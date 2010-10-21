[Индекс номера 190 (24.11.2017)]



Крупным планом

Лицо нашей страны

До старта зимней Универсиады–2019 в Красноярске осталось еще 463 дня — это больше года, а норильские волонтеры уже сейчас проходят обучение и готовятся встречать ее гостей.

XXIX Всемирная зимняя Универсиада пройдет в столице края со 2 по 12 марта 2019 года. «Норникель» стал генеральным партнером этого спортивного праздника мирового масштаба. В рамках подготовки к нему компания модернизирует всесезонный парк спорта и отдыха фанпарк «Бобровый лог», где в рамках Универсиады будут проводиться соревнования по горным лыжам. Фанпарк оснастят новейшей системой безопасности, построят новый спортивно–тренерский блок. Всего же вложения в этот объект составят свыше полутора миллиардов рублей. Еще «Норникель» финансирует обучение персонала — тим–лидеров и волонтеров. Более того, компания набрала и собственную команду корпоративных волонтеров для работы на Универсиаде из числа своих работников и членов их семей. Яна Гриб, руководитель проектного офиса «Норникеля»:– Красноярский край — это основной регион для компании, где живут ее работники и где размещены основные мощности. Конечно, «Норникель» не мог не участвовать в Универсиаде и не призвать к тому же норильчан. Мы отсмотрели большое количество анкет работников «Норникеля», которые захотели стать волонтерами, — свыше 250. Порядка 160 заявок отобрали для программы обучения, из них около 120 человек — норильчане, остальные — будущие волонтеры из других регионов присутствия компании. Мы выбирали наиболее активных, спортивных, знающих языки, уже проявивших себя. Конечно, оставшиеся до Универсиады полтора года — срок немалый, ротация добровольцев может быть большой, но нам важно, чтобы к 2019 году подошли самые мотивированные люди, которым действительно важно участие. Ведь волонтеры Универсиады — это лицо нашей страны. Сопровождать студенческие игры будут более пяти тысяч волонтеров. Основные критерии их отбора, наряду со знаниями иностранных языков и увлечением физкультурой и спортом, — коммуникабельность, стрессоустойчивость, умение работать в команде, терпимость к иным национальностям, способность брать на себя ответственность, конфликтная компетентность и умение следовать инструкции. В рамках волонтерской программы они будут сопровождать спортсменов, помогать медикам и судьям, ориентировать приезжих на улицах, встречать делегации в аэропорту, раздавать буклеты и т. д. Для этого необходима специальная подготовка. В минувшие выходные корпоративные волонтеры «Норникеля» уже приступили к занятиям и тренингам. Константин Гуреев, заместитель генерального директора дирекции зимней Универсиады–2019: – Большая армия волонтеров готовится работать на Универсиаде. И мы рады, что компания «Норникель» не только выступает генеральным партнером, но и сама включилась в подготовку корпоративных волонтеров. Это, кстати, первый подобный опыт в стране, на летней Универсиаде в Казани такого не было. До Универсиады еще достаточно времени, и оно должно пройти плодотворно, чтобы все жители края и России узнали об Универсиаде как можно больше, ну а волонтеры стали настоящими профессионалами в этом вопросе. Во время игр корпоративные волонтеры ничем не будут отличаться от остальных добровольцев. Но так как работники Заполярного филиала «Норникеля» живут от Красноярска гораздо дальше остальных и оторваться от производства им сложнее, чем, например, студентам СФУ, поэтому мы сами приехали в Норильск, чтобы они могли пройти обучение без отрыва от производства. Программа обучения волонтеров разработана на базе Сибирского федерального университета, она нацелена на то, чтобы помочь волонтеру общаться свободнее, понять, где он будет наиболее полезен, больше узнать о самой Универсиаде. Наши волонтеры — люди самых разных возрастов и профессий, никаких ограничений у нас нет. Единственное условие — нижний возрастной ценз: на момент начала Универсиады волонтеру должно исполниться 18 лет. Верхней возрастной рамки не существует, в той же Казани был доброволец 78 лет, и он успешно справлялся со своими обязанностями. Татьяна и Вадим Яловые, специалисты АО «НТЭК», будущие волонтеры Универсиады–2019: – Еще в детстве нам хотелось попасть на Олимпиаду–80 — не получилось. Сейчас пришло время воплотить наши желания. Вот мы и настроились ехать в Красноярск. Мы же бывшие студенты, жизнь в кампусе Универсиады станет для нас возвратом в прошлое, в молодость. На работе, конечно, крутят пальцем у виска, но, в принципе, не удивлены, ведь мы на месте никогда не сидим. Одним из условий участия была необходимость взять отпуск на период проведения Универсиады. Но для Норильска десять дней — это совсем не много, да и март — не сезон отпусков, поэтому мы надеемся, что проблем на работе не возникнет. Все прошлые выходные мы ходили на первые занятия. Узнали, какие целевые группы будут на Универсиаде, прошли курс по управлению коммуникациями. Все тренинги очень интересные и позитивные. Мы даже перерывы пропускали, чтобы паузы не делать и динамика не снижалась. Будущие волонтеры перезнакомились между собой, появились лидеры. В эти выходные наша учеба продолжится. Корпоративная волонтерская команда «Норникеля» уже набрана, но те норильчане, кто тоже хочет стать волонтером, могут войти в общее движение. Заявку можно оставить на сайте krsk2019.ru. XXIX Всемирная зимняя Универсиада 2019 года в Красноярске Всемирные студенческие спортивные игры — это молодежный аналог Олимпиады. Универсиада уже свыше 50 лет является вторым по значимости и представительству международным мероприятием на мировой спортивной арене. К участию в соревнованиях допускаются студенты в возрасте от 17 до 25 лет и выпускники, получившие диплом в год, предшествующий соревнованиям. Международной федерацией студенческого спорта на данный момент утверждены следующие столицы зимних Всемирных игр — Алматы (Казахстан) — 2017 год, Красноярск (Россия) — 2019 год. В программу Универсиады входят одиннадцать обязательных и опционныx (дополнительных) видов спорта, которые определяет принимающая сторона при условии, что они отвечают всем требованиям Международной федерации студенческого спорта. В рамках Универсиады–2019 будут разыгрываться 76 комплектов медалей: Обязательная спортивная программа • Биатлон — многофункциональный комплекс «Академия биатлона» • Горнолыжный спорт — всесезонный парк спорта и отдыха фанпарк «Бобровый лог» • Лыжные гонки — спортивно–тренировочный комплекс «Академия зимних видов спорта» • Шорт–трек — многофункциональный комплекс «Арена.Север» • Хоккей — ледовая арена на 3500 мест • Фигурное катание — многофункциональный спортивно–зрелищный комплекс с ледовой ареной «Платинум Арена Красноярск» • Керлинг — Дворец спорта им. И. Ярыгина • Сноуборд — спортивно–тренировочный комплекс «Академия зимних видов спорта». Дополнительная спортивная программа • Фристайл — спортивно–тренировочный комплекс «Академия зимних видов спорта» • Спортивное ориентирование — спортивно–тренировочный комплекс «Академия зимних видов спорта» • Хоккей с мячом — стадион «Енисей».

Светлана Гунина www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда XXIX Всемирная зимняя Универсиада пройдет в столице края со 2 по 12 марта 2019 года. «Норникель» стал генеральным партнером этого спортивного праздника мирового масштаба. В рамках подготовки к нему компания модернизирует всесезонный парк спорта и отдыха фанпарк «Бобровый лог», где в рамках Универсиады будут проводиться соревнования по горным лыжам. Фанпарк оснастят новейшей системой безопасности, построят новый спортивно–тренерский блок. Всего же вложения в этот объект составят свыше полутора миллиардов рублей.Еще «Норникель» финансирует обучение персонала — тим–лидеров и волонтеров. Более того, компания набрала и собственную команду корпоративных волонтеров для работы на Универсиаде из числа своих работников и членов их семей.– Красноярский край — это основной регион для компании, где живут ее работники и где размещены основные мощности. Конечно, «Норникель» не мог не участвовать в Универсиаде и не призвать к тому же норильчан. Мы отсмотрели большое количество анкет работников «Норникеля», которые захотели стать волонтерами, — свыше 250. Порядка 160 заявок отобрали для программы обучения, из них около 120 человек — норильчане, остальные — будущие волонтеры из других регионов присутствия компании. Мы выбирали наиболее активных, спортивных, знающих языки, уже проявивших себя. Конечно, оставшиеся до Универсиады полтора года — срок немалый, ротация добровольцев может быть большой, но нам важно, чтобы к 2019 году подошли самые мотивированные люди, которым действительно важно участие. Ведь волонтеры Универсиады — это лицо нашей страны.Сопровождать студенческие игры будут более пяти тысяч волонтеров. Основные критерии их отбора, наряду со знаниями иностранных языков и увлечением физкультурой и спортом, — коммуникабельность, стрессоустойчивость, умение работать в команде, терпимость к иным национальностям, способность брать на себя ответственность, конфликтная компетентность и умение следовать инструкции. В рамках волонтерской программы они будут сопровождать спортсменов, помогать медикам и судьям, ориентировать приезжих на улицах, встречать делегации в аэропорту, раздавать буклеты и т. д. Для этого необходима специальная подготовка. В минувшие выходные корпоративные волонтеры «Норникеля» уже приступили к занятиям и тренингам.– Большая армия волонтеров готовится работать на Универсиаде. И мы рады, что компания «Норникель» не только выступает генеральным партнером, но и сама включилась в подготовку корпоративных волонтеров. Это, кстати, первый подобный опыт в стране, на летней Универсиаде в Казани такого не было. До Универсиады еще достаточно времени, и оно должно пройти плодотворно, чтобы все жители края и России узнали об Универсиаде как можно больше, ну а волонтеры стали настоящими профессионалами в этом вопросе.Во время игр корпоративные волонтеры ничем не будут отличаться от остальных добровольцев. Но так как работники Заполярного филиала «Норникеля» живут от Красноярска гораздо дальше остальных и оторваться от производства им сложнее, чем, например, студентам СФУ, поэтому мы сами приехали в Норильск, чтобы они могли пройти обучение без отрыва от производства. Программа обучения волонтеров разработана на базе Сибирского федерального университета, она нацелена на то, чтобы помочь волонтеру общаться свободнее, понять, где он будет наиболее полезен, больше узнать о самой Универсиаде.Наши волонтеры — люди самых разных возрастов и профессий, никаких ограничений у нас нет. Единственное условие — нижний возрастной ценз: на момент начала Универсиады волонтеру должно исполниться 18 лет. Верхней возрастной рамки не существует, в той же Казани был доброволец 78 лет, и он успешно справлялся со своими обязанностями.– Еще в детстве нам хотелось попасть на Олимпиаду–80 — не получилось. Сейчас пришло время воплотить наши желания. Вот мы и настроились ехать в Красноярск. Мы же бывшие студенты, жизнь в кампусе Универсиады станет для нас возвратом в прошлое, в молодость. На работе, конечно, крутят пальцем у виска, но, в принципе, не удивлены, ведь мы на месте никогда не сидим. Одним из условий участия была необходимость взять отпуск на период проведения Универсиады. Но для Норильска десять дней — это совсем не много, да и март — не сезон отпусков, поэтому мы надеемся, что проблем на работе не возникнет.Все прошлые выходные мы ходили на первые занятия. Узнали, какие целевые группы будут на Универсиаде, прошли курс по управлению коммуникациями. Все тренинги очень интересные и позитивные. Мы даже перерывы пропускали, чтобы паузы не делать и динамика не снижалась. Будущие волонтеры перезнакомились между собой, появились лидеры. В эти выходные наша учеба продолжится.Корпоративная волонтерская команда «Норникеля» уже набрана, но те норильчане, кто тоже хочет стать волонтером, могут войти в общее движение. Заявку можно оставить на сайте

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