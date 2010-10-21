[Индекс номера 20 (10.02.2017)]



Урок для родителей

Открылся прием документов для поступления в первый класс.

В первую очередь принимают детей, проживающих на территории, закрепленной за образовательным учреждением. О том, какие адреса относятся к определенной школе, можно узнать на официальном сайте управления образования Норильска. После 1 июля на оставшиеся свободные места могут претендовать все желающие. Информация об их наличии размещается на сайте образовательного учреждения. Ирина Похабова По словам Ирины Похабовой, начальника отдела организации и мониторинга общего образования УОиДО администрации Норильска, для зачисления ребенка в первый класс необходимо написать заявление, предъявить свидетельство о рождении ребенка, паспорт родителя, от чьего имени оформляется заявление, а также справку о регистрации или месте жительства ребенка. Ирина Похабова отметила, что на протяжении последних трех лет в городе не наблюдается ажиотажа при приеме детей в первые классы. Хотя сохраняется повышенный спрос на гимназии и лицеи. Количество первоклашек ежегодно увеличивается в среднем на 100–150 человек. В прошлом году было набрано 2560 первоклассников, в этом ожидается примерно 2600 человек. Количество классов каждая школа формирует самостоятельно. Идёт набор в первые классы Ирина Похабова напомнила, что до 1 января 2016 года наполняемость классов составляла не более 25 человек. Однако новые СанПиНы привязали эту норму к площади учебного кабинета — не менее 2,5 кв. м на ребенка. Это значит, что количество детей в разных классах и школах может разниться, но в среднем число колеблется от 19 до 24 человек. В новом учебном году в норильских школах в каждом первом классе ожидается в среднем по 22 человека. Согласно Закону «Об образовании» в первый класс могут быть зачислены дети, которым на 1 сентября исполнилось шесть с половиной лет. При этом в Норильске есть образовательные учреждения, которые принимают детей и в более раннем возрасте — с шести лет. Это лицей № 3 и школа № 16 в Центральном районе, школа № 43 в Талнахе и школа № 37 в Кайеркане. — Хотела особо отметить: если по какой–то причине ребенок не ходит в школу, а соседи знают, что он не посещает занятия, они могут известить об этом соответствующие службы, и осенью, в рамках Всероссийской акции «Помоги пойти учиться» такие дети определяются на учебу в обязательном порядке, — подчеркнула Ирина Похабова. — Если они не успеют попасть в школу в своем районе, то будут распределены в иные образовательные учреждения города. Она также обратила внимание родителей и на то, что в этом году в связи с реконструкцией взлетно–посадочной полосы в школах будут более лояльно относиться к опозданию учеников, не успевающих вернуться в Норильск к началу учебного года. – Родителям необходимо сообщить руководству школы о том, что их ребенок прибудет позже. Но, если до 15 сентября ребенок не пришел на учебу и информации о его местонахождении нет, мы начинаем разыскную работу. Если после возвращения из отпуска для первоклассника не оказалось места в близлежащей школе, следует обратиться в управление образования (кабинет 210), там помогут подобрать другое образовательное учреждение, – рекомендовала Ирина Похабова.

Фото Владимира МАКУШКИНА В первую очередь принимают детей, проживающих на территории, закрепленной за образовательным учреждением. О том, какие адреса относятся к определенной школе, можно узнать на официальном сайте управления образования Норильска. После 1 июля на оставшиеся свободные места могут претендовать все желающие. Информация об их наличии размещается на сайте образовательного учреждения.По словам, для зачисления ребенка в первый класс необходимо написать заявление, предъявить свидетельство о рождении ребенка, паспорт родителя, от чьего имени оформляется заявление, а также справку о регистрации или месте жительства ребенка.Ирина Похабова отметила, что на протяжении последних трех лет в городе не наблюдается ажиотажа при приеме детей в первые классы. Хотя сохраняется повышенный спрос на гимназии и лицеи. Количество первоклашек ежегодно увеличивается в среднем на 100–150 человек. В прошлом году было набрано 2560 первоклассников, в этом ожидается примерно 2600 человек.Количество классов каждая школа формирует самостоятельно.Ирина Похабова напомнила, что до 1 января 2016 года наполняемость классов составляла не более 25 человек. Однако новые СанПиНы привязали эту норму к площади учебного кабинета — не менее 2,5 кв. м на ребенка. Это значит, что количество детей в разных классах и школах может разниться, но в среднем число колеблется от 19 до 24 человек. В новом учебном году в норильских школах в каждом первом классе ожидается в среднем по 22 человека.Согласно Закону «Об образовании» в первый класс могут быть зачислены дети, которым на 1 сентября исполнилось шесть с половиной лет. При этом в Норильске есть образовательные учреждения, которые принимают детей и в более раннем возрасте — с шести лет. Это лицей № 3 и школа № 16 в Центральном районе, школа № 43 в Талнахе и школа № 37 в Кайеркане.— Хотела особо отметить: если по какой–то причине ребенок не ходит в школу, а соседи знают, что он не посещает занятия, они могут известить об этом соответствующие службы, и осенью, в рамках Всероссийской акции «Помоги пойти учиться» такие дети определяются на учебу в обязательном порядке, — подчеркнула Ирина Похабова. — Если они не успеют попасть в школу в своем районе, то будут распределены в иные образовательные учреждения города.Она также обратила внимание родителей и на то, что в этом году в связи с реконструкцией взлетно–посадочной полосы в школах будут более лояльно относиться к опозданию учеников, не успевающих вернуться в Норильск к началу учебного года.– Родителям необходимо сообщить руководству школы о том, что их ребенок прибудет позже. Но, если до 15 сентября ребенок не пришел на учебу и информации о его местонахождении нет, мы начинаем разыскную работу. Если после возвращения из отпуска для первоклассника не оказалось места в близлежащей школе, следует обратиться в управление образования (кабинет 210), там помогут подобрать другое образовательное учреждение, – рекомендовала Ирина Похабова.

Комментарии



Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим логином.















