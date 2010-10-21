[Индекс номера 199 (12.12.2017)]



Спорт–тайм

На первый–второй рассчитайсь!

Чемпионат и первенство Норильска по мини–футболу набирают обороты. Итоги прошедших игр во всех трех лигах зоны «Таймыр» — в нашем материале.



В Первой лиге безоговорочно лидирует «Ремонтник», в прошедшем туре уверенно переигравший «Туран–Газпром», — 15:2. В пяти стартовых играх чемпионата ремонтники идут без осечек, имея 15 очков из 15 возможных. Второе и третье места за собой сохраняют «Океан» и «Медеплавильщик», у которых по 10 очков. Но если «Океан» в отчетном туре не без труда сломил сопротивление «Надежды» — 5:4, то «Медеплавильщик» игровой тур пропустил, сохранив игру в запасе. Продолжает свое падение в нижнюю часть турнирной таблицы некогда грозный «Строитель», который на этот раз уступил резерву «Норильского никеля», — 5:6 и таким образом опустился на предпоследнее, восьмое место, с тремя очками. В свою очередь «Норникель–М» с четырьмя очками поднялся на шестую строчку. Продолжает показывать уверенную игру «Таймыр»: если в прошлом туре дудинчане были на голову сильнее никельщиков — 9:2, то на этот раз они и вовсе не оставили камня на камне от «Арктики» — 11:3. В итоге в турнирной сетке «Таймыр» и «Арктика» теперь делят четвертое место, имея по шесть очков. Фото с сайта: ffmf-nsk.ru В субботу, 16 декабря, команды встретятся в шестом туре. А 17 декабря будут проведены матчи седьмого тура. В шестом туре Второй лиги «Строитель–2» уверенно переиграл «Кайеркан» — 10:3, у «Океана–Д» и «Спартака» была зафиксирована боевая ничья — 3:3, «Механик» побил «Норникель–2002» — 6:3, а «Металлист» уступил «Искре» — 1:4. Таким образом, в этой лиге лидер также не знает поражений — у «Механика» пять побед из пяти возможных. «Кайеркан» и «Строитель–2» делят второе место с 12 очками, при этом у строителей на игру больше. «Океан–Д» с 10 очками — на четвертой позиции. Следом идут «Цементник» (девять очков и пятое место), «Искра» (6–5), «Спартак» (4–7), «Металлист» (3–8). Замыкает турнирную таблицу «Норникель–2002», уступивший во всех шести встречах первенства. В Третьей лиге «Обогатитель» вновь добился нужного для себя результата, на этот раз без особого труда разобравшись на выезде с дудинским «Севером», — 6:2. Кроме того, в седьмом туре «Алиабад» неожиданно выиграл у «Мотора» — 9:6, «Транспортник» закономерно уступил «Динамо» — 2:7, а «Масаллы» оказался слабее «Металлурга» — 4:5. В низшей лиге на первое место выбрался «Обогатитель» (16 очков), строчкой ниже с очковым отставанием расположился «Мотор», на третью позицию с 13 очками поднялся «Металлург». Следом идут «Север» (пятое место и девять очков), «Алиабад» (6–9), «Масаллы» (7–6), «Олдбой» (8–2) и «Транспортник» (9–0). Михаил Туаев

Осечка вышла В воскресенье, 10 декабря, когда во всем мире праздновали День футбола, «Дина», долгие годы являвшаяся флагманом отечественного мини–футбола, без боя сдала «Норильскому никелю» четвертьфинальную игру Кубка России. Изначально первая встреча двухматчевого противостояния должна была состояться в Норильске, но москвичи заблаговременно попросили северян перенести игру в Троицк, где они проводят свои домашние матчи. Руководство норильчан пошло сопернику навстречу, и команда уже приготовилась к вылету, как вдруг из стана пушкарей прозвучало заявление о том, что «Дина» снимается с розыгрыша Кубка России сезона 2017–2018 годов. «Причина — невозможность в настоящий момент выставить полноценный состав команды в соответствии с требованиями регламента», — говорится в официальном заявлении. Стоит ли удивляться такому повороту событий? Нет. С начала нынешнего сезона клуб уже распродал ключевых игроков, некоторые из которых, к слову, пополнили ряды никельщиков. И слухи о том, что многократный чемпион близок к финансовому краху, все больше подтверждаются. Впрочем, в Суперлиге дела у «Дины» уже пошли под откос — сегодня команда занимает в таблице предпоследнее, 11–е место, имея в своем активе всего четыре набранных очка. Фото с сайта: amfr.ru Таким образом, «Норникель», без боя прошедший 1/4 финала Кубка, в полуфинале встретится с победителем пары «Автодор» — «Синара» (в первой игре победу праздновала «Синара» — 3:2). Уже известен первый участник полуфинала — это «Газпром–ЮГРА», одолевший «Ухту», — 4:2 и 5:3. Югорчане в 1/2 финала сразятся с «КПРФ» или «Сибиряком». Напомним, что другой гранд российского мини–футбола 11–кратный чемпион «Динамо» по причине нестабильного финансового положения вынужден был отпустить сильнейших футболистов и попрощаться с пропиской в Суперлиге. Остается добавить, что наилучшим выступлением норильчан в Кубке России являются финалы сезонов 1999–2000 и 2014–2015 годов — в обоих случаях северяне уступили соперникам. Михаил Туаев

Проверка боем С 6 по 9 декабря в Красноярске проходило первенство Красноярского края по боксу среди девушек и отборочный турнир к первенству Сибири среди юниоров. Среди юниоров победу одержал Эреджеп Мухтаров в весовой категории 49 килограммов. Эреджеп провел два победных боя с соперниками из Красноярска и Дивногорска. Теперь норильчанину предстоит участие в первенстве Сибири в Чите, которое будет проходить с 9 по 15 января. У девушек первое место в возрастной группе 2001–2002 годов в весовой категории 54 килограмма заняла Карина Федорова. Она одержала две победы над соперницами из Красноярска. Впереди у нее выступление на первенстве Сибири в городе Междуреченске с 23 по 30 января. Максим Трофимов, тренер Карины, высоко оценивает успехи своей воспитанницы: — Мы ехали за выигрышем — другой цели не ставили. Слишком далеко забрались, чтобы просто поучаствовать в соревнованиях и набраться опыта. Карина занимается боксом всего два года, но уже является двукратной чемпионкой края и бронзовым призером Сибирского федерального округа. Фото Максима Трофимова Увлечение девушки боксом родители поначалу всерьез не восприняли: папа, сам в прошлом боксер, скептически отнесся к выбору дочери, а мама решила, что это ненадолго. — Когда я пришла домой с синяком под глазом, родители подумали, что теперь–то я сдамся. Но у меня все идет отлично, и тренировки я оставлять не собираюсь, — говорит Карина. Из–за того что у девушки нет партнерш ее возраста (кроме нее боксом в городе занимается только еще одна девочка 12 лет), Карина боксирует в паре с парнями. В этом, говорит она сама, есть и преимущество (нагрузки для всех одинаковые), и недостаток: все же в полную силу драться парни не решаются и удары чаще всего «намечают». — Это, конечно, минус. Хотя есть партнеры, которые понимают, что мне надо как следует готовиться — на соревнованиях поблажек не будет. В остальном трудностей нет, на выезде лишь в моральном плане тяжело выступать: опыта мало, в Норильске девочек в боксе почти не осталось. Но меня успокаивает то, что тренер во мне уверен, — говорит спортсменка. Сам же Максим Трофимов отмечает упорство Карины: — На тренировках она делает все наравне с парнями, никогда не скажет, что ей приходится сложно. Так что, зная ее характер, думаю, побед у нее впереди еще много. Татьяна Сергеева

www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда В Первой лиге безоговорочно лидирует «Ремонтник», в прошедшем туре уверенно переигравший «Туран–Газпром», — 15:2. В пяти стартовых играх чемпионата ремонтники идут без осечек, имея 15 очков из 15 возможных. Второе и третье места за собой сохраняют «Океан» и «Медеплавильщик», у которых по 10 очков. Но если «Океан» в отчетном туре не без труда сломил сопротивление «Надежды» — 5:4, то «Медеплавильщик» игровой тур пропустил, сохранив игру в запасе. Продолжает свое падение в нижнюю часть турнирной таблицы некогда грозный «Строитель», который на этот раз уступил резерву «Норильского никеля», — 5:6 и таким образом опустился на предпоследнее, восьмое место, с тремя очками. В свою очередь «Норникель–М» с четырьмя очками поднялся на шестую строчку. Продолжает показывать уверенную игру «Таймыр»: если в прошлом туре дудинчане были на голову сильнее никельщиков — 9:2, то на этот раз они и вовсе не оставили камня на камне от «Арктики» — 11:3. В итоге в турнирной сетке «Таймыр» и «Арктика» теперь делят четвертое место, имея по шесть очков.В субботу, 16 декабря, команды встретятся в шестом туре. А 17 декабря будут проведены матчи седьмого тура.В шестом туре Второй лиги «Строитель–2» уверенно переиграл «Кайеркан» — 10:3, у «Океана–Д» и «Спартака» была зафиксирована боевая ничья — 3:3, «Механик» побил «Норникель–2002» — 6:3, а «Металлист» уступил «Искре» — 1:4.Таким образом, в этой лиге лидер также не знает поражений — у «Механика» пять побед из пяти возможных. «Кайеркан» и «Строитель–2» делят второе место с 12 очками, при этом у строителей на игру больше. «Океан–Д» с 10 очками — на четвертой позиции. Следом идут «Цементник» (девять очков и пятое место), «Искра» (6–5), «Спартак» (4–7), «Металлист» (3–8). Замыкает турнирную таблицу «Норникель–2002», уступивший во всех шести встречах первенства.В Третьей лиге «Обогатитель» вновь добился нужного для себя результата, на этот раз без особого труда разобравшись на выезде с дудинским «Севером», — 6:2. Кроме того, в седьмом туре «Алиабад» неожиданно выиграл у «Мотора» — 9:6, «Транспортник» закономерно уступил «Динамо» — 2:7, а «Масаллы» оказался слабее «Металлурга» — 4:5.В низшей лиге на первое место выбрался «Обогатитель» (16 очков), строчкой ниже с очковым отставанием расположился «Мотор», на третью позицию с 13 очками поднялся «Металлург». Следом идут «Север» (пятое место и девять очков), «Алиабад» (6–9), «Масаллы» (7–6), «Олдбой» (8–2) и «Транспортник» (9–0).Изначально первая встреча двухматчевого противостояния должна была состояться в Норильске, но москвичи заблаговременно попросили северян перенести игру в Троицк, где они проводят свои домашние матчи. Руководство норильчан пошло сопернику навстречу, и команда уже приготовилась к вылету, как вдруг из стана пушкарей прозвучало заявление о том, что «Дина» снимается с розыгрыша Кубка России сезона 2017–2018 годов. «Причина — невозможность в настоящий момент выставить полноценный состав команды в соответствии с требованиями регламента», — говорится в официальном заявлении.Стоит ли удивляться такому повороту событий? Нет. С начала нынешнего сезона клуб уже распродал ключевых игроков, некоторые из которых, к слову, пополнили ряды никельщиков. И слухи о том, что многократный чемпион близок к финансовому краху, все больше подтверждаются. Впрочем, в Суперлиге дела у «Дины» уже пошли под откос — сегодня команда занимает в таблице предпоследнее, 11–е место, имея в своем активе всего четыре набранных очка.Таким образом, «Норникель», без боя прошедший 1/4 финала Кубка, в полуфинале встретится с победителем пары «Автодор» — «Синара» (в первой игре победу праздновала «Синара» — 3:2). Уже известен первый участник полуфинала — это «Газпром–ЮГРА», одолевший «Ухту», — 4:2 и 5:3. Югорчане в 1/2 финала сразятся с «КПРФ» или «Сибиряком».Напомним, что другой гранд российского мини–футбола 11–кратный чемпион «Динамо» по причине нестабильного финансового положения вынужден был отпустить сильнейших футболистов и попрощаться с пропиской в Суперлиге.Остается добавить, что наилучшим выступлением норильчан в Кубке России являются финалы сезонов 1999–2000 и 2014–2015 годов — в обоих случаях северяне уступили соперникам.Среди юниоров победу одержалв весовой категории 49 килограммов. Эреджеп провел два победных боя с соперниками из Красноярска и Дивногорска. Теперь норильчанину предстоит участие в первенстве Сибири в Чите, которое будет проходить с 9 по 15 января.У девушек первое место в возрастной группе 2001–2002 годов в весовой категории 54 килограмма заняла. Она одержала две победы над соперницами из Красноярска. Впереди у нее выступление на первенстве Сибири в городе Междуреченске с 23 по 30 января., тренер Карины, высоко оценивает успехи своей воспитанницы:— Мы ехали за выигрышем — другой цели не ставили. Слишком далеко забрались, чтобы просто поучаствовать в соревнованиях и набраться опыта. Карина занимается боксом всего два года, но уже является двукратной чемпионкой края и бронзовым призером Сибирского федерального округа.Увлечение девушки боксом родители поначалу всерьез не восприняли: папа, сам в прошлом боксер, скептически отнесся к выбору дочери, а мама решила, что это ненадолго.— Когда я пришла домой с синяком под глазом, родители подумали, что теперь–то я сдамся. Но у меня все идет отлично, и тренировки я оставлять не собираюсь, — говорит Карина.Из–за того что у девушки нет партнерш ее возраста (кроме нее боксом в городе занимается только еще одна девочка 12 лет), Карина боксирует в паре с парнями. В этом, говорит она сама, есть и преимущество (нагрузки для всех одинаковые), и недостаток: все же в полную силу драться парни не решаются и удары чаще всего «намечают».— Это, конечно, минус. Хотя есть партнеры, которые понимают, что мне надо как следует готовиться — на соревнованиях поблажек не будет. В остальном трудностей нет, на выезде лишь в моральном плане тяжело выступать: опыта мало, в Норильске девочек в боксе почти не осталось. Но меня успокаивает то, что тренер во мне уверен, — говорит спортсменка.Сам же Максим Трофимов отмечает упорство Карины:— На тренировках она делает все наравне с парнями, никогда не скажет, что ей приходится сложно. Так что, зная ее характер, думаю, побед у нее впереди еще много.

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