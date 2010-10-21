[Индекс номера 195 (05.12.2017)]



Парк культуры

На самом интересном месте

Трое лучших чтецов из числа норильских школьников отправятся в «Артек»: такой подарок предусмотрен для финалистов самого масштабного литературного проекта в России — конкурса юных чтецов «Живая классика». Первый этап подготовки — Школа актерского мастерства — начался уже сегодня.



Конкурс «Живая классика» проводится в нашей стране уже седьмой год. Принять участие в нем могут ученики 5–11–х классов. Он направлен на расширение читательского кругозора подростков. По условиям конкурса нужно прочитать наизусть фрагмент из произведения, не входящего в школьную программу, и пройти отборы в школьном, районном и региональном турах. Лучшие из 2,5 миллиона участников собираются на всероссийский финал в лагере «Артек», а самые талантливые и удачливые выступают в суперфинале на Красной площади в Москве. В этом году администрация Норильска объявила о своем желании стать флагманским городом данного проекта. Как отметила Наталья Коростелева, заместитель главы Норильска по социальной политике, это уникальная возможность для школьников — учащихся средних и старших классов: — В таких проектах надо участвовать. И я обращаюсь к родителям наших детей, чтобы они помогли ребятам выбрать произведение, отрепетировать его. Учитывая, что в Центральном районе школ больше, чем в Талнахе и Кайеркане, мы решили, что Большой Норильск разделится на две зоны — север и юг — по равному числу школ, чтобы уравнять шансы школ из районов. Путевку нужно заслужить О том, зачем школьникам нужен такой конкурс, «Заполярке» рассказала президент фонда «Живая классика» Марина Смирнова: — Конкурс «Живая классика» уже проводился в Норильске несколько лет подряд, но в нем принимали участие всего 30–50 человек. А нам хотелось, чтобы охват был тотальным — ученики с 5–го по 11–й класс. Первоначально мы проводили конкурс только для шестиклассников, основываясь на авторитетном немецком исследовании, показавшем, что большинство людей читают свою первую книгу с интересом в возрасте 11–12 лет. И если в этом возрасте ты не нашел «свое» произведение, мало шансов, что это случится в 14 лет — к этому времени ты увлечешься чем–то иным и просто уже не будешь его искать. А потом получилось, что наши шестиклассники, участвовавшие в конкурсе, «распробовали» его и захотели повторить опыт спустя год–два, у них изменились литературные вкусы, и они были готовы их продемонстрировать. И мы решили расширить возрастные рамки. — Как проходит конкурс? — Ребенок выбирает любимую книгу, причем такую, которая не входит в школьную программу по литературе. Это может быть любой жанр: детектив, современная проза, фэнтези — что угодно. Самое важное, чтобы она нравилась самому ребенку. Он выбирает отрывок, который должен выучить наизусть и рассказать перед аудиторией из своих же одноклассников. На выступление отводится не более пяти минут. Важно, чтобы текст заканчивался на интересном моменте, и зрителям захотелось прочитать книгу и самим узнать, что было дальше. Главное — выбор текста. Но существенно и то, как вы его подаете, актерское мастерство. Это и пластика, и умение владеть голосом, ведь многие дети говорят «в себя», им кажется, что получается громко, но до зала звук не долетает. Именно этой «направленности звука» и будут учить в Школе актерского мастерства, которая скоро будет организована в Норильске и Дудинке. Вести занятия там будут актеры ГИТИСа — главного театра страны: Тарас Белоусов (тренинги на развитие внимания, воображения, умения правильно подать себя на сцене), Руслан Насибулин (занятия по сценическому движению), Татьяна Савина (техника речи). Эти знания пригодятся ребятам и в будущем: для самопрезентации, для выступления на уроке да просто для знакомства с людьми. Мы планируем сделать подобные курсы актерского мастерства и для педагогов. Разумеется, все это бесплатно: принять участие может каждый ребенок, требуется лишь подать заявку на сайте www.youngreaders.ru. После этого ребята уже должны будут определиться с текстами, и с 1 февраля стартует сам конкурс. Районные этапы пройдут с 1 по 15 марта. В финале отберут шесть человек: три победителя поедут в «Артек», а еще трое представят Норильск на краевом этапе конкурса. — А если у ребенка проблемы с дикцией? К тому же, как сравнивать пяти– и одиннадцатиклассников, ведь уровень их мастерства разный? — Это ведь не конкурс актерского мастерства, нам важно, чтобы дети были читателями. И если ребенок открыл необыкновенное произведение и зритель ему поверил, пусть он говорит недостаточно громким голосом или картавит — для конкурса это не будет иметь решающего значения. Важно выбирать оригинальные тексты. Ведь бывает, жюри слушает одно и то же произведение по 50 раз. Одно из наиболее часто встречающихся — рассказ Чехова «Злой мальчик». И когда 50 раз послушаешь «Злого мальчика», очень сложно выбрать самого «злого» из них. Чаще всего такие тексты не проходят. Еще такой пример — «Аристократка» Михаила Зощенко. Есть тексты, которые за семь лет проведения конкурса были прочитаны много раз: «Материнское поле» Чингиза Айтматова, «Жизнь и воротник» Надежды Тэффи, рассказы Драгунского. Безусловно, это не значит, что читать их не надо. Надо! Но не на конкурс. Для себя. Ищите оригинальное, новое. «Живая классика» позволяет понять, что на самом деле интересует подростков. А что касается возраста, то мы тоже переживали сначала, как в конкурсе будут участвовать и пятиклассники, и выпускники. Но, как оказалось, каждый выбирает текст для своего возраста. Да, у 11–классников уже есть опыт, и на конкурс приходят ребята, желающие связать свою жизнь с филологией, тележурналистикой, актерством, но у детей в запасе — искренность, непосредственность. Это их козыри. Так что победителей видно. Причем нередки случаи, когда младшеклассники побеждали более старших ребят. Андрей Колин, Марина Смирнова и Наталья Коростелева рассказывают о конкурсе — Кто сможет помочь ребенку в выборе книги? — Библиотеки — главным образом! На прошлой неделе в норильских библиотеках проходила Неделя «Живой классики». Приходили дети, желающие поучаствовать в нашем конкурсе, библиотекари рассказывали им о библиотечных фондах (кстати, норильская библиотечная система — одна из лучших, что я встречала по стране) и помогали выбрать произведения. — С какими произведениями побеждают чаще всего? — Есть тенденция: в этом году, скажем, в финал вышли с определенными текстами, значит, в будущем году их будет в пять раз больше. Как–то мальчик читал «Записку» Татьяны Петросян. Никто из членов жюри не знал этот текст прежде. Но на следующий год он стал одним из самых популярных. В этой связи мы призываем читать региональную литературу, потому что регионы следят за выбором друг дуга. Это способ популяризировать местных авторов. Так случилось с Андреем Зелениным, автором из Перми, пишущим для детей военную прозу. В прошлом году благодаря финалистам был спрос на произведения Андрея Битова, Фазиля Искандера. В этом году ждем их в программе чтения. Больше того, дети умудряются прочесть и лауреатов Нобелевской премии по литературе! Это большой плюс в копилку современных школьников. Узнать подробнее о выборе учащихся просто: списки самой популярной в регионах литературы мы выкладываем в топ–100 «Живая классика» на нашем сайте и ВКонтакте. Самое сложное в этом конкурсе — бороться с учительским мнением. Помню случай в одной из школ Питера. Я была в жюри, и нам сказали: Петя Иванов выступать не должен, потому что он двоечник–второгодник и окно в школе разбил. Но в итоге он все же выступил. Мальчик вошел в класс, взлохматил волосы, перевернул кепку и стал читать Сэлинджера. И делал это потрясающе. Он дошел до городского этапа конкурса, и было понятно, что он пережил текст, он — абсолютный герой. Так что часто побеждают не те, у кого пятерка по литературе, а те, кто по–настоящему увлечен книгой. И не надо мучиться сомнениями: если для вашего возраста хороша фантастика, не бойтесь ее «неклассичности». Читайте. У каждого поколения есть свой литературный поезд, и не надо пытаться посадить ребенка в свой вагон. Важно, чтобы взрослые дали детям свободу выбора.

Беседовала Татьяна Зачупейко Фото Владимира Макушкина и Елены Худановой www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Конкурс «Живая классика» проводится в нашей стране уже седьмой год. Принять участие в нем могут ученики 5–11–х классов. Он направлен на расширение читательского кругозора подростков. По условиям конкурса нужно прочитать наизусть фрагмент из произведения, не входящего в школьную программу, и пройти отборы в школьном, районном и региональном турах. Лучшие из 2,5 миллиона участников собираются на всероссийский финал в лагере «Артек», а самые талантливые и удачливые выступают в суперфинале на Красной площади в Москве.В этом году администрация Норильска объявила о своем желании стать флагманским городом данного проекта. Как отметила, это уникальная возможность для школьников — учащихся средних и старших классов:— В таких проектах надо участвовать. И я обращаюсь к родителям наших детей, чтобы они помогли ребятам выбрать произведение, отрепетировать его. Учитывая, что в Центральном районе школ больше, чем в Талнахе и Кайеркане, мы решили, что Большой Норильск разделится на две зоны — север и юг — по равному числу школ, чтобы уравнять шансы школ из районов.О том, зачем школьникам нужен такой конкурс, «Заполярке» рассказала— Конкурс «Живая классика» уже проводился в Норильске несколько лет подряд, но в нем принимали участие всего 30–50 человек. А нам хотелось, чтобы охват был тотальным — ученики с 5–го по 11–й класс. Первоначально мы проводили конкурс только для шестиклассников, основываясь на авторитетном немецком исследовании, показавшем, что большинство людей читают свою первую книгу с интересом в возрасте 11–12 лет. И если в этом возрасте ты не нашел «свое» произведение, мало шансов, что это случится в 14 лет — к этому времени ты увлечешься чем–то иным и просто уже не будешь его искать. А потом получилось, что наши шестиклассники, участвовавшие в конкурсе, «распробовали» его и захотели повторить опыт спустя год–два, у них изменились литературные вкусы, и они были готовы их продемонстрировать. И мы решили расширить возрастные рамки.— Ребенок выбирает любимую книгу, причем такую, которая не входит в школьную программу по литературе. Это может быть любой жанр: детектив, современная проза, фэнтези — что угодно. Самое важное, чтобы она нравилась самому ребенку. Он выбирает отрывок, который должен выучить наизусть и рассказать перед аудиторией из своих же одноклассников. На выступление отводится не более пяти минут. Важно, чтобы текст заканчивался на интересном моменте, и зрителям захотелось прочитать книгу и самим узнать, что было дальше.Главное — выбор текста. Но существенно и то, как вы его подаете, актерское мастерство. Это и пластика, и умение владеть голосом, ведь многие дети говорят «в себя», им кажется, что получается громко, но до зала звук не долетает. Именно этой «направленности звука» и будут учить в Школе актерского мастерства, которая скоро будет организована в Норильске и Дудинке. Вести занятия там будут актеры ГИТИСа — главного театра страны: Тарас Белоусов (тренинги на развитие внимания, воображения, умения правильно подать себя на сцене), Руслан Насибулин (занятия по сценическому движению), Татьяна Савина (техника речи). Эти знания пригодятся ребятам и в будущем: для самопрезентации, для выступления на уроке да просто для знакомства с людьми. Мы планируем сделать подобные курсы актерского мастерства и для педагогов. Разумеется, все это бесплатно: принять участие может каждый ребенок, требуется лишь подать заявку на сайте. После этого ребята уже должны будут определиться с текстами, и с 1 февраля стартует сам конкурс. Районные этапы пройдут с 1 по 15 марта. В финале отберут шесть человек: три победителя поедут в «Артек», а еще трое представят Норильск на краевом этапе конкурса.— Это ведь не конкурс актерского мастерства, нам важно, чтобы дети были читателями. И если ребенок открыл необыкновенное произведение и зритель ему поверил, пусть он говорит недостаточно громким голосом или картавит — для конкурса это не будет иметь решающего значения.Важно выбирать оригинальные тексты. Ведь бывает, жюри слушает одно и то же произведение по 50 раз. Одно из наиболее часто встречающихся — рассказ Чехова «Злой мальчик». И когда 50 раз послушаешь «Злого мальчика», очень сложно выбрать самого «злого» из них. Чаще всего такие тексты не проходят. Еще такой пример — «Аристократка» Михаила Зощенко. Есть тексты, которые за семь лет проведения конкурса были прочитаны много раз: «Материнское поле» Чингиза Айтматова, «Жизнь и воротник» Надежды Тэффи, рассказы Драгунского. Безусловно, это не значит, что читать их не надо. Надо! Но не на конкурс. Для себя. Ищите оригинальное, новое. «Живая классика» позволяет понять, что на самом деле интересует подростков.А что касается возраста, то мы тоже переживали сначала, как в конкурсе будут участвовать и пятиклассники, и выпускники. Но, как оказалось, каждый выбирает текст для своего возраста. Да, у 11–классников уже есть опыт, и на конкурс приходят ребята, желающие связать свою жизнь с филологией, тележурналистикой, актерством, но у детей в запасе — искренность, непосредственность. Это их козыри. Так что победителей видно. Причем нередки случаи, когда младшеклассники побеждали более старших ребят.— Библиотеки — главным образом! На прошлой неделе в норильских библиотеках проходила Неделя «Живой классики». Приходили дети, желающие поучаствовать в нашем конкурсе, библиотекари рассказывали им о библиотечных фондах (кстати, норильская библиотечная система — одна из лучших, что я встречала по стране) и помогали выбрать произведения.— Есть тенденция: в этом году, скажем, в финал вышли с определенными текстами, значит, в будущем году их будет в пять раз больше. Как–то мальчик читал «Записку» Татьяны Петросян. Никто из членов жюри не знал этот текст прежде. Но на следующий год он стал одним из самых популярных. В этой связи мы призываем читать региональную литературу, потому что регионы следят за выбором друг дуга. Это способ популяризировать местных авторов. Так случилось с Андреем Зелениным, автором из Перми, пишущим для детей военную прозу.В прошлом году благодаря финалистам был спрос на произведения Андрея Битова, Фазиля Искандера. В этом году ждем их в программе чтения. Больше того, дети умудряются прочесть и лауреатов Нобелевской премии по литературе! Это большой плюс в копилку современных школьников. Узнать подробнее о выборе учащихся просто: списки самой популярной в регионах литературы мы выкладываем в топ–100 «Живая классика» на нашем сайте и ВКонтакте.Самое сложное в этом конкурсе — бороться с учительским мнением. Помню случай в одной из школ Питера. Я была в жюри, и нам сказали: Петя Иванов выступать не должен, потому что он двоечник–второгодник и окно в школе разбил. Но в итоге он все же выступил. Мальчик вошел в класс, взлохматил волосы, перевернул кепку и стал читать Сэлинджера. И делал это потрясающе. Он дошел до городского этапа конкурса, и было понятно, что он пережил текст, он — абсолютный герой. Так что часто побеждают не те, у кого пятерка по литературе, а те, кто по–настоящему увлечен книгой. И не надо мучиться сомнениями: если для вашего возраста хороша фантастика, не бойтесь ее «неклассичности». Читайте. У каждого поколения есть свой литературный поезд, и не надо пытаться посадить ребенка в свой вагон. Важно, чтобы взрослые дали детям свободу выбора.

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