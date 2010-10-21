[Индекс номера 190 (24.11.2017)]



Юбилей

Восьмое чудо света

Норильская школа № 8 отметила в городском Центре культуры свой 55–й день рождения.

А начали праздник с... полета ракеты, ведь строительство школы началось во времена, когда наш первый космонавт стартовал заветным «Поехали!». На сцене провели и первую школьную линейку: учитель физкультуры Олег Владимирович Бородин дерзнул изобразить первого директора школы Анатолия Александровича Хромцова, который 1 сентября 1962 года перерезал алую ленточку у входа в новое здание на улице Мира, 5. Прозвучал и школьный гимн, сочиненный знаменитым преподавателем музыки Риммой Николаевной Насыровой. Интересно, что в первые же годы здесь родился литературный кружок под руководством Нинель Руденко. Стихи ее воспитанников Веры Ферберг и Юрия Кретова печатались на страницах «Заполярной правды». Среди почетных гостей в зале были и те выпускники из 1970–х, кто помнил, что в 1978–м в школе открылся музей авиации и космонавтики. Главным энтузиастом был участник Великой Отечественной войны Юрий Григорьевич Забежинский. Тогда и началась активная переписка с летчиками–космонавтами Волыновым, Шаталовым, Соколовым. Ребята собрали более трех тысяч экспонатов и 200 книг по авиации и космонавтике. А в кружке юных авиамоделистов стали изучать историю полярной авиации. Современные школьники, которые и сегодня продолжают дружбу со Звездным городком, надеются, что школе будет присвоено звание летчика–космонавта Германа Степановича Титова. Прямо на праздничной сцене они соорудили планер и «полетали» над просторами Норильска, салютуя металлургам, горнякам и родной школе. Не забыли и том, что в 8–й школе, которая всегда особо отличалась в творческом полете, процветал единственный в городе хор мальчиков, победивший в городском смотре, посвященном 30–летию Победы. А ровно сорок лет назад школа поменяла прописку — переехала в новое здание на улице Талнахской, 53а. В 1980–х здесь открыли шахматный клуб и кабинет профориентации, организовали волейбольную команду учителей, которая существует до сих пор. С начала 1990–х в школе зародились новые традиции — с тех пор здесь весело отмечают народные праздники — Масленицу, Святки, Пасху всем микрорайоном, приглашая ветеранов и старожилов города. В эти годы родился и хореографический ансамбль «Мозаика», лауреат многих городских и краевых конкурсов и фестивалей. Его создала хореограф Ирина Николаевна Зуева–Качур, выпускница 1973 года. Педагог ДТДМ, любимица школы, она вдохновила несколько поколений учеников на создание незабываемых школьных спектаклей — от новогодних сказок до проникновенных постановок, посвященных памяти жертв политических репрессий и защитников Родины. Ирины Николаевны уже нет на белом свете, а ее творчество продолжает жить в ее учениках. Ее выпускницы Анна Муковня, Наталья Береговских, Анна Прищепова вместе с известным баянистом — выпускником 1976–го — Сергеем Шибаловым подарили танцевальный номер, как когда–то в школьном детстве... А нынешние артисты разыграли с дружественным школе хором «Вдохновение» народные гуляния — с ярмарочным колесом и медведем, лотошниками и зазывалами. Поблагодарили от души всех верных друзей школы, без которых бы не состоялась ее такая интересная и разнообразная жизнь. Начальник военно–космической части № 40919 подполковник Сергей Адамович Кохно, назвав коллектив школы самым креативным, от полноты чувств на манер вагантов решился спеть «На Таймырской стороне, на краю планеты...». А любимый шеф — генеральный директор ООО «Норильский обеспечивающий комплекс» Сергей Леонидович Король, который дружит со школой уже 30 лет, – заговорил стихами и самым добрым словом вспомнил о сотрудничестве с предыдущим директором — Татьяной Сергеевной Бочкаревой, от которой, по его словам, ее талантливая преемница Маргарита Кузьминична Полоскова взяла самое лучшее... А сама Маргарита Полоскова, которая 40 лет назад окончила 8–ю школу, вернулась сюда учителем химии, здесь учились и ее дети, от души поделилась: – Я не сомневаюсь в процветании нашей школы хотя бы потому, что выпускники постоянно приводят к нам своих детей. Надеюсь, что многие из сегодняшних учеников приведут со временем и своих ребят в родную школу, вот никогда и не закончится наш учебный космический процесс, не зря же номер школы похож на символ бесконечности. И о дружбе выпускников 8–й школы ходят легенды. Недавно, 4 ноября, 20 выпускников 1977 года по традиции снова собрались в Подмосковье, приехав из разных уголков страны и Ближнего Зарубежья. И рядом вновь была любимый директор прошлых лет Татьяна Сергеевна Бочкарева, приехала разделить радость встречи и учитель Наталья Федоровна Ануфриева. Поздравительные телеграммы из разных городов пришли в школу от учителей Людмилы Васильевны Лапиной, Татьяны Николаевны Куликовой, Тамары Тимофеевны Лямзиной, Ольги Ивановны Гулавской и многих других педагогов. Их именам стоя аплодировали и те выпускники, которые верные заветам дружбы родной школы, помогли организовать праздник: это автор видеооформления Артур Нугаев, видеорежиссер Андрей Дудаев, ведущие Евгений Ахметшин и Валентин Зареченский. Словом, на празднике загрузили все 55 терабайт из истории школы. А что дальше? Новую историю будут делать замечательные учителя, ученики и их родители, друзья и партнеры, шефы... И пусть у «восьмерочки», где с любовью так творчески 55 лет учат наших детей, и в будущем все будет на отлично.

Ирина Даниленко Фото автора www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда А начали праздник с... полета ракеты, ведь строительство школы началось во времена, когда наш первый космонавт стартовал заветным «Поехали!». На сцене провели и первую школьную линейку: учитель физкультуры Олег Владимирович Бородин дерзнул изобразить первого директора школы Анатолия Александровича Хромцова, который 1 сентября 1962 года перерезал алую ленточку у входа в новое здание на улице Мира, 5. Прозвучал и школьный гимн, сочиненный знаменитым преподавателем музыки Риммой Николаевной Насыровой. Интересно, что в первые же годы здесь родился литературный кружок под руководством Нинель Руденко. Стихи ее воспитанников Веры Ферберг и Юрия Кретова печатались на страницах «Заполярной правды».Среди почетных гостей в зале были и те выпускники из 1970–х, кто помнил, что в 1978–м в школе открылся музей авиации и космонавтики. Главным энтузиастом был участник Великой Отечественной войны Юрий Григорьевич Забежинский. Тогда и началась активная переписка с летчиками–космонавтами Волыновым, Шаталовым, Соколовым. Ребята собрали более трех тысяч экспонатов и 200 книг по авиации и космонавтике. А в кружке юных авиамоделистов стали изучать историю полярной авиации. Современные школьники, которые и сегодня продолжают дружбу со Звездным городком, надеются, что школе будет присвоено звание летчика–космонавта Германа Степановича Титова. Прямо на праздничной сцене они соорудили планер и «полетали» над просторами Норильска, салютуя металлургам, горнякам и родной школе. Не забыли и том, что в 8–й школе, которая всегда особо отличалась в творческом полете, процветал единственный в городе хор мальчиков, победивший в городском смотре, посвященном 30–летию Победы.А ровно сорок лет назад школа поменяла прописку — переехала в новое здание на улице Талнахской, 53а. В 1980–х здесь открыли шахматный клуб и кабинет профориентации, организовали волейбольную команду учителей, которая существует до сих пор. С начала 1990–х в школе зародились новые традиции — с тех пор здесь весело отмечают народные праздники — Масленицу, Святки, Пасху всем микрорайоном, приглашая ветеранов и старожилов города. В эти годы родился и хореографический ансамбль «Мозаика», лауреат многих городских и краевых конкурсов и фестивалей. Его создала хореограф Ирина Николаевна Зуева–Качур, выпускница 1973 года. Педагог ДТДМ, любимица школы, она вдохновила несколько поколений учеников на создание незабываемых школьных спектаклей — от новогодних сказок до проникновенных постановок, посвященных памяти жертв политических репрессий и защитников Родины. Ирины Николаевны уже нет на белом свете, а ее творчество продолжает жить в ее учениках. Ее выпускницы Анна Муковня, Наталья Береговских, Анна Прищепова вместе с известным баянистом — выпускником 1976–го — Сергеем Шибаловым подарили танцевальный номер, как когда–то в школьном детстве... А нынешние артисты разыграли с дружественным школе хором «Вдохновение» народные гуляния — с ярмарочным колесом и медведем, лотошниками и зазывалами.Поблагодарили от души всех верных друзей школы, без которых бы не состоялась ее такая интересная и разнообразная жизнь. Начальник военно–космической части № 40919 подполковник Сергей Адамович Кохно, назвав коллектив школы самым креативным, от полноты чувств на манер вагантов решился спеть «На Таймырской стороне, на краю планеты...». А любимый шеф — генеральный директор ООО «Норильский обеспечивающий комплекс» Сергей Леонидович Король, который дружит со школой уже 30 лет, – заговорил стихами и самым добрым словом вспомнил о сотрудничестве с предыдущим директором — Татьяной Сергеевной Бочкаревой, от которой, по его словам, ее талантливая преемница Маргарита Кузьминична Полоскова взяла самое лучшее...А сама Маргарита Полоскова, которая 40 лет назад окончила 8–ю школу, вернулась сюда учителем химии, здесь учились и ее дети, от души поделилась:– Я не сомневаюсь в процветании нашей школы хотя бы потому, что выпускники постоянно приводят к нам своих детей. Надеюсь, что многие из сегодняшних учеников приведут со временем и своих ребят в родную школу, вот никогда и не закончится наш учебный космический процесс, не зря же номер школы похож на символ бесконечности.И о дружбе выпускников 8–й школы ходят легенды. Недавно, 4 ноября, 20 выпускников 1977 года по традиции снова собрались в Подмосковье, приехав из разных уголков страны и Ближнего Зарубежья. И рядом вновь была любимый директор прошлых лет Татьяна Сергеевна Бочкарева, приехала разделить радость встречи и учитель Наталья Федоровна Ануфриева. Поздравительные телеграммы из разных городов пришли в школу от учителей Людмилы Васильевны Лапиной, Татьяны Николаевны Куликовой, Тамары Тимофеевны Лямзиной, Ольги Ивановны Гулавской и многих других педагогов. Их именам стоя аплодировали и те выпускники, которые верные заветам дружбы родной школы, помогли организовать праздник: это автор видеооформления Артур Нугаев, видеорежиссер Андрей Дудаев, ведущие Евгений Ахметшин и Валентин Зареченский. Словом, на празднике загрузили все 55 терабайт из истории школы. А что дальше? Новую историю будут делать замечательные учителя, ученики и их родители, друзья и партнеры, шефы... И пусть у «восьмерочки», где с любовью так творчески 55 лет учат наших детей, и в будущем все будет на отлично.

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