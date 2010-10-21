[Индекс номера 190 (24.11.2017)]



Мысли вслух

История с заискиванием

Огромный скандал вспыхнул после того, как стало известно, что российский ученик Николай Десятниченко в ходе выступления в бундестаге на траурном митинге, посвященном Дню скорби по погибшим от войн и тирании, рассказал о «невинных солдатах вермахта». Соцсети буквально захлебнулись возмущениями, а школьник стал антизвездой интернета. Давайте разберемся, кто и что за этим стоит.

Напомню ход событий. Есть в северном городе Новом Уренгое, знакомом норильчанам по челночным авиаперелетам этого лета, элитарная гимназия № 91 имени Фридриха. Необычное название, учитывая, что названа она не в честь Энгельса. Учебное заведение много лет участвует в немецких образовательных программах, поэтому нет ничего удивительного, что 19 ноября ученики гимназии приняли участие в траурном митинге по случаю Дня скорби по погибшим от войн и тирании, выступив перед политиками и представив свои проекты, посвященные памяти жертв. Этот митинг был организован Народным Союзом Германии по уходу за военными захоронениями при поддержке крупнейшей немецкой нефтегазовой компании Wintershall, спонсором международного обмена школьниками. Сразу замечу, не единственным спонсором. Всё шло по сценарию: Германия играла роль зачинщика войны, России отвели роль тирана. На трибуну вышло по трое детей от русской и немецкой сторон, каждая из которых, тщательно соблюдая нормы европейской политкорректности, поведала о страданиях стороны противоположной. Однако получилось, что скорбные лица членов бундестага стали таковыми не от воспоминаний о жертвах, а именно о «тирании», на совести которой лежат некие «безвинно убиенные» оккупанты, которые хотели вернуться «веселыми и здоровыми», но варвары встали на их пути домой, лишив семьи памятных фотографий... Только сейчас приходит осознание, что подобных мероприятий было много. И всё бы в очередной раз осталось незамеченным даже при нынешней информационной доступности, не обрати любопытные блогеры внимания на двухминутное выступление десятиклассника Коли, отличника и победителя олимпиад. То, что он говорил, звучало, как жутковатое извинение. Вот фрагмент: «Георг был одним из 250 000 немецких солдат, которые были окружены советской армией в так называемом «Сталинградском котле». Только 6000 из этих военнопленных вернулись с войны, Георга среди них не было. Долгое время родные считали его пропавшим без вести, и лишь в прошлом году семья получила информацию, что солдат умер от тяжелых условий в лагере для военнопленных Бекетовке. История Георга и работа над проектом тронула меня и подтолкнула на посещение захоронения солдат вермахта вблизи города Копейска. Это чрезвычайно огорчило меня, поскольку я увидел могилы невинно погибших людей, среди которых многие хотели жить мирно и не хотели воевать». Соцсети буквально взорвались в справедливых возмущениях, а Николай стал антизвездой интернета. Далее его мама, известный в городе адвокат Оксана Десятниченко, пояснила: старательно написанный текст был десятиминутным, но в последний момент регламент изменили, ужав речь до двух минут, поэтому правильные фразы остались неозвученными, акценты сместились. Почему в выжимку вошли именно самые скандальные фрагменты, она не пояснила. Как не пояснили это и принявшиеся торопливо оправдывать гимназиста мэр города Иван Костогриз и главный по связям с общественностью «Газпром добыча Ямбург» Сергей Чарнецкий, предложившие не спешить с осуждением школьника, а жалость юноши к погибшим солдатам вермахта, не желавшим, по его словам, воевать, не расценивать как оправдание фашизма. Зато Чарнецкий напомнил: концерн является куратором и спонсором гимназии имени Фридриха. Однако бессердечные пользователи соцсетей расценили эти выступления негативно, пошли запросы в Генпрокуратуру и ФСБ с требованием проверки всего регионального образования, шум поднялся такой, что в дело вмешалась администрация президента, так что розги получат все. Между прочим, другие дети со сцены говорили аналогичное. Вот Валерия Агеева рассказывает о военнопленном Юлиусе Дитрихе: «Письма с фронта к своим жене и детям были наполнены тоской по родному дому, и они не теряли надежды увидеть его скоро здоровым и веселым...». А Ирина Кокорина переживала о судьбе плененного Фогта: «Я была опечалена увиденным, так как погибло очень много невинных людей, которые хотели мирной жизни». В общем, мысль «они не хотели воевать и были невиновны» прозвучала у всех. Что получили немцы? Всё, чего и хотели. В ходе кровопролитного, тяжелейшего Сталинградского сражения, а не «в так называемом Сталинградском котле», нами были разгромлены и частично взяты в плен не какие–то мирные крестьяне, набранные с бору по сосенке, а элита гитлеровских войск. Это были предельно мотивированные нацисты, искренне ненавидящие всё русское и стремящиеся уничтожить город–символ. Теперь получается, что все они оказались безвинны и вообще хотели мирной жизни. А Россия получила национальный позор. Как же так, ведь мы–то долгие годы рассчитывали, что переписываниями истории в угоду Западу, вечными недомолвками, подлогами в псевдонаучных трудах, компромиссами и откровенным враньем в кинофильмах типа «Сволочи» и сериалах уровня «Штрафбата», дебильными камедиклабами сможем воспитать молодых национальных патриотов! А вышло? Немецкие бойцы «хотели жить мирно и не желали воевать». Однако вспомните, сколько раз сами готовили почву для этого торжества гуманизма, говоря, что с немцами, с которыми столько воевали, у России проблем нет, а с братскими народами до сих пор чего–то делим... Нет проблем, вы это серьезно? Тем временем Карен Шахназаров сетует, что принадлежащий «Мосфильму» и недавно отреставрированный фильм «Обыкновенный фашизм», на котором выросло наше поколение, прокатчики не берут даже бесплатно — не даст рейтингов. Попутно начали появляться интересные нюансы. Оказывается, в регионе уже десятилетие активно работает фонд Фридриха (!) Эберта, хорошо известная давно бьющим тревогу нашим германистам некоммерческая организация при социал–демократической партии Германии. И столько же лет они на деньги СДПГ промывают мозги школьникам Нового Уренгоя, вкладывая в младые головы нужные закладки. Например, идею о том, что борьба шла не с чудовищем фашизма, а просто с Германией, по аналогии с «просто Японией». Сейчас о фашизме в Европе упоминают всё реже, но всё чаще пытаются переосмыслить уроки Великой Отечественной войны. В европейской парадигме немецкие солдаты — точно такие же жертвы, как и советские, и не важно, что перед 22 июня приказами по армиям все они официально освобождались от любой уголовной ответственности. Не войска СС, а вермахт! Так что случай в бундестаге — это хорошо спланированная операция, в которой изначально гуманный учительский посыл — сделать так, чтобы дети прониклись и поняли, что перед смертью равны и победившие, и проигравшие, был грамотно откорректирован. Вот дети и пересострадали. Действие антинацистской прививки закончилось, вопрос вины Германии в европейском мышлении по большому счету не всплывает. Всё чаще приравнивая коммунизм к нацизму, а Сталина к Гитлеру, на Западе подкрались к желаемому выводу: не Германия, а СССР пытался погубить Европу. Далее нас назначат виноватыми и потребуют компенсации... Через программы фонда прошли целые классы, если не школы, проведены общероссийские олимпиады с известными победителями, и это уже не болезнь — эпидемия. И всю эту муть в детские головы вложили взрослые, вот с чем нужно разбираться. Но что же наши кураторы из бизнес–структур? В планах «Газпрома», не вникающего в процесс воспитания, но напрямую заинтересованного в улучшении российско–немецких отношений, — и дальше работать с учениками гимназии имени Фридриха и других учебных заведений, оказывая материальную и организационную поддержку. А с этим фондом работать будут? Что важно, урок соседей имеет самое прямое отношение и к нам, норильчанам. История города, начиная с построенного в 1921 году первого домика и до наших дней, уже не такая короткая, но 21 год Норильск в ней был Норильлагом. И нам нельзя забывать об этом страшном времени и трагедиях по–настоящему безвинных жертв репрессий, согнанных сюда насильно. Нужно писать книги и читать их детям. Но даже близко не стойте с попытками под эту память и скорбь обелить фашистов и их пособников; оуновцев и бандеровцев, полицаев и власовцев, коих здесь было предостаточно. Я успел поработать рядом с людьми, которые всю оставшуюся жизнь отчаянно боялись вернуться на родину, отлично понимая, что они там натворили. И напоминаниям всем нам пусть будут не только необходимые мемориалы, но и современные кадры симпатичных девушек, разливающих по бутылкам коктейль Молотова, которым через минуты начнут сжигать жителей Одессы. Очевидно, что с детьми придется работать заново. Как и взрослым, увы, им надо объяснять: есть вещи, не подлежащие очеловечиванию. Рассматривать как аргумент для сострадания фотографии и письма людей, вторгшихся в твою страну, чтобы убивать каждого, — аморально. Напомню, что встречать освободителей Севастополя вышло всего 2000 человек — все, кто выжил в аду. За каждого убитого захватчика каратели расстреливали сотню мирных жителей, включая детей. Поэтому фразы о том, что «война была одинакова ужасной для обеих сторон» — гнусная ложь. Мы в святом долге каждого человека защищали Родину, а сравнивать священную войну с преступлениями фашистов и их пособников — предательство.

Вадим Денисов www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Напомню ход событий. Есть в северном городе Новом Уренгое, знакомом норильчанам по челночным авиаперелетам этого лета, элитарная гимназия № 91 имени Фридриха. Необычное название, учитывая, что названа она не в честь Энгельса. Учебное заведение много лет участвует в немецких образовательных программах, поэтому нет ничего удивительного, что 19 ноября ученики гимназии приняли участие в траурном митинге по случаю Дня скорби по погибшим от войн и тирании, выступив перед политиками и представив свои проекты, посвященные памяти жертв. Этот митинг был организован Народным Союзом Германии по уходу за военными захоронениями при поддержке крупнейшей немецкой нефтегазовой компании Wintershall, спонсором международного обмена школьниками. Сразу замечу, не единственным спонсором.Всё шло по сценарию: Германия играла роль зачинщика войны, России отвели роль тирана. На трибуну вышло по трое детей от русской и немецкой сторон, каждая из которых, тщательно соблюдая нормы европейской политкорректности, поведала о страданиях стороны противоположной. Однако получилось, что скорбные лица членов бундестага стали таковыми не от воспоминаний о жертвах, а именно о «тирании», на совести которой лежат некие «безвинно убиенные» оккупанты, которые хотели вернуться «веселыми и здоровыми», но варвары встали на их пути домой, лишив семьи памятных фотографий...Только сейчас приходит осознание, что подобных мероприятий было много. И всё бы в очередной раз осталось незамеченным даже при нынешней информационной доступности, не обрати любопытные блогеры внимания на двухминутное выступление десятиклассника Коли, отличника и победителя олимпиад. То, что он говорил, звучало, как жутковатое извинение. Вот фрагмент: «Георг был одним из 250 000 немецких солдат, которые были окружены советской армией в так называемом «Сталинградском котле». Только 6000 из этих военнопленных вернулись с войны, Георга среди них не было. Долгое время родные считали его пропавшим без вести, и лишь в прошлом году семья получила информацию, что солдат умер от тяжелых условий в лагере для военнопленных Бекетовке. История Георга и работа над проектом тронула меня и подтолкнула на посещение захоронения солдат вермахта вблизи города Копейска. Это чрезвычайно огорчило меня, поскольку я увидел могилы невинно погибших людей, среди которых многие хотели жить мирно и не хотели воевать».Соцсети буквально взорвались в справедливых возмущениях, а Николай стал антизвездой интернета. Далее его мама, известный в городе адвокат Оксана Десятниченко, пояснила: старательно написанный текст был десятиминутным, но в последний момент регламент изменили, ужав речь до двух минут, поэтому правильные фразы остались неозвученными, акценты сместились. Почему в выжимку вошли именно самые скандальные фрагменты, она не пояснила. Как не пояснили это и принявшиеся торопливо оправдывать гимназиста мэр города Иван Костогриз и главный по связям с общественностью «Газпром добыча Ямбург» Сергей Чарнецкий, предложившие не спешить с осуждением школьника, а жалость юноши к погибшим солдатам вермахта, не желавшим, по его словам, воевать, не расценивать как оправдание фашизма. Зато Чарнецкий напомнил: концерн является куратором и спонсором гимназии имени Фридриха. Однако бессердечные пользователи соцсетей расценили эти выступления негативно, пошли запросы в Генпрокуратуру и ФСБ с требованием проверки всего регионального образования, шум поднялся такой, что в дело вмешалась администрация президента, так что розги получат все.Между прочим, другие дети со сцены говорили аналогичное. Вот Валерия Агеева рассказывает о военнопленном Юлиусе Дитрихе: «Письма с фронта к своим жене и детям были наполнены тоской по родному дому, и они не теряли надежды увидеть его скоро здоровым и веселым...». А Ирина Кокорина переживала о судьбе плененного Фогта: «Я была опечалена увиденным, так как погибло очень много невинных людей, которые хотели мирной жизни». В общем, мысль «они не хотели воевать и были невиновны» прозвучала у всех.Что получили немцы? Всё, чего и хотели. В ходе кровопролитного, тяжелейшего Сталинградского сражения, а не «в так называемом Сталинградском котле», нами были разгромлены и частично взяты в плен не какие–то мирные крестьяне, набранные с бору по сосенке, а элита гитлеровских войск. Это были предельно мотивированные нацисты, искренне ненавидящие всё русское и стремящиеся уничтожить город–символ. Теперь получается, что все они оказались безвинны и вообще хотели мирной жизни. А Россия получила национальный позор. Как же так, ведь мы–то долгие годы рассчитывали, что переписываниями истории в угоду Западу, вечными недомолвками, подлогами в псевдонаучных трудах, компромиссами и откровенным враньем в кинофильмах типа «Сволочи» и сериалах уровня «Штрафбата», дебильными камедиклабами сможем воспитать молодых национальных патриотов! А вышло? Немецкие бойцы «хотели жить мирно и не желали воевать». Однако вспомните, сколько раз сами готовили почву для этого торжества гуманизма, говоря, что с немцами, с которыми столько воевали, у России проблем нет, а с братскими народами до сих пор чего–то делим... Нет проблем, вы это серьезно? Тем временем Карен Шахназаров сетует, что принадлежащий «Мосфильму» и недавно отреставрированный фильм «Обыкновенный фашизм», на котором выросло наше поколение, прокатчики не берут даже бесплатно — не даст рейтингов.Попутно начали появляться интересные нюансы. Оказывается, в регионе уже десятилетие активно работает фонд Фридриха (!) Эберта, хорошо известная давно бьющим тревогу нашим германистам некоммерческая организация при социал–демократической партии Германии. И столько же лет они на деньги СДПГ промывают мозги школьникам Нового Уренгоя, вкладывая в младые головы нужные закладки. Например, идею о том, что борьба шла не с чудовищем фашизма, а просто с Германией, по аналогии с «просто Японией». Сейчас о фашизме в Европе упоминают всё реже, но всё чаще пытаются переосмыслить уроки Великой Отечественной войны. В европейской парадигме немецкие солдаты — точно такие же жертвы, как и советские, и не важно, что перед 22 июня приказами по армиям все они официально освобождались от любой уголовной ответственности. Не войска СС, а вермахт!Так что случай в бундестаге — это хорошо спланированная операция, в которой изначально гуманный учительский посыл — сделать так, чтобы дети прониклись и поняли, что перед смертью равны и победившие, и проигравшие, был грамотно откорректирован. Вот дети и пересострадали. Действие антинацистской прививки закончилось, вопрос вины Германии в европейском мышлении по большому счету не всплывает. Всё чаще приравнивая коммунизм к нацизму, а Сталина к Гитлеру, на Западе подкрались к желаемому выводу: не Германия, а СССР пытался погубить Европу. Далее нас назначат виноватыми и потребуют компенсации... Через программы фонда прошли целые классы, если не школы, проведены общероссийские олимпиады с известными победителями, и это уже не болезнь — эпидемия. И всю эту муть в детские головы вложили взрослые, вот с чем нужно разбираться. Но что же наши кураторы из бизнес–структур? В планах «Газпрома», не вникающего в процесс воспитания, но напрямую заинтересованного в улучшении российско–немецких отношений, — и дальше работать с учениками гимназии имени Фридриха и других учебных заведений, оказывая материальную и организационную поддержку. А с этим фондом работать будут?Что важно, урок соседей имеет самое прямое отношение и к нам, норильчанам. История города, начиная с построенного в 1921 году первого домика и до наших дней, уже не такая короткая, но 21 год Норильск в ней был Норильлагом. И нам нельзя забывать об этом страшном времени и трагедиях по–настоящему безвинных жертв репрессий, согнанных сюда насильно. Нужно писать книги и читать их детям. Но даже близко не стойте с попытками под эту память и скорбь обелить фашистов и их пособников; оуновцев и бандеровцев, полицаев и власовцев, коих здесь было предостаточно. Я успел поработать рядом с людьми, которые всю оставшуюся жизнь отчаянно боялись вернуться на родину, отлично понимая, что они там натворили. И напоминаниям всем нам пусть будут не только необходимые мемориалы, но и современные кадры симпатичных девушек, разливающих по бутылкам коктейль Молотова, которым через минуты начнут сжигать жителей Одессы.Очевидно, что с детьми придется работать заново. Как и взрослым, увы, им надо объяснять: есть вещи, не подлежащие очеловечиванию. Рассматривать как аргумент для сострадания фотографии и письма людей, вторгшихся в твою страну, чтобы убивать каждого, — аморально. Напомню, что встречать освободителей Севастополя вышло всего 2000 человек — все, кто выжил в аду. За каждого убитого захватчика каратели расстреливали сотню мирных жителей, включая детей. Поэтому фразы о том, что «война была одинакова ужасной для обеих сторон» — гнусная ложь. Мы в святом долге каждого человека защищали Родину, а сравнивать священную войну с преступлениями фашистов и их пособников — предательство.

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