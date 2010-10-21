В городском Центре культуры прошло награждение лауреатов 17–й молодежной премии главы Норильска.
Традиционно премию вручают талантливым молодым людям, которые своими заслугами вносят ощутимый вклад в развитие города и края. В этом году на получение премии было подано 82 заявки в пяти номинациях. По словам организаторов, за все время существования награды лауреатами премии стали около 290 человек, а кандидатами на ее присуждение — более 830. Многие из них сейчас трудятся в структурных подразделениях администрации Норильска и в компании «Норникель».
С приветственными словами к собравшимся обратилась заместитель главы Норильска по социальной политике Наталья Коростелева
:
— Мы по праву гордимся нашей молодежью, которая активно участвует в творческих начинаниях, спортивных состязаниях, в различных проектах, реализуемых на уровне города, края и страны. Я уверена, что мы еще не раз услышим имена героев сегодняшнего дня, и хочу пожелать им успехов в дальнейшей деятельности.Глава Норильска Ринат Ахметчин
отметил, что Норильск всегда славился одаренной молодежью:
— Я не удивлюсь, если через какое–то время кто–то из вас окажется в числе руководителей города, а кто–то, например, директором рудника. Вы доказали, что достойны стать обладателями премии, что является прекрасным стимулом для развития ваших способностей, и я желаю вам новых свершений.
Лауреатами I степени 17–й молодежной премии главы Норильска стали: Екатерина Фролова
, воспитатель детского сада № 24, и Герман Риттер
, учащийся 1–й школы, — за высокие достижения в области образования; Лейла Рамазанова
, студентка ЗФ ЛГУ, — за высокие достижения в области науки; Анжелика Супрыгина
, заместитель директора Молодежного центра, — за высокие достижения в области молодежной политики; Даниэль Шарофутдинов
, ГЦК (вокальная студия Voices), — за высокие достижения в области культуры и искусства; Григорий Карижский
, студент НГИИ, — за высокие достижения в области спорта. Лауреатам были вручены денежные призы — 15, 10 и 5 тысяч рублей за I, II и III степень соответственно.
Лейла Рамазанова не первый год становится претендентом на получение премии, но в число победителей она вошла впервые. Девушка не скрывает своей радости и считает, что конкуренция среди кандидатов, как и раньше, была высокой.
— Мы до последнего момента не знали результатов, и когда назвали мою фамилию, я, естественно, сильно воодушевилась. Как мне удалось победить? Для этого мне пришлось приложить массу усилий. Абсолютно все участники — большие молодцы, они тоже старались изо всех сил, — говорит Лейла. — Как верно заметил глава города, эта премия — один из самых серьезных стимулов для продолжения нашей работы, и в будущем я надеюсь принести еще больше пользы Норильску, которому я многим обязана. Мне, как и другим ребятам, хочется, чтобы наш город становился лучше, чтобы о нем говорили по всей России. И кто, если не молодежь, должен поставить перед собой такую задачу?
Среди лауреатов премии оказались и те, кто прошел отбор впервые, как, например, преподаватель НДШИ Кристина Баландина
, удостоившаяся премии II степени «За высокие достижения в области культуры и искусства».
— У меня есть огромное желание совершенствоваться в профессиональной деятельности, для этого я получаю дополнительное высшее образование, много работаю. Конечно, дипломы и хвалебные отзывы — это всегда приятно, но главная награда для меня — когда я вижу, что мои воспитанники добиваются высот в своем деле.Михаил ТуаевФото Елены Худановойwww.facebook.com/Газета-Заполярная-правдаvk.com/Газета-Заполярная-правда