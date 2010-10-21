Норильск примет участие в большой программе строительства нового жилья. Об этом говорилось на совещании, посвященном перспективам развития Норильска, в рамках визита в наш город представителей Законодательного собрания Красноярского края.
Открывая совещание, Дмитрий Свиридов, председатель Заксобрания края
, отметил, что взаимодействие норильских властей с краевым руководством в этом году дало хорошие плоды: в проекте бюджета города на 2018 год учтены все насущные потребности Норильска. Главный финансовый документ должны принять на ближайшей сессии горсовета, которая состоится 14 декабря. Но в то же время остается нерешенной проблема участия Федерации в программе переселения: федеральная дотация должна была составить 830 миллионов рублей в год. Дмитрий Свиридов выразил готовность работать в этом направлении.О жилье Глава Норильска Ринат Ахметчин
в своем выступлении акцентировал внимание на том, что в нашем городе особенно остро стоит вопрос износа жилья.
– Основная часть домов строилась практически одновременно, так что теперь необходимо восстанавливать сразу большой объем жилфонда. И чаще всего требуется полное восстановление домов, а это немалые средства. Мы планируем выйти на краевой и федеральный уровни с предложением о создании единой программы строительства и реконструкции жилья в Норильске. Речь идет о четырех вариантах: реставрация сталинок; возведение трехэтажных домов на ростверках; достройка пустующих коробок домов, возведенных в нулевые годы, а также строительство новых домов. Мы проведем экономические расчеты, чтобы обосновать целесообразность каждого варианта, — отметил глава.
Вопрос реновации жилья в Норильске обсуждался уже неоднократно, по словам Дмитрия Свиридова, его поддерживает и новый руководитель региона. В ближайших планах — сбор данных служб, следящих за состоянием домов, анализ информации и экономические расчеты. На это отводится весь следующий год, а в 2019–м планируется разработать проект программы строительства для Таймыра и Норильска. Председатель Заксобрания края также пояснил, что лучшим вариантом, на его взгляд, было бы производство в Норильске легковозводимых панелей для строительства домов, что является оптимальным вариантом по стоимости продукции, кроме того, это новые рабочие места. Данный вопрос уже обсуждался с директором Заполярного филиала «Норникеля» Александром Рюминым. Более того, инвесторам строительства, возможно, будут предоставлены налоговые льготы.Дмитрий Свиридов, председатель Заксобрания края:
– Жилищный фонд города стареет, сегодня около 400 домов Норильска (а это чуть меньше половины) имеют деформации; 163 дома являются аварийными, газозолобетонные панели выходят из строя сразу на группе домов практически одновременно. Не думаю, что мы найдем деньги на всё, — в связи со сложной экономической ситуацией, но прописать алгоритм действий — наша обязанность. Что до малоэтажного строительства, то этот вопрос обсуждался и в прошлые визиты в Норильск. Надо продумать льготы, решить, как это может соответствовать производственным потребностям инвестора. Места будущего строительства определит местная власть, причем, на мой взгляд, надо рассмотреть уже имеющиеся варианты: неиспользованные ростверки, а также свободные земельные площади, которые может выделить муниципалитет.В продолжение темы Светлана Рубашкина, и. о. заместителя директора Заполярного филиала «Норникеля» по региональной политике и корпоративным проектам
, добавила, что НГИИ вместе с Сибирским отделением РАН предложил создать центр по мониторингу грунтов в связи с их растеплением и на основании полученных данных принимать оперативные решения по сохранению зданий. По ее словам, возможно получение федеральных средств на эти цели при условии 50% софинансирования любой заинтересованной организацией.
– «Норникель» заинтересован в проекте. Одним из его участников может стать Агентство развития Норильска, которое сейчас готовит техзадание. У ученых свой интерес — создать в рамках одного города такую систему, которая потом масштабировалась бы на остальные схожие города. Это даст возможность прогноза задолго до появления реальных деформаций здания, — рассказала Светлана Рубашкина.
По мнению участников совещания, стоит привлечь новые научные разработки для возведения энергоэффективных домов.Александр Пестряков, председатель Норильского городского Совета депутатов
, сообщил в свою очередь, что еще с лета Агентством развития Норильска прорабатывается возможность строительства частных домов, и есть инвесторы, готовые в это вложиться из расчета 40–60 тысяч рублей за 1 м2. Речь идет о таунхаусах на несколько хозяев. Стоимость такого дома площадью порядка 100 м2 оценивается в 5–6 миллионов рублей. Он также отметил, что в Норильске есть желающие приобрести подобное жилье в собственность.О транспорте и туризме
Другим горячим для норильчан вопросом остается организация авиаперевозок летом–2018. По словам главы города, в следующем году перевозить пассажиров на материк будут самолеты типа Boeing (но они будут принимать на 20 человек меньше стандартной вместимости — для снижения грузоподъемности). Кроме запланированных рейсов для увеличения пассажиропотока возможен и запуск дополнительных рейсов в Новосибирск. Аэропорт в марте переходит на летнее расписание, и до этого времени требуется уточнить ожидаемый объем перевозок. Ринат Ахметчин заверил, что ажиотажа не ожидается, более того, уже сегодня открыта продажа авиабилетов вплоть до 2 июня.Глава комитета по промышленной политике, транспорту и связи Заксобрания края Владимир Демидов
, отметив, что «краевые власти понимают протяженность региона и отдаленность Севера», затронул и другие транспортные проблемы Таймыра. В частности, он рассказал о перспективах региональной авиации:
– Сегодня мы ищем варианты ее развития, поскольку самолеты типа АН–24 стареют, требуется реновация парка. Один из вариантов — замена новыми самолетами ИЛ–114. Такие самолеты еще не производятся: первая партия начнет полеты в 2020 году. Если замена начнется в 2020–21 годах, то весь парк мы поменяем к 2023–24 годам. Сегодня идет работа с федеральным правительством по формированию подобной программы.
Он также пояснил, что выполнять региональные авиаперевозки имеющимися вертолетами невыгодно: из–за дороговизны летного часа нет возможности чаще посещать отдаленные северные поселки. Сегодня в Нижнем Новгороде производятся легкомоторные вертолеты, комфортные для пассажиров и более экономные для бюджета. Вопрос их приобретения также стоит на повестке дня.
В трудном положении находится и водный транспорт, и это надо обозначать в бюджете–2019. По словам Владимира Демидова, семь–десять лет назад между Красноярском и Дудинкой курсировали 10–12 кораблей, которые перевозили за сезон до 20 тысяч человек. Сегодня этот «речной флот» сократился до двух кораблей — это «Чкалов» и «Матросов». Учитывая высокий спрос на такие перевозки, необходимо войти в федеральную целевую программу поддержки водного транспорта, которая действует, например, на Волге, считает Владимир Демидов.
От транспорта зависят и возможности туризма. Участники совещания обсудили и эту тему, сойдясь во мнении, что Север должен стать доступнее для гостей. В этом поможет запуск специального туристического корабля по Енисею. Кроме того, необходимо подумать и о режимности Норильска: пока он имеет статус закрытого города, и иностранцы могут сюда приехать только по специальным разрешениям.
– Чтобы туристы могли чаще приезжать, крупный туроператор должен иметь четкое понимание логистики, — подчеркнул Владимир Демидов.
В стратегии развития транспортной отрасли края, разработанной до 2030 года, существует также идея создания зимника протяженностью 1000 км от Красноярска до Норильска, что позволит в течение полугода держать связь с Большой землей, минуя дорогой авиатранспорт. Но это долгосрочный план, Владимир Демидов выразил надежду на его реализацию, назвав его пока «зафиксированной, но, скорее, мечтой».Татьяна ЗачупейкоФото Владимира Макушкинаwww.facebook.com/Газета-Заполярная-правдаvk.com/Газета-Заполярная-правда