Фото новости:

Открытие интернета

[Индекс номера 206 (22.12.2017)]

 Акция 
Как подарить радость

Хотите стать добрым волшебником? У вас есть уникальный шанс сделать это прямо сейчас. Не упустите его, ведь это так замечательно — сделать кого–то счастливым!

В Норильске уже в одиннадцатый раз проводится акция «Добрая ёлка». Суть ее заключается в том, что в канун Нового года жители города, покупая своим родным и близким новогодние подарки в магазинах — участниках акции, могут приобрести игрушки, книжки, лакомства и т. п. для детей из малообеспеченных семей или тех, рядом с которыми сегодня нет родителей. Для подарков, предназначенных этим детям, в помещениях магазинов размещены красные коробки с эмблемой акции, символизирующие мешок Деда Мороза.
С 27 по 29 декабря эти подарки будут вручены детям в Комплексном центре социального обслуживания населения по адресу: ул. Комсомольская, 49в. У вас еще есть время порадовать их.
Список магазинов–участников акции:

Елена Клыкова
www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда
vk.com/Газета-Заполярная-правда

Комментарии

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим логином.




Пользователям
Вход
email
Пароль
регистрация нового пользователя
www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда
Статьи текущего номера:
 
Сегодня старейшая городская газета — «Заполярная правда» — отмечает свой 64–й день рождения. Для Норильска наше издание имеет особое значение. Во– первых, «Заполярка» — это настоящая летопись жизни города, во–вторых — это единственная газета, которая публикует важнейшие нормативно–правовые акты администрации и решения городского Совета.

Актуально 
Вот уже сколько лет гуляет ветер в недостроенных девятиэтажках на улице 50 лет Октября, которые заметно портят облик города. И вот наконец лед тронулся — выделены деньги на обследование этих зданий.

Акция 
Хотите стать добрым волшебником? У вас есть уникальный шанс сделать это прямо сейчас. Не упустите его, ведь это так замечательно — сделать кого–то счастливым!

В старом городе 
Под занавес года люди всегда торопятся завершить начатое, доделать важные дела. Наверное, поэтому в декабре традиционно много значительных дат.

Главная страница 
Компания «Норникель» выступила с инициативой формирования этического кодекса инфобезопасности, развивающего идеи Хартии информационной безопасности критических объектов промышленности.

Юбилей 
У металлургического цеха медного завода юбилей — 65 лет. О том, чем сегодня живет, пожалуй, самое закрытое от любопытных глаз предприятие «Норникеля», — читайте в материале «Заполярной правды».

Мысли вслух 
Обязательное мероприятие зимнего сезона: сходили семьей в новый снежный городок, что обустроен на территории строящегося городского парка. Здорово! Впечатление не испортили ни частный недострой слева, ни бетонная громада давно спящей в анабиозе девятиэтажки. Перед Новым годом людям хочется вспоминать что–то позитивное и надеяться на позитив — таков настрой нормального человека. Хочется перемен к лучшему, в том числе и в нас самих.

Поверь в мечту 
Наш новый добрый проект «Поверь в мечту» мы придумали совместно с норильским отделом опеки и попечительства. Нам очень хотелось, чтобы в канун Нового года дети из детского дома и школы–интерната № 2 почувствовали особое внимание, побывав там, где они мечтали. Наверное, и взрослым было бы интересно подняться на звонницу храма и узнать о премудростях колокольного звона или научиться кататься на сноуборде, увидеть, как делают хлеб, окунуться в атмосферу театрального закулисья. И мы нашим маленьким подопечным предоставили такую возможность — для них вход повсюду открыт!

Новости:
 22 декабря 2017 
14:24 Администрация Норильска ищет перевозчика на два городских маршрута. 8 "А" и 40 "К" с 1 января 2018 года выполняться не будут
14:06 В Новогодние и Рождественские каникулы норильчан ждет масса спортивных праздников. План мероприятий утвердили в управлении по спорту Администрации города Норильска
12:31 Сегодня стартует открытый чемпионат и первенство Норильска по боксу памяти Е. С. Темина.
11:54 В Норильске разбушевавшийся покупатель крушил витрины в торговом павильоне, нанеся ущерб свыше 200 тысяч рублей.
11:47 Житель Центрального района Норильска предстанет перед судом за кражу в общежитии.
11:42 Норильчанка лишилась 25 тысяч рублей в попытке получить кредит.
11:38 Программа судоремонта на 2017 год в Енисейском пароходстве выполняется успешно.
11:34 Завтра, 23 декабря, норильчан приглашают на итоговое в этом году мероприятие флагманской программы «Арт-парад» - фестиваль молодежного творчества «АРТ-квадрат».
11:30 Норильская станция скорой помощи получит новые спецмашины. В Красноярске распределили полсотни карет по всем районам региона.
[все новости]
Реклама на сайте
Реклама на gazetazp.ru
GISMETEO: Погода г.Норильск Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика
663300, Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, 18, [Все телефоны и электронные адреса редакций]
Сайт зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42422 от 21.10.2010 г. Учредитель: МАУ "Информационный центр "Норильские новости".
Главный редактор сайта Алла Шуняева. При использовании материалов сайта гиперссылка на gazetazp.ru обязательна.
наверх