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[Индекс номера 206 (22.12.2017)]

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Встать в строй!

Вот уже сколько лет гуляет ветер в недостроенных девятиэтажках на улице 50 лет Октября, которые заметно портят облик города. И вот наконец лед тронулся — выделены деньги на обследование этих зданий.

Недострои простояли почти четверть века
Дома на улице 50 лет Октября, 2б и 2в, начали возводить в 1993 году. Это улучшенная, модернизированная норильскими проектировщиками версия известной строительной серии 111–112. Тогда улица, долго состоявшая только из нечетной стороны, рассматривалась как перспективная площадь для новой застройки. С 1991 по 1993 год на четной стороне успели возвести три жилых дома, а два так и стались недостроенными. На этих объектах работали строительные управления комбината, но как раз в 1993 году он был преобразован из государственного концерна в акционерное общество. Недостроенные здания так и остались на балансе НГМК.
Начало строительства. 1993 год
Такова предыстория. В новых реалиях необходимо с недостроями что–то решать: либо демонтировать, либо доводить до ума. На одной из последних общегородских планерок начальник управления имущества Норильска Денис Лобановский сообщил, что с этой целью «на основании договора купли–продажи при поддержке некоммерческой организации фонд «Юбилейный» в муниципальную собственность поступили два объекта незавершенного строительства». Теперь два дома на 50 лет Октября переданы на оперативное управление УКРиС администрации города «для завершения строительства».
Однако окончательный вердикт этим коробкам еще не вынесен. Председатель комиссии горсовета по городскому хозяйству Дмитрий Карасев рассказал «Заполярной правде» о перспективах возобновления жилищного строительства в Норильске:
– Сейчас муниципалитет прорабатывает концепцию так называемой реновации жилого фонда и возобновления жилищного строительства на территории. Соответствующие решения уже озвучены на региональном и федеральном уровнях. Первой ласточкой долгосрочного проекта может стать как раз достройка двух недостроев на улице 50 лет Октября.
Хочу подчеркнуть, что пока речь не идет о том, что в ближайшие дни туда зайдут строительные бригады и ударными темпами достроят девятиэтажки. К сожалению, коробки зданий простояли слишком долго в суровых климатических условиях — больше 20 лет. Поэтому сейчас мы говорим о проведении всех изысканий и обследовании строений. Необходимо понять — можно ли их достроить в принципе, и если да, то в каком виде: возможно, потребуется сносить один или несколько этажей либо, наоборот, надстраивать, укреплять перекрытия, выполнять другие работы для обеспечения их устойчивости и дальнейшей безопасной эксплуатации. Средства на проведение этих мероприятий — порядка 50 миллионов рублей — выделены компанией «Норникель».
Повторюсь, этот проект — реновации и строительства жилых домов — долгосрочный и требует взвешенного подхода к принятию технических и экономических решений. Речь идет не просто о каком–то эксперименте, а о безопасности граждан, о дальнейшей жизни города и норильчан.

Светлана Гунина
Фото Владимира Макушкина и из архива редакции
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Актуально 
Вот уже сколько лет гуляет ветер в недостроенных девятиэтажках на улице 50 лет Октября, которые заметно портят облик города. И вот наконец лед тронулся — выделены деньги на обследование этих зданий.

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