[Индекс номера 190 (24.11.2017)]



Главная страница

Новый цикл: стратегия в действии

«Норникель» 20 ноября провел в Лондоне ежегодный день стратегии, в ходе которого менеджмент компании представил инвестиционному сообществу результаты завершившейся пятилетки, а также обозначил основные задачи и стратегические приоритеты на 2018–2020 годы.

В числе основных достижений прошедших пяти лет были названы: существенное улучшение показателей безопасности и охраны труда; завершение основного этапа программы реконфигурации и модернизации производственных мощностей; обеспечение лучшей в горно–металлургической отрасли акционерной доходности. Сейчас менеджмент ставит перед собой следующие приоритетные задачи: трансформацию компании в «зеленый Норникель» — запуск второго этапа экологической программы и ориентация продаж на отрасли, способствующие улучшению экологической ситуации в мировом масштабе; запуск цикла реинвестиций, который должен поддержать устойчивое развитие компании в среднесрочной перспективе и создать платформу для долгосрочного роста. Также планируется продолжать создавать долгосрочную стоимость для акционеров. Охрана труда, промышленная безопасность и охрана окружающей среды остаются главными стратегическими приоритетами компании. «Норникель» стремится к тому, чтобы сделать свои производственные активы экологически чистыми и безопасными для сотрудников. Полное исключение смертельных случаев на производстве остается абсолютным приоритетом руководства. Компания рассматривает себя как ответственную корпорацию не только с точки зрения влияния в регионах своего присутствия, но и в общемировом масштабе. «Норникель» уже сейчас принимает самое деятельное участие в улучшении глобальной экологической ситуации, предоставляя критически важные материалы для производства автомобильных катализаторов, позволяющих улавливать вредные выбросы, а в перспективе планирует увеличение поставок металлов для бурно растущей отрасли электромобилей. Президент «Норникеля» Владимир Потанин так прокомментировал повестку дня: – Компания входит в новый стратегический цикл, где приоритетами становятся вопросы устойчивого развития, создание платформы для долгосрочного роста и долгосрочной стоимости для акционеров. За последние два года мы прошли ряд важных вех: завершили первый этап нашей экологической программы и реконфигурации производственных мощностей, модернизировали Талнахскую обогатительную фабрику, закрыли никелевый завод, успешно перевели мощности по рафинировке никеля на Кольскую ГМК и на наш завод в Финляндии, а также запустили Быстринский проект. На следующие три года мы входим в этап роста капитальных вложений, которые позволят нам не только поддерживать производство нашей продукции на стабильном уровне, но и создать существенный задел для реализации новых перспективных проектов. Мы также запускаем второй этап нашей экологической программы — «Серный проект», который по своему масштабу не будет иметь аналогов не только в России, но и во всем мире. Мы намерены продолжить нашу работу в интересах всех заинтересованных сторон и приложим максимальные усилия для того, чтобы сделать «Норникель» одной из самых современных, безопасных и экологически чистых металлургических компаний мира, которая при этом обеспечивает привлекательную доходность для своих акционеров. Стимул к развитию В Госдуме обсудили стратегию пространственного развития РФ до 2025 года. В Москве состоялось первое заседание президиума экспертного совета по вопросам законодательного обеспечения развития районов Крайнего Севера, приравненных к ним местностей, районов Дальнего Востока, а также территорий, входящих в Арктическую зону Российской Федерации. Временно исполняющий обязанности начальника департамента планирования территориального развития Минэкономразвития Алексей Елин презентовал участникам концепцию стратегии пространственного развития РФ до 2025 года. Вице–президент «Норникеля» Елена Безденежных представила предложения по стимулированию реализации экологических проектов в Арктике, привлечению инвестиций в модернизацию промышленности и обновление основных фондов, обозначила видение мер господдержки геологического изучения недр, программ переселения пенсионеров и оздоровления работников. Заместитель председателя комитета Госдумы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока Валентина Пивненко выразила благодарность за социальную ответственность и «Норникелю», который ежегодно выделяет 830 миллионов рублей на переселение жителей Норильска и Таймырского муниципального района. Она рассказала о законодательном обеспечении социальных выплат жителям районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностям, а также о социально–экономических проблемах, возникающих на практике. Особое внимание было уделено крайне низким объемам выделяемых государством средств для предоставления жилищных субсидий и реализации программ переселения наиболее социально незащищенных северян. По итогам заседания президиума экспертного совета были заслушаны предложения в план работы на весеннюю сессию 2018 года. Так-то лучше В плавильном цехе Кольской ГМК нашли способ улучшить процесс утилизации сернистого ангидрида из конвертерных газов.

Специалисты компании на конвертере № 5 изменили конструкцию «носка» напыльника — части оборудования, которое закрывает горловину плавильного агрегата. Это позволило улучшить примыкание напыльника непосредственно к конвертеру и тем самым сократить зазоры, через которые происходят неорганизованные выбросы газа. – Такое техническое решение дало значительный экологический эффект, — отметил начальник плавцеха Кольской ГМК Вартан Мазманян. — У нас появилась возможность максимально полно собирать отходящие конвертерные газы и утилизировать их, а это в свою очередь привело к существенному улучшению условий труда работников плавильного участка. В планах руководства цеха модернизировать и установить новые «носки» напыльников на всех действующих конвертерах плавильного производства. Усилия компании по повышению степени извлечения газов в серную кислоту на площадке поселка Никель носят комплексный характер. В этом году проведен целый ряд технологических мероприятий, в результате которых сократились выбросы в окружающую среду. В частности, произведен капитальный ремонт сернокислотного участка, пылевых камер конвертеров, выполнен комплексный ремонт газоходов. Систематическое обновление технологического оборудования и модернизация производства позволяют плавцеху планировать по итогам года увеличение выпуска серной кислоты примерно на 11 тысяч тонн, а также повышение степени утилизации конвертерных газов до рекордного уровня в 68%.

www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда В числе основных достижений прошедших пяти лет были названы: существенное улучшение показателей безопасности и охраны труда; завершение основного этапа программы реконфигурации и модернизации производственных мощностей; обеспечение лучшей в горно–металлургической отрасли акционерной доходности.Сейчас менеджмент ставит перед собой следующие приоритетные задачи: трансформацию компании в «зеленый Норникель» — запуск второго этапа экологической программы и ориентация продаж на отрасли, способствующие улучшению экологической ситуации в мировом масштабе; запуск цикла реинвестиций, который должен поддержать устойчивое развитие компании в среднесрочной перспективе и создать платформу для долгосрочного роста. Также планируется продолжать создавать долгосрочную стоимость для акционеров.Охрана труда, промышленная безопасность и охрана окружающей среды остаются главными стратегическими приоритетами компании. «Норникель» стремится к тому, чтобы сделать свои производственные активы экологически чистыми и безопасными для сотрудников. Полное исключение смертельных случаев на производстве остается абсолютным приоритетом руководства. Компания рассматривает себя как ответственную корпорацию не только с точки зрения влияния в регионах своего присутствия, но и в общемировом масштабе. «Норникель» уже сейчас принимает самое деятельное участие в улучшении глобальной экологической ситуации, предоставляя критически важные материалы для производства автомобильных катализаторов, позволяющих улавливать вредные выбросы, а в перспективе планирует увеличение поставок металлов для бурно растущей отрасли электромобилей.так прокомментировал повестку дня:– Компания входит в новый стратегический цикл, где приоритетами становятся вопросы устойчивого развития, создание платформы для долгосрочного роста и долгосрочной стоимости для акционеров. За последние два года мы прошли ряд важных вех: завершили первый этап нашей экологической программы и реконфигурации производственных мощностей, модернизировали Талнахскую обогатительную фабрику, закрыли никелевый завод, успешно перевели мощности по рафинировке никеля на Кольскую ГМК и на наш завод в Финляндии, а также запустили Быстринский проект. На следующие три года мы входим в этап роста капитальных вложений, которые позволят нам не только поддерживать производство нашей продукции на стабильном уровне, но и создать существенный задел для реализации новых перспективных проектов. Мы также запускаем второй этап нашей экологической программы — «Серный проект», который по своему масштабу не будет иметь аналогов не только в России, но и во всем мире.Мы намерены продолжить нашу работу в интересах всех заинтересованных сторон и приложим максимальные усилия для того, чтобы сделать «Норникель» одной из самых современных, безопасных и экологически чистых металлургических компаний мира, которая при этом обеспечивает привлекательную доходность для своих акционеров.В Москве состоялось первое заседание президиума экспертного совета по вопросам законодательного обеспечения развития районов Крайнего Севера, приравненных к ним местностей, районов Дальнего Востока, а также территорий, входящих в Арктическую зону Российской Федерации. Временно исполняющий обязанности начальника департамента планирования территориального развития Минэкономразвития Алексей Елин презентовал участникам концепцию стратегии пространственного развития РФ до 2025 года.Вице–президент «Норникеля» Елена Безденежных представила предложения по стимулированию реализации экологических проектов в Арктике, привлечению инвестиций в модернизацию промышленности и обновление основных фондов, обозначила видение мер господдержки геологического изучения недр, программ переселения пенсионеров и оздоровления работников.Заместитель председателя комитета Госдумы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока Валентина Пивненко выразила благодарность за социальную ответственность и «Норникелю», который ежегодно выделяет 830 миллионов рублей на переселение жителей Норильска и Таймырского муниципального района. Она рассказала о законодательном обеспечении социальных выплат жителям районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностям, а также о социально–экономических проблемах, возникающих на практике. Особое внимание было уделено крайне низким объемам выделяемых государством средств для предоставления жилищных субсидий и реализации программ переселения наиболее социально незащищенных северян.По итогам заседания президиума экспертного совета были заслушаны предложения в план работы на весеннюю сессию 2018 года.Специалисты компании на конвертере № 5 изменили конструкцию «носка» напыльника — части оборудования, которое закрывает горловину плавильного агрегата. Это позволило улучшить примыкание напыльника непосредственно к конвертеру и тем самым сократить зазоры, через которые происходят неорганизованные выбросы газа.– Такое техническое решение дало значительный экологический эффект, — отметил— У нас появилась возможность максимально полно собирать отходящие конвертерные газы и утилизировать их, а это в свою очередь привело к существенному улучшению условий труда работников плавильного участка.В планах руководства цеха модернизировать и установить новые «носки» напыльников на всех действующих конвертерах плавильного производства.Усилия компании по повышению степени извлечения газов в серную кислоту на площадке поселка Никель носят комплексный характер. В этом году проведен целый ряд технологических мероприятий, в результате которых сократились выбросы в окружающую среду. В частности, произведен капитальный ремонт сернокислотного участка, пылевых камер конвертеров, выполнен комплексный ремонт газоходов.Систематическое обновление технологического оборудования и модернизация производства позволяют плавцеху планировать по итогам года увеличение выпуска серной кислоты примерно на 11 тысяч тонн, а также повышение степени утилизации конвертерных газов до рекордного уровня в 68%.

Комментарии



Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим логином.















