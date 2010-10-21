[Индекс номера 20 (10.02.2017)]



Городские подробности

Дай лапу, друг!

В здании будущего приюта для бездомных животных полным ходом идут ремонтные работы. Дел здесь еще хватает, и поэтому помощь горожан всячески приветствуется.

Напомним, около полутора лет назад в Норильске появился благотворительный фонд помощи бездомным животным «Даря надежду», единственный в своем роде. Возглавила его талнашенка Марина Захарова. Существует он только за счет взносов и пожертвований неравнодушных горожан, никакого иного дохода у него нет. Спустя несколько месяцев после официальной регистрации фонда в Минюсте России управление имущества администрации Норильска выделило ему здание под приют на улице Заводской в Старом городе. Это бывший радиологический корпус онкологического отделения «Городской поликлиники № 1». Недалеко есть остановка. Так что до него можно будет добраться без проблем.

С миру по нитке – Когда управление имущества выделило нам здание, радости не было предела, — рассказывает Марина Захарова. — Казалось, вот сейчас все сдвинется с мертвой точки: мы сделаем там ремонт и откроем приют. Оказалось, не все так просто. Это здание больше десяти лет простояло законсервированным, мы долго не могли найти технические документы на тепло–, водо– и электрокоммуникации, потом собирали документы и подписывали всевозможные договоры, а параллельно с этим приходилось заниматься лечением и устройством животных. Марина Захарова показывает будущие домики для кошек Еще ремонтом толком не начали заниматься, а слухи о приюте уже разнеслись по всему НПР. Часто люди звонят с просьбой забрать у них кошку или собаку, бывает, что и шантажируют: «Если не возьмете, я выкину питомца на улицу». Много возмущений по поводу того, что приют до сих пор не работает. А куда брать? Здание еще не отремонтировано. Да и приют всех не сможет вместить. И уж точно не решит полностью проблему бездомных животных в Норильске. Чтобы их стало меньше, необходимо внести изменения в закон о содержании животных, четко прописать, кто имеет право на их разведение, а кто нет, и, в конце концов, ужесточить ответственность хозяев за тех, кого они приручили. Впрочем, немало поступает звонков и от людей, которые предлагают свою помощь: деньгами, кормами для животных, стройматериалами и прочим. Немалую поддержку оказывают волонтеры. С миру по нитке — и со временем, думаю, все будет. На сегодняшний день в приюте заменили задвижку в теплоцентре, наружные трубы. Специалисты предприятия «Норд–Даймонд» сделали их теплоизоляцию, установили и подключили новые радиаторы, чтобы помещения в здании начали отогреваться. В ближайшее время планируется установить счетчики на воду, а затем можно делать техническую документацию, подписывать договоры с обслуживающей организацией, делать косметический ремонт и обустраивать комнаты для животных. – Помещение хорошее, — довольна Марина Захарова. — Есть теплоцентр, отдельная электрощитовая, туалет, установлены пластиковые окна, на полу линолеум. Хотим еще ванну поставить, чтобы мыть животных. Ой, о планах можно говорить много! Сейчас важно довести помещения до ума. Есть понимание, какие ремонтные работы потребуются, а также где можно разместить кошек, где собак, а где сделать комнату отдыха для волонтеров. Поскольку кошкам нравятся укромные уголки, для каждой из них будет сделан свой домик. Собачью комнату разделим перегородками. Если возникнет необходимость, то крупные собаки будут содержаться отдельно от маленьких и задиристых. Придется учитывать и индивидуальные особенности животных, поскольку они нередко попадают в такие приюты уже изрядно травмированными «человеческим» обращением. Есть еще чердачное помещение, там вполне можно оборудовать либо место для кошек, либо игровую комнату, чтобы люди, которые по каким–то причинам не могут себе позволить завести питомца, могли приезжать сюда и общаться с животными. Несмотря на то, что в городе много неравнодушных людей, в фонде остро ощущается нехватка рук волонтеров, особенно мастеров, которые могли бы помогать фонду постоянно. Людям порой проще перевести деньги на расчетный счет или оказать разовую помощь кормами, медикаментами или чем–то еще. И это тоже неплохо. Реквизиты фонда «Даря надежду» для финансовой помощи: ОАО Сбербанк России, дополнительный офис №9031/0701 Восточно–Сибирского банка; Расчетный счет: 40703810331000000072; ИНН: 2457078835; КПП: 245701001; ОГРН: 1027700132195. В назначении платежа указывайте: «Благотворительное пожертвование». Также перевести средства на счет фонда можно через банкомат, набрав в личном кабинете «Даря надежду». Благотворительный фонд помощи бездомным животным «Даря надежду» примет в дар: стиральную машину, электрическую плиту, любую мебель, строительные материалы, моющие и чистящие средства. Также будут не лишними: шприцы, впитывающие пеленки, витамины для животных, корма для собак и кошек, наполнители, миски, игрушки, поводки, ошейники, намордники, средства гигиены для животных и прочие «зверские» атрибуты. Узнать о потребностях фонда можно у Марины Захаровой по телефону 8–913–162–80–72.

Под присмотром К своим подопечным – как к детям Пока в приюте ведутся ремонтные работы, животные находятся у волонтеров, которые не только дали беспризорникам убежище, но и лечат их, подготавливают к встрече с будущими хозяевами. Ирина Владимирова взяла на себя заботу о двух собаках–беспризорницах Милке и Эльзе, а недавно к ним прибавились еще два пуделя — Снежа и Тишка, «дворянин» Рэмик и таксик Василий Колбаскин. Из всей этой банды самая крупная — Эльза, остальные — мелкие и совершенно не приспособленные к выживанию на улице. Каждый из подопечных Ирины со своим характером, но объединяет их то, что, несмотря на предательство хозяев и нелегкую уличную жизнь, они не разучились доверять людям. – Я очень люблю собак, — делится Ирина, — поэтому с удовольствием помогаю Марине. Люди часто спрашивают, не сложно ли мне с шестью собаками? Если любишь животное, то не сложно. Уход за ними не воспринимается как трудовая повинность, а выполняется мимоходом, привычно. Мы же ухаживаем за своими детьми, и нам это не в тягость. Единственное, что каждый из моих подопечных, выражая свою любовь, старается быть поближе ко мне, и в итоге на диване ты оказываешься под одеялом из собак. Ну и как все дети, они имеют привычку проситься на руки. Даже Эльза. Что касается необходимости открытия в нашем городе приюта для четвероногих, то потребность в нем колоссальная. Но он один не решит проблему бездомных животных в Норильске. Я, как и Марина, считаю: чтобы хоть как–то контролировать ситуацию с беспризорниками, необходимо менять законодательство и контролировать размножение животных на территории. На сегодняшний день на попечении фонда находится 108 животных, из них 57 нашли своих хозяев. На каждого питомца заводится личная карточка, в которой вся информация о нем. В дальнейшем, если находятся новые владельцы, в карточку вносятся их данные, и перемещение бывших подопечных фонда будет постоянно отслеживаться. Ирина Владимирова с Эльзой

Наталья ЧЕРКАШИНА Фото Алексея АРЛЮКОВА Напомним, около полутора лет назад в Норильске появился благотворительный фонд помощи бездомным животным «Даря надежду», единственный в своем роде. Возглавила его талнашенка Марина Захарова. Существует он только за счет взносов и пожертвований неравнодушных горожан, никакого иного дохода у него нет. Спустя несколько месяцев после официальной регистрации фонда в Минюсте России управление имущества администрации Норильска выделило ему здание под приют на улице Заводской в Старом городе. Это бывший радиологический корпус онкологического отделения «Городской поликлиники № 1». Недалеко есть остановка. Так что до него можно будет добраться без проблем.– Когда управление имущества выделило нам здание, радости не было предела, — рассказывает Марина Захарова. — Казалось, вот сейчас все сдвинется с мертвой точки: мы сделаем там ремонт и откроем приют. Оказалось, не все так просто. Это здание больше десяти лет простояло законсервированным, мы долго не могли найти технические документы на тепло–, водо– и электрокоммуникации, потом собирали документы и подписывали всевозможные договоры, а параллельно с этим приходилось заниматься лечением и устройством животных.Еще ремонтом толком не начали заниматься, а слухи о приюте уже разнеслись по всему НПР. Часто люди звонят с просьбой забрать у них кошку или собаку, бывает, что и шантажируют: «Если не возьмете, я выкину питомца на улицу». Много возмущений по поводу того, что приют до сих пор не работает. А куда брать? Здание еще не отремонтировано. Да и приют всех не сможет вместить. И уж точно не решит полностью проблему бездомных животных в Норильске. Чтобы их стало меньше, необходимо внести изменения в закон о содержании животных, четко прописать, кто имеет право на их разведение, а кто нет, и, в конце концов, ужесточить ответственность хозяев за тех, кого они приручили.Впрочем, немало поступает звонков и от людей, которые предлагают свою помощь: деньгами, кормами для животных,стройматериалами и прочим. Немалую поддержку оказывают волонтеры. С миру по нитке — и со временем, думаю, все будет.На сегодняшний день в приюте заменили задвижку в теплоцентре, наружные трубы. Специалисты предприятия «Норд–Даймонд» сделали их теплоизоляцию, установили и подключили новые радиаторы, чтобы помещения в здании начали отогреваться. В ближайшее время планируется установить счетчики на воду, а затем можно делать техническую документацию, подписывать договоры с обслуживающей организацией, делать косметический ремонт и обустраивать комнаты для животных.– Помещение хорошее, — довольна Марина Захарова. — Есть теплоцентр, отдельная электрощитовая, туалет, установлены пластиковые окна, на полу линолеум. Хотим еще ванну поставить, чтобы мыть животных. Ой, о планах можно говорить много! Сейчас важно довести помещения до ума. Есть понимание, какие ремонтные работы потребуются, а также где можно разместить кошек, где собак, а где сделать комнату отдыха для волонтеров.Поскольку кошкам нравятся укромные уголки, для каждой из них будет сделан свой домик. Собачью комнату разделим перегородками. Если возникнет необходимость, то крупные собаки будут содержаться отдельно от маленьких и задиристых. Придется учитывать и индивидуальные особенности животных, поскольку они нередко попадают в такие приюты уже изрядно травмированными «человеческим» обращением.Есть еще чердачное помещение, там вполне можно оборудовать либо место для кошек, либо игровую комнату, чтобы люди, которые по каким–то причинам не могут себе позволить завести питомца, могли приезжать сюда и общаться с животными.Несмотря на то, что в городе много неравнодушных людей, в фонде остро ощущается нехватка рук волонтеров, особенно мастеров, которые могли бы помогать фонду постоянно. Людям порой проще перевести деньги на расчетный счет или оказать разовую помощь кормами, медикаментами или чем–то еще. И это тоже неплохо.

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