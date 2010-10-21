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Кирова 1

[Индекс номера 20 (10.02.2017)]

 Мир увлечений 
Милые штучки - золотые ручки

Сегодня в городском Центре культуры открывается выставка работ лучших творческих коллективов Норильска «Вернисаж». Свои шедевры представят на ней и мастерицы кайерканской народной студии «Золотые руки», с которыми мы встретились накануне, разузнав у них некоторые секреты рукоделия.
Секреты из газеты
Перед встречей нас попросили прихватить с собой рулон бумаги, на которой печатают газеты, а секрет ее применения обещали раскрыть на месте. С ним я и прибыла в Молодежный центр Кайеркана, где находится «резиденция» рукодельниц. В уютном помещении, в окружении сказочных поделок, расписных кувшинов, плетеных карет, цветастых ваз невольно чувствуешь себя Алисой в Зазеркалье. Радушные хозяйки охотно поведали о том, что можно соорудить из обычной бумаги. Сначала ее разрезают на ровные полоски, скручивают в трубочки, закрепляют, красят, а уж потом плетут: корзины, вазы, коробки для белья, шкатулки и прочие вещицы.

Я помню, как все начиналось
В 2002 году Юлия Козлова, владеющая многими техниками рукоделия, решила собрать таких же увлеченных женщин в один большой и дружный коллектив. Тогда и появилось на земле кайерканской творческое объединение с говорящим названием «Золотые руки». Когда Юлия уехала в Питер, шефство над клубом взяла на себя ее дочь Ольга Шахурина — тоже известная рукодельница, а последние два года достойно объединением руководит опытная мастерица Людмила Новикова.
Клуб не раз переезжал с места на место, пока не обосновался в Молодежном центре, где ему отвели два просторных кабинета. За 15 лет у клуба сложились свои добрые традиции: совместный поиск новых идей и освоение современных методик. Коллектив многократно заявлял о себе на всевозможных конкурсах, выставках, поэтому о «золоторучках» наслышаны не только в родном Кайеркане, но и далеко за его пределами. А три года назад клуб поменял статус: из творческого объединения вырос в народную студию.

У руля
Заниматься творчеством в плохом настроении просто невозможно, считает Людмила Новикова. Вся ее жизнь тесно связана с декоративно–прикладным искусством: в молодости своих детишек обвязывала, рядила в ажурные шапочки, мохнатые комбинезончики да пушистые рукавички, осваивая в процессе все новые и новые виды рукоделия. В веселую компанию «золоторучек» попала совершенно случайно, сперва стала его активной участницей, а после примерила и роль руководителя.
Людмиле подвластно практически все, что придумано на сегодняшний день: пэчворк и плетение из бисера, квиллинг и скрапбукинг, канзаши, декупаж и пейп–арт. А ближе всего искуснице бумагопластика — мягкий и теплый материал превращается от ее касаний в настоящие произведения искусства. Работы не пылятся на полках, а украшают дома друзей и знакомых.
— С пустыми руками в гости не пойдешь, — говорит Людмила Ивановна, — а подарок, сделанный с добротой и теплом, — самый лучший презент и память на долгие годы. Поначалу фотографировала свои работы, хотела собирать архив, ну, а потом просто сбилась со счета. С появлением интернета для меня в мире творчества открылось безграничное пространство, — поделилась с нами мастерица.
Сылушаш Воробьева: – А вот и наша библиотека рукодельниц

Любимая Тамарочка
Сейчас в студии занимаются около десятка активисток, и почти все они — многодетные мамочки. Отдельно хочется сказать о ветеране коллектива — Тамаре Кашкиной, у которой шестеро ребятишек. Опытный организатор (десять лет работы директором Дома культуры на материке дают о себе знать), она умеет сделать праздник практически из ничего, да и дети ее просто обожают.
Много раз и мне приходилось слышать о Тамарочке Кашкиной — мол, знатная она мастерица, а еще обаятельнейшая женщина, с которой часами можно вести беседы. Энергии ее можно только позавидовать: она и новые виды рукоделия вместе с коллегами осваивает, и успевает делиться опытом с подрастающим поколением в кружке «Клубок» при кайерканской детской библиотеке.
Знатная мастерица Тамара Кашкина
— Каждое воскресение мы с ребятами младших классов клеим, вяжем, вышиваем. Стараюсь для каждого подобрать занятие по интересам, да так, чтобы сделал и сразу домой забрал — себе и родителям на радость. Мальчикам, например, поручаю собрать шкатулку из кожи или коктейльных трубочек, а девочкам — цветы из такого же материала. Сама же я люблю пробовать все подряд: увижу что–то и непременно повторю. Потом успокоюсь — и вперед, к следующему делу.
Есть в работах Кашкиной особая изюминка: если коврик — то как живой, с ярко–зеленой травкой–муравкой, если панно — так и не догадаешься, что из простых вилок и ножей пластиковых сделано. Что и говорить: эксклюзив, штучная работа.

Квиллинг — техника накручивания и моделирования бумажных полосок шириной в несколько миллиметров с помощью катушки.
Декупаж — способ декорирования предметов быта с помощью фрагментов, вырезанных из цветной бумаги.
Скрапбукинг — особая техника отделки фотоальбомов, открыток, шкатулок и прочего.
Фелтинг — техника рукоделия с использованием специальной иглы и шерсти для валяния, в результате которой воссоздается рисунок на ткани или войлоке.
Пэчворк — лоскутное шитье.
Пейп–арт — техника декорирования предметов с помощью бумажных салфеток.

Елена Александрова создает очередной шедевр

Яблоко от яблони
Не скупясь, делится секретами мастерства еще одна наша героиня, педагог Дома детского творчества Сылушаш Воробьева. Она — частый гость норильских выставок, участница мастер–классов, и дочки у нее большие умелицы, все в маму: одна вяжет, другая бисером вышивает, третья — флорист. В общем, своих детей научила, да за других взялась, превратив любимое хобби в профессию.
— Ко мне на занятия ходят больше трех десятков ребятишек. Кстати, немало среди них и мальчишек, которые довольно легко освоили вязание, а с вышивкой обходятся порой даже аккуратнее девочек.
Наталья Белоусова за любимым делом
Все наши героини — искусницы, каких нынче мало, жаль, что в одной статье невозможно рассказать о каждой. В планах у них — участие в выставках, проведение мастер–классов, сотрудничество с норильским детским домом. А несколько работ мастера по изготовлению кукол Натальи Бурвиковой отправят покорять Томск — на ярмарку «Мир кукол». И, конечно, в студии всегда рады как новичкам, так и опытным умельцам всех возрастов.

Коллектив народной студии «Золотые руки»
Татьяна ЧЕРКАЩЕНКО
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