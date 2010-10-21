[Индекс номера 20 (10.02.2017)]



Мысли вслух

Ненаписанный авиатриллер

Вот уже и мне надоело ворчать по поводу предстоящего закрытия аэропорта. Даже инерции не осталось. Ибо есть время разбрасывать вокруг себя всхлипы и стоны, а есть время собирать чемоданы. Или не собирать.

Автор рубрики – Вадим ДЕНИСОВ, современный российский публицист, известен также своими произведениями в жанре научной и боевой фантастики. Дебютировал в литературе в 2003 году с романом «Озеро. Вас убивает Таймыр». Родился в Москве, но живет в Норильске. Учился на инженера-механика, ездил в стройотряды, играл в рок-группе, отслужил в мотострелковых войсках. Работал в НГМК — прошел путь от механика гаража до главного механика объединения. В середине 1990-х ушел в бизнес, отработав двадцать лет директором книготорговой сети. О себе говорит: «Всю жизнь в кайф живу на Севере — с макушки глобуса обзор хороший», — поэтому много и с удовольствием пишет о Таймыре и Норильске. Моя семья эти летом самолетом не полетит, отрабатываем другие варианты, имеются некоторые неясности. Получится — очень хорошо. Нет — летом и в Норильске неплохо, найдем чем заняться. На Ламу поедем. Дети не увидят в очередной раз столицу, но увидят что–то другое. Это важно. Одно совершенно ясно: взлетно–посадочную полосу стратегического для Таймыра аэропорта пора реконструировать капитально. Так, чтобы потом наслаждаться круглосуточной работой воздушной гавани, обеспечив максимальную ритмичность работы порта, маневр при нелетной погоде и удобство стыковок как для пассажиров, так и для авиаперевозчиков. Потому что бесконечный регламент надоел всем. Кстати, сложившаяся ситуация для Норильска не уникальна. Все уже было, но в куда более радикальном варианте — вообще без всяких полетов. Случилось это в самом начале эксплуатации нового тогда аэродрома. Вот выдержка из решения исполкома тех лет:

«№ 153. О начале летней эксплуатации аэропорта «Норильск». Исполком горсовета отмечает, что на аэродроме «Норильск» по состоянию на 14 мая 1965 года подготовлены минимально необходимые здания и сооружения для круглогодичной эксплуатации аэродрома. В связи с закрытием аэропорта «Нежданный» Исполком горсовета решил: — Обязать начальника норильского аэропорта (тов. Благодырь К. М.) начать эксплуатацию аэропорта «Норильск» с 19 мая 1965 года, а для окончания строительства первой очереди и ремонта полосы установить перерыв в его эксплуатации с 1 июля по 10 августа 1965 года».

В истории Алыкеля было много чего проблемного. Строиться он начал в 1960–х годах прошлого века как аэродром совместного базирования авиации ПВО и гражданских судов, обслуживающих комбинат. Работали военные строители и приглашенные гражданские спецы. Торопились. Министерству обороны нужно было закрыть северный контур страны, как можно быстрей обустраивая границу с направления наиболее эффективной атаки противника, а у комбината быстро росли объемы перевозок. Требовался новый аэропорт. Площадку на вытянутом по меридиану скалистом плато нашли быстро. Там единственную ВПП и уложили, что оказалось не самым удачным решением, учитывая характерный западно–восточный перенос воздушных масс — летчикам мешают боковые ветра. Однако сразу делать скальную отсыпку и планировку плато под обустройство второй взлетной полосы, расположенной под углом к первой, не стали. И дело тут вот в чем. В те годы еще была уверенность в том, что замороженная после смерти Сталина грандиозная стройка 501–503 – Трансполярная магистраль, или Северный широтный ход, – будет возобновлена, и основной грузо– и пассажиропоток все–таки пойдет в Норильск железной дорогой. Недаром у нас возвели шикарное здание вокзала, рассчитанное не на обслуживание короткой ветки Норильск — Дудинка, а на дали дальние. Рассчитывали и на Северный морской путь, однако для его освоения потребовалось создание атомных ледоколов, полный же запуск морской линии не состоялся до сих пор. С другой стороны, теме скорого появления более грузоподъемных летательных аппаратов, приходящих на смену небольшим самолетам, чаще садящихся на грунт и на утрамбованный снег, нежели на бетон, внимание больше уделяли фантасты из журнала «Техника — молодежи», нежели практики. Но случилось так, как случилось, и вскоре на Алыкель легла все возрастающая нагрузка по эксплуатации гражданской и военной авиации. Пришлось удлинять полосу, полетели аэробусы... Порой объем грузоперевозок нашего аэропорта выводил его на третье место в стране после Москвы и Питера. В общем, эксплуатировали аэропорт, как говорится, в хвост и в гриву. На закате СССР началась работа по строительству запасного аэропорта в Дудинке. Там уже собиралась базироваться авиация ВМФ, и тут все рухнуло, как многие другие незавершенные проекты державы. Со временем возник вынужденный жесткий регламент новой логистики, способный вызвать нервозность, особенно у «свежих» поколений норильчан. Но старожилов челночными авиаперевозками не удивишь. Мы помним, как в Красноярск летали очень неудобными и тряскими Ан–10, а на Москву шли Ил–14 с посадками в Воркуте и Сыктывкаре. Комфортные винтовые лайнеры Ил–18 поначалу тоже летели с промежуточной посадкой, и лишь с появлением поздних модификаций машин появилась возможность организации прямого рейса в столицу, который длился пять часов. Если вы действительно хотите напугать старых норильчан — напомните им про былые очереди за авиабилетами... Живые такие, уличные, всесемейные и абсолютно обязательные. Еще в 1990–х я всерьез думал: не написать ли об этом триллер? Столь сильными оказывались впечатления. Помню, как сам себе говорил: «А ты что, собирался выкрутиться без боли? Ну–ну. Вот и тебя коснулось тяжелое дыхание отпуска». В предотпускные дни любой знакомый, работающий в авиации, становился на вес золота. Взятки в Норильске никогда не работали, работал блат, и имеющий такового знакомого на время становился Царем горы, с ним все хотели дружить. ...Нервы, переписи, переклички, нулевое информирование масс, никакого интернета, никаких соцсетей. Все слухи распространялись вживую, без возможности проверки. Да, я видел, как это происходило в мае. Почти перед тобой у кассы стоит мужчина с обреченным лицом, несчастный глава большой семьи. Он не виноват, что в графике отпусков его поставили на июнь. «Еще остались билеты?» — спрашивают сзади. Мужчина пожимает плечами. «Она вроде на перерыв собирается, перекусывать будет!» — вбрасывает кто–то, и очередь дружно стонет. На полу и на редких скамейках позади стоячих тихо охают очередники сидячие. «Долго?» — «Да кто ж знает!» Кто–то уже обмяк, оседая и меняясь в лице. «Мне бы домой сбегать, я столько денег не взял, очередь не пропадет?» — с мольбой спрашивает молодой человек. Очередь зловеще молчит, и он, молодец, не сразу встает с сидящим на коленях ребенком, сперва дышит глубоко, иначе ноги подкоситься могут. Повторю, ничего нельзя было узнать, не было нормальной системы оповещения, как и альтернативных способов добычи билетов. Годы шли, как–то незаметно все изменилось. Электронные билеты стали привычным делом, огромное количество людей пользуется интернет–банкингом. Если не сам глава семьи, то его родственники или дети чувствуют себя в сети вполне уверенно. Я вот что скажу: какая бы зараза авиаалчности не поразила наш район, словно бактерия в так и не написанном триллере, ни за что не пошел бы стоять в живой очереди. Уважая и понимая всех желающих потеть, толкаться, но обрести заветную бумажку, сам делать это ни за что не буду. Все можно решить в онлайн–режиме. Напитавшись слухами и страшилками, решил проверить. Зашел на сайт «Нордстара», попробовал купить билет. Все удобно, исправно работает, покупается. Тут, конечно, хорошо бы еще иметь устойчивую связь, но о перспективах развития мобильного интернета в Норильске мы поговорим как–нибудь в следующий раз. На сайте висит расписание рейсов на Красноярск, например. В день будут летать по два ATR–72 и один ATR–42, если не хватило первых двух бортов. И длиться полет будет не пять часов, как меня горячо уверяли, а 3 часа 20 минут. Что такое ATR–72? Современный винтовой самолет на 74 пассажира максимум — почти то же самое по вместительности, что и Ил–18, который, в зависимости от модификации, брал от восьмидесяти пассажиров до сотни с лишним. Да еще и антоновские машины в резерве... Конечно, неизбежны какие–то накладки, но информации навалом, цены фиксированные, и авиакассир не уходит внезапно на перекус. Сорок минут от силы, и ты купишь билет онлайн. Продажа волнами тоже понятна. В частности, уже сейчас обнаружилось, что некоторые, забронировав льготные билеты организованно в школах или на работе, из туманных опасений купили их еще и сами. То есть нетрудно спрогонозировать скорые возвраты. Все это нужно перепроверить и поправить. Для города и компании тема летних перевозок — это еще и вопрос престижа. И они сделают все, чтобы перевезти всех желающих. Мало того, помяните мое слово, следующим летом в какой–то момент возникнет надежда на то, что дело пойдет быстрей, и на полную мощность аэропорт откроют пораньше, в конце августа, чтобы привезти норильчан к началу учебного года уже нормальными прямыми рейсами. Почему я так в этом уверен? В сложных стройках все как у людей, тут очень важен навык, опыт. Когда он появляется, дело идет гораздо быстрей. Так что не буду я писать авиационный ужастик. Лучше напишу что–то такое, что и жить, и любить, и летать помогает. Хорошая будет книга.

Вадим ДЕНИСОВ Фото Владимира МАКУШКИНА Моя семья эти летом самолетом не полетит, отрабатываем другие варианты, имеются некоторые неясности. Получится — очень хорошо. Нет — летом и в Норильске неплохо, найдем чем заняться. На Ламу поедем. Дети не увидят в очередной раз столицу, но увидят что–то другое. Это важно.Одно совершенно ясно: взлетно–посадочную полосу стратегического для Таймыра аэропорта пора реконструировать капитально. Так, чтобы потом наслаждаться круглосуточной работой воздушной гавани, обеспечив максимальную ритмичность работы порта, маневр при нелетной погоде и удобство стыковок как для пассажиров, так и для авиаперевозчиков. Потому что бесконечный регламент надоел всем.Кстати, сложившаяся ситуация для Норильска не уникальна. Все уже было, но в куда более радикальном варианте — вообще без всяких полетов. Случилось это в самом начале эксплуатации нового тогда аэродрома. Вот выдержка из решения исполкома тех лет:В истории Алыкеля было много чего проблемного. Строиться он начал в 1960–х годах прошлого века как аэродром совместного базирования авиации ПВО и гражданских судов, обслуживающих комбинат. Работали военные строители и приглашенные гражданские спецы. Торопились. Министерству обороны нужно было закрыть северный контур страны, как можно быстрей обустраивая границу с направления наиболее эффективной атаки противника, а у комбината быстро росли объемы перевозок. Требовался новый аэропорт. Площадку на вытянутом по меридиану скалистом плато нашли быстро. Там единственную ВПП и уложили, что оказалось не самым удачным решением, учитывая характерный западно–восточный перенос воздушных масс — летчикам мешают боковые ветра. Однако сразу делать скальную отсыпку и планировку плато под обустройство второй взлетной полосы, расположенной под углом к первой, не стали.И дело тут вот в чем. В те годы еще была уверенность в том, что замороженная после смерти Сталина грандиозная стройка 501–503 – Трансполярная магистраль, или Северный широтный ход, – будет возобновлена, и основной грузо– и пассажиропоток все–таки пойдет в Норильск железной дорогой. Недаром у нас возвели шикарное здание вокзала, рассчитанное не на обслуживание короткой ветки Норильск — Дудинка, а на дали дальние. Рассчитывали и на Северный морской путь, однако для его освоения потребовалось создание атомных ледоколов, полный же запуск морской линии не состоялся до сих пор.С другой стороны, теме скорого появления более грузоподъемных летательных аппаратов, приходящих на смену небольшим самолетам, чаще садящихся на грунт и на утрамбованный снег, нежели на бетон, внимание больше уделяли фантасты из журнала «Техника — молодежи», нежели практики. Но случилось так, как случилось, и вскоре на Алыкель легла все возрастающая нагрузка по эксплуатации гражданской и военной авиации. Пришлось удлинять полосу, полетели аэробусы... Порой объем грузоперевозок нашего аэропорта выводил его на третье место в стране после Москвы и Питера. В общем, эксплуатировали аэропорт, как говорится, в хвост и в гриву. На закате СССР началась работа по строительству запасного аэропорта в Дудинке. Там уже собиралась базироваться авиация ВМФ, и тут все рухнуло, как многие другие незавершенные проекты державы.Со временем возник вынужденный жесткий регламент новой логистики, способный вызвать нервозность, особенно у «свежих» поколений норильчан. Но старожилов челночными авиаперевозками не удивишь. Мы помним, как в Красноярск летали очень неудобными и тряскими Ан–10, а на Москву шли Ил–14 с посадками в Воркуте и Сыктывкаре. Комфортные винтовые лайнеры Ил–18 поначалу тоже летели с промежуточной посадкой, и лишь с появлением поздних модификаций машин появилась возможность организации прямого рейса в столицу, который длился пять часов.Если вы действительно хотите напугать старых норильчан — напомните им про былые очереди за авиабилетами... Живые такие, уличные, всесемейные и абсолютно обязательные. Еще в 1990–х я всерьез думал: не написать ли об этом триллер? Столь сильными оказывались впечатления. Помню, как сам себе говорил: «А ты что, собирался выкрутиться без боли? Ну–ну. Вот и тебя коснулось тяжелое дыхание отпуска». В предотпускные дни любой знакомый, работающий в авиации, становился на вес золота. Взятки в Норильске никогда не работали, работал блат, и имеющий такового знакомого на время становился Царем горы, с ним все хотели дружить....Нервы, переписи, переклички, нулевое информирование масс, никакого интернета, никаких соцсетей. Все слухи распространялись вживую, без возможности проверки. Да, я видел, как это происходило в мае. Почти перед тобой у кассы стоит мужчина с обреченным лицом, несчастный глава большой семьи. Он не виноват, что в графике отпусков его поставили на июнь. «Еще остались билеты?» — спрашивают сзади. Мужчина пожимает плечами. «Она вроде на перерыв собирается, перекусывать будет!» — вбрасывает кто–то, и очередь дружно стонет. На полу и на редких скамейках позади стоячих тихо охают очередники сидячие. «Долго?» — «Да кто ж знает!»Кто–то уже обмяк, оседая и меняясь в лице. «Мне бы домой сбегать, я столько денег не взял, очередь не пропадет?» — с мольбой спрашивает молодой человек. Очередь зловеще молчит, и он, молодец, не сразу встает с сидящим на коленях ребенком, сперва дышит глубоко, иначе ноги подкоситься могут. Повторю, ничего нельзя было узнать, не было нормальной системы оповещения, как и альтернативных способов добычи билетов.Годы шли, как–то незаметно все изменилось. Электронные билеты стали привычным делом, огромное количество людей пользуется интернет–банкингом. Если не сам глава семьи, то его родственники или дети чувствуют себя в сети вполне уверенно. Я вот что скажу: какая бы зараза авиаалчности не поразила наш район, словно бактерия в так и не написанном триллере, ни за что не пошел бы стоять в живой очереди. Уважая и понимая всех желающих потеть, толкаться, но обрести заветную бумажку, сам делать это ни за что не буду.Все можно решить в онлайн–режиме. Напитавшись слухами и страшилками, решил проверить. Зашел на сайт «Нордстара», попробовал купить билет. Все удобно, исправно работает, покупается. Тут, конечно, хорошо бы еще иметь устойчивую связь, но о перспективах развития мобильного интернета в Норильске мы поговорим как–нибудь в следующий раз.На сайте висит расписание рейсов на Красноярск, например. В день будут летать по два ATR–72 и один ATR–42,если не хватило первых двух бортов. И длиться полет будет не пять часов, как меня горячо уверяли, а 3 часа 20 минут. Что такое ATR–72? Современный винтовой самолет на 74 пассажира максимум — почти то же самое по вместительности, что и Ил–18, который, в зависимости от модификации, брал от восьмидесяти пассажиров до сотни с лишним. Да еще и антоновские машины в резерве...Конечно, неизбежны какие–то накладки, но информации навалом, цены фиксированные, и авиакассир не уходит внезапно на перекус. Сорок минут от силы, и ты купишь билет онлайн. Продажа волнами тоже понятна. В частности, уже сейчас обнаружилось, что некоторые, забронировав льготные билеты организованно в школах или на работе, из туманных опасений купили их еще и сами. То есть нетрудно спрогонозировать скорые возвраты. Все это нужно перепроверить и поправить.Для города и компании тема летних перевозок — это еще и вопрос престижа. И они сделают все, чтобы перевезти всех желающих. Мало того, помяните мое слово, следующим летом в какой–то момент возникнет надежда на то, что дело пойдет быстрей, и на полную мощность аэропорт откроют пораньше, в конце августа, чтобы привезти норильчан к началу учебного года уже нормальными прямыми рейсами. Почему я так в этом уверен? В сложных стройках все как у людей, тут очень важен навык, опыт. Когда он появляется, дело идет гораздо быстрей.Так что не буду я писать авиационный ужастик. Лучше напишу что–то такое, что и жить, и любить, и летать помогает. Хорошая будет книга.

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