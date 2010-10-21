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Кирова 1

[Индекс номера 20 (10.02.2017)]

 В старом городе 
Трудовые победы

В ближайшие дни исполнится 120 лет со дня рождения известного норильского геолога Владимира Домарева. Эта и другие памятные даты — в рубрике–календаре «Заполярки».
Строители «Надежды»

12 февраля 1936 года
Один из первых паровозов. 1940-е годы
Это день рождения Норильской железной дороги (сейчас — Предприятие технологического и железнодорожного транспорта). В этот день первый паровоз пошел по узкоколейке: открылось движение на ветке Валек — Нулевой пикет. Валек тогда был важным для Норильска грузовым пунктом, куда по реке Пясине прибывали караваны судов. По первой железнодорожной ветке грузы возили всего два паровоза серии С–159. Железная дорога в 1930–х годах функционировала не круглый год. Зимой из–за снежных заносов перевозки останавливались на срок от двух до четырех месяцев. Впервые железнодорожники бесперебойно отработали в сезон 1940–1941 годов.
А еще в феврале
13 февраля 1962 года — стартовало строительство ЛЭП Норильск — Талнах.
15 февраля 1941 года — начался монтаж металлоконструкций Большого металлургического завода.
15 февраля 1954 года — на Ленинском проспекте открылся первый в Норильске ресторан «Таймыр».
15 февраля 1963 года — Совет Министров СССР принял решение о начале строительства первой гидроэлектростанции на Таймыре — Усть–Хантайской ГЭС.
14 февраля 2003 года — открылся после реконструкции развлекательный комплекс «Синема–Арт–холл».
15 февраля 1982 года — состоялось торжественное открытие V зимней Спартакиады народов СССР, некоторые из этапов которой впервые проходили в Норильске.
16 февраля 1976 года — Норильский комбинат награжден орденом Трудового Красного Знамени «За большие успехи в выполнении девятого пятилетнего плана по значительному увеличению выпуска цветных металлов, ввод в действие и досрочное освоение мощностей новых крупных производств».
15 февраля 1981 года
«Принимай, XXVI съезд КПСС, первый металл «Надежды»!». 1981 год
В этот день Надеждинский металлургический завод выдал первый файнштейн. Эта дата не случайна: торжественная плавка была приурочена к XXVI съезду КПСС, который начинался 22 февраля. Все произошло 15 февраля в 23 часа 40 минут — совместные соцобязательства строителей и монтажников «Надежды» были выполнены. На следующий день тысячи рабочих собрались на митинг — продукция ушла в адрес съезда. Вскоре после этого — 9 июля 1981 года — госкомиссия с оценкой «хорошо» приняла в эксплуатацию вторую очередь завода — пирометаллургию, что означало полный запуск «Надежды». НМЗ был способен выпускать каждую десятую тонну никеля в мире. После ввода завода в эксплуатацию производство цветных металлов Норильским комбинатом выросло в пять раз.

Ресторан «Таймыр». 1980-е годы
Реконструкция «Синема-Арт-холла». 2002 год

Знай наших
10 марта 1936 года родился Арсентий Андреевич Колегов, ректор Норильского индустриального института с 1995 по 2005 год, академик Международной академии минеральных ресурсов, почетный гражданин Норильска.
Колегов отработал на Норильском горно–металлургическом комбинате десять лет, после этого стал старшим преподавателем кафедры технологии и комплексной механизации разработки месторождений полезных ископаемых НИИ. Был проректором по научной работе института, заведующим кафедрой, ректором: всего он проработал в НИИ 36 лет, десять из них (два ректорских срока) — возглавлял институт. Издал 185 научных трудов, разработал методику исследований прочности свойств горных пород в лабораторных и натуральных условиях.
11 февраля 1897 года
родился Владимир Сергеевич Домарев — легендарный геолог. Выпускник Ленинградского горного института первый раз приехал в Норильск в мае 1925 года, в составе экспедиции под руководством Павла Аллилуева обследовал гору Рудную. С 1927–го Домарев руководил разведкой месторождений цветных металлов в Хакасии и Минусинском районе, в 1934–м стал главным инженером изысканий «Лентранспроекта». В 1936 году Домарева арестовали, и он снова попал в Норильск уже в качестве заключенного. В 1947 году, уже освобожденного, Владимира Сергеевича назначают главным инженером геологического управления комбината, живет он там же, при управлении. Ночью 23 апреля 1947 года на здание был совершен вооруженный налет. Требуя ключи от фондов и кассы, бандиты нанесли Домареву 17 ножевых ранений. Он умер на операционном столе.

Светлана ГУНИНА

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