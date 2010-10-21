Фото новости:

Открытие интернета

[Индекс номера 203 (19.12.2017)]

 Выставки 
Мир не без добрых людей

В минувшую субботу в СРК «Арена» открылась фотовыставка «ОБЪЕКТИВная благотворительность», где представлено 18 фотоисторий из жизни некоммерческих организаций, занимающихся благотворительной деятельностью, и социально активных компаний.

Компания «Норникель» приурочила эту выставку к открытию благотворительного фестиваля «Добрый Норильск», который пройдет в «Арене» 23 декабря с 14 до 20 часов. Напомним, этот фестиваль стал традиционным с 2015 года, когда Норильск, по инициативе благотворительного фонда «Территория добра», присоединился к общероссийскому движению добрых городов. Проект «Добрый Норильск» активно поддерживается компанией «Норникель» и администрацией города, а также некоммерческими организациями Большого Норильска.
По словам Светланы Семенковой, главного специалиста управления благотворительных программ ЗФ «Норникеля», «ОБЪЕКТИВная благотворительность» — проект ассоциации крупнейших грантодающих организаций «Форум доноров», который реализуется в форме конкурса. Его цель — привлечь внимание органов власти, СМИ, обычных граждан к деятельности организаций, которые занимаются благотворительностью, рассказать о них и показать их жизнь через фотографии. Шесть лет назад проект начинался как внутренний, для членов «Форума доноров», а со временем расширились критерии участия в нем. За годы его существования было представлено более 700 фотоисторий, отражающих жизнь российских благотворителей. Его участником может стать любая организация, системно занимающаяся благотворительностью в России и публикующая свои отчеты в сети Интернет.
В этом году благотворительные фонды и компании предоставили на конкурс «ОБЪЕКТИВная благотворительность» 117 фотографий и небольшие истории к ним. После открытого голосования в финал вышло 18 фоторабот, которые горожане могут увидеть на выставке в СРК «Арена». До Норильска выставка успела побывать в новосибирском аэропорту «Толмачево», в международном аэропорту Анадыря, в музее книги А. П. Чехова «Остров Сахалин» в Южно–Сахалинске, на Витебском вокзале в Санкт–Петербурге.
— Норильская благотворительность во многом перекликается с теми проектами, которые можно увидеть на фотографиях, представленных на выставке. Так, например, корпоративные волонтеры «Комбината добра» в прошлом году приняли участие в одном из мероприятий экомарафона «360 минут», который проходил на озере Байкал, и на выставке есть небольшой фотокадр из истории этого экомарафона, — пояснила Светлана Семенкова.
Среди 18 фотоисторий есть и работа норильского фотографа Андрея Кийко, ставшего победителем в номинации «Признание коллег». Его фотография с призывом «Не приезжай в гости, приезжай пожить» сделана во время поездки автора в поселок Волочанка. Там он не только окунулся в повседневный быт коренных малочисленных народов Севера, но и узнал, что в местной школе катастрофически не хватает учителей. Вместе с директором школы Денисом Теребихиным они опубликовали в соцсетях пост о том, что дети Волочанки ищут учителей.
– И закрутилось! Мы не ожидали такого отклика, — делится Андрей. — Пошли отзывы от педагогов со всей России и ближнего зарубежья: Тольятти, Хакасия, Украина и так далее. Во время своего пребывания в поселке я сделал фотографию детей: в центре — Жанна Серюк, звезда поселка. Именно благодаря ей эта фотография «выстрелила» в соцсетях. Потом в Волочанку приехали журналисты телекомпании НТВ, и после выхода их сюжета в школу поступило 43 резюме от желающих там работать. В отборе педагогов принимали участие и дети. Теперь штат укомплектован. А Жанна Серюк в ближайшее время поедет на Кремлевскую елку.
Стоит отметить, что за три недели своего пребывания в Волочанке Андрей сделал более четырехсот снимков.

Наталья Черкашина
Фото Владимира Макушкина
www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда
vk.com/Газета-Заполярная-правда

Комментарии

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим логином.




Пользователям
Вход
email
Пароль
регистрация нового пользователя
www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда
Статьи текущего номера:
 
В Норильске зажгли главную городскую ёлку, которая нынче сменила место постоянной прописки. На торжественное открытие снежного городка пришли сотни норильчан.

Резонанс 
Следственный комитет Норильска получил предварительное заключение судебно–медицинской экспертизы по факту смерти в городской больнице годовалого малыша. Трагедия произошла 11 октября. Результаты экспертизы следователей не устроили и будут перепроверены.

Выставки 
В минувшую субботу в СРК «Арена» открылась фотовыставка «ОБЪЕКТИВная благотворительность», где представлено 18 фотоисторий из жизни некоммерческих организаций, занимающихся благотворительной деятельностью, и социально активных компаний.

Только в «зп» 
24 декабря по старому стилю исполнится 110 лет со дня рождения Евфросинии Антоновны Керсновской, знаменитой заключенной Норильлага, оставившей в рисунках и записях уникальные свидетельства о неволе сталинского времени. Ее книги «Наскальная живопись» и «Сколько стоит человек» знают во всем мире.

От первого лица 
21 сентября в музейно–выставочном комплексе Норильска состоялась церемония инаугурации, на которой Ринат Ахметчин принял присягу, получив знак главы города. Новый глава Норильска обозначил основные направления своей деятельности: «Целью своей работы на посту главы города Норильска я вижу укрепление социально–экономического потенциала нашего города, качественное улучшение жизни норильчан. Я сделаю все, чтобы Норильск становился лучше. Обещаю работать открыто и честно на благо нашего любимого города».

Спорт–тайм 
МФК «Норильский никель» в девятом туре Суперлиги потерпел неудачу в домашней встрече с «Сибиряком» — 1:1 и 0:3.

Новости:
 19 декабря 2017 
18:19 Норильчан будут возить самолеты Embraer. Продажу авиабилетов в Норильск на лето 2018 года открыла S7Airlines
18:08 В Законодательном собрании Красноярского края обсудили итоги года компании «Норникель»
18:06 На борту самолета, следовавшего из Красноярска в Норильск, умер младенец
17:55 Суд отказал норильской компании, требовавшей признать факт открытия месторождения платины в Красноярском крае
15:16 Сегодня в Норильске день рождения отмечает ДЮСШ-2.
12:17 Союз добровольцев Донбасса помог отправить в последний путь на родину русского добровольца из Норильска.
11:57 Программа «Норникеля» «Комбинат добра» названа лучшей, способствующей развитию волонтерства в России.
11:37 Сразу в двух номинациях отмечен проект «Норникеля» «Понеслось!» на международном конкурсе коммуникационных проектов Eventiada IPRA GWA 2017.
[все новости]
Реклама на сайте
Реклама на gazetazp.ru
GISMETEO: Погода г.Норильск Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика
663300, Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, 18, [Все телефоны и электронные адреса редакций]
Сайт зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42422 от 21.10.2010 г. Учредитель: МАУ "Информационный центр "Норильские новости".
Главный редактор сайта Алла Шуняева. При использовании материалов сайта гиперссылка на gazetazp.ru обязательна.
наверх