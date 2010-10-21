[Индекс номера 199 (12.12.2017)]



Чем занята власть

Жилищный вопрос

Постоянная комиссия горсовета по городскому хозяйству обсудила изменения в работе жилищного фонда по предоставлению квартир в различные виды найма. Также депутаты одобрили планы по капитальному ремонту на 2018 год и обсудили темы возвращения в общежития вахт, создания жилфонда социального назначения для людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.



Депутаты одобрили поправки в положения о служебных помещениях, общежитиях, о приватизации жилищного фонда, о маневренном фонде, о переселении граждан из непригодных жилых помещений и порядке и условиях найма жилых помещений. Доработка этих положений связана с изменениями федерального законодательства.

Служебное жилье Денис Вальтер, и. о. начальника управления жилищного фонда, пояснил, что с 1 января 2018 года вступают в силу изменения в одной из статей Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». С начала следующего года сотрудники жилфонда не будут требовать от граждан документы, которые содержатся в едином реестре актов гражданского состояния. Свидетельства о заключении брака и свидетельства о рождении они будут запрашивать самостоятельно. Исключение составят только документы, выданные иностранными государствами. В этом случае граждане должны предоставить копии свидетельств и их нотариально заверенный перевод на русский язык. Отдельно стоит сказать и о других изменениях. Так, в Положение о служебных жилых помещениях муниципального жилищного фонда добавилась новая категория граждан — служащие войск Национальной гвардии России. Также внесены уточнения в порядок предоставления ходатайств на служебное жилье и его содержания. Ежемесячно в жилфонд поступает порядка 65 ходатайств, причем в 95% случаев к ним не приложены все требуемые документы. Сотрудникам управления жилфонда приходится возвращать документы, чтобы претендент на служебную квартиру предоставил все необходимые сведения о себе и членах своей семьи. Таким образом, сроки выдачи «служебки» затягиваются. Чтобы упорядочить этот процесс, администрацией принято решение об утверждении единых требований к оформлению таких ходатайств. В них должны содержаться следующие сведения: данные о месте работы сотрудника; о членах семьи работника, независимо от того, будут они вселяться в служебное помещение вместе с работником или нет; информация об изменениях фамилии, имени, отчества сотрудником или членами его семьи и так далее. Перечень документов, которые необходимо будет приложить к такому ходатайству, будет опубликован в открытом доступе, в том числе в сети Интернет. При поступлении в жилфонд неправильно оформленного ходатайства управление вернет его без рассмотрения. Кроме того, вносимые изменения определят границы действия обязанности по внесению платы за жилье. Действующая редакция уточняет лишь момент возникновения такой обязанности, но не определяет, когда наниматель освобождается от платы за наем жилого помещения и жилищно–коммунальные услуги. Документом определено, что платить придется до момента фактического освобождения квартиры. То есть до подписания нанимателем и управлением жилфонда акта приема–передачи жилого помещения. В процессе обсуждения депутаты обратили внимание на тот факт, что сейчас при переходе из одного подведомственного учреждения в другое (к примеру, из одного детского сада в другой) нанимателю приходится заново собирать весь пакет документов, выписываться из жилого помещения, затем снова в нем регистрироваться на основании нового договора найма. В период «вынужденного» пустования за жилое помещение платит муниципалитет. Парламентарии поручили администрации на очередном заседании комиссии представить для рассмотрения предложения по урегулированию данной ситуации.

Коммерческий наём Денис Вальтер также предложил исключить избыточную, по его словам, норму, которая касается помещений, предоставляемых работникам по коммерческому найму. Согласно Положению о порядке и условиях найма жилых помещений по коммерческому найму собственник жилья (муниципалитет) вправе не продлевать договор найма, если жилое помещение ему необходимо для муниципальных нужд и в течение не менее года не сдавать его в наём. На практике эта норма не применяется, поэтому этот пункт из действующего положения решили исключить. Депутат Наталья Плотникова порекомендовала коллегам обратить внимание на проблемы людей, попавших в трудную жизненную ситуацию. Большинство из них получает жильё по договору коммерческого найма. По мнению депутата, необходимо проработать вопрос снижения платы за наём жилья для таких категорий граждан за счёт предоставления соответствующих льгот через управление социальной политики.

Общежития Бурные дебаты вызвала тема общежитий, а именно: нужны ли там вахты. С одной стороны, есть многочисленные просьбы квартиросъемщиков их вернуть и жалобы жильцов на случаи нарушения общественного порядка в общежитиях. А с другой стороны, сами жители не готовы платить за содержание вахт. Отчасти это связано с тем, что в большинстве норильских общежитий проживают граждане, ведущие асоциальный образ жизни. Вопрос возвращения вахт депутаты адресовали представителям управления жилищного фонда и управления ЖКХ. Эта тема требует детальной проработки, и необходимо время для решения проблемы.

Капитальный ремонт Народные избранники также обсудили сводный список на проведение капитального ремонта в 2017 году с учетом корректировки. Общий объем финансирования этих работ составил 388 миллионов 435 тысяч рублей. Сумма после корректировки осталась прежней. Как пояснил Евгений Войник, начальник управления жилищно–коммунального хозяйства, корректировались мероприятия. Дело в том, что часть дворовых территорий из этой программы были отремонтированы за счёт денег из федерального бюджета в рамках программы «Формирование современной городской среды» на 2017 год. Поэтому из муниципальной программы их необходимо исключить. Речь идёт о дворах по адресам: Ленинградская, 10 и 12; Талнахская, 11, 18, 21, 22, 26; Павлова, 18; ул. Лауреатов, 75 и 77; Енисейская, 18. Освободившиеся средства в размере около 14 миллионов рублей останутся в резерве. Также депутаты одобрили планы по капремонту на 2018 год. В числе приоритетов — обеспечение нормальной эксплуатации инженерных систем, элементов конструкций жилых домов и так далее. Согласно региональной программе капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов отдельные виды работ будут выполняться один раз в 30 лет. Поскольку Норильск имеет свою специфику, связанную с суровыми климатическими условиями, в проекте муниципальной программы на 2018 год предусмотрены следующие работы, не запланированные региональной программой: ремонт деревянных перекрытий в сталинках, восстановление аварийных участков наружных стен и так далее. Также в муниципальную программу на 2018 год включены работы, которые не вошли в краткосрочный план региональной программы на 2017–2019 годы по ремонту фасадов, кровель, систем ТВС и так далее.

Наталья Черкашина Фото Владимира Макушкина www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Депутаты одобрили поправки в положения о служебных помещениях, общежитиях, о приватизации жилищного фонда, о маневренном фонде, о переселении граждан из непригодных жилых помещений и порядке и условиях найма жилых помещений. Доработка этих положений связана с изменениями федерального законодательства.Денис Вальтер, и. о. начальника управления жилищного фонда, пояснил, что с 1 января 2018 года вступают в силу изменения в одной из статей Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». С начала следующего года сотрудники жилфонда не будут требовать от граждан документы, которые содержатся в едином реестре актов гражданского состояния. Свидетельства о заключении брака и свидетельства о рождении они будут запрашивать самостоятельно. Исключение составят только документы, выданные иностранными государствами. В этом случае граждане должны предоставить копии свидетельств и их нотариально заверенный перевод на русский язык.Отдельно стоит сказать и о других изменениях. Так, в Положение о служебных жилых помещениях муниципального жилищного фонда добавилась новая категория граждан — служащие войск Национальной гвардии России. Также внесены уточнения в порядок предоставления ходатайств на служебное жилье и его содержания. Ежемесячно в жилфонд поступает порядка 65 ходатайств, причем в 95% случаев к ним не приложены все требуемые документы. Сотрудникам управления жилфонда приходится возвращать документы, чтобы претендент на служебную квартиру предоставил все необходимые сведения о себе и членах своей семьи. Таким образом, сроки выдачи «служебки» затягиваются.Чтобы упорядочить этот процесс, администрацией принято решение об утверждении единых требований к оформлению таких ходатайств. В них должны содержаться следующие сведения: данные о месте работы сотрудника; о членах семьи работника, независимо от того, будут они вселяться в служебное помещение вместе с работником или нет; информация об изменениях фамилии, имени, отчества сотрудником или членами его семьи и так далее. Перечень документов, которые необходимо будет приложить к такому ходатайству, будет опубликован в открытом доступе, в том числе в сети Интернет. При поступлении в жилфонд неправильно оформленного ходатайства управление вернет его без рассмотрения.Кроме того, вносимые изменения определят границы действия обязанности по внесению платы за жилье. Действующая редакция уточняет лишь момент возникновения такой обязанности, но не определяет, когда наниматель освобождается от платы за наем жилого помещения и жилищно–коммунальные услуги. Документом определено, что платить придется до момента фактического освобождения квартиры. То есть до подписания нанимателем и управлением жилфонда акта приема–передачи жилого помещения.В процессе обсуждения депутаты обратили внимание на тот факт, что сейчас при переходе из одного подведомственного учреждения в другое (к примеру, из одного детского сада в другой) нанимателю приходится заново собирать весь пакет документов, выписываться из жилого помещения, затем снова в нем регистрироваться на основании нового договора найма. В период «вынужденного» пустования за жилое помещение платит муниципалитет. Парламентарии поручили администрации на очередном заседании комиссии представить для рассмотрения предложения по урегулированию данной ситуации.Денис Вальтер также предложил исключить избыточную, по его словам, норму, которая касается помещений, предоставляемых работникам по коммерческому найму. Согласно Положению о порядке и условиях найма жилых помещений по коммерческому найму собственник жилья (муниципалитет) вправе не продлевать договор найма, если жилое помещение ему необходимо для муниципальных нужд и в течение не менее года не сдавать его в наём. На практике эта норма не применяется, поэтому этот пункт из действующего положения решили исключить.Депутат Наталья Плотникова порекомендовала коллегам обратить внимание на проблемы людей, попавших в трудную жизненную ситуацию. Большинство из них получает жильё по договору коммерческого найма. По мнению депутата, необходимо проработать вопрос снижения платы за наём жилья для таких категорий граждан за счёт предоставления соответствующих льгот через управление социальной политики.Бурные дебаты вызвала тема общежитий, а именно: нужны ли там вахты. С одной стороны, есть многочисленные просьбы квартиросъемщиков их вернуть и жалобы жильцов на случаи нарушения общественного порядка в общежитиях. А с другой стороны, сами жители не готовы платить за содержание вахт. Отчасти это связано с тем, что в большинстве норильских общежитий проживают граждане, ведущие асоциальный образ жизни. Вопрос возвращения вахт депутаты адресовали представителям управления жилищного фонда и управления ЖКХ. Эта тема требует детальной проработки, и необходимо время для решения проблемы.Народные избранники также обсудили сводный список на проведение капитального ремонта в 2017 году с учетом корректировки. Общий объем финансирования этих работ составил 388 миллионов 435 тысяч рублей. Сумма после корректировки осталась прежней. Как пояснил Евгений Войник, начальник управления жилищно–коммунального хозяйства, корректировались мероприятия. Дело в том, что часть дворовых территорий из этой программы были отремонтированы за счёт денег из федерального бюджета в рамках программы «Формирование современной городской среды» на 2017 год. Поэтому из муниципальной программы их необходимо исключить. Речь идёт о дворах по адресам: Ленинградская, 10 и 12; Талнахская, 11, 18, 21, 22, 26; Павлова, 18; ул. Лауреатов, 75 и 77; Енисейская, 18. Освободившиеся средства в размере около 14 миллионов рублей останутся в резерве.Также депутаты одобрили планы по капремонту на 2018 год. В числе приоритетов — обеспечение нормальной эксплуатации инженерных систем, элементов конструкций жилых домов и так далее. Согласно региональной программе капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов отдельные виды работ будут выполняться один раз в 30 лет. Поскольку Норильск имеет свою специфику, связанную с суровыми климатическими условиями, в проекте муниципальной программы на 2018 год предусмотрены следующие работы, не запланированные региональной программой: ремонт деревянных перекрытий в сталинках, восстановление аварийных участков наружных стен и так далее. Также в муниципальную программу на 2018 год включены работы, которые не вошли в краткосрочный план региональной программы на 2017–2019 годы по ремонту фасадов, кровель, систем ТВС и так далее.

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