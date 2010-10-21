Завершились очередные игры чемпионата и первенства Норильска (зона «Таймыр») по мини–футболу.
Первая лига, четвертый тур: «Медеплавильщик» — «Арктика» — 9:1; «Ремонтник» — «Надежда» — 9:3; «Таймыр» — «Норильский никель–М» — 9:2; «Океан» — «Строитель» — 9:4.
Вторая лига, пятый тур: «Строитель–2» — «Кайеркан» — 10:3; «Океан–Д» — «Спартак» — 3:3; «Механик» — «Норильский никель–2002» — 6:3; «Металлист» — «Искра» — 1:4.
Третья лига, шестой тур: «Олдбой» — «Север» — 0:6; «Обогатитель» — «Алиабад» — 4:1; «Металлург» — «Транспортник» — 7:4; «Мотор» — «Масаллы» — 11:2.
По итогам игр в Первой лиге лидируют «Ремонтник», «Медеплавильщик» и «Океан», в активе которых 12, 10 и 7 очков соответственно. Лигой ниже первое место за «Механиком», идущим без поражений с 12 очками, за ним расположился «Океан–Д» с 10 очками, а следом — сразу три команды, у которых по девять очков: «Кайеркан», «Цементник» и «Строитель–2». В Третьей лиге с 15 очками в лидеры выбился «Мотор», от которого немного отстают «Обогатитель» (13 очков) и «Металлург» (10 очков).
Напомним, в каждой из лиг выступают по девять команд. В первых двух лигах сильнейших определят по итогам двухкругового противостояния. В Третьей лиге после первого круга будут сыграны матчи плей–офф, начиная с 1/4 финала. Таким образом, старт команд в той или иной лиге в следующем сезоне определится по спортивному принципу — последняя дружина переходит на лигу ниже, первая, соответственно, поднимается на эшелон выше.Боевой настройВ спортивном зале «Геркулес» состоялось пятое открытое первенство Норильска по армейскому рукопашному бою, посвященное памяти норильчан, погибших при выполнении воинского долга в локальных конфликтах.
В боях приняли участие ведущие спортсмены Большого Норильска и Дудинки — более 90 человек из всех пяти военно–спортивных клубов Федерации АРБ, а также из федераций других боевых видов спорта — тхэквондо, карате, спортивного объединения «Борцы», военно–патриотического клуба «Сибирские витязи» и вновь образованной в Норильске Федерации рукопашного боя «Коловрат». Почетными гостями турнира стали представители руководства ГУФСИН Норильска, военнослужащие войсковой части № 40919 и члены Союза ветеранов Афганской войны и локальных конфликтов.
Спонсорами турнира выступили магазин спортивных товаров «Стиль» и магазин военной экипировки «Военторг».
В общекомандном зачете первое место заняли спортсмены из Центрального района, вторыми стали талнахцы, третьими — кайерканцы. По традиции турнир стал отборочным этапом на первенство Красноярского края, которое состоится в первой декаде февраля 2018 года в Красноярске. Ближайшие же выездные соревнования, в которых примут участие норильчане, пройдут 24 декабря в Иркутске — им предстоит проявить себя в этапе Кубка России Вооруженных сил РФ.
— Соревнования прошли ярко и зрелищно. С показательными боями выступила спортивная Федерация японского фехтования, — заметил Виктор Диконенко, президент Федерации АРБ Норильска. — Сейчас у нас занимаются 187 человек, и их количество регулярно растет, поскольку наш вид спорта активно культивируется. За последний месяц это уже третьи состязания, которые мы либо организовали, либо приняли в них участие. Поскольку число спортсменов увеличивается, мы вынуждены разбивать участников на потоки. Именно поэтому 28 января на базе гимназии № 1 в спортивном комплексе «Олимпионик» для младших юношей будет проведен турнир «Новая надежда», на который уже заявились более 70 бойцов.Вольному — воляВ Талнахе на шестом Региональном турнире по вольной борьбе на призы заслуженного тренера России Александра Васильевича Горгана определили сильнейших спортсменов
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Состязания прошли в спортивном зале «Горняк». В них приняли участие более ста борцов, в том числе из Дудинки и поселка Носок. Борцы соревновались в 15 весовых категориях и трех возрастных группах. Среди наиболее отличившихся спортсменов оказались Виктория Янченко, Владимир Квиделидзе, Эльдар Гапаров, Арслан Таганов, Гусейн Ягибеков и другие. Одной из задач турнира стало выполнение нормативов для присвоения спортивных разрядов.
В течение года в Большом Норильске проходит порядка восьми турниров по вольной борьбе, при этом пальма первенства в этом виде спорта, которым у нас занимаются около 200 человек, на сегодняшний день принадлежит именно Талнаху. В ближайшее время, 16 декабря, норильчане померяются силами на традиционном предновогоднем турнире в Дудинке, а в конце января отправятся в краевую столицу, где пройдут отборочные состязания на первенство мира и Европы.
Как отметили в Норильской федерации вольной борьбы, сборная Норильска для участия в краевых соревнованиях в целом сформирована, но окончательный состав команды станет известен позже.Эстафета памятиВ Доме физической культуры прошел традиционный турнир по баскетболу, посвященный памяти заслуженного тренера России Юрия Георгиевича Юрченко.
По словам организаторов, место проведения соревнований было выбрано не случайно. Именно в ДФК Юрий Юрченко проработал всю жизнь. Среди его выпускников — десятки мастеров спорта, чемпионы России и Европы, призеры чемпионатов мира. В частности, Александр Мелешкин, мастер спорта международного класса и игрок молодежной сборной СССР; Светлана Максименко, чемпионка Европы и серебряный призер чемпионата мира; Максим Кропычев, призер чемпионата мира, МСМК; Андрей Горин, игрок ЦСКА, мастер спорта СССР и многие другие. Кроме того, среди воспитанников тренера можно выделить и тех, кто не связал свою судьбу с профессиональным баскетболом, но, тем не менее, достиг высоких жизненных вершин — среди них бывший директор Норильского ГМК, а ныне председатель правительства Красноярского края Виктор Томенко и министр энергетики России Александр Новак.
В турнире, посвященном памяти выдающегося тренера, приняли участие шесть команд, в том числе и гости из Дудинки — всего более 60 спортсменов. В итоговом протоколе третье место заняла команда All stars (тренер Вадим Тюриков), вторыми стали «Хаски» (тренер Иван Котиков), победу же праздновала команда All in black под руководством Алексея Нестерова. Победители и призеры соревнований были награждены грамотами и памятными медалями. Лучшими игроками были признаны Максим Ликинов, Александр Чуйков и Семен Свечников.
По мнению специалистов, за счет хорошей организации соревнований и зрелой технической и тактической подготовки участников турнир, который проводится девятый год подряд, получился довольно зрелищным.
— Высокий уровень педагогического мастерства, умение поддержать спортсменов в трудную минуту, найти нужное слово, дать дельный совет или поднять настроение шуткой — такими способностями обладают люди добрые, со щедрой душой, каким и был Юрий Георгиевич. Прошло уже девять лет с тех пор, как его не стало, но его уход и сейчас ощущается в ДЮСШ–1, — рассказывает Олег Крупский, методист–тренер ДЮСШ–1. — Многие будут удивлены, но начинал свою спортивную деятельность Юрий Георгиевич не с баскетбола, а с легкой атлетики. После открытия отделения баскетбола в 1969 году, в первой спортивной школе, Юрий Георгиевич работал там тренером и не прекращал свою трудовую деятельность вплоть до 2008 года. Пожалуй, все наиболее весомые достижения норильского баскетбола в рамках краевых, российских и международных соревнований связаны именно с именем Юрия Юрченко. Стоит добавить, что он активно занимался и общественной деятельностью. С 1997 года Юрий Георгиевич, возглавлявший Таймырскую региональную федерацию баскетбола, проводил большую работу по популяризации и развитию этого вида спорта как в Норильске, так и в целом в регионе.Михаил ТуаевФото автора и участников соревнованийwww.facebook.com/Газета-Заполярная-правдаvk.com/Газета-Заполярная-правда