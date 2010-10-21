[Индекс номера 195 (05.12.2017)]



Счет? Пожалуйста!

С 1 декабря в начальных классах всех школ города внедрена электронная система оплаты питания школьников. Каждый ученик получил личный счет, пополнить который родители могут через терминалы, путем онлайн–банкинга или наличными в кассе подрядчика, организующего школьное питание.



Идея перейти на безналичный расчет в этой области витала давно, были и попытки ее реализовать. Три года назад две норильские школы — № 8 и № 29 — стали участниками пилотного проекта. Для оплаты питания были заведены пластиковые карты. Но эксперимент оказался малоэффективным — дети теряли карты, которые из–за этого нужно было перевыпускать, к тому же из–за сбоев связи возникали задержки в расчетах с новосибирским поставщиком услуги. Через год затея сошла на нет. В 2016 году эти же школы вошли в другой проект, где родителям предложили оплачивать детское питание путем перевода средств на счет ребенка. Система простая: подрядчик «Просервис–Таймыр», организующий питание в школах города, пригласил в качестве партнера Сбербанк, и теперь родители могут перевести деньги на специальный счет через приложение «Сбербанк–онлайн» или через терминалы. При этом будет взиматься банковская комиссия в 1%. Без комиссии пополнить счет можно в кассе «Просервиса» по адресу: ул. Нансена, 115. Подрядчик готов открыть кассы по приему наличных платежей и в школах. Пока преимущества новой системы смогут оценить лишь родители учеников начальных классов. В будущем предполагается перевести на нее всех школьников Норильска. Но уже сейчас число родителей, выступающих за и против новой системы, разделилось едва ли не пополам. В числе минусов мамы и папы называют наличие банковского сбора, да и в целом не желают менять устоявшееся положение вещей, когда организацией питания занимались классные руководители. Они же вели отчетность по поступившим и потраченным средствам. Помимо прочего, выяснилось, что многие родители испытывают проблемы в использовании современных банковских сервисов. Среди плюсов — то, что теперь не надо отправлять ребенка в школу с наличными, которые он может потерять, а также уверенность в том, что в отчет о расходовании средств не вкрадется ошибка. Уже сейчас один норильский класс отказался переходить на новую систему расчетов. И это не последний случай, уверены специалисты управления образования. Однако возврата к прежнему положению вещей не произойдет: классный руководитель рассчитываться за питание не должен, это лишь условная договоренность между родителями и школой, отмечают они. В принципе, родители могут каждый день лично платить в столовой представителю подрядчика — заведующему производством — но этот вариант вряд ли придется по душе им самим. Нагрузка на педагогов в новых условиях будет не слишком велика: им вменяется в обязанность составить список пришедших в школу детей и передать заказ на питание в столовую. Здесь есть свои нюансы, но сами педагоги называют это небольшой платой за то, что учителя избавляются от необходимости иметь дело с денежной стороной вопроса. А значит, им не придется подвергаться проверке надзорных органов, упирающих на то, что у педагогов нет полномочий в части приема и передачи наличных средств. – Прежняя система была следующей: к примеру, ребенок оставил деньги дома или родители забыли их передать. Чтобы накормить ученика, классный руководитель либо добавлял свои средства, либо брал деньги у тех детей, за которых внесли аванс, а потом «должник» их возвращал. При этом надо было ничего не перепутать! Нередко случалось так: мы кормим ребенка в долг месяц–два, мама или папа обещают, что с первой же зарплаты рассчитаются, а потом говорят, что платить не собираются. И ведь им ничего не предъявишь! Теперь все просто: не заплатил — ребенок не поест. Может, звучит не вполне гуманно, но такой подход научит родителей дисциплине, ведь это их долг — следить за режимом питания своего ребенка, — рассказывает Марина Полоскова, директор школы № 8. Электронная система оплаты школьного питания успешно работает в Новосибирске, Красноярске, Подмосковье и в других регионах страны. Впрочем, есть примеры, когда сбой возникает вовсе не по вине родителей. Например, если ученик не пришел на первый урок без предупреждения, еда на него заказана не будет. Или другая ситуация: ребенок почувствовал недомогание после первого урока и ушел домой. Обед для него уже заказан, и возврата средств родители не получат. О многих деталях «обкатки» новой системы расчетов еще предстоит договариваться с подрядчиком, говорит Андрей Колин, начальник управления общего и дошкольного образования: – Система пока несовершенна: трудности касаются сроков изменения заказов. На следующей неделе мы обсудим с руководителем «Просервиса» возможность списания средств со счетов ежедневно в 16.00 одновременно с заказом на следующие сутки, то есть по фактическому исполнению заказа на питание. В этом для производителя есть определенный риск — объем продуктов уже заложен, обед готовится, и он попросту пропадет, если ребенок не пришел в школу. Но подобные потери будут незначительными. К тому же на другой чаше весов — ребенок, оставшийся без еды, что гораздо важнее. Планируется, что движение средств на счету ребенка родители смогут отслеживать на сайте «Просервиса», но он, как и соответствующее приложение, еще находится в работе — страничку обещают запустить в январе. Кроме того, со временем мы хотим запустить и СМС–информирование, предупреждающее родителей о том, что на счету ребенка осталось, скажем, меньше 500 рублей, и вскоре потребуется пополнить счет. А пока информацию о состоянии счета можно получить у классных руководителей. Кстати, родителям следует помнить, что процесс зачисления средств на счет может занимать до трех дней, так что побеспокоиться об этом следует заранее. Переход всех классов на новую систему расчетов, скорее всего, начнется в следующем году. Времени на выявление и исправление возможных недостатков специалистам отпущено достаточно.

Татьяна Зачупейко Фото Владимира Макушкина www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Идея перейти на безналичный расчет в этой области витала давно, были и попытки ее реализовать. Три года назад две норильские школы — № 8 и № 29 — стали участниками пилотного проекта. Для оплаты питания были заведены пластиковые карты. Но эксперимент оказался малоэффективным — дети теряли карты, которые из–за этого нужно было перевыпускать, к тому же из–за сбоев связи возникали задержки в расчетах с новосибирским поставщиком услуги. Через год затея сошла на нет.В 2016 году эти же школы вошли в другой проект, где родителям предложили оплачивать детское питание путем перевода средств на счет ребенка. Система простая: подрядчик «Просервис–Таймыр», организующий питание в школах города, пригласил в качестве партнера Сбербанк, и теперь родители могут перевести деньги на специальный счет через приложение «Сбербанк–онлайн» или через терминалы. При этом будет взиматься банковская комиссия в 1%. Без комиссии пополнить счет можно в кассе «Просервиса» по адресу: ул. Нансена, 115. Подрядчик готов открыть кассы по приему наличных платежей и в школах.Пока преимущества новой системы смогут оценить лишь родители учеников начальных классов. В будущем предполагается перевести на нее всех школьников Норильска. Но уже сейчас число родителей, выступающих за и против новой системы, разделилось едва ли не пополам. В числе минусов мамы и папы называют наличие банковского сбора, да и в целом не желают менять устоявшееся положение вещей, когда организацией питания занимались классные руководители. Они же вели отчетность по поступившим и потраченным средствам.Помимо прочего, выяснилось, что многие родители испытывают проблемы в использовании современных банковских сервисов. Среди плюсов — то, что теперь не надо отправлять ребенка в школу с наличными, которые он может потерять, а также уверенность в том, что в отчет о расходовании средств не вкрадется ошибка.Уже сейчас один норильский класс отказался переходить на новую систему расчетов. И это не последний случай, уверены специалисты управления образования. Однако возврата к прежнему положению вещей не произойдет: классный руководитель рассчитываться за питание не должен, это лишь условная договоренность между родителями и школой, отмечают они. В принципе, родители могут каждый день лично платить в столовой представителю подрядчика — заведующему производством — но этот вариант вряд ли придется по душе им самим.Нагрузка на педагогов в новых условиях будет не слишком велика: им вменяется в обязанность составить список пришедших в школу детей и передать заказ на питание в столовую. Здесь есть свои нюансы, но сами педагоги называют это небольшой платой за то, что учителя избавляются от необходимости иметь дело с денежной стороной вопроса. А значит, им не придется подвергаться проверке надзорных органов, упирающих на то, что у педагогов нет полномочий в части приема и передачи наличных средств.– Прежняя система была следующей: к примеру, ребенок оставил деньги дома или родители забыли их передать. Чтобы накормить ученика, классный руководитель либо добавлял свои средства, либо брал деньги у тех детей, за которых внесли аванс, а потом «должник» их возвращал. При этом надо было ничего не перепутать! Нередко случалось так: мы кормим ребенка в долг месяц–два, мама или папа обещают, что с первой же зарплаты рассчитаются, а потом говорят, что платить не собираются. И ведь им ничего не предъявишь! Теперь все просто: не заплатил — ребенок не поест. Может, звучит не вполне гуманно, но такой подход научит родителей дисциплине, ведь это их долг — следить за режимом питания своего ребенка, — рассказываетЭлектронная система оплаты школьного питания успешно работает в Новосибирске, Красноярске, Подмосковье и в других регионах страны.Впрочем, есть примеры, когда сбой возникает вовсе не по вине родителей. Например, если ученик не пришел на первый урок без предупреждения, еда на него заказана не будет. Или другая ситуация: ребенок почувствовал недомогание после первого урока и ушел домой. Обед для него уже заказан, и возврата средств родители не получат. О многих деталях «обкатки» новой системы расчетов еще предстоит договариваться с подрядчиком, говорит– Система пока несовершенна: трудности касаются сроков изменения заказов. На следующей неделе мы обсудим с руководителем «Просервиса» возможность списания средств со счетов ежедневно в 16.00 одновременно с заказом на следующие сутки, то есть по фактическому исполнению заказа на питание. В этом для производителя есть определенный риск — объем продуктов уже заложен, обед готовится, и он попросту пропадет, если ребенок не пришел в школу. Но подобные потери будут незначительными. К тому же на другой чаше весов — ребенок, оставшийся без еды, что гораздо важнее.Планируется, что движение средств на счету ребенка родители смогут отслеживать на сайте «Просервиса», но он, как и соответствующее приложение, еще находится в работе — страничку обещают запустить в январе. Кроме того, со временем мы хотим запустить и СМС–информирование, предупреждающее родителей о том, что на счету ребенка осталось, скажем, меньше 500 рублей, и вскоре потребуется пополнить счет. А пока информацию о состоянии счета можно получить у классных руководителей. Кстати, родителям следует помнить, что процесс зачисления средств на счет может занимать до трех дней, так что побеспокоиться об этом следует заранее.Переход всех классов на новую систему расчетов, скорее всего, начнется в следующем году. Времени на выявление и исправление возможных недостатков специалистам отпущено достаточно.

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