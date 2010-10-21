[Индекс номера 206 (22.12.2017)]



Акция

Как подарить радость

Хотите стать добрым волшебником? У вас есть уникальный шанс сделать это прямо сейчас. Не упустите его, ведь это так замечательно — сделать кого–то счастливым!



В Норильске уже в одиннадцатый раз проводится акция «Добрая ёлка». Суть ее заключается в том, что в канун Нового года жители города, покупая своим родным и близким новогодние подарки в магазинах — участниках акции, могут приобрести игрушки, книжки, лакомства и т. п. для детей из малообеспеченных семей или тех, рядом с которыми сегодня нет родителей. Для подарков, предназначенных этим детям, в помещениях магазинов размещены красные коробки с эмблемой акции, символизирующие мешок Деда Мороза. С 27 по 29 декабря эти подарки будут вручены детям в Комплексном центре социального обслуживания населения по адресу: ул. Комсомольская, 49в. У вас еще есть время порадовать их. Список магазинов–участников акции:

Елена Клыкова www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда В Норильске уже в одиннадцатый раз проводится акция «Добрая ёлка». Суть ее заключается в том, что в канун Нового года жители города, покупая своим родным и близким новогодние подарки в магазинах — участниках акции, могут приобрести игрушки, книжки, лакомства и т. п. для детей из малообеспеченных семей или тех, рядом с которыми сегодня нет родителей. Для подарков, предназначенных этим детям, в помещениях магазинов размещены красные коробки с эмблемой акции, символизирующие мешок Деда Мороза.С 27 по 29 декабря эти подарки будут вручены детям в Комплексном центре социального обслуживания населения по адресу: ул. Комсомольская, 49в. У вас еще есть время порадовать их.Список магазинов–участников акции:

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