[Индекс номера 203 (19.12.2017)]



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Памяти Евфросинии Керсновской

24 декабря по старому стилю исполнится 110 лет со дня рождения Евфросинии Антоновны Керсновской, знаменитой заключенной Норильлага, оставившей в рисунках и записях уникальные свидетельства о неволе сталинского времени. Ее книги «Наскальная живопись» и «Сколько стоит человек» знают во всем мире.



Константин Горбель, Ирина Субочева, Наталья Коростелева и Василий Мороз (слева направо) знакомятся с раритетами музея городской больницы Но мало кто знает, что в Норильске, в музее городской больницы, хранится уникальный экспонат с ее особенными рисунками. Это научная работа выдающегося хирурга лагерной больницы Виктора Алексеевича Кузнецова «Хирургические формы регионарных сосудистых поражений желудочно-кишечного канала», которую в 1949 году проиллюстрировала его медицинская сестра — заключенная Норильлага Евфросиния Керсновская. Она же своим четким почерком переписала в альбом его научный текст. Эту работу разыскивали преемники и хранители наследия — семья подвижников Чапковских, которые в последние годы жизни Евфросинии Антоновны (ее не стало в 1994 году) ухаживали за ней в Ессентуках, куда она переехала из Норильска в начале 1960–х. Когда Евфросиния попала в центральную больницу лагеря с травмой, главному хирургу Кузнецову удалось уговорить ее остаться иллюстрировать его монографию. Медхудожником становилась она в свободное время; основная работа была у нее в перевязочной хирургического отделения... Евфросиния лично участвовала в спасении людей. Раздавленному поездом сохранили жизнь благодаря тому, что сделали срочное переливание крови путем перекачивания прямо из вены Евфросинии, которая при этом даже не прилегла, чтобы не терять время. Паренька с ожогами она уберегла от ампутации обеих кистей рук, делая по многу раз обработки, ванночки, перевязки... (Из книги «Правда как свет». Иллюстрированные воспоминания о сороковых–пятидесятых. Книга 2–я. Концепция издания, руководство проектом: Игорь Чапковский, Нелли Подгорская) Рисунок Е. Керсновской «Заполярной правде» было известно, что работа, в свое время спасенная ветераном норильского здравоохранения Клавдией Ивановной Климовой, находится в созданном ею музее городской больницы. Клавдия Ивановна до последнего дыхания трудилась в больнице, где она была еще и общественным экскурсоводом в музее. После ее кончины три года назад больничный музей стоял закрытым, т. к. среди сотрудников не нашелся человек, который бы продолжил дело Клавдии Ивановны. И городская газета решила инициировать вопрос о дальнейшей деятельности этого ведомственного музея — хранителя истории норильской медицины. Заместитель главы города Норильска Наталья Коростелева отнеслась к нашему призыву с пониманием и вчера, 18 декабря, собрала совещание в музее городской больницы. Главный врач Константин Горбель пояснил, что вопрос о передаче уникальных экспонатов в городской музей поднимался еще при жизни Клавдии Ивановны Климовой. Но было решено, что, пока она работает, они останутся в больничном музее. Сегодня главврач поддерживает идею оцифровать раритеты и решить вопрос, оставаться ли подлинникам в ведомственном музее либо все же передать их в МВК «Музей Норильска». Участники совещания, среди которых были и начальник управления культуры Ирина Субочева, руководитель территориального отдела здравоохранения Коба Кавтеладзе, заместитель директора МВК «Музей Норильска» Василий Мороз, единодушно пришли к выводу, что вопрос этот надо решать поэтапно. Для начала музейщики оформят документы на передачу уникальных экспонатов во временное пользование, для того чтобы сделать профессиональные цифровые копии, дать рекомендации по хранению экспонатов, необходима также их реставрация. В перспективе будет решаться вопрос о создании в музее городской больницы необходимых условий для сохранения фондов. Возможно, самые ценные документы передадут на постоянное хранение в МВК «Музей Норильска». Оцифрованы будут и другие уникальные издания, среди которых «Годовой отчет о деятельности больницы Норильского комбината НКВД за 1942–1943 гг.», «Отчет о первой тысяче операций, проведенных в лечебных учреждениях Норильского комбината и Таймырского окружного здравотдела за период с 20.08.1939 по 27.07.1942 года» и другие. Евфросиния Керсновская В 2019 году будет отмечаться 80–летие со времени создания центральной больницы Норильска. Наталья Коростелева предложила за оставшееся время поработать над обновлением музейной экспозиции с созданием достойных условий хранения и подготовить необходимые документы на получение гранта «Мира новых возможностей» «Норникеля». Мы уже сообщили Дарье Чапковской, которая вместе с отцом Игорем Чапковским являются хранителями наследия Евфросинии Керсновской, что работа с ее иллюстрациями находится в Норильске. Цифровая копия будет передана в Фонд Евфросинии Керсновской в Москву. Известно, что Евфросиния Керсновская очень любила цветы, она рисовала открытки для своих друзей. Дарья Чапковская поделилась, что рисовать она начала в Норильске, так уж заключенной Керсновской было черно и уныло, что ей хотелось через рисунок получить и передать близким немного цвета и радости. Когда она переехала в Ессентуки, то у нее в саду росло множество чудесных цветов, которыми она со всеми делилась. Сейчас цветы в садике Евфросинии Антоновны высаживает Дарья Чапковская. А мы решили предложить нашим читателям нарисовать и принести в редакцию открытки в честь 110–летия Евфросинии Антоновны Керсновской. Мы лично передадим их наследникам удивительной норильчанки. Рады также сообщить, что московский скульптор Дарья Чапковская готова в благодарность за сотрудничество сделать для Норильска эскиз мемориальной доски в честь Евфросинии Антоновны Керсновской. Инициативная группа Клуба старожилов Норильска приступает к сбору подписей, чтобы это благородное дело воплотилось в жизнь. Уже обсуждают — где эта доска может находиться, ведь Евфросиния Керсновская трудилась не только в лагерной больнице, но и в старой шахте 13/15, которых уже не существует. Один из вариантов — знаменитый дом на улице Севастопольской, 7, на строительстве которого она работала. Маки от Е. К., Норильск, 1959 год Мне хотелось бы выступить свидетелем тех глубоких чувств, которые испытывала Е. А. Керсновская к людям, трудившимся с ней в центральной больнице Норильска. Доктор Мардна, главврач Грязнева Вера Ивановна и многие другие стали ее близкими друзьями. Возможность спасать жизнь людям являлась для Е. А. основой ее жизни. Ей было важно нести другим спасение и надежду, она называла ЦБЛ «Оазис в Аду»… Однажды она рассказала мне, как ночами на дежурстве рисовала и переписывала научную работу доктора Кузнецова. И как и в ее книге, в рукописном тексте не будет ни одной помарки, ведь все, что делает Евфросиния Антоновна, она делает навсегда и безупречно. Долгие годы я думала о том, как бы найти эту работу, о которой так много она мне говорила. И вот в переписке с журналистом «Заполярной правды» Ириной Даниленко узнаю, что она ее буквально вчера держала в руках… Историю надо хранить, призывала Евфросиния Антоновна Керсновская. И мне хочется поблагодарить всех, кто оберегает наследие норильских подвижников и особенно Е. А. Керсновской, сохранившей в своих рисунках и рукописных тетрадях память о тех, кто отдал свою жизнь этому городу. Ваши поступки вдохновляют, и я буду сейчас плотно работать над эскизами мемориальной доски в честь Е. А. Керсновской. И я вышлю для тех, кто принесет в редакцию свои рисунки в память о Евфросинии Антоновне, ее открытки в хорошем качестве, вы сможете их распечатать в подарок. Спасибо за память! С уважением к норильчанам, Дарья Чапковская, г. Москва

Ирина Даниленко Фото Ирины Даниленко www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Но мало кто знает, что в Норильске, в музее городской больницы, хранится уникальный экспонат с ее особенными рисунками. Это научная работа выдающегося хирурга лагерной больницы Виктора Алексеевича Кузнецова «Хирургические формы регионарных сосудистых поражений желудочно-кишечного канала», которую в 1949 году проиллюстрировала его медицинская сестра — заключенная Норильлага Евфросиния Керсновская. Она же своим четким почерком переписала в альбом его научный текст. Эту работу разыскивали преемники и хранители наследия — семья подвижников Чапковских, которые в последние годы жизни Евфросинии Антоновны (ее не стало в 1994 году) ухаживали за ней в Ессентуках, куда она переехала из Норильска в начале 1960–х.«Заполярной правде» было известно, что работа, в свое время спасенная ветераном норильского здравоохранения Клавдией Ивановной Климовой, находится в созданном ею музее городской больницы. Клавдия Ивановна до последнего дыхания трудилась в больнице, где она была еще и общественным экскурсоводом в музее. После ее кончины три года назад больничный музей стоял закрытым, т. к. среди сотрудников не нашелся человек, который бы продолжил дело Клавдии Ивановны. И городская газета решила инициировать вопрос о дальнейшей деятельности этого ведомственного музея — хранителя истории норильской медицины.Заместитель главы города Норильска Наталья Коростелева отнеслась к нашему призыву с пониманием и вчера, 18 декабря, собрала совещание в музее городской больницы. Главный врач Константин Горбель пояснил, что вопрос о передаче уникальных экспонатов в городской музей поднимался еще при жизни Клавдии Ивановны Климовой. Но было решено, что, пока она работает, они останутся в больничном музее. Сегодня главврач поддерживает идею оцифровать раритеты и решить вопрос, оставаться ли подлинникам в ведомственном музее либо все же передать их в МВК «Музей Норильска».Участники совещания, среди которых были и начальник управления культуры Ирина Субочева, руководитель территориального отдела здравоохранения Коба Кавтеладзе, заместитель директора МВК «Музей Норильска» Василий Мороз, единодушно пришли к выводу, что вопрос этот надо решать поэтапно. Для начала музейщики оформят документы на передачу уникальных экспонатов во временное пользование, для того чтобы сделать профессиональные цифровые копии, дать рекомендации по хранению экспонатов, необходима также их реставрация. В перспективе будет решаться вопрос о создании в музее городской больницы необходимых условий для сохранения фондов. Возможно, самые ценные документы передадут на постоянное хранение в МВК «Музей Норильска».Оцифрованы будут и другие уникальные издания, среди которых «Годовой отчет о деятельности больницы Норильского комбината НКВД за 1942–1943 гг.», «Отчет о первой тысяче операций, проведенных в лечебных учреждениях Норильского комбината и Таймырского окружного здравотдела за период с 20.08.1939 по 27.07.1942 года» и другие.В 2019 году будет отмечаться 80–летие со времени создания центральной больницы Норильска. Наталья Коростелева предложила за оставшееся время поработать над обновлением музейной экспозиции с созданием достойных условий хранения и подготовить необходимые документы на получение гранта «Мира новых возможностей» «Норникеля».Мы уже сообщили Дарье Чапковской, которая вместе с отцом Игорем Чапковским являются хранителями наследия Евфросинии Керсновской, что работа с ее иллюстрациями находится в Норильске. Цифровая копия будет передана в Фонд Евфросинии Керсновской в Москву.Известно, что Евфросиния Керсновская очень любила цветы, она рисовала открытки для своих друзей. Дарья Чапковская поделилась, что рисовать она начала в Норильске, так уж заключенной Керсновской было черно и уныло, что ей хотелось через рисунок получить и передать близким немного цвета и радости. Когда она переехала в Ессентуки, то у нее в саду росло множество чудесных цветов, которыми она со всеми делилась. Сейчас цветы в садике Евфросинии Антоновны высаживает Дарья Чапковская. А мы решили предложить нашим читателям нарисовать и принести в редакцию открытки в честь 110–летия Евфросинии Антоновны Керсновской. Мы лично передадим их наследникам удивительной норильчанки.Рады также сообщить, что московский скульптор Дарья Чапковская готова в благодарность за сотрудничество сделать для Норильска эскиз мемориальной доски в честь Евфросинии Антоновны Керсновской. Инициативная группа Клуба старожилов Норильска приступает к сбору подписей, чтобы это благородное дело воплотилось в жизнь. Уже обсуждают — где эта доска может находиться, ведь Евфросиния Керсновская трудилась не только в лагерной больнице, но и в старой шахте 13/15, которых уже не существует. Один из вариантов — знаменитый дом на улице Севастопольской, 7, на строительстве которого она работала.

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