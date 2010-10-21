[Индекс номера 203 (19.12.2017)]



Выставки

Мир не без добрых людей

В минувшую субботу в СРК «Арена» открылась фотовыставка «ОБЪЕКТИВная благотворительность», где представлено 18 фотоисторий из жизни некоммерческих организаций, занимающихся благотворительной деятельностью, и социально активных компаний.



Компания «Норникель» приурочила эту выставку к открытию благотворительного фестиваля «Добрый Норильск», который пройдет в «Арене» 23 декабря с 14 до 20 часов. Напомним, этот фестиваль стал традиционным с 2015 года, когда Норильск, по инициативе благотворительного фонда «Территория добра», присоединился к общероссийскому движению добрых городов. Проект «Добрый Норильск» активно поддерживается компанией «Норникель» и администрацией города, а также некоммерческими организациями Большого Норильска. По словам Светланы Семенковой, главного специалиста управления благотворительных программ ЗФ «Норникеля», «ОБЪЕКТИВная благотворительность» — проект ассоциации крупнейших грантодающих организаций «Форум доноров», который реализуется в форме конкурса. Его цель — привлечь внимание органов власти, СМИ, обычных граждан к деятельности организаций, которые занимаются благотворительностью, рассказать о них и показать их жизнь через фотографии. Шесть лет назад проект начинался как внутренний, для членов «Форума доноров», а со временем расширились критерии участия в нем. За годы его существования было представлено более 700 фотоисторий, отражающих жизнь российских благотворителей. Его участником может стать любая организация, системно занимающаяся благотворительностью в России и публикующая свои отчеты в сети Интернет. В этом году благотворительные фонды и компании предоставили на конкурс «ОБЪЕКТИВная благотворительность» 117 фотографий и небольшие истории к ним. После открытого голосования в финал вышло 18 фоторабот, которые горожане могут увидеть на выставке в СРК «Арена». До Норильска выставка успела побывать в новосибирском аэропорту «Толмачево», в международном аэропорту Анадыря, в музее книги А. П. Чехова «Остров Сахалин» в Южно–Сахалинске, на Витебском вокзале в Санкт–Петербурге. — Норильская благотворительность во многом перекликается с теми проектами, которые можно увидеть на фотографиях, представленных на выставке. Так, например, корпоративные волонтеры «Комбината добра» в прошлом году приняли участие в одном из мероприятий экомарафона «360 минут», который проходил на озере Байкал, и на выставке есть небольшой фотокадр из истории этого экомарафона, — пояснила Светлана Семенкова. Среди 18 фотоисторий есть и работа норильского фотографа Андрея Кийко, ставшего победителем в номинации «Признание коллег». Его фотография с призывом «Не приезжай в гости, приезжай пожить» сделана во время поездки автора в поселок Волочанка. Там он не только окунулся в повседневный быт коренных малочисленных народов Севера, но и узнал, что в местной школе катастрофически не хватает учителей. Вместе с директором школы Денисом Теребихиным они опубликовали в соцсетях пост о том, что дети Волочанки ищут учителей. – И закрутилось! Мы не ожидали такого отклика, — делится Андрей. — Пошли отзывы от педагогов со всей России и ближнего зарубежья: Тольятти, Хакасия, Украина и так далее. Во время своего пребывания в поселке я сделал фотографию детей: в центре — Жанна Серюк, звезда поселка. Именно благодаря ей эта фотография «выстрелила» в соцсетях. Потом в Волочанку приехали журналисты телекомпании НТВ, и после выхода их сюжета в школу поступило 43 резюме от желающих там работать. В отборе педагогов принимали участие и дети. Теперь штат укомплектован. А Жанна Серюк в ближайшее время поедет на Кремлевскую елку. Стоит отметить, что за три недели своего пребывания в Волочанке Андрей сделал более четырехсот снимков.

Наталья Черкашина Фото Владимира Макушкина www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Компания «Норникель» приурочила эту выставку к открытию благотворительного фестиваля «Добрый Норильск», который пройдет в «Арене» 23 декабря с 14 до 20 часов. Напомним, этот фестиваль стал традиционным с 2015 года, когда Норильск, по инициативе благотворительного фонда «Территория добра», присоединился к общероссийскому движению добрых городов. Проект «Добрый Норильск» активно поддерживается компанией «Норникель» и администрацией города, а также некоммерческими организациями Большого Норильска.По словам, «ОБЪЕКТИВная благотворительность» — проект ассоциации крупнейших грантодающих организаций «Форум доноров», который реализуется в форме конкурса. Его цель — привлечь внимание органов власти, СМИ, обычных граждан к деятельности организаций, которые занимаются благотворительностью, рассказать о них и показать их жизнь через фотографии. Шесть лет назад проект начинался как внутренний, для членов «Форума доноров», а со временем расширились критерии участия в нем. За годы его существования было представлено более 700 фотоисторий, отражающих жизнь российских благотворителей. Его участником может стать любая организация, системно занимающаяся благотворительностью в России и публикующая свои отчеты в сети Интернет.В этом году благотворительные фонды и компании предоставили на конкурс «ОБЪЕКТИВная благотворительность» 117 фотографий и небольшие истории к ним. После открытого голосования в финал вышло 18 фоторабот, которые горожане могут увидеть на выставке в СРК «Арена». До Норильска выставка успела побывать в новосибирском аэропорту «Толмачево», в международном аэропорту Анадыря, в музее книги А. П. Чехова «Остров Сахалин» в Южно–Сахалинске, на Витебском вокзале в Санкт–Петербурге.— Норильская благотворительность во многом перекликается с теми проектами, которые можно увидеть на фотографиях, представленных на выставке. Так, например, корпоративные волонтеры «Комбината добра» в прошлом году приняли участие в одном из мероприятий экомарафона «360 минут», который проходил на озере Байкал, и на выставке есть небольшой фотокадр из истории этого экомарафона, — пояснила Светлана Семенкова.Среди 18 фотоисторий есть и работа. Его фотография с призывом «Не приезжай в гости, приезжай пожить» сделана во время поездки автора в поселок Волочанка. Там он не только окунулся в повседневный быт коренных малочисленных народов Севера, но и узнал, что в местной школе катастрофически не хватает учителей. Вместе с директором школы Денисом Теребихиным они опубликовали в соцсетях пост о том, что дети Волочанки ищут учителей.– И закрутилось! Мы не ожидали такого отклика, — делится Андрей. — Пошли отзывы от педагогов со всей России и ближнего зарубежья: Тольятти, Хакасия, Украина и так далее. Во время своего пребывания в поселке я сделал фотографию детей: в центре — Жанна Серюк, звезда поселка. Именно благодаря ей эта фотография «выстрелила» в соцсетях. Потом в Волочанку приехали журналисты телекомпании НТВ, и после выхода их сюжета в школу поступило 43 резюме от желающих там работать. В отборе педагогов принимали участие и дети. Теперь штат укомплектован. А Жанна Серюк в ближайшее время поедет на Кремлевскую елку.Стоит отметить, что за три недели своего пребывания в Волочанке Андрей сделал более четырехсот снимков.

Комментарии



Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим логином.















