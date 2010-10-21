[Индекс номера 203 (19.12.2017)]



От первого лица

Глава Норильска об итогах и планах

21 сентября в музейно–выставочном комплексе Норильска состоялась церемония инаугурации, на которой Ринат Ахметчин принял присягу, получив знак главы города. Новый глава Норильска обозначил основные направления своей деятельности: «Целью своей работы на посту главы города Норильска я вижу укрепление социально–экономического потенциала нашего города, качественное улучшение жизни норильчан. Я сделаю все, чтобы Норильск становился лучше. Обещаю работать открыто и честно на благо нашего любимого города».



До традиционной стодневки еще остается время, однако новогодний рубеж уже совсем близко, и эксклюзивно для «Заполярной правды» мэр города ответил на несколько важных вопросов. – Ринат Вячеславович, вы были избраны главой города фактически под конец года. Что нужно успеть сделать за оставшиеся дни 2017–го, какие первоочередные задачи стоят перед администрацией Норильска? – Есть две очень важные задачи. Первую мы уже выполнили — защитили и утвердили бюджет города на 2018 год, согласовав его со всеми инстанциями. Вторая задача связана с тем обстоятельством, что большинство работ по коммунальному хозяйству сдаются в конце года, и сейчас по ряду объектов за девять месяцев соотношение «план–факт» складывается не в нашу пользу. Торопятся все, но нам надо правильно принять объемы выполненных работ. С одной стороны, хочется все успеть, все подписать, заплатить деньги, выполняя бюджет. А с другой — работы надо принимать качественно, не допуская брака и недоделок. Если организации не выполнили объемы либо же выполнили их с ненадлежащим качеством, то принимать их нельзя. Такая позиция ударит, конечно, и по администрации, ведь так мы фиксируем неисполнение по определенным статьям бюджета. Но такой подход я считаю куда более правильным и объективным, нежели принять все оптом «под честное слово», а потом видеть недовольство потребителя результатом и принимать претензии от горожан. Поэтому я считаю, что лучше меньше, да лучше. – Состоялись публичные слушания по бюджету, на которых вам задали такой вопрос: что будет дальше с объектами, где не успели провести какие–либо работы? Будут ли средства для этого предусмотрены в бюджете 2018 года? – При формировании бюджета, который, замечу, верстался далеко не в последние дни этого года, не было учтено дополнительное финансирование. Однако это не означает, что запланированное в этом году останется невыполненным. Корректировка бюджета происходит в течение всего года, поэтому в любом случае средства, которые появятся в результате экономии по другим статьям наших расходов, мы направим именно на завершение объектов 2017 года. – После выборов в городской Совет изменилась структура власти, как исполнительной, так и представительной. Говорят, что у такого разделения есть как плюсы, так и минусы, что бы вы отнесли к ним? – Лично я не работал при какой–то иной структуре государственной власти. Вся моя сознательная жизнь прошла с полным пониманием — есть власть законодательная, а есть исполнительная, есть горсовет, и есть глава города, руководитель администрации. Одна ветвь определяет, что нужно делать, другая — исполняет. И лучшей системы пока не придумано. – А как бы вам хотелось выстраивать эти отношения? – У нас должна быть команда, стремящаяся к достижению единой цели. В то же время необходимо не только разделение локальных задач с постоянным контролем исполнения принятого, но и взаимодействие. Например, бюджет формируем мы, администрация города, однако депутаты ближе к народу. Чаще и напрямую общаясь с населением, они хорошо понимают его нужды и должны лучше знать, на какие проекты стоит обратить большее внимание, а на какие меньшее, снижая таким образом возможные ошибки при планировании. Работать надо теснее, активнее, такой бюджет легче принимается, исполняется и контролируется. Сейчас депутаты критикуют нас за неполное исполнение бюджета, это конструктивная, полезная критика. И мы должны менять эту ситуацию совместно с городским Советом. – Как изменить ситуацию? Заступив на должность, вы сразу же обратили внимание на позднее заключение контрактов. – Да, на это я указал еще и представительной власти. Если процесс контролируется в течение всего года, отчего накопилось неисполнение, где поквартальный контроль? Поэтому и предложил — в следующем году составляем квартальный график, а при необходимости и ежемесячный. Так проще уложиться в сроки. В законе расписаны все этапы и процедуры закупок, что должно контролироваться и депутатским корпусом в том числе. И работа должна начинаться сразу, без раскачки. Уже к 1 мая мы должны выйти на заключение договоров по летним работам. При таком подходе подрядчикам будут понятны перспективы и порядок действий — еще до начала навигации они могут начать заниматься вопросами подготовки завоза материалов, подбором персонала, техники и так далее. Второй момент, который требует проработки, — финансирование. Связано это с тем, что строительно–ремонтный период на нашей широте короток, порой выделенные для ремонта средства мы не успеваем освоить, как говорится, по фактической погоде. И деньги есть, и фронт работ есть, но нет необходимого количества подрядчиков на территории. В этом случае нужно искать золотую середину, понимая, что за северное лето мы сможем сделать ограниченные объемы работ, при этом качественно и в срок. Другими словами, планы строить необходимо, исходя из реальных производственных возможностей. Лучше заложить в бюджет меньше денег по статье, но обязательно выполнить намеченное. Это очень важно. – Говоря о новых задачах и подходах, планируете ли вы как–то менять саму структуру администрации? – Структуру выстраивали до меня, модифицируя ее все эти годы. Названия и формы менялись, но суть остается прежней. Для корректировок определенного функционала требуется изменение законов, положений, инструкций и прочего. Раздувать аппарат я не собираюсь, но и бессмысленных, ради показной галочки, сокращений не приемлю. Как известно, существует определенная закономерность — приходит новый руководитель, ему что–то не нравится, и он перекраивает структуру. Меняет людей, сокращает, потом набирает новых и учит их заново. Затем проходит год, и он понимает, что накроил с ошибками, возвращается к прежней структуре. Я против таких метаний. Определенные корректировки, конечно, нужны и будут, но не более. Соответствующий опыт работы с персоналом у меня достаточный. – Город всегда тесно сотрудничал с градообразующим предприятием, где вы совсем недавно работали. Как видите дальнейшую работу с компанией? – Совсем недавно мне довелось принять участие в федеральной учебной программе по развитию малых и моногородов, которая проходила в Сколково. В ней приняли участие представители более чем 300 городов нашей страны. Так вот, результаты нашего сотрудничества с «Норникелем» стали предметом зависти большинства. Таких регионов и городов, где градообразующее предприятие точно знает, что нужно делать на территории, хочет это делать и делает, наберется не больше пяти процентов от общего числа. Мы с компанией делаем одно дело. Половина жителей работает в «Норникеле», другая половина — в бюджетных организациях, мы как были единым целым, так и останемся на долгие годы. – У горожан много вопросов по поводу жилфонда — дома в городе «преклонного возраста», некоторые в аварийном состоянии. Что думаете делать? – Есть глобальный вопрос, который для меня принципиален, — это строительство жилья. У нас очень много аварийного жилфонда. Строительство уже много лет не ведется, людей переселять некуда, а постоянно тратить деньги на ремонт квартир в аварийном жилье — решение неправильное. Необходимо строить или ремонтировать дома по–новому, как на Ленинском проспекте, 10, Кирова, 1, или Богдана Хмельницкого, 1. Да, средства потребуются большие, ведь в Норильске себестоимость квадратного метра приближается к московским ценам. Самостоятельно, лишь за счет городского бюджета, мы не сможем решить эту задачу, нужно искать варианты и формы партнерства. Председатель Законодательного собрания края Дмитрий Свиридов во время рабочей поездки поручил нам рассчитать стоимость разных вариантов — строительства, реконструкции или реновации. Прозвучит, возможно, как фантастика, но я ставлю перед собой цель на 65–летие города подписать четырёхстороннее соглашение между федеральными центром, краевыми властями, «Норникелем» и администрацией города о строительстве нового жилья в Норильске с 2019 года. – Какие еще инфраструктурные проекты будут реализованы в ближайшее время? – Прежде всего это строительство нового парка возле озера Долгое, создание новой территории отдыха для горожан. Уже многое сделано, в этом году там впервые организована главная новогодняя площадка Норильска. Кроме того, мы ведем активный диалог с руководством НИИ Крайнего Севера, рассчитываем, что они займутся озеленением парка, такие технологии для Крайнего Севера имеются. Нужно сделать так, чтобы вокруг озера было зелено. Многие из нас помнят, что когда–то там был пляж, где мы купались, отдыхали. А само озеро хорошо бы освободить от мусора. Биологической очисткой готов заняться тот же институт Крайнего Севера, такие договоренности уже есть. В общем, произведем экспериментальную посадку растений, а на следующий год посмотрим, оценим. Если приживутся в нашем климате — работа будет продолжена. Считайте, что у меня есть мечта — голубое озеро, а по берегам — зеленые деревья. – В этом году уже была проведена большая работа по реконструкции взлетной полосы аэропорта, как будем действовать в 2018–м? – Мы провели заседание штаба по реконструкции ВПП, куда были приглашены представители «Норникеля», авиакомпании NordStar, аэропорта «Норильск», администрации Дудинки и представители речного пассажирского транспорта. Обсудили программу летних авиаперелетов с использованием больших самолетов — существенных ограничений по пассажирским перевозкам вводить не планируется. Так как взлетная полоса все–таки будет работать не на всю длину, самолет вместо 170 пассажиров будет брать на борт 150, будут ограничения и по провозу багажа, ровно такие же, как были летом этого года. Рейс на Москву будет выполняться с посадкой на дозаправку в Новом Уренгое, без высадки пассажиров. Обратный полёт будет прямым, без дозаправки. Насколько нам известно, авиакомпания S7 планирует осуществлять прямые рейсы в Новосибирск после решения организационных вопросов. А рейсы на Москву и в краевую столицу будет выполнять NordStar — три рейса в Москву, два в Красноярск. Самый сложный период будущего лета — с 20 июня по 7 июля, когда будут ограничения по количеству рейсов. Это необходимо для монтажа особо важного оборудования непосредственно на взлетной полосе, в этот период частота полетов составит 1–2 рейса в день. Планируется, что особый регламент в аэропорту завершится 22 сентября. – Вопрос о строительстве перинатального центра. Как там обстоят дела, какова ваша оценка по большому счету? – В ответ на поручение губернатора края дать реалистичные сроки достройки этого объекта мы обозначили их как сентябрь–октябрь 2018 года. По моему мнению, не нужно торопиться, суетиться и бросаться на объект с шашками наголо. Будем спокойно, качественно достраивать. С нашей стороны, как и со стороны «Норникеля» содействие в строительстве оказывается во всем, помогаем чем только можно — людьми, техникой, материалами. Но самый сложный вопрос — финансовый, который не зависит от нашей территории. Если финансирование будет налажено, то в сентябре объект будет сдан. – Давайте поговорим о городской елке. В этом году было принято решение о переносе места главного символа Нового года. В связи с чем это было сделано? – Мы ставим елку там, где строится отличный парк, создаем традицию. Сделаем дорожки, поставим скамейки, проведем освещение. Есть в планах и вариант использования недостроенной девятиэтажки в этом районе — хотим сделать там большой ресторан с хорошими видовыми характеристиками, на несколько этажей, со столиками на улице летом. Ведем переговоры с предпринимателями. Есть идеи и по использованию земляной горы в районе парка — возможно, сможем сделать из нее всесезонный вариант для скейтбордистов летом и любителей сноуборда зимой. – В следующем году Норильск отметит 65–летний юбилей. Как будем праздновать? – Мы для себя решили, что весь 2018 год будет годом 65–летия города. Создан совместный с «Норникелем» комитет по подготовке к празднованию, определены основные этапы, праздничные площадки, массовые мероприятия. Главный праздник будет длиться, как и принято у нас, три дня — 13, 14 и 15 июля. Но и в течение года будут происходить различные события, конкурсы, концерты и ярмарки. Однако давайте сохраним интригу и обо всех подробностях расскажем чуть позже. – Скажите, Ринат Вячеславович, вы оптимист или пессимист по жизни? – Я, конечно, оптимист и стараюсь всегда быть таковым. Для оптимизма нужен результат, и я предпочитаю запланировать поменьше, чтобы потом всегда перевыполнять заявленное с качественным результатом. Планировать больше, чтобы не выполнять и постоянно испытывать неудовлетворение от работы — такое не по мне. – Вы коренной норильчанин, прошли путь от слесаря до главы города... – Это уже четвертое направление деятельности, которое кардинально поменяло все в моей жизни. Первую рабочую десятилетку заняла «подземка». Я работал на руднике «Таймырский» — слесарем, мастером, механиком, начальником участка. Окончил институт, в котором мы учились вместе с женой, потом — университет. С женой мы вместе уже тридцать два года. Потом мне предложили работать в блоке кадровой политики, это еще десять лет трудового стажа. Ну и последние десять лет я занимался промышленным транспортом. – У вас двое взрослых сыновей. Как они, пошли по вашим стопам? – Я всю жизнь мечтал видеть рядом дочку Машеньку, а получил двух пацанов, сейчас им 32 и 22 года. Младший учится в нашем НИИ, хочу сделать из него инженера–обогатителя. Старший работает в столице, совершенствуется в области частно–государственного партнерства. – Какие у вас есть новогодние традиции? – Новый год — это семейный праздник. Несмотря на все трудности и расстояния, мы всегда стараемся собраться всей семьей, с друзьями. Как говорится, как Новый год встретишь, так его и проведешь. – Спасибо за интервью.

Татьяна Глебова Фото Владимира Макушкина и Елены Худановой www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда До традиционной стодневки еще остается время, однако новогодний рубеж уже совсем близко, и эксклюзивно для «Заполярной правды» мэр города ответил на несколько важных вопросов.– Есть две очень важные задачи. Первую мы уже выполнили — защитили и утвердили бюджет города на 2018 год, согласовав его со всеми инстанциями. Вторая задача связана с тем обстоятельством, что большинство работ по коммунальному хозяйству сдаются в конце года, и сейчас по ряду объектов за девять месяцев соотношение «план–факт» складывается не в нашу пользу. Торопятся все, но нам надо правильно принять объемы выполненных работ. С одной стороны, хочется все успеть, все подписать, заплатить деньги, выполняя бюджет. А с другой — работы надо принимать качественно, не допуская брака и недоделок. Если организации не выполнили объемы либо же выполнили их с ненадлежащим качеством, то принимать их нельзя. Такая позиция ударит, конечно, и по администрации, ведь так мы фиксируем неисполнение по определенным статьям бюджета. Но такой подход я считаю куда более правильным и объективным, нежели принять все оптом «под честное слово», а потом видеть недовольство потребителя результатом и принимать претензии от горожан. Поэтому я считаю, что лучше меньше, да лучше.– При формировании бюджета, который, замечу, верстался далеко не в последние дни этого года, не было учтено дополнительное финансирование. Однако это не означает, что запланированное в этом году останется невыполненным. Корректировка бюджета происходит в течение всего года, поэтому в любом случае средства, которые появятся в результате экономии по другим статьям наших расходов, мы направим именно на завершение объектов 2017 года.– Лично я не работал при какой–то иной структуре государственной власти. Вся моя сознательная жизнь прошла с полным пониманием — есть власть законодательная, а есть исполнительная, есть горсовет, и есть глава города, руководитель администрации. Одна ветвь определяет, что нужно делать, другая — исполняет. И лучшей системы пока не придумано.– У нас должна быть команда, стремящаяся к достижению единой цели. В то же время необходимо не только разделение локальных задач с постоянным контролем исполнения принятого, но и взаимодействие. Например, бюджет формируем мы, администрация города, однако депутаты ближе к народу. Чаще и напрямую общаясь с населением, они хорошо понимают его нужды и должны лучше знать, на какие проекты стоит обратить большее внимание, а на какие меньшее, снижая таким образом возможные ошибки при планировании. Работать надо теснее, активнее, такой бюджет легче принимается, исполняется и контролируется. Сейчас депутаты критикуют нас за неполное исполнение бюджета, это конструктивная, полезная критика. И мы должны менять эту ситуацию совместно с городским Советом.– Да, на это я указал еще и представительной власти. Если процесс контролируется в течение всего года, отчего накопилось неисполнение, где поквартальный контроль? Поэтому и предложил — в следующем году составляем квартальный график, а при необходимости и ежемесячный. Так проще уложиться в сроки. В законе расписаны все этапы и процедуры закупок, что должно контролироваться и депутатским корпусом в том числе. И работа должна начинаться сразу, без раскачки. Уже к 1 мая мы должны выйти на заключение договоров по летним работам. При таком подходе подрядчикам будут понятны перспективы и порядок действий — еще до начала навигации они могут начать заниматься вопросами подготовки завоза материалов, подбором персонала, техники и так далее. Второй момент, который требует проработки, — финансирование. Связано это с тем, что строительно–ремонтный период на нашей широте короток, порой выделенные для ремонта средства мы не успеваем освоить, как говорится, по фактической погоде. И деньги есть, и фронт работ есть, но нет необходимого количества подрядчиков на территории. В этом случае нужно искать золотую середину, понимая, что за северное лето мы сможем сделать ограниченные объемы работ, при этом качественно и в срок. Другими словами, планы строить необходимо, исходя из реальных производственных возможностей. Лучше заложить в бюджет меньше денег по статье, но обязательно выполнить намеченное. Это очень важно.– Структуру выстраивали до меня, модифицируя ее все эти годы. Названия и формы менялись, но суть остается прежней. Для корректировок определенного функционала требуется изменение законов, положений, инструкций и прочего. Раздувать аппарат я не собираюсь, но и бессмысленных, ради показной галочки, сокращений не приемлю. Как известно, существует определенная закономерность — приходит новый руководитель, ему что–то не нравится, и он перекраивает структуру. Меняет людей, сокращает, потом набирает новых и учит их заново. Затем проходит год, и он понимает, что накроил с ошибками, возвращается к прежней структуре. Я против таких метаний. Определенные корректировки, конечно, нужны и будут, но не более. Соответствующий опыт работы с персоналом у меня достаточный.– Совсем недавно мне довелось принять участие в федеральной учебной программе по развитию малых и моногородов, которая проходила в Сколково. В ней приняли участие представители более чем 300 городов нашей страны. Так вот, результаты нашего сотрудничества с «Норникелем» стали предметом зависти большинства. Таких регионов и городов, где градообразующее предприятие точно знает, что нужно делать на территории, хочет это делать и делает, наберется не больше пяти процентов от общего числа. Мы с компанией делаем одно дело. Половина жителей работает в «Норникеле», другая половина — в бюджетных организациях, мы как были единым целым, так и останемся на долгие годы.– Есть глобальный вопрос, который для меня принципиален, — это строительство жилья. У нас очень много аварийного жилфонда. Строительство уже много лет не ведется, людей переселять некуда, а постоянно тратить деньги на ремонт квартир в аварийном жилье — решение неправильное. Необходимо строить или ремонтировать дома по–новому, как на Ленинском проспекте, 10, Кирова, 1, или Богдана Хмельницкого, 1. Да, средства потребуются большие, ведь в Норильске себестоимость квадратного метра приближается к московским ценам. Самостоятельно, лишь за счет городского бюджета, мы не сможем решить эту задачу, нужно искать варианты и формы партнерства. Председатель Законодательного собрания края Дмитрий Свиридов во время рабочей поездки поручил нам рассчитать стоимость разных вариантов — строительства, реконструкции или реновации. Прозвучит, возможно, как фантастика, но я ставлю перед собой цель на 65–летие города подписать четырёхстороннее соглашение между федеральными центром, краевыми властями, «Норникелем» и администрацией города о строительстве нового жилья в Норильске с 2019 года.– Прежде всего это строительство нового парка возле озера Долгое, создание новой территории отдыха для горожан. Уже многое сделано, в этом году там впервые организована главная новогодняя площадка Норильска. Кроме того, мы ведем активный диалог с руководством НИИ Крайнего Севера, рассчитываем, что они займутся озеленением парка, такие технологии для Крайнего Севера имеются. Нужно сделать так, чтобы вокруг озера было зелено. Многие из нас помнят, что когда–то там был пляж, где мы купались, отдыхали. А само озеро хорошо бы освободить от мусора. Биологической очисткой готов заняться тот же институт Крайнего Севера, такие договоренности уже есть. В общем, произведем экспериментальную посадку растений, а на следующий год посмотрим, оценим. Если приживутся в нашем климате — работа будет продолжена. Считайте, что у меня есть мечта — голубое озеро, а по берегам — зеленые деревья.– Мы провели заседание штаба по реконструкции ВПП, куда были приглашены представители «Норникеля», авиакомпании NordStar, аэропорта «Норильск», администрации Дудинки и представители речного пассажирского транспорта. Обсудили программу летних авиаперелетов с использованием больших самолетов — существенных ограничений по пассажирским перевозкам вводить не планируется. Так как взлетная полоса все–таки будет работать не на всю длину, самолет вместо 170 пассажиров будет брать на борт 150, будут ограничения и по провозу багажа, ровно такие же, как были летом этого года. Рейс на Москву будет выполняться с посадкой на дозаправку в Новом Уренгое, без высадки пассажиров. Обратный полёт будет прямым, без дозаправки. Насколько нам известно, авиакомпания S7 планирует осуществлять прямые рейсы в Новосибирск после решения организационных вопросов. А рейсы на Москву и в краевую столицу будет выполнять NordStar — три рейса в Москву, два в Красноярск. Самый сложный период будущего лета — с 20 июня по 7 июля, когда будут ограничения по количеству рейсов. Это необходимо для монтажа особо важного оборудования непосредственно на взлетной полосе, в этот период частота полетов составит 1–2 рейса в день. Планируется, что особый регламент в аэропорту завершится 22 сентября.– В ответ на поручение губернатора края дать реалистичные сроки достройки этого объекта мы обозначили их как сентябрь–октябрь 2018 года. По моему мнению, не нужно торопиться, суетиться и бросаться на объект с шашками наголо. Будем спокойно, качественно достраивать. С нашей стороны, как и со стороны «Норникеля» содействие в строительстве оказывается во всем, помогаем чем только можно — людьми, техникой, материалами. Но самый сложный вопрос — финансовый, который не зависит от нашей территории. Если финансирование будет налажено, то в сентябре объект будет сдан.– Мы ставим елку там, где строится отличный парк, создаем традицию. Сделаем дорожки, поставим скамейки, проведем освещение. Есть в планах и вариант использования недостроенной девятиэтажки в этом районе — хотим сделать там большой ресторан с хорошими видовыми характеристиками, на несколько этажей, со столиками на улице летом. Ведем переговоры с предпринимателями. Есть идеи и по использованию земляной горы в районе парка — возможно, сможем сделать из нее всесезонный вариант для скейтбордистов летом и любителей сноуборда зимой.– Мы для себя решили, что весь 2018 год будет годом 65–летия города. Создан совместный с «Норникелем» комитет по подготовке к празднованию, определены основные этапы, праздничные площадки, массовые мероприятия. Главный праздник будет длиться, как и принято у нас, три дня — 13, 14 и 15 июля. Но и в течение года будут происходить различные события, конкурсы, концерты и ярмарки. Однако давайте сохраним интригу и обо всех подробностях расскажем чуть позже.– Я, конечно, оптимист и стараюсь всегда быть таковым. Для оптимизма нужен результат, и я предпочитаю запланировать поменьше, чтобы потом всегда перевыполнять заявленное с качественным результатом. Планировать больше, чтобы не выполнять и постоянно испытывать неудовлетворение от работы — такое не по мне.– Это уже четвертое направление деятельности, которое кардинально поменяло все в моей жизни. Первую рабочую десятилетку заняла «подземка». Я работал на руднике «Таймырский» — слесарем, мастером, механиком, начальником участка. Окончил институт, в котором мы учились вместе с женой, потом — университет. С женой мы вместе уже тридцать два года. Потом мне предложили работать в блоке кадровой политики, это еще десять лет трудового стажа. Ну и последние десять лет я занимался промышленным транспортом.– Я всю жизнь мечтал видеть рядом дочку Машеньку, а получил двух пацанов, сейчас им 32 и 22 года. Младший учится в нашем НИИ, хочу сделать из него инженера–обогатителя. Старший работает в столице, совершенствуется в области частно–государственного партнерства.– Новый год — это семейный праздник. Несмотря на все трудности и расстояния, мы всегда стараемся собраться всей семьей, с друзьями. Как говорится, как Новый год встретишь, так его и проведешь.

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