[Индекс номера 203 (19.12.2017)]



С новосельем, ёлка!

В Норильске зажгли главную городскую ёлку, которая нынче сменила место постоянной прописки. На торжественное открытие снежного городка пришли сотни норильчан.



Новогодняя красавица обосновалась на улице Комсомольской, переехав сюда с Театральной площади, где была прописана последние несколько лет. Теперь снежный городок в два с половиной раза больше по площади и разнообразнее по содержанию, его украшают симпатичные входные арки, огромный светящийся шар, лабиринты, горки, десятки ледяных и снежных фигур — персонажей детских сказок. Роскошную елку высотой 20 метров зажгли после традиционных приветствий Деда Мороза со Снегурочкой и первых лиц Норильска. — Новогоднюю площадь мы обустроили на новом месте не просто так, — отметил глава города Ринат Ахметчин. — В 2017 году наш город вместе с компанией «Норникель» приступил к созданию парка на территории, прилегающей к озеру Долгое. Имени у парка пока нет, и горожане могут предложить свой вариант, приняв участие в конкурсе на лучшее название. Победитель получит подарок на Дне города в июле, когда мы будем праздновать юбилей Норильска. Цифры на входе в снежный городок — 1953 — 2018 — как раз обозначают 65–летие со дня присвоения Норильску статуса города. Поздравил норильчан и председатель Норильского горсовета Александр Пестряков: — Уверен: нам, северянам, есть чем гордиться — за этот год мы многое успели. Норильск продолжает преображаться: появляются новые зоны отдыха, асфальтируются дороги и дворы, развивается социальная сфера. Мне особенно приятно, что всего этого мы с вами добились вместе. Новый год — семейный праздник, и я уверен, что вы проведете его в кругу самых близких людей. Счастья вам, здоровья, благополучия и уверенности в завтрашнем дне! Символы уходящего и наступающего года, Петух и Собака, спели и станцевали для норильчан. А после торжественного открытия снежного городка грянул салют, он длился пять минут под восторженные крики собравшихся на праздник детей и их родителей. К сожалению, не все норильчане оценили старания строителей городка: утром в понедельник, 18 декабря, те поправляли завалившиеся цифры у входа в городок и лабиринт, по которому детвора почему–то ходила сверху. Кроме того, рабочие достраивали еще одну горку и расчищали каток. Строители сетовали на неумеренный темперамент некоторых взрослых, не щадящих построенные с таким трудом фигуры, а также на погоду — теплый декабрь совсем не на пользу снежным героям.

Марина Хорошевская Фото Елены Худановой www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Новогодняя красавица обосновалась на улице Комсомольской, переехав сюда с Театральной площади, где была прописана последние несколько лет. Теперь снежный городок в два с половиной раза больше по площади и разнообразнее по содержанию, его украшают симпатичные входные арки, огромный светящийся шар, лабиринты, горки, десятки ледяных и снежных фигур — персонажей детских сказок.Роскошную елку высотой 20 метров зажгли после традиционных приветствий Деда Мороза со Снегурочкой и первых лиц Норильска.— Новогоднюю площадь мы обустроили на новом месте не просто так, — отметил. — В 2017 году наш город вместе с компанией «Норникель» приступил к созданию парка на территории, прилегающей к озеру Долгое. Имени у парка пока нет, и горожане могут предложить свой вариант, приняв участие в конкурсе на лучшее название. Победитель получит подарок на Дне города в июле, когда мы будем праздновать юбилей Норильска. Цифры на входе в снежный городок — 1953 — 2018 — как раз обозначают 65–летие со дня присвоения Норильску статуса города.Поздравил норильчан и— Уверен: нам, северянам, есть чем гордиться — за этот год мы многое успели. Норильск продолжает преображаться: появляются новые зоны отдыха, асфальтируются дороги и дворы, развивается социальная сфера. Мне особенно приятно, что всего этого мы с вами добились вместе. Новый год — семейный праздник, и я уверен, что вы проведете его в кругу самых близких людей. Счастья вам, здоровья, благополучия и уверенности в завтрашнем дне!Символы уходящего и наступающего года, Петух и Собака, спели и станцевали для норильчан. А после торжественного открытия снежного городка грянул салют, он длился пять минут под восторженные крики собравшихся на праздник детей и их родителей.К сожалению, не все норильчане оценили старания строителей городка: утром в понедельник, 18 декабря, те поправляли завалившиеся цифры у входа в городок и лабиринт, по которому детвора почему–то ходила сверху. Кроме того, рабочие достраивали еще одну горку и расчищали каток. Строители сетовали на неумеренный темперамент некоторых взрослых, не щадящих построенные с таким трудом фигуры, а также на погоду — теплый декабрь совсем не на пользу снежным героям.

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