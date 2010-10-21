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Кирова 1

[Индекс номера 20 (10.02.2017)]

 Детский вопрос 
Большая разница

Последние пару лет наряду с понятием «ребенок–инвалид» в обиход прочно вошло такое определение, как «обучающийся с ОВЗ». Причем главная роль в выявлении у ребенка ограниченных возможностей здоровья отводится ТПМПК. «Заполярка» разбиралась во всех этих аббревиатурах и тонкостях работы с особыми детьми.
В группе для детей с нарушениями
зрения в детском саду № 90
Правовое понятие «обучающийся с ограниченными возможностями здоровья» закреплено в Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации». Это понятие шире, чем «ребенок–инвалид». Дети с ОВЗ могут и не быть инвалидами. Но, имея различные нарушения — слуха, зрения, речи, интеллекта, эмоционально–волевой сферы, опорно–двигательного аппарата, задержку психического развития, — они имеют особые образовательные потребности и возможности.
Вообще в последние годы обеспечение реализации права на качественное образование каждого ребенка рассматривается как одна из важнейших задач государственной политики не только в области образования, но и в области демографического и социально–экономического развития нашей страны. К тому же организация безбарьерной среды является одной из основных задач «Современной модели образования на период до 2020 года».
То есть теперь все дошкольники и школьники, вне зависимости от диагноза и особенностей развития, с одной стороны, уравниваются в правах, с другой — имеют возможность получить образование в наиболее приемлемой для них форме.
Решить же, кто именно нуждается в особом подходе и какие методы воспитания и обучения приведут к наилучшему результату, призвана ТПМПК — территориальная психолого–медико–педагогическая комиссия. В ее состав входят такие специалисты, как психолог, логопед, дефектолог, психиатр, невролог и педиатр. Родитель, осознавая проблемы своего ребенка, сам может обратиться в ТПМПК для получения рекомендаций по воспитанию и обучению. Но чаще всего направление на комиссию дают в детском саду или школе.
Занятия с воспитанниками речевой группы в детском саду № 29
По данным норильской ТПМПК на 31 декабря 2015 года, детьми с ограниченными возможностями здоровья за два года были признаны 891 дошкольник и 600 школьников из разных районов Норильска. А вот в 2016 году специалистами ТПМПК в Норильске ОВЗ были выявлены у 956 детей, из них 235 — дети–инвалиды.
Приведем конкретный пример. Трехлетний сын нашей постоянной читательницы носит очки. В детском саду маме предложили посетить ТПМПК для определения, является ли ее малыш «ребенком с ОВЗ», и получения рекомендаций по созданию для него в группе, которую он посещает, особых условий либо для перевода его в коррекционную группу. Мама в слезы: «Моему ребенку хотят ярлык приклеить, они, что, ненормальным его считают?!».
Валерия Мещанинова говорит, что подобная реакция родителей детей, которых направляют к ним на консультацию, не редкость. Мамы и папы, плохо понимая разницу между понятиями «ребенок–инвалид» и «ребенок с ОВЗ», боятся неизвестности и возможных проблем.
Валерия Мещанинова:— ОВЗ — это не диагноз, не клеймо. Данный термин, зафиксированный в Законе «Об образовании», рассматривается не с позиции ограничения возможностей ребенка, а с точки зрения расширения образовательных условий для него. Как только в школе или детском саду появляются дети с подтверждением территориальной психолого–медико–педагогической комиссии о том, что он — «обучающийся с ограниченными возможностями здоровья», это сразу нацеливает образовательную организацию на создание для такого воспитанника специальных условий и привлечение к работе с ним необходимых специалистов.
Прием документов на заседание ТПМПК
Получается, благодаря заключению комиссии проблем с обучением, воспитанием и получением необходимых ребенку навыков как раз можно избежать. Ведь сотрудники ТПМПК в своих рекомендациях обязательно отражают те условия, которые, по их мнению, необходимо организовать для наиболее эффективного обучения конкретного ребенка. И это не только пандусы, поручни и какие–то другие архитектурно–планировочные вещи. К ним относятся также разработка и реализация адаптированных образовательных программ и предоставление психолого–педагогической помощи. А на все это должны выделяться дополнительные субвенции.
Специалист комиссии диагностирует ребенка
Памятка для родителей
ТПМПК работает согласно Приказу Минобр-науки России от 20 сентября 2013 года № 1082.
Прохождение этой комиссии включает в себя ряд последовательных этапов:
• запись по телефону на сдачу документов;
• прием, регистрация заявлений и документов, выдача талона на заседание;
• проведение комплексного психолого–медико–педагогического обследования;
• разработка рекомендаций по оказанию детям психолого–медико–педагогической помощи и организации их обучения и воспитания;
• оформление и выдача коллегиального заключения.
Записаться на сдачу документов можно по телефону 34– 26–41:
• во вторник — день записи для детей–инвалидов и для прохождения МСЭ;
• в среду, четверг — с 14.00 до 15.00.
Прием, регистрация заявлений и документов, запись детей на обследование и выдача талона на заседание ТПМПК осуществляются при личном обращении родителей (законных представителей) и предъявлении необходимых документов по адресу: ул. Павлова, 21а, школа
№ 29, кабинет № 10.

Надежда САВЕЛЬЕВА
Фото Владимира МАКУШКИНА и Елены ХУДАНОВОЙ

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