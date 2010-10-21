[Индекс номера 199 (12.12.2017)]



Перспективы

Возможны варианты

Норильск примет участие в большой программе строительства нового жилья. Об этом говорилось на совещании, посвященном перспективам развития Норильска, в рамках визита в наш город представителей Законодательного собрания Красноярского края.



Открывая совещание, Дмитрий Свиридов, председатель Заксобрания края, отметил, что взаимодействие норильских властей с краевым руководством в этом году дало хорошие плоды: в проекте бюджета города на 2018 год учтены все насущные потребности Норильска. Главный финансовый документ должны принять на ближайшей сессии горсовета, которая состоится 14 декабря. Но в то же время остается нерешенной проблема участия Федерации в программе переселения: федеральная дотация должна была составить 830 миллионов рублей в год. Дмитрий Свиридов выразил готовность работать в этом направлении.

О жилье Глава Норильска Ринат Ахметчин в своем выступлении акцентировал внимание на том, что в нашем городе особенно остро стоит вопрос износа жилья. – Основная часть домов строилась практически одновременно, так что теперь необходимо восстанавливать сразу большой объем жилфонда. И чаще всего требуется полное восстановление домов, а это немалые средства. Мы планируем выйти на краевой и федеральный уровни с предложением о создании единой программы строительства и реконструкции жилья в Норильске. Речь идет о четырех вариантах: реставрация сталинок; возведение трехэтажных домов на ростверках; достройка пустующих коробок домов, возведенных в нулевые годы, а также строительство новых домов. Мы проведем экономические расчеты, чтобы обосновать целесообразность каждого варианта, — отметил глава. Вопрос реновации жилья в Норильске обсуждался уже неоднократно, по словам Дмитрия Свиридова, его поддерживает и новый руководитель региона. В ближайших планах — сбор данных служб, следящих за состоянием домов, анализ информации и экономические расчеты. На это отводится весь следующий год, а в 2019–м планируется разработать проект программы строительства для Таймыра и Норильска. Председатель Заксобрания края также пояснил, что лучшим вариантом, на его взгляд, было бы производство в Норильске легковозводимых панелей для строительства домов, что является оптимальным вариантом по стоимости продукции, кроме того, это новые рабочие места. Данный вопрос уже обсуждался с директором Заполярного филиала «Норникеля» Александром Рюминым. Более того, инвесторам строительства, возможно, будут предоставлены налоговые льготы. Дмитрий Свиридов, председатель Заксобрания края: – Жилищный фонд города стареет, сегодня около 400 домов Норильска (а это чуть меньше половины) имеют деформации; 163 дома являются аварийными, газозолобетонные панели выходят из строя сразу на группе домов практически одновременно. Не думаю, что мы найдем деньги на всё, — в связи со сложной экономической ситуацией, но прописать алгоритм действий — наша обязанность. Что до малоэтажного строительства, то этот вопрос обсуждался и в прошлые визиты в Норильск. Надо продумать льготы, решить, как это может соответствовать производственным потребностям инвестора. Места будущего строительства определит местная власть, причем, на мой взгляд, надо рассмотреть уже имеющиеся варианты: неиспользованные ростверки, а также свободные земельные площади, которые может выделить муниципалитет. В продолжение темы Светлана Рубашкина, и. о. заместителя директора Заполярного филиала «Норникеля» по региональной политике и корпоративным проектам, добавила, что НГИИ вместе с Сибирским отделением РАН предложил создать центр по мониторингу грунтов в связи с их растеплением и на основании полученных данных принимать оперативные решения по сохранению зданий. По ее словам, возможно получение федеральных средств на эти цели при условии 50% софинансирования любой заинтересованной организацией. – «Норникель» заинтересован в проекте. Одним из его участников может стать Агентство развития Норильска, которое сейчас готовит техзадание. У ученых свой интерес — создать в рамках одного города такую систему, которая потом масштабировалась бы на остальные схожие города. Это даст возможность прогноза задолго до появления реальных деформаций здания, — рассказала Светлана Рубашкина. По мнению участников совещания, стоит привлечь новые научные разработки для возведения энергоэффективных домов. Александр Пестряков, председатель Норильского городского Совета депутатов, сообщил в свою очередь, что еще с лета Агентством развития Норильска прорабатывается возможность строительства частных домов, и есть инвесторы, готовые в это вложиться из расчета 40–60 тысяч рублей за 1 м2. Речь идет о таунхаусах на несколько хозяев. Стоимость такого дома площадью порядка 100 м2 оценивается в 5–6 миллионов рублей. Он также отметил, что в Норильске есть желающие приобрести подобное жилье в собственность.

О транспорте и туризме Другим горячим для норильчан вопросом остается организация авиаперевозок летом–2018. По словам главы города, в следующем году перевозить пассажиров на материк будут самолеты типа Boeing (но они будут принимать на 20 человек меньше стандартной вместимости — для снижения грузоподъемности). Кроме запланированных рейсов для увеличения пассажиропотока возможен и запуск дополнительных рейсов в Новосибирск. Аэропорт в марте переходит на летнее расписание, и до этого времени требуется уточнить ожидаемый объем перевозок. Ринат Ахметчин заверил, что ажиотажа не ожидается, более того, уже сегодня открыта продажа авиабилетов вплоть до 2 июня. Глава комитета по промышленной политике, транспорту и связи Заксобрания края Владимир Демидов, отметив, что «краевые власти понимают протяженность региона и отдаленность Севера», затронул и другие транспортные проблемы Таймыра. В частности, он рассказал о перспективах региональной авиации: – Сегодня мы ищем варианты ее развития, поскольку самолеты типа АН–24 стареют, требуется реновация парка. Один из вариантов — замена новыми самолетами ИЛ–114. Такие самолеты еще не производятся: первая партия начнет полеты в 2020 году. Если замена начнется в 2020–21 годах, то весь парк мы поменяем к 2023–24 годам. Сегодня идет работа с федеральным правительством по формированию подобной программы. Он также пояснил, что выполнять региональные авиаперевозки имеющимися вертолетами невыгодно: из–за дороговизны летного часа нет возможности чаще посещать отдаленные северные поселки. Сегодня в Нижнем Новгороде производятся легкомоторные вертолеты, комфортные для пассажиров и более экономные для бюджета. Вопрос их приобретения также стоит на повестке дня. В трудном положении находится и водный транспорт, и это надо обозначать в бюджете–2019. По словам Владимира Демидова, семь–десять лет назад между Красноярском и Дудинкой курсировали 10–12 кораблей, которые перевозили за сезон до 20 тысяч человек. Сегодня этот «речной флот» сократился до двух кораблей — это «Чкалов» и «Матросов». Учитывая высокий спрос на такие перевозки, необходимо войти в федеральную целевую программу поддержки водного транспорта, которая действует, например, на Волге, считает Владимир Демидов. От транспорта зависят и возможности туризма. Участники совещания обсудили и эту тему, сойдясь во мнении, что Север должен стать доступнее для гостей. В этом поможет запуск специального туристического корабля по Енисею. Кроме того, необходимо подумать и о режимности Норильска: пока он имеет статус закрытого города, и иностранцы могут сюда приехать только по специальным разрешениям. – Чтобы туристы могли чаще приезжать, крупный туроператор должен иметь четкое понимание логистики, — подчеркнул Владимир Демидов. В стратегии развития транспортной отрасли края, разработанной до 2030 года, существует также идея создания зимника протяженностью 1000 км от Красноярска до Норильска, что позволит в течение полугода держать связь с Большой землей, минуя дорогой авиатранспорт. Но это долгосрочный план, Владимир Демидов выразил надежду на его реализацию, назвав его пока «зафиксированной, но, скорее, мечтой».

Татьяна Зачупейко Фото Владимира Макушкина www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Открывая совещание,, отметил, что взаимодействие норильских властей с краевым руководством в этом году дало хорошие плоды: в проекте бюджета города на 2018 год учтены все насущные потребности Норильска. Главный финансовый документ должны принять на ближайшей сессии горсовета, которая состоится 14 декабря. Но в то же время остается нерешенной проблема участия Федерации в программе переселения: федеральная дотация должна была составить 830 миллионов рублей в год. Дмитрий Свиридов выразил готовность работать в этом направлении.в своем выступлении акцентировал внимание на том, что в нашем городе особенно остро стоит вопрос износа жилья.– Основная часть домов строилась практически одновременно, так что теперь необходимо восстанавливать сразу большой объем жилфонда. И чаще всего требуется полное восстановление домов, а это немалые средства. Мы планируем выйти на краевой и федеральный уровни с предложением о создании единой программы строительства и реконструкции жилья в Норильске. Речь идет о четырех вариантах: реставрация сталинок; возведение трехэтажных домов на ростверках; достройка пустующих коробок домов, возведенных в нулевые годы, а также строительство новых домов. Мы проведем экономические расчеты, чтобы обосновать целесообразность каждого варианта, — отметил глава.Вопрос реновации жилья в Норильске обсуждался уже неоднократно, по словам Дмитрия Свиридова, его поддерживает и новый руководитель региона. В ближайших планах — сбор данных служб, следящих за состоянием домов, анализ информации и экономические расчеты. На это отводится весь следующий год, а в 2019–м планируется разработать проект программы строительства для Таймыра и Норильска. Председатель Заксобрания края также пояснил, что лучшим вариантом, на его взгляд, было бы производство в Норильске легковозводимых панелей для строительства домов, что является оптимальным вариантом по стоимости продукции, кроме того, это новые рабочие места. Данный вопрос уже обсуждался с директором Заполярного филиала «Норникеля» Александром Рюминым. Более того, инвесторам строительства, возможно, будут предоставлены налоговые льготы.– Жилищный фонд города стареет, сегодня около 400 домов Норильска (а это чуть меньше половины) имеют деформации; 163 дома являются аварийными, газозолобетонные панели выходят из строя сразу на группе домов практически одновременно. Не думаю, что мы найдем деньги на всё, — в связи со сложной экономической ситуацией, но прописать алгоритм действий — наша обязанность. Что до малоэтажного строительства, то этот вопрос обсуждался и в прошлые визиты в Норильск. Надо продумать льготы, решить, как это может соответствовать производственным потребностям инвестора. Места будущего строительства определит местная власть, причем, на мой взгляд, надо рассмотреть уже имеющиеся варианты: неиспользованные ростверки, а также свободные земельные площади, которые может выделить муниципалитет., добавила, что НГИИ вместе с Сибирским отделением РАН предложил создать центр по мониторингу грунтов в связи с их растеплением и на основании полученных данных принимать оперативные решения по сохранению зданий. По ее словам, возможно получение федеральных средств на эти цели при условии 50% софинансирования любой заинтересованной организацией.– «Норникель» заинтересован в проекте. Одним из его участников может стать Агентство развития Норильска, которое сейчас готовит техзадание. У ученых свой интерес — создать в рамках одного города такую систему, которая потом масштабировалась бы на остальные схожие города. Это даст возможность прогноза задолго до появления реальных деформаций здания, — рассказала Светлана Рубашкина.По мнению участников совещания, стоит привлечь новые научные разработки для возведения энергоэффективных домов., сообщил в свою очередь, что еще с лета Агентством развития Норильска прорабатывается возможность строительства частных домов, и есть инвесторы, готовые в это вложиться из расчета 40–60 тысяч рублей за 1 м2. Речь идет о таунхаусах на несколько хозяев. Стоимость такого дома площадью порядка 100 м2 оценивается в 5–6 миллионов рублей. Он также отметил, что в Норильске есть желающие приобрести подобное жилье в собственность.Другим горячим для норильчан вопросом остается организация авиаперевозок летом–2018. По словам главы города, в следующем году перевозить пассажиров на материк будут самолеты типа Boeing (но они будут принимать на 20 человек меньше стандартной вместимости — для снижения грузоподъемности). Кроме запланированных рейсов для увеличения пассажиропотока возможен и запуск дополнительных рейсов в Новосибирск. Аэропорт в марте переходит на летнее расписание, и до этого времени требуется уточнить ожидаемый объем перевозок. Ринат Ахметчин заверил, что ажиотажа не ожидается, более того, уже сегодня открыта продажа авиабилетов вплоть до 2 июня., отметив, что «краевые власти понимают протяженность региона и отдаленность Севера», затронул и другие транспортные проблемы Таймыра. В частности, он рассказал о перспективах региональной авиации:– Сегодня мы ищем варианты ее развития, поскольку самолеты типа АН–24 стареют, требуется реновация парка. Один из вариантов — замена новыми самолетами ИЛ–114. Такие самолеты еще не производятся: первая партия начнет полеты в 2020 году. Если замена начнется в 2020–21 годах, то весь парк мы поменяем к 2023–24 годам. Сегодня идет работа с федеральным правительством по формированию подобной программы.Он также пояснил, что выполнять региональные авиаперевозки имеющимися вертолетами невыгодно: из–за дороговизны летного часа нет возможности чаще посещать отдаленные северные поселки. Сегодня в Нижнем Новгороде производятся легкомоторные вертолеты, комфортные для пассажиров и более экономные для бюджета. Вопрос их приобретения также стоит на повестке дня.В трудном положении находится и водный транспорт, и это надо обозначать в бюджете–2019. По словам Владимира Демидова, семь–десять лет назад между Красноярском и Дудинкой курсировали 10–12 кораблей, которые перевозили за сезон до 20 тысяч человек. Сегодня этот «речной флот» сократился до двух кораблей — это «Чкалов» и «Матросов». Учитывая высокий спрос на такие перевозки, необходимо войти в федеральную целевую программу поддержки водного транспорта, которая действует, например, на Волге, считает Владимир Демидов.От транспорта зависят и возможности туризма. Участники совещания обсудили и эту тему, сойдясь во мнении, что Север должен стать доступнее для гостей. В этом поможет запуск специального туристического корабля по Енисею. Кроме того, необходимо подумать и о режимности Норильска: пока он имеет статус закрытого города, и иностранцы могут сюда приехать только по специальным разрешениям.– Чтобы туристы могли чаще приезжать, крупный туроператор должен иметь четкое понимание логистики, — подчеркнул Владимир Демидов.В стратегии развития транспортной отрасли края, разработанной до 2030 года, существует также идея создания зимника протяженностью 1000 км от Красноярска до Норильска, что позволит в течение полугода держать связь с Большой землей, минуя дорогой авиатранспорт. Но это долгосрочный план, Владимир Демидов выразил надежду на его реализацию, назвав его пока «зафиксированной, но, скорее, мечтой».

Комментарии



Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим логином.















