[Индекс номера 20 (10.02.2017)]



Призвание

Территория смыслов

Три года назад фоторепортаж с таймырского Диксона за авторством двух швейцарцев — Беата Швайцера и Урса Маннхарта — появился в журнале New Times. И вот Беат Швайцер по приглашению норильской Публичной библиотеки вновь приехал на Русский Север.

Беат Швайцер с супругой-переводчиком Швайцер — свободный фотограф. Долговязый, по– мальчишески всклокоченный, отчаянно жестикулирует, когда рассказывает о своей работе. Первую встречу в Норильске решено было провести с профессиональными фотографами и членами фотоклуба «Таймыр». Беат познакомил коллег с тремя своими репортажами — съемками в Косово, куда он ездил вместе с президентом Швейцарии, в Приднестровье и на Диксоне. Показывая фотографии на экране, Швайцер комментировал каждую из них, обращая внимание на особо удачные снимки. Он говорил не о технике съемки, а скорее об организации сюжета, отношениях с героями, о том, что именно привлекло его в кадре. По словам швейцарца, главное для него — общение с людьми, попытка понять их внутренний мир. Вид опустевшего поселка, когда–то называвшегося не иначе как форпост России в Арктике, явно произвел на швейцарца сильное впечатление. Видимо, это как раз то, что соответствует идее исследования изолированных территорий. Проект получил название «Диксон. Быт. Границы льда». Интерес иностранцев к Диксону в общем–то понятен: современная благополучная Швейцария таких бытовых условий не просто не видывала, но и представить себе вряд ли могла. Сам Беат признается, что его пониманию с трудом поддаются огромные расстояния, пространства и масштабы нашей страны. Отсюда — эпитеты, образы, сравнения и художественные приемы, которые использовал его коллега Урс Маннхарт в описании Диксона. Впрочем, диксонцы и сами подпитывали фантазию репортера, рассказывая, как всю их родню «сожрал белый медведь» или как она «утонула в океане». Возможно, оно где–то как–то так и было, но, зная манеру северян травить байки, вполне можно допустить, что народ таким образом спасался от описываемой Маннхартом «скуки и безысходности». Целиком фоторепортаж о Диксоне на русском языке можно найти на сайте http://zaryavladivostok.ru/ru/exhibitions/post/381. Хочется только предупредить соотечественников: наберитесь мужества читать такое про себя, постарайтесь отнестись с пониманием к особому восприятию России иностранцами и оценить мастерство и сатиру переводчика, граничащую с сарказмом. Как следует познакомившись с фотопроектами Беата Швайцера из Косово и Приднестровья, можно сказать, что снимки Беата Швайцера в полной мере отражают веяния современной западной школы. Снимки не позволяют ухватить смысл сюжета сразу, а призывают искать его, думать над ним, разыскивать в изобилующей деталями композиции признаки той или иной мысли, символы, намеки на процессы, догадываться о том, что, собственно, хотел сказать автор. В этом отечественная фотошкола отличается от западной, зачастую кардинально. Человек, не искушенный в тонкостях фотоискусства, может истолковать такие снимки самым неожиданным образом — в зависимости, как у нас говорят, «от степени испорченности». Диксон. Леша-вездеходчик, чью родню «сожрал медведь» Многоплановая композиция, «обрезанные» руки–ноги и элементы, без всякой видимой причины вылезающие из–за краев кадра, масса пустого места — «воды», общие планы, перегруженные деталями настолько, что трудно не просто уловить основную мысль, а вообще сконцентрироваться на чем–то конкретном — яркий пример европейского подхода. Правда, Беат в многочисленных деталях и пустотах кадра находит объяснение многим вещам: например, двум одинаково торчащим из потолка круглым «столовским» плафонам, проводке сигнализации, пересекающимся штапикам обивки потолка и так далее. Большинство этих — как бы случайных — предметов, возможно, призвано отобразить бесперспективность бытия, ту самую изолированность в самом широком смысле, а кое–где и пресловутое наследие советского прошлого. К слову, на встрече Швайцера с фотолюбителями Норильска, прошедшей чуть позже, вопросов «сугубо по специальности» практически не возникало. Энтузиасты оказались людьми более широкого круга интересов. Спросили, например, что Беата удивило в России больше всего. На это Швайцер ответил, что настоящим откровением, не самым приятным, стали для него закрытые территории, которые на самом деле оказались самыми интересными для съемок. В основном это были режимные объекты — например, пограничная зона Диксона, Норильска, Хатанги и некоторых других северных районов России. Косово Звучали вопросы о способах зарабатывания денег в Европе, продвижении своих проектов, отношениях с работодателями, властью и даже семейных отношениях. Собравшимся было интересно и то, как снимает швейцарец: какой камерой, как обрабатывает снимки и вообще, сложно ли использовать именно такую технику. Швайцер продемонстрировал коллегам пленочную классику — фотокамеру Mamiya 7 форматом кадра 6 х 7 см, рассказал, сколько пленки приходится брать с собой в поездки, как потом с ними поступать, учитывая сложные условия освещения, и многое другое. Коллеги из фотоклуба «Таймыр» вызвались познакомить гостя с достопримечательностями Большого Норильска. В этом смысле Швайцера очень привлекает, по его собственному определению, нетронутая современностью архитектура города. В заключение встречи Беат Швайцер пообещал предоставить в распоряжение Публичной библиотеки Норильска итоговое издание со всеми своими проектами, включая результат нынешней поездки. Согласно пожеланиям норильчан и для пущей оперативности, возможно, будут задействованы и интернет–ресурсы. Норильские фотографы задают вопросы

Денис КОЖЕВНИКОВ Фото Владимира МАКУШКИНА и из архива Беата ШВАЙЦЕРА Швайцер — свободный фотограф. Долговязый, по– мальчишески всклокоченный, отчаянно жестикулирует, когда рассказывает о своей работе. Первую встречу в Норильске решено было провести с профессиональными фотографами и членами фотоклуба «Таймыр». Беат познакомил коллег с тремя своими репортажами — съемками в Косово, куда он ездил вместе с президентом Швейцарии, в Приднестровье и на Диксоне. Показывая фотографии на экране, Швайцер комментировал каждую из них, обращая внимание на особо удачные снимки. Он говорил не о технике съемки, а скорее об организации сюжета, отношениях с героями, о том, что именно привлекло его в кадре. По словам швейцарца, главное для него — общение с людьми, попытка понять их внутренний мир.Вид опустевшего поселка, когда–то называвшегося не иначе как форпост России в Арктике, явно произвел на швейцарца сильное впечатление. Видимо, это как раз то, что соответствует идее исследования изолированных территорий. Проект получил название «Диксон. Быт. Границы льда». Интерес иностранцев к Диксону в общем–то понятен: современная благополучная Швейцария таких бытовых условий не просто не видывала, но и представить себе вряд ли могла. Сам Беат признается, что его пониманию с трудом поддаются огромные расстояния, пространства и масштабы нашей страны. Отсюда — эпитеты, образы, сравнения и художественные приемы, которые использовал его коллега Урс Маннхарт в описании Диксона. Впрочем, диксонцы и сами подпитывали фантазию репортера, рассказывая, как всю их родню «сожрал белый медведь» или как она «утонула в океане». Возможно, оно где–то как–то так и было, но, зная манеру северян травить байки, вполне можно допустить, что народ таким образом спасался от описываемой Маннхартом «скуки и безысходности».Как следует познакомившись с фотопроектами Беата Швайцера из Косово и Приднестровья, можно сказать, что снимки Беата Швайцера в полной мере отражают веяния современной западной школы. Снимки не позволяют ухватить смысл сюжета сразу, а призывают искать его, думать над ним, разыскивать в изобилующей деталями композиции признаки той или иной мысли, символы, намеки на процессы, догадываться о том, что, собственно, хотел сказать автор. В этом отечественная фотошкола отличается от западной, зачастую кардинально. Человек, не искушенный в тонкостях фотоискусства, может истолковать такие снимки самым неожиданным образом — в зависимости, как у нас говорят, «от степени испорченности».Многоплановая композиция, «обрезанные» руки–ноги и элементы, без всякой видимой причины вылезающие из–за краев кадра, масса пустого места — «воды», общие планы, перегруженные деталями настолько, что трудно не просто уловить основную мысль, а вообще сконцентрироваться на чем–то конкретном — яркий пример европейского подхода. Правда, Беат в многочисленных деталях и пустотах кадра находит объяснение многим вещам: например, двум одинаково торчащим из потолка круглым «столовским» плафонам, проводке сигнализации, пересекающимся штапикам обивки потолка и так далее.Большинство этих — как бы случайных — предметов, возможно, призвано отобразить бесперспективность бытия, ту самую изолированность в самом широком смысле, а кое–где и пресловутое наследие советского прошлого.К слову, на встрече Швайцера с фотолюбителями Норильска, прошедшей чуть позже, вопросов «сугубо по специальности» практически не возникало. Энтузиасты оказались людьми более широкого круга интересов. Спросили, например, что Беата удивило в России больше всего. На это Швайцер ответил, что настоящим откровением, не самым приятным, стали для него закрытые территории, которые на самом деле оказались самыми интересными для съемок. В основном это были режимные объекты — например, пограничная зона Диксона, Норильска, Хатанги и некоторых других северных районов России.Звучали вопросы о способах зарабатывания денег в Европе, продвижении своих проектов, отношениях с работодателями, властью и даже семейных отношениях. Собравшимся было интересно и то, как снимает швейцарец: какой камерой, как обрабатывает снимки и вообще, сложно ли использовать именно такую технику. Швайцер продемонстрировал коллегам пленочнуюклассику — фотокамеру Mamiya 7 форматом кадра 6 х 7 см, рассказал, сколько пленки приходится брать с собой в поездки, как потом с ними поступать, учитывая сложные условия освещения, и многое другое.В заключение встречи Беат Швайцер пообещал предоставить в распоряжение Публичной библиотеки Норильска итоговое издание со всеми своими проектами, включая результат нынешней поездки. Согласно пожеланиям норильчан и для пущей оперативности, возможно, будут задействованы и интернет–ресурсы.

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