Спорт–тайм

Матч за матчем

Завершились очередные игры чемпионата и первенства Норильска (зона «Таймыр») по мини–футболу.



Первая лига, четвертый тур: «Медеплавильщик» — «Арктика» — 9:1; «Ремонтник» — «Надежда» — 9:3; «Таймыр» — «Норильский никель–М» — 9:2; «Океан» — «Строитель» — 9:4. Вторая лига, пятый тур: «Строитель–2» — «Кайеркан» — 10:3; «Океан–Д» — «Спартак» — 3:3; «Механик» — «Норильский никель–2002» — 6:3; «Металлист» — «Искра» — 1:4. Третья лига, шестой тур: «Олдбой» — «Север» — 0:6; «Обогатитель» — «Алиабад» — 4:1; «Металлург» — «Транспортник» — 7:4; «Мотор» — «Масаллы» — 11:2. По итогам игр в Первой лиге лидируют «Ремонтник», «Медеплавильщик» и «Океан», в активе которых 12, 10 и 7 очков соответственно. Лигой ниже первое место за «Механиком», идущим без поражений с 12 очками, за ним расположился «Океан–Д» с 10 очками, а следом — сразу три команды, у которых по девять очков: «Кайеркан», «Цементник» и «Строитель–2». В Третьей лиге с 15 очками в лидеры выбился «Мотор», от которого немного отстают «Обогатитель» (13 очков) и «Металлург» (10 очков). Напомним, в каждой из лиг выступают по девять команд. В первых двух лигах сильнейших определят по итогам двухкругового противостояния. В Третьей лиге после первого круга будут сыграны матчи плей–офф, начиная с 1/4 финала. Таким образом, старт команд в той или иной лиге в следующем сезоне определится по спортивному принципу — последняя дружина переходит на лигу ниже, первая, соответственно, поднимается на эшелон выше. Боевой настрой В спортивном зале «Геркулес» состоялось пятое открытое первенство Норильска по армейскому рукопашному бою, посвященное памяти норильчан, погибших при выполнении воинского долга в локальных конфликтах. В боях приняли участие ведущие спортсмены Большого Норильска и Дудинки — более 90 человек из всех пяти военно–спортивных клубов Федерации АРБ, а также из федераций других боевых видов спорта — тхэквондо, карате, спортивного объединения «Борцы», военно–патриотического клуба «Сибирские витязи» и вновь образованной в Норильске Федерации рукопашного боя «Коловрат». Почетными гостями турнира стали представители руководства ГУФСИН Норильска, военнослужащие войсковой части № 40919 и члены Союза ветеранов Афганской войны и локальных конфликтов. Спонсорами турнира выступили магазин спортивных товаров «Стиль» и магазин военной экипировки «Военторг». В общекомандном зачете первое место заняли спортсмены из Центрального района, вторыми стали талнахцы, третьими — кайерканцы. По традиции турнир стал отборочным этапом на первенство Красноярского края, которое состоится в первой декаде февраля 2018 года в Красноярске. Ближайшие же выездные соревнования, в которых примут участие норильчане, пройдут 24 декабря в Иркутске — им предстоит проявить себя в этапе Кубка России Вооруженных сил РФ. — Соревнования прошли ярко и зрелищно. С показательными боями выступила спортивная Федерация японского фехтования, — заметил Виктор Диконенко, президент Федерации АРБ Норильска. — Сейчас у нас занимаются 187 человек, и их количество регулярно растет, поскольку наш вид спорта активно культивируется. За последний месяц это уже третьи состязания, которые мы либо организовали, либо приняли в них участие. Поскольку число спортсменов увеличивается, мы вынуждены разбивать участников на потоки. Именно поэтому 28 января на базе гимназии № 1 в спортивном комплексе «Олимпионик» для младших юношей будет проведен турнир «Новая надежда», на который уже заявились более 70 бойцов. Вольному — воля В Талнахе на шестом Региональном турнире по вольной борьбе на призы заслуженного тренера России Александра Васильевича Горгана определили сильнейших спортсменов. Состязания прошли в спортивном зале «Горняк». В них приняли участие более ста борцов, в том числе из Дудинки и поселка Носок. Борцы соревновались в 15 весовых категориях и трех возрастных группах. Среди наиболее отличившихся спортсменов оказались Виктория Янченко, Владимир Квиделидзе, Эльдар Гапаров, Арслан Таганов, Гусейн Ягибеков и другие. Одной из задач турнира стало выполнение нормативов для присвоения спортивных разрядов. В течение года в Большом Норильске проходит порядка восьми турниров по вольной борьбе, при этом пальма первенства в этом виде спорта, которым у нас занимаются около 200 человек, на сегодняшний день принадлежит именно Талнаху. В ближайшее время, 16 декабря, норильчане померяются силами на традиционном предновогоднем турнире в Дудинке, а в конце января отправятся в краевую столицу, где пройдут отборочные состязания на первенство мира и Европы. Как отметили в Норильской федерации вольной борьбы, сборная Норильска для участия в краевых соревнованиях в целом сформирована, но окончательный состав команды станет известен позже. Эстафета памяти В Доме физической культуры прошел традиционный турнир по баскетболу, посвященный памяти заслуженного тренера России Юрия Георгиевича Юрченко. По словам организаторов, место проведения соревнований было выбрано не случайно. Именно в ДФК Юрий Юрченко проработал всю жизнь. Среди его выпускников — десятки мастеров спорта, чемпионы России и Европы, призеры чемпионатов мира. В частности, Александр Мелешкин, мастер спорта международного класса и игрок молодежной сборной СССР; Светлана Максименко, чемпионка Европы и серебряный призер чемпионата мира; Максим Кропычев, призер чемпионата мира, МСМК; Андрей Горин, игрок ЦСКА, мастер спорта СССР и многие другие. Кроме того, среди воспитанников тренера можно выделить и тех, кто не связал свою судьбу с профессиональным баскетболом, но, тем не менее, достиг высоких жизненных вершин — среди них бывший директор Норильского ГМК, а ныне председатель правительства Красноярского края Виктор Томенко и министр энергетики России Александр Новак. В турнире, посвященном памяти выдающегося тренера, приняли участие шесть команд, в том числе и гости из Дудинки — всего более 60 спортсменов. В итоговом протоколе третье место заняла команда All stars (тренер Вадим Тюриков), вторыми стали «Хаски» (тренер Иван Котиков), победу же праздновала команда All in black под руководством Алексея Нестерова. Победители и призеры соревнований были награждены грамотами и памятными медалями. Лучшими игроками были признаны Максим Ликинов, Александр Чуйков и Семен Свечников. По мнению специалистов, за счет хорошей организации соревнований и зрелой технической и тактической подготовки участников турнир, который проводится девятый год подряд, получился довольно зрелищным. — Высокий уровень педагогического мастерства, умение поддержать спортсменов в трудную минуту, найти нужное слово, дать дельный совет или поднять настроение шуткой — такими способностями обладают люди добрые, со щедрой душой, каким и был Юрий Георгиевич. Прошло уже девять лет с тех пор, как его не стало, но его уход и сейчас ощущается в ДЮСШ–1, — рассказывает Олег Крупский, методист–тренер ДЮСШ–1. — Многие будут удивлены, но начинал свою спортивную деятельность Юрий Георгиевич не с баскетбола, а с легкой атлетики. После открытия отделения баскетбола в 1969 году, в первой спортивной школе, Юрий Георгиевич работал там тренером и не прекращал свою трудовую деятельность вплоть до 2008 года. Пожалуй, все наиболее весомые достижения норильского баскетбола в рамках краевых, российских и международных соревнований связаны именно с именем Юрия Юрченко. Стоит добавить, что он активно занимался и общественной деятельностью. С 1997 года Юрий Георгиевич, возглавлявший Таймырскую региональную федерацию баскетбола, проводил большую работу по популяризации и развитию этого вида спорта как в Норильске, так и в целом в регионе.

Михаил Туаев

