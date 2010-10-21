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Открытие интернета

[Индекс номера 206 (22.12.2017)]

К прочтению обязательно!

Сегодня старейшая городская газета — «Заполярная правда» — отмечает свой 64–й день рождения. Для Норильска наше издание имеет особое значение. Во– первых, «Заполярка» — это настоящая летопись жизни города, во–вторых — это единственная газета, которая публикует важнейшие нормативно–правовые акты администрации и решения городского Совета.

64 года журналисты изо дня в день рассказывают читателям об актуальных событиях, публикуют истории, знакомят с новостями. С некоторых пор мы выходим не только на бумаге, у нас
активно развивается сайт, мы широко представлены в социальных сетях. А приход широкополосного интернета поможет нам осуществить планы по ведению пресс–конференций в прямом эфире. И в планах не только это. К следующему дню рождения наша газета станет цветной. Будет дан старт перерождению городской газеты.
В последние годы наш город неуклонно развивается, меняясь в лучшую сторону. Преображается городское пространство — порой настолько, что уехавшие на материк норильчане уже не узнают на новых фото привычные уголки города, иногда они просто не верят своим глазам! Появляются новые, современные объекты инфраструктуры, в тестовом режиме запущена линия оптоволоконной связи. Мы гордимся своей горнолыжной базой и самым северным в мире аквапарком, театром и музеем. Ремонтируется все, на что только хватает сил и средств. У нас имеются все атрибуты столичности, и их будет, я искренне надеюсь, еще больше. И этот темп терять нельзя, Норильск просто не имеет права быть обычным городом.
Качественная городская газета — точно такой же неотъемлемый элемент столичности, как собственное телевидение, драмтеатр или вуз. Цветные газеты — веяние современности. Пока что никакие электронные версии не могут их заменить, особенно там, где нужно донести что–то важное, своевременное, будь то выборы, итоги отчетных периодов, празднования или освещение планов властей. Естественно, что печатная продукция должна соответствовать психологическому настрою. В печатной сфере переход «в цвет» завершился несколько лет назад, и только мы остаемся в стороне. Черно–белых изданий сейчас практически нет, красочными стали даже самые малотиражные издания. Читатель симпатизирует цветной продукции, чувствует в этом уважение к себе лично. С этим ничего поделать нельзя, да и не нужно. Нам необходимо соответствовать имеющемуся запросу. И помочь нам в этом смогла администрация города. В газете печатаются фото городских районов, улиц, нашей удивительной и уникальной природы, снятой в разное время года, снимки, которые должны восхищать, а не напоминать кадры кинохроник столетней давности. Лица героев репортажей и статей должны выглядеть естественно, органично. Все это по силам современной печатной машине, малоразмерному типографскому комплексу.
Конечно, даже пять машин не смогут сделать столько, сколько один творческий человек. Но я уверяю вас, что и в нашем коллективе, и в городе вообще достаточно людей, способных наполнить «Заполярку» интересным и качественным материалом. Нам небезразличны судьбы простых горожан, это гражданская позиция редакции. Постоянные акции газеты, направленные на оказание помощи больным, людям, попавшим в трудную ситуацию, объединяют наших читателей, дают надежду на то, что их не оставят в беде, а главное — вызывают сострадание друг к другу и стремление сделать жизнь лучше.
От всей души желаю коллективу газеты «Заполярная правда» долгих лет работы, энергии и большого читательского
интереса.

С уважением, Татьяна Глебова, главный редактор
Фото Владимира Макушкина
www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда
vk.com/Газета-Заполярная-правда

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Статьи текущего номера:
 
Сегодня старейшая городская газета — «Заполярная правда» — отмечает свой 64–й день рождения. Для Норильска наше издание имеет особое значение. Во– первых, «Заполярка» — это настоящая летопись жизни города, во–вторых — это единственная газета, которая публикует важнейшие нормативно–правовые акты администрации и решения городского Совета.

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