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Открытие интернета

[Индекс номера 190 (24.11.2017)]

 В старом городе 
В городском масштабе

Конец ноября в Норильске насыщен важными историческими датами. Именно в это время родились города Талнах и Кайеркан.
30 ноября 1982 года
Это был знаменательный день для жителей Талнаха и Кайеркана: отныне они становились горожанами. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР рабочие поселки Кайеркан и Талнах были преобразованы в города районного подчинения. В то время в них проживали свыше 25 и 50 тысяч жителей соответственно. Так НПР стал городской агломерацией (модное тогда административное деление). Городские советы новоиспеченных городов были переданы в подчинение Норильскому городскому Совету народных депутатов, отдельных бюджетов у них не было. Самостоятельность городов окончилась 1 января 2005 года, когда они лишились своих статусов, а Большой Норильск стал городским округом.
Окрестности Талнаха
Кайеркан. 1981 год
О чем писала «Заполярка»
«Началось строительство 1000–коечной больницы в Оганере. Пробурены первые 37 скважин для фундамента будущего комплекса... Сотни рабочих готовят в Оганере первые объекты к сдаче. ГПП–65, распределительная подстанция, насосная подкачивающая станция, столовая на 200 мест и еще около десятка небольших, но значимых объектов, акты о приемке которых должны быть подписаны в ноябре– декабре нынешнего года...»
«Заполярная правда» за 26 ноября 1988 года
Строится Оганер. Начало 1990–х годов
Знай наших!
27 ноября 1924 года родился норильский архитектор Екаб–Ольгерт Карлович Трушиньш. В Норильск выпускник Латвийского госуниверситета попал в 1951 году как заключенный Норильлага, в 1956–м — амнистирован. Работал в проектном отделе комбината главным инженером отдела экспериментального проектирования; старшим архитектором строительного отдела. Трушиньш — автор таких уникальных зданий в Норильске, как музыкальная школа с концертным залом на улице Б. Хмельницкого, кинотеатр им. Ленина (сейчас — Музей Норильска), профилакторий «Валек» и «больничного городка», а также невоплощенных проектов экспериментальных жилых домов для Заполярья.
А еще в ноябре
24 ноября 1974 года создан Норильский Совет ветеранов войны.
25 ноября 1948 года в Норильске на улице Озерной открылся первый музей комбината. В его экспозиции были представлены уникальные минералогические, палеонтологические и зоологические коллекции.
25 ноября 1983 года в норильском аэропорту впервые совершил посадку ИЛ–62.
25 ноября 2000 года открылся Норильский детский дом.
26 ноября 1842 года из Петербурга выехала экспедиция, организованная по поручению русской Академии наук молодым врачом и зоологом Александром Миддендорфом. Ученый с несколькими спутниками сначала обследовал полуостров Таймыр.
29 ноября 1935 года в Норильске была организована ячейка спорт-общества «Динамо».
29 ноября 1998 года началось строительство на Пеляткинском газовом промысле.
30 ноября 1962 года на руднике «Заполярный» сдана в эксплуатацию 1–я очередь подземного дробильно–транспортного комплекса.
В ноябре 1935 года начата добыча угля из штольни на горе Шмидта (впоследствии — шахта «Восточная»).
В ноябре 1936 года стартовало строительство рудника «Угольный ручей»; начала работать первая кинопередвижка; был организован самодеятельный духовой оркестр.
В ноябре 1955 года открылась Норильская школа искусств.
В ноябре 1961 года на улице Кирова открылся интернат, где жили и учились дети тех норильчан, кто работал вахтовым методом. В 1965–м в правое крыло здания въехал ГОРОНО.
В ноябре 1988 года получила название улица Ветеранов; открылся Дом быта в Талнахе.
4-й микрорайон Талнаха. 1984 год
Парад норильских динамовцев. 1940–е годы

Светлана Гунина
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Конец ноября в Норильске насыщен важными историческими датами. Именно в это время родились города Талнах и Кайеркан.

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