[Индекс номера 199 (12.12.2017)]



ВОЛС: тест на прочность

На прошлой неделе город во второй раз за 30 дней остался без интернета. Возникли проблемы и у сотовых операторов. На качество связи горожане жаловались не только в администрацию Норильска, но и президенту России. Для того чтобы выяснить причины перебоев и найти пути решения проблемы, глава города Ринат Ахметчин в понедельник провел совещание с представителями заинтересованных сторон.



В связи с аварией, произошедшей в среду вечером, норильчане столкнулись с массой неудобств: в частности, невозможно было пополнить транспортные карты, возникли трудности с оплатой покупок через терминалы в магазинах. Обращения в администрацию города не остались без внимания. Глава Норильска пригласил представителей операторов сотовой связи и генерального директора компании «Единство», обеспечивающей работу ВОЛС, чтобы разобраться в том, как можно избежать подобных ситуаций, и как быть, если сбои все–таки случаются. В первую очередь Рината Ахметчина интересовало, есть ли у операторов сотовой связи возможность для переключения на спутниковый канал в случае выхода из строя оптоволоконной линии. В качестве хорошего примера организации резервного обслуживания градоначальник привел практику, применяемую «Норникелем»: — На всех предприятиях Заполярного филиала на случай аварии предусмотрено использование дублирующих систем энерго–, водо– и газообеспечения, — сказал глава Норильска. — И работа операторов сотовой связи должна быть построена так, чтобы, несмотря ни на какие ЧП, горожане не пострадали. • Первая авария на ВОЛС произошла 23 ноября на участке Прилуки — Ванкор. • Второй обрыв был зафиксирован 6 декабря между Ванкором и Сидоровском. По итогам совещания стало понятно, что у всех операторов сотовой связи спутниковый резерв есть и при повреждении ВОЛС происходит переключение на запасной канал. Проблема в том, что мощности спутниковой связи оказалось недостаточно. Вопрос расширения резервных объемов будет рассматриваться каждым оператором в рабочем порядке — дело в том, что одновременное использование и ВОЛС, и спутникового канала связи для них представляется невыгодным с экономической точки зрения. Так, представитель «Билайна» Олеся Максимова заявила, что наращивать резервные мощности компания не намерена, поскольку даже во время аварии на ВОЛС доступ к интернету у абонентов сохранился. В МТС же, к которому и было адресовано больше всего нареканий горожан, сейчас идет согласование вопроса. Татьяна Мохова, генеральный директор компании «Единство», напомнила, что сегодня волоконно–оптическая линия связи в Норильске работает в тестовом режиме. Ее промышленная эксплуатация, как и было заявлено ранее, начнется со второго квартала 2018 года. — Тестовый режим, собственно, и нужен для того, чтобы можно было проверить то, как поведет себя линия в сложных эксплуатационных условиях, а также понять наши собственные возможности в части организации обслуживания ВОЛС и устранения неполадок, — отметила Татьяна Мохова. Основная проблема, по ее словам, заключается в том, что опыта реализации проектов подобного размаха в России нет, поэтому лишь исходя из практики можно определить, как правильно действовать в той или иной нештатной ситуации. Татьяна Мохова Татьяна Мохова пояснила, что оптоволоконная линия связи состоит из самого кабеля и сетевых узлов. Сетевые узлы имеют дублирующую систему, и в случае необходимости переход на резервный канал происходит достаточно быстро. Самое страшное — это обрыв кабеля, пролегающего по труднодоступной местности. При этом в первый раз связь с материком была восстановлена за 31 час, во второй на ликвидацию последствий аварии ушло 35 часов, в то время как установленный регламентом срок составляет 72 часа. Генеральный директор «Единства» особо подчеркнула, что оба разрыва кабеля ВОЛС не связаны с его плохим качеством или непригодностью к эксплуатации в условиях Заполярья. По ее словам, причиной аварийных ситуаций стал нетехногенный, точнее, человеческий фактор. Татьяна Мохова обратила внимание на то, что проект прокладки линии широкополосного интернета в Норильск реализовывался с учетом наших климатических условий, так что кабель способен выдержать и ветровые, и температурные нагрузки. Вот чего кабель не выдерживает, так это вмешательства человека. — Каждый новый инцидент приносит нам дополнительные знания и позволяет улучшить нашу работу, — говорит Татьяна Мохова. — Это касается и обслуживания ВОЛС, и взаимодействия с операторами связи, и их реагирования на перебои в работе волоконно–оптической линии. Еще один важный вопрос, поднятый на совещании, касался возможности использования ресурсов компаний–операторов для доведения до сведения горожан информации о чрезвычайных ситуациях на территории. Выяснилось, что все операторы готовы в случае необходимости организовать рассылку при помощи смс и голосовых сообщений. Соответствующие предложения подготовят и представят главе города в ближайшее время. Норильский интернет сегодня — это: • 956 километров оптоволокна; • семь пусковых комплексов; • восемь узлов связи; • 2172 опоры; • 48 оптических волокон в кабеле; • вместо 1 гигабита в секунду Большой Норильск теперь получает 40 гигабит в секунду.

Надежда Сидор Фото Владимира Макушкина www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда В связи с аварией, произошедшей в среду вечером, норильчане столкнулись с массой неудобств: в частности, невозможно было пополнить транспортные карты, возникли трудности с оплатой покупок через терминалы в магазинах. Обращения в администрацию города не остались без внимания. Глава Норильска пригласил представителей операторов сотовой связи и генерального директора компании «Единство», обеспечивающей работу ВОЛС, чтобы разобраться в том, как можно избежать подобных ситуаций, и как быть, если сбои все–таки случаются.В первую очередь Рината Ахметчина интересовало, есть ли у операторов сотовой связи возможность для переключения на спутниковый канал в случае выхода из строя оптоволоконной линии. В качестве хорошего примера организации резервного обслуживания градоначальник привел практику, применяемую «Норникелем»:— На всех предприятиях Заполярного филиала на случай аварии предусмотрено использование дублирующих систем энерго–, водо– и газообеспечения, — сказал глава Норильска. — И работа операторов сотовой связи должна быть построена так, чтобы, несмотря ни на какие ЧП, горожане не пострадали.По итогам совещания стало понятно, что у всех операторов сотовой связи спутниковый резерв есть и при повреждении ВОЛС происходит переключение на запасной канал. Проблема в том, что мощности спутниковой связи оказалось недостаточно. Вопрос расширения резервных объемов будет рассматриваться каждым оператором в рабочем порядке — дело в том, что одновременное использование и ВОЛС, и спутникового канала связи для них представляется невыгодным с экономической точки зрения.Так, представитель «Билайна» Олеся Максимова заявила, что наращивать резервные мощности компания не намерена, поскольку даже во время аварии на ВОЛС доступ к интернету у абонентов сохранился. В МТС же, к которому и было адресовано больше всего нареканий горожан, сейчас идет согласование вопроса.Татьяна Мохова, генеральный директор компании «Единство», напомнила, что сегодня волоконно–оптическая линия связи в Норильске работает в тестовом режиме. Ее промышленная эксплуатация, как и было заявлено ранее, начнется со второго квартала 2018 года.— Тестовый режим, собственно, и нужен для того, чтобы можно было проверить то, как поведет себя линия в сложных эксплуатационных условиях, а также понять наши собственные возможности в части организации обслуживания ВОЛС и устранения неполадок, — отметила Татьяна Мохова. Основная проблема, по ее словам, заключается в том, что опыта реализации проектов подобного размаха в России нет, поэтому лишь исходя из практики можно определить, как правильно действовать в той или иной нештатной ситуации.Татьяна Мохова пояснила, что оптоволоконная линия связи состоит из самого кабеля и сетевых узлов. Сетевые узлы имеют дублирующую систему, и в случае необходимости переход на резервный канал происходит достаточно быстро. Самое страшное — это обрыв кабеля, пролегающего по труднодоступной местности. При этом в первый раз связь с материком была восстановлена за 31 час, во второй на ликвидацию последствий аварии ушло 35 часов, в то время как установленный регламентом срок составляет 72 часа.Генеральный директор «Единства» особо подчеркнула, что оба разрыва кабеля ВОЛС не связаны с его плохим качеством или непригодностью к эксплуатации в условиях Заполярья. По ее словам, причиной аварийных ситуаций стал нетехногенный, точнее, человеческий фактор. Татьяна Мохова обратила внимание на то, что проект прокладки линии широкополосного интернета в Норильск реализовывался с учетом наших климатических условий, так что кабель способен выдержать и ветровые, и температурные нагрузки.Вот чего кабель не выдерживает, так это вмешательства человека.— Каждый новый инцидент приносит нам дополнительные знания и позволяет улучшить нашу работу, — говорит Татьяна Мохова. — Это касается и обслуживания ВОЛС, и взаимодействия с операторами связи, и их реагирования на перебои в работе волоконно–оптической линии.Еще один важный вопрос, поднятый на совещании, касался возможности использования ресурсов компаний–операторов для доведения до сведения горожан информации о чрезвычайных ситуациях на территории. Выяснилось, что все операторы готовы в случае необходимости организовать рассылку при помощи смс и голосовых сообщений. Соответствующие предложения подготовят и представят главе города в ближайшее время.

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