору кадров, беседовал, внимательно изучал личные дела, как зеркало, отражение пройденного пути. — Как вы вспоминаете время лихих девяностых? — К нам эта лихость пришла с материка: разборки, перестрелки... Сейчас такого нет, слава богу. Работа была напряжённая, интересная, трудная. Со всей страны ехали, прослышав про драгметаллы, даже криминал с Прибалтики подтянулся. Курьеры ездили с деньгами большими. Потом появилась наркота, а ведь до 91 года у нас даже понятия такого не было. Пришлось ввести специализацию, у меня два человека занималось незаконным оборотом наркотиков, за счет местного бюджета ввели единицы, сделали отдел, приобрели дорогую современную технику для экспертов. И мы сдвинули с места этот пласт. Скажу, что даже в Красноярске не было такой работы. Мы сразу выявляли всех причастных и ставили на учет, а там нет. Но получили и побочный эффект: на фоне скрупулёзного и точного учёта Норильск в статистике выглядел наркоманским городом. Выстроили систему. А теперь её разрушили, в органах – очередные перемены. Сейчас создана Росгвардия, у полиции забрали отдел охраны, разрешительную систему. Считаю это ошибкой. Кто лучше всех знает жителей территории? Участковые и опера. Поступает сигнал в дежурную часть, и они своевременно получают информацию. А теперь работник должен звонить в Росгвардию. Внутренние войска должны быть в Рогвардии, согласен, но зачем отдали СОБР. Случись что, и надо отправлять им заявку, которую там рассмотрят, затем утвердят, а дело будет ждать, теряется оперативность. — Какие самые громкие дела вспоминаются?

— В 1982 году пошли изнасилования несовершеннолетних в подъездах, целая серия. Преступника задержали через полтора месяца, им оказался мужчина 32 лет, работник магазина «Олимпиец». На поверхности обычный семьянин, жена, трое детей, а на деле – маньяк. Но основные громкие дела были связаны с хищениями металла… Помню серию квартирных краж, до десяти в день. Работала группа учащихся ГПТУ, мечтавших о больших деньгах, малолетная щайка… Возглавлял её пятнадцатилетний талнахчанин. Хитро работали, на первой паре сидят, потом убегают на дело и возвращаются к третьей паре, поэтому в журнале отметки об отсутствии нет. Искали их два месяца, помог случай. Во время моего дежурства за бесплатный проезд в автобусе задержали двух подростков. И вдруг во время опроса один из них проговорился, что знаком с юными домушниками, и даже знает, где в гаражах лежат деньги. Вот так и поймали эту молодёжь. В начале 90-х был бум создания рок-групп, и на предприятиях пошли кражи музыкальных инструментов. Долго не могли пресечь. И здесь тоже не обошлось без гаражей. Целых три бокса были набиты гитарами и усилителями. Благодаря 13-летнему мальчишке раскрыли 59 краж. — Насколько я знаю, в Норильске никогда не было воров в законе. — Уверен, и не будет. А вот на материке тогда их много было. Когда я пришел в оперативную работу, первым делом собрал круг контингента желающих управлять Норильском. Я сразу им сказал, дескать, ничего у вас не получится, покоя не будет. Если мы начнём заниматься конкретным человеком, то рано или поздно обязательно добудем материал, учтите. Даже не пытайтесь встать над городом. — Часто вы так встречались с представителями криминального мира?

— Конечно, тогда это была моя прямая обязанность, ведь заместитель по оперативной работе — это розыск информации, прежде всего данных о криминалитете. Её надо было добыть любой ценой. Поэтому я мог с ними поговорить так, что они порой даже не понимали, о чём идёт речь. Ключики находил: для одних есть авторитет силы, а для других — имя матери… Была у нас целая война с городским рынком, тогда всё это мне пригодилось в полной мере. — Шумная была история. — Ещё бы! Это были 96-97 годы. Всем заправляла группа во главе с Джуманазаровым и Андреевым. До этого директором был некто Соболев из Дудинки, потом он погиб, и на рынок пришли другие руководители. Схема работы была такова: они помогли на выборах Ткачеву, Андреев становится замом главы и директором рынка. Обороты у рынка были огромные, утечки тоже. Например, Джуманазаров, уходя на больничный, получал матпомощь в один 1 млрд рублей. А через месяц матпомощь в сумме, 1 млрд 200, просит уже и Андреев… К сожалению, в этих схемах участвовали и некоторые журналисты, получая большие деньги за заказные статьи, все документы у меня есть. В день на меня поступало до двадцати анонимок. Дело доходило до стрельбы. Преступники наняли одного подполковника из ОИК, который в один прекрасный день 25 июля взял двух помощников, карабин, пистолеты и приехал в УВД. Там они сделали несколько выстрелов на улице и в коридорах, добежали до кабинета. В приемной произвели ещё три выстрела и зашли в кабинет. Завязалась борьба между полицейскими и налётчиками… — История с рынком как закончилась?

— Джуманазаров сбежал. Андреев... человек, который нанес Норильску большой экономический урон, умер. Надеюсь, что таких крупных бандитов здесь больше никогда не будет. Старый деревянный рынок снесли, начали строить новый. Средства выводили в Испанию. Дело мы передали в налоговую полицию, дальнейшего его развития не знаю. Фамилии испачкавшихся журналистов, которые есть в списке, по этическим соображениям не называю. — Вам бывало страшно?

— Страшно всегда бывает. Чаще всего не в критический момент, а позже, когда всё уже закончилось. — Какое напутствие коллегам?

— Надо помогать молодёжи, учить её. Не держите в себе, то, что вы знаете, свой опыт и знания. С собой вы все это не унесете. Я ведь случайно попал в милицию, но учителя были хорошие, и поэтому она мне сразу понравилась, никогда не тяготила. Но если тебе всего 25, и ты уже устал — значит, не твоё. Мой сын получил отличное образование, закончил спецшколу, академию. сейчас ответственно работает. Акций НН – нет, ни единой, зачем они мне нужны? Надо всю жизнь работать для людей. мои главные инвестиции – это дети. Этот начальник милиции пережил пятерых директоров комбината, четырех мэров, трех губернаторов, двух президентов и никакие шторма не смогли его согнуть. В том числе благодаря и этому человеку, по нашему городу до сих пор можно безбоязненно гулять по улицам в любое время суток. И, кстати, Борис Гаврилович перед самым отъездом на материк вручил грамоты УВД и тем журналистам, которые чаще всего его критиковали.

Татьяна Глебова www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда В декабре 1995 года был назначен начальником УВДг. Норильска. Вышел в отставку в октябре 2005 года. Борис Гаврилович награждён многими правительственными и ведомственными медалями, именным оружием. Приказом от 6.11.2001 №806 ему было присвоено звание «Почётный работник УВД Красноярского края».Недавно норильская полиция отметила 75-ю годовщину со дня своего образования. Для участия в торжественном событии прилетел и бывший начальник УВД Норильска Борис Гаврилович Ревазов.— Да, двенадцать лет. Уехал 1 октября 2005 года— Этот знаковый авиабилет я сохранил на память. Теперь живу и работаю в Москве, числясь советником по линии безопасности сразу в трех предприятиях. Начинал почти с нуля. Раньше только слышал, а потом и убедился лично: на материке всё начинается заново, другие расстояния, люди, стили общения. На адаптацию потратил целых пять лет. Работал в Сочи, занимаясь санаториями администрации «Русь» и «Зеленая Роща». Долгое время работал с Бударгиным, который общается с очень многими норильчанами, в том числе и с начальниками норильской милиции: Соложенкиным, Жердаковым, Колмаковым… Начиная с 2009 года, рядом с Олегом Михайловичем я начал строить объекты Олимпиады. Норильчане вообще поддерживают друг друга, помнят. И у каждого из них: у Хлопонина, Новака, Бударгина, Дельника, Шанаева, Котюкова остаётся особенно трепетное отношение к Норильску.— Хотим совместно с иностранцами построить в Подмосковье современный онкоцентр. Главный инвестор сорок лет назад уехал из страны, став крупным бизнесменом. На беду, его сестра болеет онкологией, и он решил построить центр в России. Занимаемся выделением земли. Если не получится там — построим в другом месте. Построить и отдать. Создан благотворительный фонд, в планах которого есть создание под эгидой Леонова Бориса Ивановича, Президента Академии медико-технических наук РФ, медицинского центра для ветеранов. Есть намерение взять для восстановления в аренду пионерские лагеря Подмосковья, потому что большая их часть запущена, не работает. Для этого встречались с Владимиром Ивановичем Долгих, получив от него поддержку.— Тринадцать лет отданы норильскому уголовному розыску. Начиная с 1988 года, мне приходилось частенько исполнять обязанности начальника УВД. Затем два года отслужил в налоговой полиции, однако 23 декабря 1995 года вернулся в милицию, став начальником УВД. Отвёл себе срок, решив, что как только исполнится пятьдесят пять, уйду на пенсию, дав дорогу молодым, и даже заранее написал рапорт об увольнении. Два месяца меня увольняли, не отпускали. Хотя знаете… Я бы и сейчас, когда мне уже 68 лет, готов при необходимости заступить на должность. Полгода потребуется, чтобы всё выстроить.— У меня жена родом отсюда, вот почему я сюда приехал. На электричке, вышел на Октябрьской площади. В Москве было лето, на мне лёгкая безрукавка, а на улице снег с дождем. Ничего не знал. Надо было как-то добраться на Нансена 58, подошёл к водителю на «жигулях» и доехал за червонец, только потому узнав, что такая поездка стоила тогда один рубль. Мы тогда были не избалованны транспортом, опера ходили пешком, знали все проходные дворы.— Общепринятые канонические понятия, однако для милиционера они должны стать смыслом жизни. Они обязательны к исполнению, человек должен понять это сразу. Я очень внимательно относился к подбору кадров, беседовал, внимательно изучал личные дела, как зеркало, отражение пройденного пути.— К нам эта лихость пришла с материка: разборки, перестрелки... Сейчас такого нет, слава богу. Работа была напряжённая, интересная, трудная. Со всей страны ехали, прослышав про драгметаллы, даже криминал с Прибалтики подтянулся. Курьеры ездили с деньгами большими. Потом появилась наркота, а ведь до 91 года у нас даже понятия такого не было. Пришлось ввести специализацию, у меня два человека занималось незаконным оборотом наркотиков, за счет местного бюджета ввели единицы, сделали отдел, приобрели дорогую современную технику для экспертов. И мы сдвинули с места этот пласт. Скажу, что даже в Красноярске не было такой работы. Мы сразу выявляли всех причастных и ставили на учет, а там нет. Но получили и побочный эффект: на фоне скрупулёзного и точного учёта Норильск в статистике выглядел наркоманским городом. Выстроили систему. А теперь её разрушили, в органах – очередные перемены. Сейчас создана Росгвардия, у полиции забрали отдел охраны, разрешительную систему. Считаю это ошибкой. Кто лучше всех знает жителей территории? Участковые и опера. Поступает сигнал в дежурную часть, и они своевременно получают информацию. А теперь работник должен звонить в Росгвардию. Внутренние войска должны быть в Рогвардии, согласен, но зачем отдали СОБР. Случись что, и надо отправлять им заявку, которую там рассмотрят, затем утвердят, а дело будет ждать, теряется оперативность.— В 1982 году пошли изнасилования несовершеннолетних в подъездах, целая серия. Преступника задержали через полтора месяца, им оказался мужчина 32 лет, работник магазина «Олимпиец». На поверхности обычный семьянин, жена, трое детей, а на деле – маньяк. Но основные громкие дела были связаны с хищениями металла… Помню серию квартирных краж, до десяти в день. Работала группа учащихся ГПТУ, мечтавших о больших деньгах, малолетная щайка… Возглавлял её пятнадцатилетний талнахчанин. Хитро работали, на первой паре сидят, потом убегают на дело и возвращаются к третьей паре, поэтому в журнале отметки об отсутствии нет. Искали их два месяца, помог случай. Во время моего дежурства за бесплатный проезд в автобусе задержали двух подростков. И вдруг во время опроса один из них проговорился, что знаком с юными домушниками, и даже знает, где в гаражах лежат деньги. Вот так и поймали эту молодёжь. В начале 90-х был бум создания рок-групп, и на предприятиях пошли кражи музыкальных инструментов. Долго не могли пресечь. И здесь тоже не обошлось без гаражей. Целых три бокса были набиты гитарами и усилителями. Благодаря 13-летнему мальчишке раскрыли 59 краж.— Уверен, и не будет. А вот на материке тогда их много было. Когда я пришел в оперативную работу, первым делом собрал круг контингента желающих управлять Норильском. Я сразу им сказал, дескать, ничего у вас не получится, покоя не будет. Если мы начнём заниматься конкретным человеком, то рано или поздно обязательно добудем материал, учтите. Даже не пытайтесь встать над городом.— Конечно, тогда это была моя прямая обязанность, ведь заместитель по оперативной работе — это розыск информации, прежде всего данных о криминалитете. Её надо было добыть любой ценой. Поэтому я мог с ними поговорить так, что они порой даже не понимали, о чём идёт речь. Ключики находил: для одних есть авторитет силы, а для других — имя матери… Была у нас целая война с городским рынком, тогда всё это мне пригодилось в полной мере.— Ещё бы! Это были 96-97 годы. Всем заправляла группа во главе с Джуманазаровым и Андреевым. До этого директором был некто Соболев из Дудинки, потом он погиб, и на рынок пришли другие руководители. Схема работы была такова: они помогли на выборах Ткачеву, Андреев становится замом главы и директором рынка. Обороты у рынка были огромные, утечки тоже. Например, Джуманазаров, уходя на больничный, получал матпомощь в один 1 млрд рублей. А через месяц матпомощь в сумме, 1 млрд 200, просит уже и Андреев… К сожалению, в этих схемах участвовали и некоторые журналисты, получая большие деньги за заказные статьи, все документы у меня есть.В день на меня поступало до двадцати анонимок. Дело доходило до стрельбы. Преступники наняли одного подполковника из ОИК, который в один прекрасный день 25 июля взял двух помощников, карабин, пистолеты и приехал в УВД. Там они сделали несколько выстрелов на улице и в коридорах, добежали до кабинета. В приемной произвели ещё три выстрела и зашли в кабинет. Завязалась борьба между полицейскими и налётчиками…— Джуманазаров сбежал. Андреев... человек, который нанес Норильску большой экономический урон, умер. Надеюсь, что таких крупных бандитов здесь больше никогда не будет. Старый деревянный рынок снесли, начали строить новый. Средства выводили в Испанию. Дело мы передали в налоговую полицию, дальнейшего его развития не знаю. Фамилии испачкавшихся журналистов, которые есть в списке, по этическим соображениям не называю.— Страшно всегда бывает. Чаще всего не в критический момент, а позже, когда всё уже закончилось.— Надо помогать молодёжи, учить её. Не держите в себе, то, что вы знаете, свой опыт и знания. С собой вы все это не унесете. Я ведь случайно попал в милицию, но учителя были хорошие, и поэтому она мне сразу понравилась, никогда не тяготила. Но если тебе всего 25, и ты уже устал — значит, не твоё. Мой сын получил отличное образование, закончил спецшколу, академию. сейчас ответственно работает. Акций НН – нет, ни единой, зачем они мне нужны? Надо всю жизнь работать для людей. мои главные инвестиции – это дети.

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