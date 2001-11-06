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[Индекс номера 190 (24.11.2017)]

 Персона 
Б. Г. Воспоминания и откровения

Борис Гаврилович Ревазов — личность, несомненно, легендарная для Норильска. Свой недавний профессиональный праздник он отметил в Норильске. Это был первый визит после долгого отсутствия. Выходец из Северной Осетии, он начинал службу с должности милиционера, затем поступил в Саратовскую школу милиции, по окончании которой был назначен оперуполномоченным уголовного розыска Архангельской области. Потом была Киевская высшая школа милиции, оттуда Ревазова направили на службу в УВД г. Норильска, где прошел все ступени оперативной службы от оперуполномоченного уголовного розыска до начальника криминальной милиции УВД города. В декабре 1995 года был назначен начальником УВД г. Норильска
В декабре 1995 года был назначен начальником УВД
г. Норильска. Вышел в отставку  в октябре 2005 года. Борис Гаврилович награждён многими правительственными и ведомственными медалями, именным оружием. Приказом от 6.11.2001 №806 ему было присвоено звание «Почётный работник УВД Красноярского края».
Недавно норильская полиция отметила 75-ю годовщину со дня своего образования. Для участия в торжественном событии прилетел и бывший начальник УВД Норильска Борис Гаврилович Ревазов.
— Борис Гаврилович, вы были одним из самых заметных людей эпохи, в городе о вас не забыли, и читателям будет интересно узнать, чем сейчас живёте, где работаете после того, как двенадцать лет назад покинули Норильск?
— Да, двенадцать лет. Уехал 1 октября 2005 года
— Помните точную дату?
— Этот знаковый авиабилет я сохранил на память. Теперь живу и работаю в Москве, числясь советником по линии безопасности сразу в трех предприятиях. Начинал почти с нуля. Раньше только слышал, а потом и убедился лично: на материке всё начинается заново, другие расстояния, люди, стили общения. На адаптацию потратил целых пять лет. Работал в Сочи, занимаясь санаториями администрации «Русь» и «Зеленая Роща». Долгое время работал с Бударгиным, который общается с очень многими норильчанами, в том числе и с начальниками норильской милиции: Соложенкиным, Жердаковым, Колмаковым… Начиная с 2009 года, рядом с Олегом Михайловичем я начал строить объекты Олимпиады. Норильчане вообще поддерживают друг друга, помнят. И у каждого из них: у Хлопонина, Новака, Бударгина, Дельника, Шанаева, Котюкова остаётся особенно трепетное отношение к Норильску.
— А самые свежие планы?
— Хотим совместно с иностранцами построить в Подмосковье современный онкоцентр. Главный инвестор сорок лет назад уехал из страны, став крупным бизнесменом. На беду, его сестра болеет онкологией, и он решил построить центр в России. Занимаемся выделением земли. Если не получится там — построим в другом месте. Построить и отдать. Создан благотворительный фонд, в планах которого есть создание под эгидой Леонова Бориса Ивановича, Президента Академии медико-технических наук РФ, медицинского центра для ветеранов. Есть намерение взять для восстановления в аренду пионерские лагеря Подмосковья, потому что большая их часть запущена, не работает. Для этого встречались с Владимиром Ивановичем Долгих, получив от него поддержку.
— Многовекторная деятельность. Но ведь вы и в Норильске работали не только в милиции?
— Тринадцать лет отданы норильскому уголовному розыску. Начиная с 1988 года, мне приходилось частенько исполнять обязанности начальника УВД. Затем два года отслужил в налоговой полиции, однако 23 декабря 1995 года вернулся в милицию, став начальником УВД. Отвёл себе срок, решив, что как только исполнится пятьдесят пять, уйду на пенсию, дав дорогу молодым, и даже заранее написал рапорт об увольнении. Два месяца меня увольняли, не отпускали. Хотя знаете… Я бы и сейчас, когда мне уже 68 лет, готов при необходимости заступить на должность. Полгода потребуется, чтобы всё выстроить.
— Помните, как приехали в Норильск?
— У меня жена родом отсюда, вот почему я сюда приехал. На электричке, вышел на Октябрьской площади. В Москве было лето, на мне лёгкая безрукавка, а на улице снег с дождем. Ничего не знал. Надо было как-то добраться на Нансена 58, подошёл к водителю на «жигулях» и доехал за червонец, только потому узнав, что такая поездка стоила тогда один рубль. Мы тогда были не избалованны транспортом, опера ходили пешком, знали все проходные дворы.
— Что для вас, как офицера, значат слова честь, какую смысловую нагрузку они несут?— Общепринятые канонические понятия, однако для милиционера они должны стать смыслом жизни. Они обязательны к исполнению, человек должен понять это сразу. Я очень внимательно относился к подбору кадров, беседовал, внимательно изучал личные дела, как зеркало, отражение пройденного пути.
— Как вы вспоминаете время лихих девяностых?
— К нам эта лихость пришла с материка: разборки, перестрелки... Сейчас такого нет, слава богу. Работа была напряжённая, интересная, трудная. Со всей страны ехали, прослышав про драгметаллы, даже криминал с Прибалтики подтянулся. Курьеры ездили с деньгами большими. Потом появилась наркота, а ведь до 91 года у нас даже понятия такого не было. Пришлось ввести специализацию, у меня два человека занималось незаконным оборотом наркотиков, за счет местного бюджета ввели единицы, сделали отдел, приобрели дорогую современную технику для экспертов. И мы сдвинули с места этот пласт. Скажу, что даже в Красноярске не было такой работы. Мы сразу выявляли всех причастных и ставили на учет, а там нет. Но получили и побочный эффект: на фоне скрупулёзного и точного учёта Норильск в статистике выглядел наркоманским городом. Выстроили систему. А теперь её разрушили, в органах – очередные перемены. Сейчас создана Росгвардия, у полиции забрали отдел охраны, разрешительную систему. Считаю это ошибкой. Кто лучше всех знает жителей территории? Участковые и опера. Поступает сигнал в дежурную часть, и они своевременно получают информацию. А теперь работник должен звонить в Росгвардию. Внутренние войска должны быть в Рогвардии, согласен, но зачем отдали СОБР. Случись что, и надо отправлять им заявку, которую там рассмотрят, затем утвердят, а дело будет ждать, теряется оперативность.
— Какие самые громкие дела вспоминаются?
— В 1982 году пошли изнасилования несовершеннолетних в подъездах, целая серия. Преступника задержали через полтора месяца, им оказался мужчина 32 лет, работник магазина «Олимпиец». На поверхности обычный семьянин, жена, трое детей, а на деле – маньяк. Но основные громкие дела были связаны с хищениями металла… Помню серию квартирных краж, до десяти в день. Работала группа учащихся ГПТУ, мечтавших о больших деньгах, малолетная щайка… Возглавлял её пятнадцатилетний талнахчанин. Хитро работали, на первой паре сидят, потом убегают на дело и возвращаются к третьей паре, поэтому в журнале отметки об отсутствии нет. Искали их два месяца, помог случай. Во время моего дежурства за бесплатный проезд в автобусе задержали двух подростков. И вдруг во время опроса один из них проговорился, что знаком с юными домушниками, и даже знает, где в гаражах лежат деньги. Вот так и поймали эту молодёжь. В начале 90-х был бум создания рок-групп, и на предприятиях пошли кражи музыкальных инструментов. Долго не могли пресечь. И здесь тоже не обошлось без гаражей. Целых три бокса были набиты гитарами и усилителями. Благодаря 13-летнему мальчишке раскрыли 59 краж.
— Насколько я знаю, в Норильске никогда не было воров в законе.
— Уверен, и не будет. А вот на материке тогда их много было. Когда я пришел в оперативную работу, первым делом собрал круг контингента желающих управлять Норильском. Я сразу им сказал, дескать, ничего у вас не получится, покоя не будет. Если мы начнём заниматься конкретным человеком, то рано или поздно обязательно добудем материал, учтите. Даже не пытайтесь встать над городом.
— Часто вы так встречались с представителями криминального мира?
— Конечно, тогда это была моя прямая обязанность, ведь заместитель по оперативной работе — это розыск информации, прежде всего данных о криминалитете. Её надо было добыть любой ценой. Поэтому я мог с ними поговорить так, что они порой даже не понимали, о чём идёт речь. Ключики находил: для одних есть авторитет силы, а для других — имя матери… Была у нас целая война с городским рынком, тогда всё это мне пригодилось в полной мере.
— Шумная была история.
— Ещё бы! Это были 96-97 годы. Всем заправляла группа во главе с Джуманазаровым и Андреевым. До этого директором был некто Соболев из Дудинки, потом он погиб, и на рынок пришли другие руководители. Схема работы была такова: они помогли на выборах Ткачеву, Андреев становится замом главы и директором рынка. Обороты у рынка были огромные, утечки тоже. Например, Джуманазаров, уходя на больничный, получал матпомощь в один 1 млрд рублей. А через месяц матпомощь в сумме, 1 млрд 200, просит уже и Андреев… К сожалению, в этих схемах участвовали и некоторые журналисты, получая большие деньги за заказные статьи, все документы у меня есть.
В день на меня поступало до двадцати анонимок. Дело доходило до стрельбы. Преступники наняли одного подполковника из ОИК, который в один прекрасный день 25 июля взял двух помощников, карабин, пистолеты и приехал в УВД. Там они сделали несколько выстрелов на улице и в коридорах, добежали до кабинета. В приемной произвели ещё три выстрела и зашли в кабинет. Завязалась борьба между полицейскими и налётчиками…
— История с рынком как закончилась?
— Джуманазаров сбежал. Андреев... человек, который нанес Норильску большой экономический урон, умер. Надеюсь, что таких крупных бандитов здесь больше никогда не будет. Старый деревянный рынок снесли, начали строить новый. Средства выводили в Испанию. Дело мы передали в налоговую полицию, дальнейшего его развития не знаю. Фамилии испачкавшихся журналистов, которые есть в списке, по этическим соображениям не называю.
— Вам бывало страшно?
— Страшно всегда бывает. Чаще всего не в критический момент, а позже, когда всё уже закончилось.
— Какое напутствие коллегам?
— Надо помогать молодёжи, учить её. Не держите в себе, то, что вы знаете, свой опыт и знания. С собой вы все это не унесете. Я ведь случайно попал в милицию, но учителя были хорошие, и поэтому она мне сразу понравилась, никогда не тяготила. Но если тебе всего 25, и ты уже устал — значит, не твоё. Мой сын получил отличное образование, закончил спецшколу, академию. сейчас ответственно работает. Акций НН – нет, ни единой, зачем они мне нужны? Надо всю жизнь работать для людей. мои главные инвестиции – это дети.
Этот начальник милиции пережил пятерых директоров комбината, четырех мэров, трех губернаторов, двух президентов и никакие шторма не смогли его согнуть. В том числе благодаря и этому человеку, по нашему городу до сих пор можно безбоязненно гулять по улицам в любое время суток. И, кстати, Борис Гаврилович перед самым отъездом на материк вручил грамоты УВД и тем журналистам, которые чаще всего его критиковали.

Татьяна Глебова
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Борис Гаврилович Ревазов — личность, несомненно, легендарная для Норильска. Свой недавний профессиональный праздник он отметил в Норильске. Это был первый визит после долгого отсутствия. Выходец из Северной Осетии, он начинал службу с должности милиционера, затем поступил в Саратовскую школу милиции, по окончании которой был назначен оперуполномоченным уголовного розыска Архангельской области. Потом была Киевская высшая школа милиции, оттуда Ревазова направили на службу в УВД г. Норильска, где прошел все ступени оперативной службы от оперуполномоченного уголовного розыска до начальника криминальной милиции УВД города. В декабре 1995 года был назначен начальником УВД г. Норильска

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