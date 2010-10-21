[Индекс номера 195 (05.12.2017)]



Универсиада–2019

Мировой уровень

Красноярск активно готовится к предстоящей Универсиаде–2019. В этом могли лично убедиться журналисты различных сибирских СМИ, приглашенные на пресс–тур, организованный дирекцией зимней Универсиады. Норильск представляла газета «Заполярная правда». То, что увидели корреспонденты в столице края, впечатляет. Об этом — в серии наших материалов. Но обо всем по порядку.



Игры молодых Осенью 2013 года на заседании исполнительного комитета Международной федерации студенческого спорта (FISU) в Брюсселе Красноярск был единогласно выбран столицей студенческих игр. Этому событию предшествовала активная заявочная кампания, в результате чего идея проведения 29–й зимней Универсиады в Сибири получила широкую поддержку. Примечательно, что эти студенческие игры станут третьими, в которых Россия выступает хозяйкой. Первые проходили в 1973 году в Москве, вторые — в 2013 году в Казани. Но и те, и другие были летними. Уже более полувека Универсиада по праву считается вторым по значимости после Олимпийских игр международным мультиспортивным мероприятием. Она проходит каждые два года. К соревнованиям допускаются студенты, аспиранты и выпускники учебных заведений в возрасте от 17 до 25 лет. На предстоящих играх спортсмены разыграют 76 комплектов наград в 11 видах спорта, восемь из них обязательные — это биатлон, лыжные гонки, хоккей с шайбой, горнолыжный спорт, керлинг, сноуборд, фигурное катание, шорт–трек. Еще три вида спорта считаются дополнительными — фристайл, лыжное ориентирование и, что не удивительно, учитывая место проведения игр, хоккей с мячом, он же русский хоккей. По предварительным прогнозам, в Универсиаде–2019 примут участие более трех тысяч спортивных делегатов из 50 стран, а также свыше 200 тысяч гостей и зрителей. До Универсиады, генеральным партнером которой выступает компания «Норникель», остается около 15 месяцев — игры пройдут со 2 по 12 марта 2019 года. Вроде бы времени достаточно, чтобы основательно подготовиться к грядущему событию, но предстоит еще немало сделать. Один из основных принципов подготовки к этим соревнованиям мирового уровня — открытость и прозрачность. Комплекс горнолыжных трасс все еще строится

Спортивный заряд От аэропорта «Емельяново» до отеля Ibis в центре города, где организаторы пресс–тура разместили журналистов, примерно 40 минут езды. Для приезжих очевидно, что подготовка к Универсиаде в городе идет полным ходом: весь Красноярск увешан баннерами, извещающими о предстоящем событии, повсюду ведется строительство. К моей радости, таксист, который представился Виктором, оказался большим поклонником спорта. Он в курсе дел нашего мини–футбольного клуба «Норильский никель», а также слышал, что хоккейный «Заполярник» до своего падения блистал на профессиональном уровне. Виктор говорит, что сегодня Норильск, хоть и не часто, но все же мелькает в сводке спортивных новостей, а значит, на севере края, должно быть, дела со спортом обстоят неплохо. Фаворитом моего собеседника, как и большинства красноярцев, является флагман местного спорта — «Енисей», 15–кратный чемпион СССР и России по хоккею с мячом. Однако, подчеркивает он, не одним лишь русским хоккеем славится красноярский спорт. Краевой центр в элитных лигах представляют волейбольный (мужская и женская команды) «Енисей» и одноименная баскетбольная команда, регбийные «Красный Яр» и «Енисей–СТМ». В женской хоккейной лиге выступает «Бирюса», а «Сокол» и «Красноярские рыси» играют в ВХЛ (вторая по значимости лига после КХЛ) и в Национальной молодежной хоккейной лиге соответственно. Второй год подряд в Премьер–лигу рвется и другой «Енисей» — футбольный, в нынешнем сезоне уверенно лидирующий в ФНЛ. Стоит добавить, что треть населения города активно занимается спортом. В регионе развиваются около 130 видов спорта, действуют 109 аккредитованных спортивных федераций, 128 спортивных организаций и 6064 спортивных сооружения. При этом пять региональных центров спортивной подготовки стали тренировочными центрами для спортсменов национальных сборных. Также отметим, что в спортивных школах занимаются более 63,5 тысячи человек, а тренерский состав превышает две тысячи человек. Так что Красноярск по праву называют городом с активной спортивной позицией. Здесь дважды проводились национальные Универсиады — Всесоюзная зимняя Универсиада 1990 года и Всероссийская зимняя Универсиада 2010 года. Строительство спортивно–зрелищного комплекса «Платинум–Арена–Красноярск» почти закончено

Строительный бум Как и во многих крупных городах, в Красноярске заметен контраст между новым и ветхим жильем. Современные высотки с дорогими фасадами соседствуют со старыми, иногда полуразрушенными деревянными домами. Но стоит отметить, что Красноярск планомерно преображается: активно ведется строительство жилых и административных зданий, спортплощадок. Всего к студенческим играм в столице края планируется сдать 34 объекта спортивной, транспортной и медицинской инфраструктуры. В том числе Красноярскую краевую клиническую больницу, где возводится новый хирургический корпус, в котором будет 615 хирургических и 108 реанимационных коек, 28 операционных, а также Красноярскую межрайонную клиническую больницу скорой медицинской помощи им. Н. С. Карповича, где выполняется реконструкция приемно–диагностического отделения и ведется строительство хирургического корпуса. Еще один крупный строительный объект — новый терминал аэропорта «Емельяново», пропускная способность которого составит порядка 2,5 миллиона пассажиров в год. Что же касается спортивных сооружений, то сегодня ведется капитальный ремонт многофункционального комплекса «Академия биатлона» и реконструкция прилегающих к нему спортивных сооружений. Строится также спортивно–зрелищный комплекс «Платинум–Арена– Красноярск» вместимостью семь тысяч человек, где и состоятся церемонии открытия и закрытия Универсиады. В активной стадии строительства и региональный спортивно–тренировочный комплекс «Академия зимних видов спорта», где будет создана полная инфраструктура для соревнований по различным видам спорта. Таким образом, по заверению организационного комитета зимней Универсиады, результатом проведения игр станет современная спортивная инфраструктура, соответствующая последним мировым стандартам и предназначенная для развития физической культуры и спорта высших достижений, проведения состязаний самого высокого уровня, а главное — для подготовки спортивного резерва края и страны. * * * Продолжение материала читайте в следующих номерах «Заполярной правды».

Михаил Туаев Фото автора www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Осенью 2013 года на заседании исполнительного комитета Международной федерации студенческого спорта (FISU) в Брюсселе Красноярск был единогласно выбран столицей студенческих игр. Этому событию предшествовала активная заявочная кампания, в результате чего идея проведения 29–й зимней Универсиады в Сибири получила широкую поддержку. Примечательно, что эти студенческие игры станут третьими, в которых Россия выступает хозяйкой. Первые проходили в 1973 году в Москве, вторые — в 2013 году в Казани. Но и те, и другие были летними.Уже более полувека Универсиада по праву считается вторым по значимости после Олимпийских игр международным мультиспортивным мероприятием. Она проходит каждые два года. К соревнованиям допускаются студенты, аспиранты и выпускники учебных заведений в возрасте от 17 до 25 лет. На предстоящих играх спортсмены разыграют 76 комплектов наград в 11 видах спорта, восемь из них обязательные — это биатлон, лыжные гонки, хоккей с шайбой, горнолыжный спорт, керлинг, сноуборд, фигурное катание, шорт–трек. Еще три вида спорта считаются дополнительными — фристайл, лыжное ориентирование и, что не удивительно, учитывая место проведения игр, хоккей с мячом, он же русский хоккей. По предварительным прогнозам, в Универсиаде–2019 примут участие более трех тысяч спортивных делегатов из 50 стран, а также свыше 200 тысяч гостей и зрителей.До Универсиады, генеральным партнером которой выступает компания «Норникель», остается около 15 месяцев — игры пройдут со 2 по 12 марта 2019 года. Вроде бы времени достаточно, чтобы основательно подготовиться к грядущему событию, но предстоит еще немало сделать. Один из основных принципов подготовки к этим соревнованиям мирового уровня — открытость и прозрачность.От аэропорта «Емельяново» до отеля Ibis в центре города, где организаторы пресс–тура разместили журналистов, примерно 40 минут езды. Для приезжих очевидно, что подготовка к Универсиаде в городе идет полным ходом: весь Красноярск увешан баннерами, извещающими о предстоящем событии, повсюду ведется строительство.К моей радости, таксист, который представился Виктором, оказался большим поклонником спорта.Он в курсе дел нашего мини–футбольного клуба «Норильский никель», а также слышал, что хоккейный «Заполярник» до своего падения блистал на профессиональном уровне. Виктор говорит, что сегодня Норильск, хоть и не часто, но все же мелькает в сводке спортивных новостей, а значит, на севере края, должно быть, дела со спортом обстоят неплохо. Фаворитом моего собеседника, как и большинства красноярцев, является флагман местного спорта — «Енисей», 15–кратный чемпион СССР и России по хоккею с мячом. Однако, подчеркивает он, не одним лишь русским хоккеем славится красноярский спорт. Краевой центр в элитных лигах представляют волейбольный (мужская и женская команды) «Енисей» и одноименная баскетбольная команда, регбийные «Красный Яр» и «Енисей–СТМ». В женской хоккейной лиге выступает «Бирюса», а «Сокол» и «Красноярские рыси» играют в ВХЛ (вторая по значимости лига после КХЛ) и в Национальной молодежной хоккейной лиге соответственно. Второй год подряд в Премьер–лигу рвется и другой «Енисей» — футбольный, в нынешнем сезоне уверенно лидирующий в ФНЛ.Стоит добавить, что треть населения города активно занимается спортом. В регионе развиваются около 130 видов спорта, действуют 109 аккредитованных спортивных федераций, 128 спортивных организаций и 6064 спортивных сооружения. При этом пять региональных центров спортивной подготовки стали тренировочными центрами для спортсменов национальных сборных. Также отметим, что в спортивных школах занимаются более 63,5 тысячи человек, а тренерский состав превышает две тысячи человек. Так что Красноярск по праву называют городом с активной спортивной позицией. Здесь дважды проводились национальные Универсиады — Всесоюзная зимняя Универсиада 1990 года и Всероссийская зимняя Универсиада 2010 года.Как и во многих крупных городах, в Красноярске заметен контраст между новым и ветхим жильем. Современные высотки с дорогими фасадами соседствуют со старыми, иногда полуразрушенными деревянными домами. Но стоит отметить, что Красноярск планомерно преображается: активно ведется строительство жилых и административных зданий, спортплощадок. Всего к студенческим играм в столице края планируется сдать 34 объекта спортивной, транспортной и медицинской инфраструктуры. В том числе Красноярскую краевую клиническую больницу, где возводится новый хирургический корпус, в котором будет 615 хирургических и 108 реанимационных коек, 28 операционных, а также Красноярскую межрайонную клиническую больницу скорой медицинской помощи им. Н. С. Карповича, где выполняется реконструкция приемно–диагностического отделения и ведется строительство хирургического корпуса. Еще один крупный строительный объект — новый терминал аэропорта «Емельяново», пропускная способность которого составит порядка 2,5 миллиона пассажиров в год.Что же касается спортивных сооружений, то сегодня ведется капитальный ремонт многофункционального комплекса «Академия биатлона» и реконструкция прилегающих к нему спортивных сооружений. Строится также спортивно–зрелищный комплекс «Платинум–Арена– Красноярск» вместимостью семь тысяч человек, где и состоятся церемонии открытия и закрытия Универсиады. В активной стадии строительства и региональный спортивно–тренировочный комплекс «Академия зимних видов спорта», где будет создана полная инфраструктура для соревнований по различным видам спорта. Таким образом, по заверению организационного комитета зимней Универсиады, результатом проведения игр станет современная спортивная инфраструктура, соответствующая последним мировым стандартам и предназначенная для развития физической культуры и спорта высших достижений, проведения состязаний самого высокого уровня, а главное — для подготовки спортивного резерва края и страны.* * *Продолжение материала читайте в следующих номерах «Заполярной правды».

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