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[Индекс номера 203 (19.12.2017)]

 Спорт–тайм 
Сибирский характер

МФК «Норильский никель» в девятом туре Суперлиги потерпел неудачу в домашней встрече с «Сибиряком» — 1:1 и 0:3.

До отчетного тура история личных встреч команд насчитывала 29 игр, в которых норильчане десять раз выходили победителями и еще четырежды была зафиксирована ничья. Разница забитых и пропущенных мячей — 112:111 в пользу «Норникеля». При этом из девяти игр, проведенных в Норильске, хозяева пять раз праздновали победу, гости были сильнее трижды.
Последняя в уходящем году домашняя встреча для заполярной команды выдалась непростой. «Сибиряк» в этом сезоне претендует на чемпионский титул, поэтому игра с новосибирцами — испытание для любого соперника. Именно этот матч специалисты назвали центральным в туре, хотя, по большому счету, в целом уровень команд заметно отличается. И если в первой встрече двухматчевого противостояния победитель выявлен не был, во второй игровой день случилось то, что и должно было случиться, — более сильные новосибирцы не оставили своим визави шансов.
Кроме того, в девятом туре «Дина» значительно уступила «Синаре» — 2:7 и 1:8, «Ухта» оказалась слабее «КПРФ» — 2:6 и 1:6, «Новая генерация» и «Политех» поделили очки — 4:3 и 5:7, «Газпром–Югра» переиграл «Прогресс» — 8:1 и 4:3, а «Автодор» был бит «Тюменью» — 2:6 и 2:3.
Фото с сайта: amfr.ru
Первыми отличились хозяева площадки, когда на второй минуте Сергей Сытин элегантно, одним касанием переиграл вратаря новосибирцев. Ответного гола пришлось ждать довольно долго — только на 34–й минуте «Сибиряк» стараниями Сергея Покотыло поразил ворота Алексея Попова. Не желая мириться с ничейным счетом, каждая из команд прибегла к помощи пятого полевого игрока, но до финальной сирены результат на табло так и не изменился. В итоге первая встреча завершилась боевой и, в общем–то, закономерной ничьей — 1:1.
На послематчевой пресс–конференции главный тренер «Норильского никеля» Александр Соколов отметил, что за последнее время его команда стала сплоченнее:
– Мы видим, как наши ребята работают на тренировках, их отношение друг к другу. Сегодня они очень старались, за что я им благодарен. Отлично сыграли вратари обеих команд: Балашов и Попов были на высоте. По той игре, которую мы сегодня показали, можно сказать, что ребята буквально жили на площадке. В завтрашнем матче мы приложим все усилия, чтобы добиться первой в этом сезоне Суперлиги домашней победы.
Несмотря на надежды рулевого норильчан, предпосылок к благополучному исходу второго матча для его команды было немного. И если в первом тайме соперники действовали предельно аккуратно, сохранив нули на табло во многом из–за грамотного распределения сил в обороне, то к концу игры «Сибиряку» просто повезло. За четыре минуты до конца встречи Павел Соколов получил выверенную передачу от своего голкипера и хладнокровно распечатал ворота Василия Белова, который в ответной встрече сменил Попова на посту. Придя в себя после такого расклада, рулевой северян меняет вратаря на пятого полевого игрока, чем сибиряки с удовольствием пользуются и за две минуты до сирены стараниями Умберто оформляют еще два гола.
Остается лишь добавить, что норильчане на 16–й минуте остались в меньшинстве, когда за фол последней надежды с площадки был удален Павел Сучилин. Однако в этом эпизоде новосибирцы своим преимуществом не воспользовались. Транжирили свои моменты и хозяева, например, в самом конце первой 25–минутки Сергей Сытин умудрился промахнуться по никем не прикрытым воротам соперника.
Итоговый счет матча — 0:3, и «Норильский никель» продлевает свою безвыигрышную домашнюю серию Суперлиги.
– За хорошую игру очков не дают, все решают голы. Моменты у нас были, но мы не смогли их использовать. Сейчас нам нужно постараться забыть этот матч, не искать виноватого в проигрыше и сосредоточиться на следующих играх, — подытожил результаты второго матча Александр Соколов.
– Для начала я бы хотел поблагодарить «Сибиряк», в составе которого играл три года. У этой команды есть характер: и вчера, и сегодня она это показала, — отметил игрок «Норильского никеля» Николай Канивец. — В мини–футболе мелочей не бывает: на секунду расслабился — и ты уже проигрываешь. Хочу отметить хорошую игру голкиперов: Попов и Белов, а также «сибиряк» Балашов при огромном количестве опасных моментов были на высоте. А то, что за две игры мы забили один–единственный мяч, здесь, как мне кажется, сказывается психологическая составляющая, возможно, нервозность. Что касается физической формы — здесь у нас все в порядке. Эта игра была очень хорошей в плане размышления. Мы много работаем, но, чтобы побеждать, нужно быть еще усерднее. Хочу поблагодарить болельщиков за поддержку и прошу их сильно не расстраиваться.
По итогам девятого тура в копилке «Норильского никеля» стало на одно очко больше. Тем не менее норильчане остаются на шестой строчке турнирной таблицы.
В следующем туре северяне сразятся с другим лидером чемпионата — командой «Газпром–Югра». Встреча состоится уже завтра, 20 декабря, в Югорске. Предстоящая игра для «Норильского никеля» — последняя в уходящем году. После перерыва команда Александра Соколова на площадку выйдет 9 и 10 января в рамках домашней встречи с новичком Суперлиги смоленским «Автодором».

Град голов
Безоговорочное лидерство «Ремонтника» и разгромное поражение «Туран–Газпрома», умудрившегося в одной игре пропустить 21 мяч. Об итогах очередных матчей чемпионата и первенства Норильска по мини–футболу в традиционном обзоре «Заполярной правды».
Мини–футбол — это не большой футбол, поэтому нет ничего удивительного в том, что кто–то кому–то крупно проиграл. Но и в этом виде спорта бывают моменты, когда даже любительский статус команд не оправдывает огромную разницу в счете.
Фото с сайта: ffmf-nsk.ru
Игра между «Арктикой», которая с переменным успехом болтается где–то в середине турнирной таблицы, и «Туран–Газпромом», замыкающим лигу, наверняка запомнится надолго как участникам, так и зрителям. А все потому, что за отведенные по протоколу 40 минут чистого игрового времени в воротах одной из команд мяч побывал 21 раз. Причин, по которым происходит град голов, может быть предостаточно. Сейчас мы не станем рассказывать о случаях, когда футболистов попросту не отпускают с работы на игры, или о том, что кто–то выбывает из строя по болезни, а скамейка запасных настолько скудная, что итог встречи становится очевидным еще до стартового свистка. Мы лишь заметим, что если после такого сокрушительного поражения игроки «Туран–Газпрома» найдут в себе силы и доиграют чемпионат (впереди еще бОльшая часть встреч), то они по праву заслужат самые лестные отзывы.
А теперь посмотрим на расклад сил во всех трех лигах зоны «Таймыр».
В минувшие выходные в Первой лиге было сыграно сразу два тура. Помимо описанного выше события, в шестом туре «Норникель–М» уступил «Ремонтнику» — 2:6, «Надежда» на удивление легко разобралась с «Медеплавильщиком» — 9:2, а «Строитель» и дудинский «Таймыр» так и не провели матч по причине неявки последнего из–за погодных условий. На следующий день в рамках седьмого тура «Ремонтник» продолжил свою победную серию, на этот раз расправившись с «Арктикой» — 12:3, «Туран–Газпром», не оправившись от пережитого, был бит «Медеплавильщиком» — 3:8, а «Норникель–М» не устоял перед натиском «Океана» — 2:13. «Надежда» и «Таймыр» не сыграли — причина та же, неявка дудинцев.
Таким образом в Первой лиге по–прежнему лидирует «Ремонтник» — у команды уже семь побед в семи играх. Следом идут «Океан» и «Медеплавильщик», у которых по 13 очков и по шесть проведенных поединков. «Арктика» с девятью очками в активе на четвертом месте. Строчкой ниже — «Таймыр», а сразу за ним — «Надежда» (у обеих команд по шесть очков, но у «Таймыра» на игру меньше). Резервисты «Норильского никеля» с четырьмя очками расположились на седьмом месте, «Строитель» с тремя очками — на восьмом. Замыкает турнирную таблицу «Туран–Газпром» с пока что единственным набранным очком.
Следующие игры чемпионата состоятся уже в эти выходные. Среди наиболее интересных можно выделить встречу «Медеплавильщика» и «Ремонтника», которая запланирована на 23 декабря в 15.30 на площадке КОЦ «Талнах».
Результаты встреч во Второй лиге: «Искра» — «Норникель–2002» — 2:1, «Механик» — «Кайеркан» — 8:2, «Металлист» — «Спартак» — 2:1, «Океан–Д» — «Цементник» — 5:5. Здесь первое место остается за «Механиком», который в шести играх одержал шесть побед и набрал 18 очков. Второе место делят между собой «Строитель–2» и «Кайеркан» — у них по 12 очков.
Результаты встреч в Третьей лиге: «Металлург» — «Динамо» — 4:6, «Олдбой» — «Транспортник» — 3:10, «Масаллы» — «Алиабад» — 2:3. Игра между «Мотором» и «Севером» перенесена. В Третьей лиге на вершину таблицы выбилось «Динамо» (18 очков), за ним следуют «Обогатитель» (16 очков) и «Мотор» (15 очков).

Михаил Туаев
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Спорт–тайм 
МФК «Норильский никель» в девятом туре Суперлиги потерпел неудачу в домашней встрече с «Сибиряком» — 1:1 и 0:3.

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