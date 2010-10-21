[Индекс номера 203 (19.12.2017)]



Резонанс

Следствие продолжается

Следственный комитет Норильска получил предварительное заключение судебно–медицинской экспертизы по факту смерти в городской больнице годовалого малыша. Трагедия произошла 11 октября. Результаты экспертизы следователей не устроили и будут перепроверены.



Норильские специалисты, проводившие вскрытие и исследовавшие биоматериалы, в качестве причины смерти ребенка назвали вирусную инфекцию. Следственный комитет Норильска назначил сложную комиссионную судебно–медицинскую экспертизу и отправил всю документацию в краевое бюро судебно–медицинских экспертиз для дальнейшего изучения. Красноярские специалисты имеют большой опыт подобных проверок. Именно сюда стекаются все нуждающиеся в дополнительном исследовании результаты экспертиз, проведенных в районах и городах края. И нередко мнение красноярских экспертов не совпадает с мнением экспертов на местах. Поэтому для объективности следственный комитет Норильска и решил пока окончательных выводов по факту смерти мальчика не делать, а дождаться новых результатов. Предполагается, что заключения экспертов придется ожидать около двух месяцев. Но в любом случае сроки следствия нарушены не будут. Стоит отметить, что в следственный комитет мама малыша обратилась сразу же, как только он попал в реанимацию, то есть за день до трагедии. Женщина говорила, что всего несколько дней назад Тимофей был совершенно здоров, а теперь находится в коме, и просила разобраться, почему состояние ее ребенка настолько ухудшилось, несмотря на то что она своевременно обратилась за медицинской помощью. Мама рассказала, что как только ребенок почувствовал недомогание, она вызвала участкового педиатра. Жаропонижающие не помогли сбить высокую температуру, и врач выписал мальчику антибиотики. На третий день их приема у больного началась рвота, появились симптомы поражения желудочно–кишечного тракта. На скорой с подозрением на острую хирургическую патологию ребенка доставили в городскую больницу. Малыша положили в восьмое хирургическое отделение, где медики исключили подозрение на аппендицит. Но высокая температура продолжала сохраняться, и мальчику поставили очередной укол жаропонижающего. Вскоре ему стало плохо, изо рта пошла пена, начались конвульсии, произошла остановка сердечной деятельности и наступила клиническая смерть. Как уверяла мать ребенка, она в это время около пяти минут металась по коридору больницы в поисках медсестер или врачей. Сердце Тимофея удалось запустить врачам–реаниматологам, но он впал в глубокую кому. Следователи сразу же зарегистрировали заявление, усмотрев в действиях медиков состав преступления еще до смерти малыша. В день, когда было решено возбудить уголовное дело по статье «Халатность», ребенок умер. После этого следственный комитет возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей». Из постановления о возбуждении уголовного дела и принятии его к производству: «7 октября в КГБУЗ «Норильская межрайонная больница» с диагнозом «Кишечные колики, острый мезаденит, острый тонзиллит» был доставлен годовалый ребенок. И вследствие ненадлежащего исполнения врачами своих должностных обязанностей состояние здоровья мальчика осложнилось, в результате чего 11 октября в 19 часов 50 минут в реанимационном отделении указанного медицинского учреждения наступила смерть». Сейчас следственный комитет проводит полный анализ действий медиков на всех этапах, включая участковую педиатрию. Главная задача — выяснить, как действие или, наоборот, бездействие каждого повлияли на печальный исход, насколько своевременно и грамотно каждый медработник выполнил свою работу. И в первую очередь предстоящая экспертиза должна помочь следователям найти ответы на эти и другие вопросы. Так что следствие продолжается. «Заполярка» следит за развитием событий.

Надежда Сидор Фото Владимира Макушкина www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Норильские специалисты, проводившие вскрытие и исследовавшие биоматериалы, в качестве причины смерти ребенка назвали вирусную инфекцию. Следственный комитет Норильска назначил сложную комиссионную судебно–медицинскую экспертизу и отправил всю документацию в краевое бюро судебно–медицинских экспертиз для дальнейшего изучения.Красноярские специалисты имеют большой опыт подобных проверок. Именно сюда стекаются все нуждающиеся в дополнительном исследовании результаты экспертиз, проведенных в районах и городах края. И нередко мнение красноярских экспертов не совпадает с мнением экспертов на местах. Поэтому для объективности следственный комитет Норильска и решил пока окончательных выводов по факту смерти мальчика не делать, а дождаться новых результатов. Предполагается, что заключения экспертов придется ожидать около двух месяцев. Но в любом случае сроки следствия нарушены не будут.Стоит отметить, что в следственный комитет мама малыша обратилась сразу же, как только он попал в реанимацию, то есть за день до трагедии. Женщина говорила, что всего несколько дней назад Тимофей был совершенно здоров, а теперь находится в коме, и просила разобраться, почему состояние ее ребенка настолько ухудшилось, несмотря на то что она своевременно обратилась за медицинской помощью.Мама рассказала, что как только ребенок почувствовал недомогание, она вызвала участкового педиатра. Жаропонижающие не помогли сбить высокую температуру, и врач выписал мальчику антибиотики. На третий день их приема у больного началась рвота, появились симптомы поражения желудочно–кишечного тракта. На скорой с подозрением на острую хирургическую патологию ребенка доставили в городскую больницу.Малыша положили в восьмое хирургическое отделение, где медики исключили подозрение на аппендицит. Но высокая температура продолжала сохраняться, и мальчику поставили очередной укол жаропонижающего. Вскоре ему стало плохо, изо рта пошла пена, начались конвульсии, произошла остановка сердечной деятельности и наступила клиническая смерть.Как уверяла мать ребенка, она в это время около пяти минут металась по коридору больницы в поисках медсестер или врачей. Сердце Тимофея удалось запустить врачам–реаниматологам, но он впал в глубокую кому.Следователи сразу же зарегистрировали заявление, усмотрев в действиях медиков состав преступления еще до смерти малыша. В день, когда было решено возбудить уголовное дело по статье «Халатность», ребенок умер. После этого следственный комитет возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».Сейчас следственный комитет проводит полный анализ действий медиков на всех этапах, включая участковую педиатрию. Главная задача — выяснить, как действие или, наоборот, бездействие каждого повлияли на печальный исход, насколько своевременно и грамотно каждый медработник выполнил свою работу. И в первую очередь предстоящая экспертиза должна помочь следователям найти ответы на эти и другие вопросы. Так что следствие продолжается. «Заполярка» следит за развитием событий.

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