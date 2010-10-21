[Индекс номера 195 (05.12.2017)]



Общество

Учиться у детей

Дети–инвалиды в нашей стране долгие годы страдали от дискриминации и отчуждения. Система отечественного образования делила детей на обучаемых и необучаемых, и они были изолированы друг от друга. Сейчас же на смену такому подходу приходит инклюзия — то есть полное включение детей с различными возможностями во все аспекты жизни образовательного учреждения. О том, как девочка с ДЦП наравне со здоровыми сверстниками посещает группу обычного норильского детского сада и какая для этого работа была проведена, — наш рассказ.



– Милена, ты такая красивая... Давай дружить! Путь в обычный детский сад шестилетней Милены Балабановой, ребенка–инвалида, был долог и тернист. Направление в ДОУ ее мама Ирина получила, как и большинство норильчан, накануне трехлетия дочки. Но, понимая, что ее малышка — особенная, и опасаясь, что она, не умеющая ходить и разговаривать, будет просто лежать в группе где–нибудь в уголке, мама посещение обычного детского сада тогда вообще не рассматривала. Ирина даже и мечтать не могла о том, что в ее «сложной» девочке кто–то еще, кроме семьи и тех, кто работает исключительно с такими детьми, может быть заинтересован. Ну кто в неспециализированном учреждении захочет брать на себя дополнительные обязанности по воспитанию особого ребенка, для которого нужно разрабатывать адаптированную образовательную программу; кто решится взвалить на себя ответственность по уходу за ребенком, не умеющим себя обслуживать; кто из родителей здоровых детей захочет, чтобы в одной группе с их малышами был ребенок–инвалид, привлекающий внимание и заставляющий опускать глаза и думать: «Слава богу, что у меня родился нормальный, а не такой» — такие и подобные вопросы задавала сама себе мама Милены. Но пообщавшись со специалистами психолого–медико–педагогической комиссии, которые рекомендовали Милене посещение обычного детского сада, найдя понимание в управлении общего и дошкольного образования, переговорив с заведующей и воспитателем, видя заинтересованность, чувствуя поддержку, Ирина после долгих раздумий решила все–таки попробовать. И вот уже 10 дней как Милена — воспитанница одной из речевых групп детсада № 97. Тьютор Алина всегда рядом Благодаря гранту от министерства образования Красноярского края на создание безопасной и доступной среды лестницы этого детского сада оборудованы складными пандусами. Также приобретены коляски, подъемники и оборудование, необходимое для коррекции физического и психологического состояния особых детей. Как подчеркнула заведующая детсадом Ирина Соловьева, это лишь одна сторона вопроса. Другая сторона — эмоциональная и мотивационная готовность сотрудников, которым предстояло работать с особыми детьми. Нужно было создать такие условия, при которых каждый сотрудник сада с уважением и пониманием относился к детям с повышенными потребностями и не воспринимал их как обузу. Например, помимо того, что несколько человек были направлены на курсы повышения квалификации по работе с детьми с ОВЗ (особыми возможностями здоровья), психолог и дефектолог поделились с сотрудниками детсада своими знаниями по общению с такими детьми, были проведены специальные тренинги. Принципы инклюзии • Ценность человека не зависит от его способностей и достижений. • Каждый человек способен чувствовать и думать. • Каждый человек имеет право на общение и на то, чтобы быть услышанным. • Подлинное образование может осуществляться только в контексте реальных взаимоотношений. • Все люди нуждаются в поддержке и дружбе ровесников. • Для всех обучающихся достижение прогресса скорее может быть в том, что они могут делать, чем в том, что не могут. • Разнообразие усиливает все стороны жизни человека. Ирина Гасюк с воспитанниками Что особо важно, в штате сада появились два тьютора, то есть сопровождающие, которые постоянно находятся в группе с особым ребенком и помогают ему. Сегодня детский сад № 97 посещают семь детей с ОВЗ. Тьютор, по заключению ПМПК, требуется троим. Вопрос выделения третьей ставки сейчас рассматривается в крае. Когда воспитатель Ирина Гасюк узнала, что к ней в группу придет ребенок с ДЦП, она постаралась узнать как можно больше об этом заболевании — из литературы, интернета и от мамы Милены. В ожидании Милены Ирина Федоровна провела для воспитанников несколько занятий. – Я объяснила ребятам, что есть люди, у которых ноги, руки, глаза, уши могут либо не работать, либо отсутствовать вовсе. Предложила игры, из которых стало понятно, как тяжело ориентироваться в пространстве, когда ты не видишь, не слышишь или ограничен в движении. Сочинила сказку — дескать, живет в нашем городе одна девочка, у которой не ходят ножки, поэтому она сидит все время дома, и у нее нет друзей. Спросила, хотят ли они подружиться, могут ли они научить ее рисовать, будут ли они с ней играть? — поделилась своим опытом Ирина Гасюк. — Конечно же, дети с радостью согласились и с нетерпением стали ждать новую подружку. Ведь у детей нет барьеров. Барьеры в головах у взрослых, которые долгое время жили в мире без инвалидов. – Дай пять! Так получилось, что еще до прихода Милены дети прониклись темой инвалидов и стали задавать мамам и папам вопросы об особых людях. Родители обратились к воспитателю: почему дети интересуются этой темой? Ирина Федоровна рассказала родителям, что в скором времени в группе появится воспитанница с ДЦП, и спросила их мнение. Кто–то ответил, что это очень хорошо, и они будут только рады, ведь рядом с такой девочкой дети могут стать добрее, терпимее, ответственнее. Кто–то — что раз по закону положено, пусть будет. Но самое главное, что никто не принял эту новость в штыки. Сотрудникам детского сада, и в частности Ирине Гацук, удалось так построить работу, что стало ясно: от инклюзии выигрывают все. Она учит находить сильные стороны в каждом и не вешать ярлыки: ты очкарик, ты толстый, ты глупый, ты некрасивый и так далее. Дети становятся более заботливыми, могут выстраивать коммуникацию с разными людьми. Подобный опыт поможет ребенку в будущем, когда он будет общаться с кем–то, отличающимся от него. И принимая другого, проще принять самого себя.

Надежда Сидор Фото Владимира Макушкина www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Путь в обычный детский сад шестилетней, ребенка–инвалида, был долог и тернист. Направление в ДОУ ее мама Ирина получила, как и большинство норильчан, накануне трехлетия дочки. Но, понимая, что ее малышка — особенная, и опасаясь, что она, не умеющая ходить и разговаривать, будет просто лежать в группе где–нибудь в уголке, мама посещение обычного детского сада тогда вообще не рассматривала. Ирина даже и мечтать не могла о том, что в ее «сложной» девочке кто–то еще, кроме семьи и тех, кто работает исключительно с такими детьми, может быть заинтересован.Ну кто в неспециализированном учреждении захочет брать на себя дополнительные обязанности по воспитанию особого ребенка, для которого нужно разрабатывать адаптированную образовательную программу; кто решится взвалить на себя ответственность по уходу за ребенком, не умеющим себя обслуживать; кто из родителей здоровых детей захочет, чтобы в одной группе с их малышами был ребенок–инвалид, привлекающий внимание и заставляющий опускать глаза и думать: «Слава богу, что у меня родился нормальный, а не такой» — такие и подобные вопросы задавала сама себе мама Милены. Но пообщавшись со специалистами психолого–медико–педагогической комиссии, которые рекомендовали Милене посещение обычного детского сада, найдя понимание в управлении общего и дошкольного образования, переговорив с заведующей и воспитателем, видя заинтересованность, чувствуя поддержку, Ирина после долгих раздумий решила все–таки попробовать. И вот уже 10 дней как Милена — воспитанница одной из речевых групп детсада № 97.Благодаря гранту от министерства образования Красноярского края на создание безопасной и доступной среды лестницы этого детского сада оборудованы складными пандусами. Также приобретены коляски, подъемники и оборудование, необходимое для коррекции физического и психологического состояния особых детей.Как подчеркнула, это лишь одна сторона вопроса. Другая сторона — эмоциональная и мотивационная готовность сотрудников, которым предстояло работать с особыми детьми. Нужно было создать такие условия, при которых каждый сотрудник сада с уважением и пониманием относился к детям с повышенными потребностями и не воспринимал их как обузу. Например, помимо того, что несколько человек были направлены на курсы повышения квалификации по работе с детьми с ОВЗ (особыми возможностями здоровья), психолог и дефектолог поделились с сотрудниками детсада своими знаниями по общению с такими детьми, были проведены специальные тренинги.Что особо важно, в штате сада появились два тьютора, то есть сопровождающие, которые постоянно находятся в группе с особым ребенком и помогают ему. Сегодня детский сад № 97 посещают семь детей с ОВЗ. Тьютор, по заключению ПМПК, требуется троим. Вопрос выделения третьей ставки сейчас рассматривается в крае.Когдаузнала, что к ней в группу придет ребенок с ДЦП, она постаралась узнать как можно больше об этом заболевании — из литературы, интернета и от мамы Милены. В ожидании Милены Ирина Федоровна провела для воспитанников несколько занятий.– Я объяснила ребятам, что есть люди, у которых ноги, руки, глаза, уши могут либо не работать, либо отсутствовать вовсе. Предложила игры, из которых стало понятно, как тяжело ориентироваться в пространстве, когда ты не видишь, не слышишь или ограничен в движении. Сочинила сказку — дескать, живет в нашем городе одна девочка, у которой не ходят ножки, поэтому она сидит все время дома, и у нее нет друзей. Спросила, хотят ли они подружиться, могут ли они научить ее рисовать, будут ли они с ней играть? — поделилась своим опытом Ирина Гасюк. — Конечно же, дети с радостью согласились и с нетерпением стали ждать новую подружку. Ведь у детей нет барьеров. Барьеры в головах у взрослых, которые долгое время жили в мире без инвалидов.Так получилось, что еще до прихода Милены дети прониклись темой инвалидов и стали задавать мамам и папам вопросы об особых людях. Родители обратились к воспитателю: почему дети интересуются этой темой? Ирина Федоровна рассказала родителям, что в скором времени в группе появится воспитанница с ДЦП, и спросила их мнение. Кто–то ответил, что это очень хорошо, и они будут только рады, ведь рядом с такой девочкой дети могут стать добрее, терпимее, ответственнее. Кто–то — что раз по закону положено, пусть будет. Но самое главное, что никто не принял эту новость в штыки.Сотрудникам детского сада, и в частности Ирине Гацук, удалось так построить работу, что стало ясно: от инклюзии выигрывают все. Она учит находить сильные стороны в каждом и не вешать ярлыки: ты очкарик, ты толстый, ты глупый, ты некрасивый и так далее. Дети становятся более заботливыми, могут выстраивать коммуникацию с разными людьми. Подобный опыт поможет ребенку в будущем, когда он будет общаться с кем–то, отличающимся от него. И принимая другого, проще принять самого себя.

Комментарии



Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим логином.















