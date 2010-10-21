Норильская школа № 8 отметила в городском Центре культуры свой 55–й день рождения.
А начали праздник с... полета ракеты, ведь строительство школы началось во времена, когда наш первый космонавт стартовал заветным «Поехали!». На сцене провели и первую школьную линейку: учитель физкультуры Олег Владимирович Бородин дерзнул изобразить первого директора школы Анатолия Александровича Хромцова, который 1 сентября 1962 года перерезал алую ленточку у входа в новое здание на улице Мира, 5. Прозвучал и школьный гимн, сочиненный знаменитым преподавателем музыки Риммой Николаевной Насыровой. Интересно, что в первые же годы здесь родился литературный кружок под руководством Нинель Руденко. Стихи ее воспитанников Веры Ферберг и Юрия Кретова печатались на страницах «Заполярной правды».
Среди почетных гостей в зале были и те выпускники из 1970–х, кто помнил, что в 1978–м в школе открылся музей авиации и космонавтики. Главным энтузиастом был участник Великой Отечественной войны Юрий Григорьевич Забежинский. Тогда и началась активная переписка с летчиками–космонавтами Волыновым, Шаталовым, Соколовым. Ребята собрали более трех тысяч экспонатов и 200 книг по авиации и космонавтике. А в кружке юных авиамоделистов стали изучать историю полярной авиации. Современные школьники, которые и сегодня продолжают дружбу со Звездным городком, надеются, что школе будет присвоено звание летчика–космонавта Германа Степановича Титова. Прямо на праздничной сцене они соорудили планер и «полетали» над просторами Норильска, салютуя металлургам, горнякам и родной школе. Не забыли и том, что в 8–й школе, которая всегда особо отличалась в творческом полете, процветал единственный в городе хор мальчиков, победивший в городском смотре, посвященном 30–летию Победы.
А ровно сорок лет назад школа поменяла прописку — переехала в новое здание на улице Талнахской, 53а. В 1980–х здесь открыли шахматный клуб и кабинет профориентации, организовали волейбольную команду учителей, которая существует до сих пор. С начала 1990–х в школе зародились новые традиции — с тех пор здесь весело отмечают народные праздники — Масленицу, Святки, Пасху всем микрорайоном, приглашая ветеранов и старожилов города. В эти годы родился и хореографический ансамбль «Мозаика», лауреат многих городских и краевых конкурсов и фестивалей. Его создала хореограф Ирина Николаевна Зуева–Качур, выпускница 1973 года. Педагог ДТДМ, любимица школы, она вдохновила несколько поколений учеников на создание незабываемых школьных спектаклей — от новогодних сказок до проникновенных постановок, посвященных памяти жертв политических репрессий и защитников Родины. Ирины Николаевны уже нет на белом свете, а ее творчество продолжает жить в ее учениках. Ее выпускницы Анна Муковня, Наталья Береговских, Анна Прищепова вместе с известным баянистом — выпускником 1976–го — Сергеем Шибаловым подарили танцевальный номер, как когда–то в школьном детстве... А нынешние артисты разыграли с дружественным школе хором «Вдохновение» народные гуляния — с ярмарочным колесом и медведем, лотошниками и зазывалами.
Поблагодарили от души всех верных друзей школы, без которых бы не состоялась ее такая интересная и разнообразная жизнь. Начальник военно–космической части № 40919 подполковник Сергей Адамович Кохно, назвав коллектив школы самым креативным, от полноты чувств на манер вагантов решился спеть «На Таймырской стороне, на краю планеты...». А любимый шеф — генеральный директор ООО «Норильский обеспечивающий комплекс» Сергей Леонидович Король, который дружит со школой уже 30 лет, – заговорил стихами и самым добрым словом вспомнил о сотрудничестве с предыдущим директором — Татьяной Сергеевной Бочкаревой, от которой, по его словам, ее талантливая преемница Маргарита Кузьминична Полоскова взяла самое лучшее...
А сама Маргарита Полоскова, которая 40 лет назад окончила 8–ю школу, вернулась сюда учителем химии, здесь учились и ее дети, от души поделилась:
– Я не сомневаюсь в процветании нашей школы хотя бы потому, что выпускники постоянно приводят к нам своих детей. Надеюсь, что многие из сегодняшних учеников приведут со временем и своих ребят в родную школу, вот никогда и не закончится наш учебный космический процесс, не зря же номер школы похож на символ бесконечности.
И о дружбе выпускников 8–й школы ходят легенды. Недавно, 4 ноября, 20 выпускников 1977 года по традиции снова собрались в Подмосковье, приехав из разных уголков страны и Ближнего Зарубежья. И рядом вновь была любимый директор прошлых лет Татьяна Сергеевна Бочкарева, приехала разделить радость встречи и учитель Наталья Федоровна Ануфриева. Поздравительные телеграммы из разных городов пришли в школу от учителей Людмилы Васильевны Лапиной, Татьяны Николаевны Куликовой, Тамары Тимофеевны Лямзиной, Ольги Ивановны Гулавской и многих других педагогов. Их именам стоя аплодировали и те выпускники, которые верные заветам дружбы родной школы, помогли организовать праздник: это автор видеооформления Артур Нугаев, видеорежиссер Андрей Дудаев, ведущие Евгений Ахметшин и Валентин Зареченский. Словом, на празднике загрузили все 55 терабайт из истории школы. А что дальше? Новую историю будут делать замечательные учителя, ученики и их родители, друзья и партнеры, шефы... И пусть у «восьмерочки», где с любовью так творчески 55 лет учат наших детей, и в будущем все будет на отлично.Ирина ДаниленкоФото автораwww.facebook.com/Газета-Заполярная-правдаvk.com/Газета-Заполярная-правда